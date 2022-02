Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

SHE MOVES

NOCHE DE AMERICA (8) EMMA SUREÑA (6) SHE MOVES (5)

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Equal Edition - My Lucky Girl

Sidney`s Candy - Hi Amanda

Most Improved - Smashing Kitty

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

UP RATE

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 400.000

Most Improved - Electric Sky

VERY ELECTRIC

Most Improved - Al Margen

Master Of Hounds - Conagra

ICY EX

Hit It A Bomb - Esplendida Glory

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de dos ó tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carrerasFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Most Improved - Elastine

ISLAND OF LOVE

Flesh For Fantasy - Conga Milonga

SIX SIGMA

TRUST IN PEACE

STAR IN THE SKY

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

My Golan - Statistic

Master Of Hounds - Inter Rubia

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Taponazo Mani - Fiestera Best

My Golan - Cautelar

MY JUANFER

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Lingote De Oro - Dancing With Fire

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 700.000

Curioso Slam - Your Call

YOUR SLAM

Campanologist - Our Donna

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - EXACTA-$ 10.

Best Bob - Que Chistosa

BABORA BEST

MY FIRST QUEEN

PASION TURFISTICA (2) ICY FOFI (3) MY FIRST QUEEN (6) BABORA BEST (7)