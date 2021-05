Programa de las carreras del sábado 1° de mayo en Palermo

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HACKSAW RIDGE (BRZ) (2018) 12:00 hs. carrera">

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

- 0S 0P 2P 1 PARAKEET A.Domingos 4 57 Ever Peace - Aliancista V.M.Saunders - - 4P 3P 2 GANAMOS TODOS F.Quinteros-3 4 57 Violence - Candy Cupid J.J.Congestre 0P 8S 4S 3P 3 NAME DROPPER G.Bellocq 4 57 Hurricane Cat - Di Machine G.J.Frenkel S. - - - 6P 4 DONALD MUSIC C.Velazquez 4 57 Freud - Music Mind Ex Neveh D.R.Suasnabar 3P 4P 5P 5P 5 ZIMONETTO B.Enrique 4 55 Art Attack - Zambomba M.A.Aquiles 2S 2S 2S 4P 6 DIRECTOR DE ORQUESTA J.Villagra 4 57 Roman Ruler - Diretrice M.Domingo - - - - 7 ASTROS E.Ortega P. 4 57 Angiolo - Xally Moon M.Martiarena 6P 5P 6S 2S 8 EL DEL COSMOS E.Torres 4 57 Aspire - Cosmica Class S.Piriz

GANAMOS TODOS (2) NAME DROPPER (3) ZIMONETTO (5)

2a. Carrera - 1500 mts. GRAN PREMIO JORGE DE ATUCHA (G. I) - COPA SAN ANTONIO DE ARECO 12:30 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 55 kilos. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 100.000. a la inscripta en Estrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Leticia Mia, Clara Danger, Super Zan, Sopa De Lima y Carta Embrujada. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA,-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 500.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

- - - 1P 1 LETICIA MIA A.Domingos 2 55 Le Blues - Superioridad G.J.Frenkel S. - 1P 1P 1P 2 CLARA DANGER B.Enrique 2 55 Claro Oscuro - Endanger L.A.Gaitan - - - 1P 3 SUPER ZAN A.Giannetti 2 55 Super Saver - Kwanzan J.A.Lofiego - - - 1S 4 SOPA DE LIMA E.Ortega P. 2 55 Easing Along - Samedi A.F.Gaitan D. - - - 1S 5 CARTA EMBRUJADA J.Noriega 2 55 Storm Embrujado - Carta Ganadora J.F.Saldivia

CLARA DANGER (2) CARTA EMBRUJADA (5) LETICIA MIA (1)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SINFONIA FANTASTICA (2018) 13:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX "SALE O SALE"-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 9.000.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000

- 0S 9P 9S 1 SUNSET MOTT X.X. 3 56 Remote - Jane Sunset V.H.Jimenez - - 3P 3P 2 HOLD ME A.Domingos 3 56 Lenovo - Cravings E.E.Arrac - - - - 3 LUNITA MERCEDINA E.Ruarte 3 56 Greenspring - Luna Di Cerdeña P.O.Armada 7P 0P 6S 2S 4 EMBASSY NEW G.J.Garcia 3 56 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro - - 3P 4P 5 TRAMPOSA TUB B.Enrique 3 56 Maktub - La Jacoba R.A.Garces - 5e 6e 1e 6 DOÑA CLORINDA Jorge Peralta 3 56 Cityscape - Winsy Daylight P.F.Paganti 7P 3S 3S 3S 7 CIAO CIAO BAMBINA W.Moreyra 3 56 Aerosol - Cincidella M.Iguacel Loeda - - - - 8 FOR DISCO P.Carrizo 3 56 Lizard Island - Forxs B.A.Molina 9P 2P 7P 4S 9 GRAND ISLAND G.Calvente 3 56 Lizard Island - Vera One G.Decunto - - 3P 2P 10 ESOS CONTORNOS W.Pereyra 3 56 Grand Reward - She Is Cute A.N.Bonetto - - - 7S 11 MANI STAR A.Paez 3 56 Star Runner - The Great Mani S.M.Arriaga - - - - 12 MUY VICIADA J.Roman-4 3 56 Violence - Valerisca H.J.A.Torres

