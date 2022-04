Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Hit It A Bomb - Harlan`s Crazy

Most Improved - Honour Roses

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 400.000.

Hit It A Bomb - Zetica

In The Dark - Tarsa Girl

M.Giuliano C.

BEAUTY LITTLE STAR

ALYSSA CARSON (3) BEAUTY LITTLE STAR (1) VENGAN Y VEAN (10)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MY LITTLE FREUD (2018) 13:15 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Super Saver - Stay In Front

Catcher In The Rye - Galactic Girl

Angiolo - Belive Me Mary

ROCK IN DUBAI

DEAR SALLY (7) APASIONADA VICTORIA (3) ROCK IN DUBAI (2)

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 400.000.

Flesh For Fantasy - Conga Milonga

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 400.000.

Sebi Halo - First Face

Seek Again - Soviet Filly

SOVIET AGAIN

SOVIET AGAIN (2) SHAHEEN (5) ANGEL DEL CIELO (3)

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

TOO FAST

CITY WONDER

Freud - My Chance

E.O.Pinedo C.

THIS WAY

Ilusor - Last Jugada

Request For Parole - Reina Nov

Catcher In The Rye - Stormy Matrix

Best Bob - Beluti

CITY WONDER (9) THIS WAY (6) JASY NOV (4)