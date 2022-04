Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso : 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Master Of Hounds - La Virtual

MASTER OF CHANGE

Master Of Hounds - La Maizani

Master Of Hounds - Incaparai

MASTER OF MASTERS

MEAN A LOT

MOTULEÑO (10) DON SATURNO (2) MASTER OF MASTERS (3)

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

BEST PRINCE

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Hit It A Bomb - Seattle Barbie

UP RATE

UP RATE (2) EL PORIAJU (4) CRETINO COSMICO (1)

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000

The Leopard - Guapa Mia

J Be K - Free Betty Boop

J BE ZAYAT

KISS ME NOW

KISS ME NOW (5) TOM PRINCE (10) J BE ZAYAT (8)