ESOS CONTORNOS (10) TRAMPOSA TUB (5) HOLD ME (2) EMBASSY NEW (4)

4a. Carrera - 1500 mts. GRAN PREMIO MONTEVIDEO (G. I) - COPA RUTA DE LOS HARAS 13:25 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2018. Peso: 55 kilos. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 100.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Amo Y Señor, Tersane, Goteo Key, Unbridled Glorioso y Fiel Amigo. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 300.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000

- 3P 1P 1P 1 AMO Y SEÑOR J.Villagra 2 55 Angiolo - Wishing Well M.A.Cafere - 7S 5S 1P 2 JOBETTO G.Calvente 2 55 Safety Check - Jarcoba M.Domingo - - 4S 1S 3 TERSANE E.Ortega P. 2 55 Hurricane Cat - Trilogique G.E.Romero - - 3S 1S 4 QUANTUM STATE J.Noriega 2 55 Winning Prize - Quiet Call N.Martin Ferro 1P 2S 4P 1P 5 GOTEO KEY A.Domingos 2 55 Key Deputy - Ultima Gota Cat D.Peña - - 2S 3S 6 BRIARWOOD E.Talaverano 2 55 Incurable Optimist - Insista J.L.Palandri - 2P 1P 3P 7 UNBRIDLED GLORIOSO B.Enrique 2 55 Hurricane Cat - Unbridled Glory R.A.Quiroga 4P 2P 1P 3P 8 FIEL AMIGO R.Blanco 2 55 Violence - Poloma L.M.Pera - - 1L 3L 9 EL INFORMADO W.Aguirre 2 55 Il Campione - Simple Story H.J.A.Torres - 6P 1P 3P 10 CALLADITO LA BOCA K.Banegas 2 55 Santillano - Calentura M.F.Alvarez

AMO Y SEÑOR (1) GOTEO KEY (5) TERSANE (3)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ELOGIADO (2019) 13:50 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

- 9P 1P 2P 1 SHANNA B.Enrique 4 57 Dynamix - Shy Bandolera H.O.Mazzoletti 9e 5L 6L 3L 2 DESTRESS R.Alzamendi 4 57 Don Valiente - Stripes Affair C.I.Aranda 3P 2S 4P 2P 3 EMMAPIDAY A.I.Romay-3 4 57 Emmanuel - Icyday M.Lopez Boero 7L 3P 9L 3S 4 ANESSA A.Barrios 4 57 Angiolo - Silbada N.A.Yalet 3L 4L 3L 1P 5 UNBRIDLE`S HOLLY E.G.Ortega T.-4 4 57 Unbridle`s Dream - Miss Holly A.M.Lencina 4T 2P 3P 2P 6 A SONG FOR ME J.Osuna-2 4 57 Fragotero - Lady Icicle N.D.Noya 3L 3P 5P 1P 6a EVANGEL RIM O.Roncoli 4 57 Remote - Evangel Glory N.D.Noya 1P 6P 7S 4P 7 A MEDAL FOR HER G.J.Garcia 4 57 Angiolo - Indahlia E.E.Arrac - 2P 1P 3P 8 BRIGHT CATTE Jorge Peralta 4 57 Horse Greeley - Bright Daisy R.O.Perez 2P 6P 0P 4S 9 CHE CORREDORA G.Calvente 4 57 Greenspring - Shade Wells G.O.Aon 9S 6S 0S 1P 10 ASHLEY SECRET M.Genzano 4 57 Angiolo - Fun Shop M.H.Genzano 4P 5P 3P 1P 11 RITMO DE FIESTA W.Moreyra 4 57 Remote - Fiestera Glory J.C.Nievas 6S 2P 3P 4P 12 SETINA GLORY E.Ortega P. 4 57 Seattle Fitz - Tina Glory E.Cedeño H. 4P 2P 1P 2P 13 CARRY SEATTLE W.Pereyra 4 57 Seattle Fitz - Miss Trevisa L.A.Gaitan - - 2P 1S 14 PRINCESA ISLAND A.Domingos 4 57 Lizard Island - Honey May R.A.Cardon

PRINCESA ISLAND (14) CARRY SEATTLE (13) SHANNA (1) BRIGHT CATTE (8)

6a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO CRIADORES (G. I) - COPA BREEDERS`CUP - DISTAFF 14:20 hs.

