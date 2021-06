Programa de las carreras del domingo 13 de junio en Palermo

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

Got Talent - La Perdicion

Got Talent - Indian Willow

Campanologist - Our Donna

J Be K - Empress Joy

J ANY

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000

Most Improved - Doña Sagaz

Remote - Sola Per Te

LAST WINNER

ULTIMADO (9) PERFECT MARTINI (6) DON GANZUA (12) LAST WINNER (4)

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

Freud - Music Mind Ex Neveh

True Cause - Empadronada

Cityscape - O.k. Angie

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

Got Talent - Candela

CASH FOR GOLD

Incurable Optimist - Highway To Glory

Global Hunter - Ready To Date

Lizard Island - Good And Crafty

Maruco Plus - Promised

Pecoso Way - Sultryta

CHULLO WAY

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000

ENJOY THE RIDE

ENJOY THE RIDE (3) LIBRE DE ESPIRITU (4) DON RALLY (11)

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

The Leopard - Brighthill

Old Red - Mulata Picara

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NONE LIKE HER 14:30 hs.