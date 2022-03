Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 10-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Dancing For Me - Miss Winston

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 20

The Royal Candy - Musi Bel

Master Of Hounds - La Virtual

MASTER OF CHANGE

Most Improved - Azcoinavieta

AL FIN LLEGUE (1) GOOD HEART (7) MASTER OF CHANGE (3)

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Catcher In The Rye - South Mirth

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

Most Improved - Unidad Basica

Knockout - Dial Now

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Best Bob - Axilur

COQUETO BEST

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

UP RATE

EL PORIAJU (7) VECINAL KEY (8) UP RATE (2)

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de dos ó tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carrerasFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

Most Improved - Pura Clasica

LAY OUT

Best Bob - Que Chistosa

CHISTOSA BEST

Best Bob - Watchful Cherokee

CHEROKEE BEST

LA VALEROSSA (5) LAY OUT (7) QUICK START (2)

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Most Improved - Winner Girl

MOST GIRL

Most Improved - Al Margen

Orpengamio - Say Anything

Hit It A Bomb - Miss Emerald

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos ó tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

Best Bob - Flag Doctora

DOCTOR BEST

Exchange Rate - Land And Sea

The Leopard - Gananciada

THE TRYMAN

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Yeguas de 3 años y más edad, ganadoras. Peso por edad. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 800.000

Unbridle`s Dream - My Dear Cat

MY DEAR DREAM

QUEEN OF THE STONE

Maipo Top - Ros And Glory

Angiolo - Little Respect

AT A GLANCE

AT A GLANCE (1) QUEEN OF THE STONE (6) KALI MANI (4)