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por edad. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 300.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

3S 3S 1P 1P 1 BLUE STRIPE E.Ortega P. 3 57 Equal Stripes - Blues For Sale N.Martin Ferro 2P 3P 2P 1S 1a SIEMPRE EN MI MENTE G.Bonasola 3 57 Equal Stripes - Santa Emiliana N.Martin Ferro 3P 3S 2P 5P 2 CARTEAME W.Moreyra 4 60 Equal Stripes - Care For N.Martin Ferro 4P 1S 7S 1P 3 ESCABIAR A.Giannetti 3 57 Portal Del Alto - Ever Linda J.A.Lofiego 1L 2L 1L 1P 4 IDEOCRATICA W.Pereyra 4 60 Remote - Idocrase O.F.Fravega 2P 3P 2P 1P 5 JAZZ BASS A.Domingos 3 57 Portal Del Alto - Commander`s Gal P.E.Sahagian 4S 6S 7S 2S 6 JOY VELIKA R.Blanco 4 60 Fortify - Versista Inc E.Martin Ferro 4S 1S 5S 3S 7 KALIVIA M.La Palma 4 60 Exchange Rate - Katherine`s Halo J.B.Udaondo - 2S 1P 1P 7a SILKY ROSE G.Calvente 4 60 Catcher In The Rye - Siberian Rose J.B.Udaondo 2P 9P 2P 2S 8 LACE AND PEARLS D.Ramella 3 57 Le Blues - Scary Mary F.R.Cacciabue 1S 2S 1S 3P 9 MAHAGONNY J.Noriega 3 57 Storm Embrujado - Mira Vos J.F.Saldivia 1P 4L 6S 6S 10 MUMY BEACH F.Coria 3 57 Treasure Beach - Mumy Stripes E.O.Martucci 7S 2P 4S 4S 11 PINK DIAMOND O.Alderete 5 60 Hurricane Cat - Doña Lanza R.A.Cardon 3S 0S 3P 2P 12 POR TAN DULCE I.Monasterolo 4 60 Señor Candy - Por Ti Morocha C.A.Medina 6S 1S 4S 1P 13 SOVIET CATCH A.Cabrera 3 57 Catcher In The Rye - Soviet Lady A.Pavlovsky

BLUE STRIPE (1) MAHAGONNY (9) LACE AND PEARLS (8)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SUBLIME BOY (2018) 14:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000

- - - 5P 1 STEPPENWOLF W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - Bet Missy J.F.Saldivia - - - 2P 2 SANJUANERO F.Quinteros-3 3 56 Zensational - Smarty Speed J.J.Congestre 8S 5S 8S 4S 3 SHAKIRO M.Valle 3 56 Equal Stripes - Soy Editora M.A.B.Medina - - - 5P 4 FURY CORSA A.I.Romay-3 3 56 Sir Winsalot - Mani Corsa J.F.Saldivia 5S 4S 0S 6S 5 VAN DEL RUNNER E.Talaverano 3 56 Star Runner - Van Del Tala N.D.Gomez - - - 2P 6 CUANDO CASTAÑO F.Coria 3 56 True Cause - Cuando Cuando R.E.Diez 4S 4S 3P 4P 7 BACK TO RATE J.Noriega 3 56 Ellos - Bakshis N.Tartaglia - - - 0P 8 GRAN GUARANI E.Torres 3 56 Grand Reward - Poty Yera S.Piriz - 5P 9S 5P 9 PUYOL JOY G.Bonasola 3 56 Fortify - Pulposa Holiday S.M.Acevedo

