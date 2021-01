Programa de las carreras del lunes 25 de enero en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. BONO: $ 52500. al 1º, 18375. al 2º, 10500. al 3º, 5250. al 4º, 2625. al 5ºCOMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 200.000

Heliostatic - Crazy In Love

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso 57 kilos. BONO: $ 39000. al 1º, 13650. al 2º, 7800. al 3º, 3900. al 4º, 1950. al 5ºFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 10-INC. $ 250.000

Catcher In The Rye - Incaica

Wood Be Willing - Destinataria

Equal Stripes - All`s Well

EQUAL AS WELL

Catcher In The Rye - Southern Sass

Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. BONO: $ 33000. al 1º, 11550. al 2º, 6600. al 3º, 3300. al 4º, 1650. al 5ºFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000

Morning Line - My Fair Ashton

TRUST IN PEACE

LAST PENNY

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 150.000

Most Improved - La Inmejorable

The Berry - La Chabuca

Most Improved - Cotita

QUE TAL ME QUEDA

LAST WINNER

ME ESCAPE

LAST WINNER (3) QUE TAL ME QUEDA (4) EL INCAUTO (8)

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos. BONO: $ 39000. al 1º, 13650. al 2º, 7800. al 3º, 3900. al 4º, 1950. al 5ºFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000

Fortify - Versista Inc

Orpen - Feel The Song

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. BONO: $ 36000. al 1º, 12600. al 2º, 7200. al 3º, 3600. al 4º, 1800. al 5ºFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000

Strategic Prince - Lucky Cause

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. BONO: $ 79500. al 1º, 27825. al 2º, 15900. al 3º, 7950. al 4º, 3975. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000.

Easing Along - Taba Is Back

Master Of Hounds - Stay Tuned

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por edad. BONO: $ 138000. al 1º, 48300. al 2º, 27600. al 3º, 13800. al 4º, 6900. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 500.000.

Roman Ruler - Catch The Mad

ROMAN THE MAD

ENDOMONDO (3) ROMAN THE MAD (4) ASIATIC TILL (1)

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. BONO: $ 90000. al 1º, 31500. al 2º, 18000. al 3º, 9000. al 4º, 4500. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 180.000.

Master Of Hounds - Silvaflor

Todo caballo de 6 años y más edad, ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. BONO: $ 25500. al 1º, 8925. al 2º, 5100. al 3º, 2550. al 4º, 1275. al 5º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 20-INC. $ 100.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 10.

SEE THE SKY

HUERFANITO PLUS

Art Master - Lazy Last

The Leopard - Tequila Girl

Flesh For Fantasy - War Sister

SEE THE SKY (9) SEETKARI (5) DISCOBOL (1) HUERFANITO PLUS (8)