SANJUANERO (2) CUANDO CASTAÑO (6) STEPPENWOLF (1)

8a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SINFONIA FANTASTICA (2018) (2º TURNO) 15:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 300.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

- - - - 1 UNA EMPERATRIZ J.Espinoza-4 3 56 Call Me Emperor - Una Riton J.A.M. Neer - - - - 2 MUY POETICA G.Calvente 3 56 Que Vida Buena - Platonique C.M.Peralta 4S 3P 0P 0P 3 PRENDELE BALA S.Barrionuevo-2 3 56 Lago Ness - Terrible Weight S.M.Arriaga - - 2L 7L 4 COPADA MIX M.A.Sosa-3 3 56 Dynamix - Potra Sasa C.L.Bellier 3P 4P 5P 3P 5 WHISTLER B.Enrique 3 56 Most Improved - Mitigosa G.O.Aon - 8P 2S 3S 6 BELLA SULTANA P.Carrizo 3 56 Sir Lord - I Seek You C.R.Oroño - - - 7P 7 ARAVIANA D.Ramella 3 56 Angiolo - Brahmana F.R.Cacciabue 0P 9L 7L 3L 8 LA CHONITA N.Ortiz 3 56 Equal Talent - Chony Caribeña A.S.Perez - - 2P 3P 9 MEJOR ACTRIZ A.Domingos 3 56 Lenovo - Ysaysabel A.N.Bonetto 1e 6S 9S 4P 10 GOLDY CAT I.Monasterolo 3 56 Villero Cat - Golden Lyric J.Pettinari - - - - 11 SANTIFICADORA L.Cabrera 3 56 Easing Along - Santita D.A.Bordon - - 5P 5P 12 SOR BLAN W.Moreyra 3 56 Le Sortilege - Blanche H.O.Mazzoletti

MEJOR ACTRIZ (9) WHISTLER (5) SOR BLAN (12) BELLA SULTANA (6)

9a. Carrera - 1600 mts. GRAN PREMIO DE LAS AMERICAS - OSAF (G. I) (INTERNACIONA) - COPA EDUARDO S. BLOUSSON 15:40 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad oriundo de cualquier país. Peso por edad de acuerdo a la escala internacional. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 500.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

4S 1P 1P 2P 1 MONTECELSO I.Monasterolo 4 60 Easing Along - Madison Song A.F.Gaitan D. 6P 1P 6S 5P 2 ONUR M.N.Ferreyra 3 57.5 Indy Point - One Idea J.Ramallo 1P 8S 5P 1P 3 POWER UP L.Balmaceda 5 60 Key Deputy - Stormy Puntera E.Martin Ferro 3P 1S 8S 3P 4 TOP ONE SCAPE C.Velazquez 5 60 Cityscape - Miss Top One R.O.Soto 1L 1L 3L 1L 5 POR OTROS AIRES W.Pereyra 5 60 Lizard Island - New Berry J.D.Staiano 1P 2S 2S 1S 6 MISTER KEY R.Blanco 5 60 Key Deputy - Miss Valent E.G.Accosano 1P 6P 2P 4P 7 ES TORRENT J.Villagra 5 60 Sidney`s Candy - Entranced M.A.Cafere 1P 2S 1L 2L 8 STORM DYNAMICO G.Hahn 4 60 Dynamix - Stormy Fable A.A.Piana

POWER UP (3) MONTECELSO (1) ONUR (2)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ENTROPIA (2019) 16:10 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000

2P 4P 1S 8S 1 WARNER J.Noriega 4 57 Perfectperformance - Wachovia M.V.Bucci 5S 1S 9S 3S 2 MASTER GENIUS D.Ramella 4 57 Master Of Hounds - Iphigenia J.L.Cervantes 3S 2S 1S 0S 3 ORFEBRE JOY M.La Palma 4 57 Fortify - Shy Orbita R.O.Soto 3P 2S 5S 1S 4 FAIR PLAYER A.I.Romay-3 4 57 Ap Candy - Fast Road N.Tartaglia 1S 3S 7S 3P 5 WILD MISTER I.Monasterolo 4 57 Señor Candy - Wild Dabbler L.R.Cerutti 4S 5S 1S 2S 6 DELIVERY CHUCK R.Frias-3 4 57 Chuck Berry - Free Delivery T.D.Carro 6P 0S 0S 9S 7 CHANGEOVER DAYS A.Paez 4 54 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 4P 2P 2P 1P 7a IRON HEART O.Alderete 4 57 Sidney`s Candy - Priscilla Catcher G.Scagnetti 4S 9S 4S 4S 8 IDIOCRATICO W.Pereyra 4 57 True Cause - Isra M.A.B.Medina 0S 6S 3S 6P 9 LE PROCOPE B.Enrique 4 57 Sixties Icon - Chelly B D.A.Sinner

DELIVERY CHUCK (6) WILD MISTER (5) IRON HEART (7a)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PERRO CALLEJERO (2019) 16:35 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Loa jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 300.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

- - - - 1 PODER DE NOCHE M.Valle 2 55 Don Poder - Vy` A R.A.Rios - - - 6P 2 PENTANGELLI A.Paez 2 55 Emmanuel - Stormy Veleta J.Petrera - - - 2e 3 PERUGIO BOMB P.Diestra (h) 2 55 Hit It A Bomb - Miss Perugina J.D.Diestra - - - 0S 4 CLARO DEL ALBA B.Enrique 2 55 Claro Oscuro - Viligent Glory J.L.Beltramone - - 5P 4P 5 VECINAL KEY F.Coria 2 55 Key Deputy - La Vecina Cat M.F.Alvarez - - - 4P 6 ARTE PATRIOTA F.Quinteros-3 2 55 Angiolo - Shankyira A.A.Lovay - - - 9P 7 AGUADOR DE SEVILLA G.Calvente 2 55 Angiolo - Sephora M.F.Alvarez - - - - 7a STREET JAZZ K.Banegas 2 55 Que Vida Buena - Sumac M.F.Alvarez - - - - 8 HIT IT DUBAI W.Moreyra 2 55 Hit It A Bomb - Dubai Glory A.O.Alvarez - - 0P 4P 9 PADDY FITY E.Torres 2 55 Paddy Wack - Buscando Fama R.V.Duarte - - - - 10 FARM MANAGER I.Monasterolo 2 55 Remote - City Farm J.C.Nievas - - - 2P 11 PINHOOK J.Villagra 2 55 Fortify - Stormy Valery M.A.Cafere

PINHOOK (11) VECINAL KEY (5) PADDY FITY (9) ARTE PATRIOTA (6)

12a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO REPUBLICA ARGENTINA (G. I) (INTERNACIONAL) - COPA CAPITAN SARMIENTO 17:05 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad oriundo de cualquier país. Peso por edad de acuerdo a la escala internacional. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000

5L 2L 6P 2L 1 AUSTRALIS CHEEKY E.Talaverano 4 60 Interaction - Australis Queen N.A.Gaitan 1P 3L 1P 1P 2 BERUGO L.Ramallo 5 60 Indy Point - La Campoy J.Ramallo 1L 5S 2P 3P 3 EMOTION ORPEN R.Blanco 5 60 Orpen - Unavailable A.F.Gaitan D. 7S 6S 2S 2L 3a ONE SAMURAI L.Cabrera 5 60 First Samurai - Fortunate One A.F.Gaitan D. 7P 1P 3P 2P 4 ENDOMONDO B.Enrique 5 60 Endorsement - Rasha`s Realm G.E.Romero 7P 3P 4P 1P 5 SHACK RADIO G.Calvente 4 60 Equal Stripes - Shy Darling C.A.Medina 1P 1S 1S 1P 6 STRATEGOS E.Ortega P. 5 60 Zensational - Candy Woman N.Martin Ferro 1S 4S 2S 1P 7 TETAZE W.Pereyra 4 60 Equal Stripes - Delirada R.Pellegatta 1S 2S 1S 1S 8 ZILLION STARS J.Villagra 3 57 Cityscape - Etoile Blanc J.A.M. Neer

STRATEGOS (6) TETAZE (7) ENDOMONDO (4)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ALAMPUR (2019) 17:30 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

2L 3P 2P 1P 1 UP AND DOWN Jorge Peralta 3 56 Cima De Triomphe - Ultimate Life R.J.Serjen 9S 2P 1S 9S 2 LEGENDARIO BLUE J.Villagra 3 56 Le Blues - Inter Tiara M.A.Cafere 6S 2S 6S 1S 3 MACHINATION O.Alderete 3 56 Master Of Hounds - Identificada E.R.Bortule 6S 8S 6P 3P 4 EL PUNTUAL E.Ortega P. 3 56 Indy Point - La Minusa J.L.Rivollier 5P 3P 5P 3P 5 VITICO JOY M.A.Sosa-3 3 56 Fortify - Versista Inc R.R.Caroprese - 2P 1P 6P 6 CLARO AMIGO B.Enrique 3 56 Claro Oscuro - Stormy Violenta L.A.Gaitan 1S 6P 8P 0P 7 BLAIR ATHOLL W.Moreyra 3 56 Incurable Optimist - Star Filled M.B.Villamarin 2P 5P 6P 1P 7a EL MANIPULATOR G.Calvente 3 56 Manipulator - Red Army M.B.Villamarin 7P 0P 1P 8P 8 INVENTIVE GOLD P.Carrizo 3 56 Inventive - Amazing Gold R.V.Duarte 2P 4P 2P 1P 9 LE NOUVEAU W.Pereyra 3 56 Lenovo - Star Mani J.R.Dulom 4L 4L 7P 5P 10 GRAND COSTOSO F.Coria 3 56 Grand Reward - Ibi Muy Costosa R.A.Garces 7P 5P 1P 6P 11 SAND PEPE L.Cabrera 3 56 Lizard Island - Snapy Filly D.A.Bordon

LE NOUVEAU (9) VITICO JOY (5) UP AND DOWN (1)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MATECO (2018) 18:00 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DE $ 250.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

- - - - 1 QUE VIDA CLARA O.Alderete 2 55 Claro Oscuro - Noche De Paris C.R.Oroño 5S 3P 3S 4S 2 MAGA DEL VIENTO F.Calvente 2 55 Master Of Hounds - Belle Gitane H.G.Calvente - - - 6P 3 MARIA MAR B.Enrique 2 55 Master Of Hounds - Intermar J.Pettinari - - - - 4 CLARA ELENA E.Torres 2 55 Claro Oscuro - Cabanella R.V.Duarte - - - 1e 5 SOBRE LA MARCHA C.Velazquez 2 55 Sebi Halo - The Sharon S.A.Valdez - 4P 3S 3P 6 BORDEADA SONG F.Coria 2 55 Alcindor - Mucha Gota Key M.F.Alvarez - 0S 4L 3P 7 ABRASADORA F.Arreguy (h) 2 55 Angiolo - Sethunya F.Arreguy - - - 3L 7a ESTELA DE LUNA A.I.Romay 2 55 Il Campione - Salvaluna F.Arreguy - 9S 0S 8P 8 EMMA GIRL A.Domingos 2 55 Emmanuel - Original Girl M.Lopez Boero - - - - 9 LA TURULETA N.Villarreta 2 55 Lucky Island - Juana Chaplina F.S.Ardohain - - - 3P 10 DARK TOY F.Quinteros 2 55 In The Dark - Toy Girl A.A.Lovay - - 4P 4P 11 MIA EN SEPTIEMBRE P.Carrizo 2 55 Master Of Hounds - Sissy House S.J.Claveri - - - - 12 MOST GIRL R.R.Barrueco 2 55 Most Improved - Winner Girl G.O.Aon - - 2P 2P 13 HAPPY CROSS G.Calvente 2 55 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente - - 8P 2P 14 MENTA FUERTE W.Pereyra 2 55 Ellos - Menta Fresca R.R.Caroprese - - - 6P 15 SATORIALSPLENDOR E.Ortega P. 2 55 Sebi Halo - Enlightening N.A.Yalet

HAPPY CROSS (13) DARK TOY (10) MENTA FUERTE (14) MIA EN SEPTIEMBRE (11)

15a. Carrera - 1000 mts. GRAN PREMIO CIUDAD DE BUENOS AIRES (G. I) (INTERNACIONAL) - COPA REVISTA PALERMO 18:25 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad, oriundo de cualquier país. Peso por edad de acuerdo a la escala internacional. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.0000 - RULETA DE LA SUERTE DE $ 300.000 A $ 1.000.000.

1P 1P 1P 3P 1 BEAUTY ROMAN J.Villagra 6 60 Roman Ruler - Beauty Music S.E.Cismondi 5P 6P 1P 1P 2 BREVE MENSAJE W.Pereyra 3 59 Roman Ruler - Barahona J.L.Alonso 4P 1L 5S 1A 3 CONFUSED J.C.Diestra (h) 3 59 Lenovo - Candy Milk F.Pellegrini 1P 1P 5P 3P 4 DALE GAUCHO F.Coria 5 60 Endorsement - Mi Gauchita R.A.Garces 1P 3S 4P 4P 5 EXPRESSIVE SMART G.Calvente 6 60 Expressive Halo - Smart Emper M.F.Alvarez 1L 2L 1S 2P 6 FONDO TROPICAL R.Blanco 3 59 Zensational - Fauna Silvestre M.S.Sueldo 2P 4S 2P 1P 7 FRANTASTIC R E.Ortega P. 3 59 Remote - Fragancine M.Martiarena 0S 5P 2P 1P 8 INDOMITO ROMAN A.Domingos 5 60 Roman Ruler - Indomita L.D.Racco 1P 1P 0P 7P 9 LA RELIQUIA C.Velazquez 6 58 Que Vida Buena - Royale Action C.M.Peralta 2S 3P 1P 1S 10 LORENZO RYE W.Aguirre 4 60 Catcher In The Rye - Stormy Because A.O.Vigil 2P 1P 1P 1P 11 MISTY SPRING D.Ramella 6 58 Greenspring - Matsumura F.R.Cacciabue 1P 3P 2S 1S 12 QUEEN LIZ B.Enrique 6 58 Lizard Island - Queen Pasion D.A.Bordon 9P 5P 8P 3P 13 READY TO CANDY I.Monasterolo 5 60 Ap Candy - Ready To Race N.Tartaglia 4S 3P 5P 3P 13a STORM RIDER J.Noriega 5 60 Ap Candy - Stormy Vile N.Tartaglia 2P 0S 1P 1P 14 SANSON GREELEY Jorge Peralta 4 60 Horse Greeley - South Lucky R.J.Serjen 1P 5P 2P 0P 15 ZAMINDAR QUIT W.Moreyra 3 59 Remote - Cuequita Nistel A.O.Alvarez

MISTY SPRING (11) QUEEN LIZ (12) SANSON GREELEY (14) ZAMINDAR QUIT (15)

GUARDA CON ESTOS 1ª DIRECTOR DE ORQUESTA (6) 2ª SUPER ZAN (3) 3ª GRAND ISLAND (9) 4ª UNBRIDLED GLORIOSO (7) 5ª EVANGEL RIM (6a) 6ª SILKY ROSE (7a) 7ª FURY CORSA (4) 8ª GOLDY CAT (10) 9ª POR OTROS AIRES (5) 10ª IDIOCRATICO (8) 11ª PENTANGELLI (2) 12ª BERUGO (2) 13ª EL PUNTUAL (4) 14ª MAGA DEL VIENTO (2) 15ª LORENZO RYE (10)

turf">