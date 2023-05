Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 800.000

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizas que ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/04/2022 al 30/04/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a lasCaballerizas que ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desdeel 01/04/2022 al 30/04/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

Perfectperformance - When I Need You

NEED YOU PERFECT

Hándicap para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000

Hit It A Bomb - Times Of Glory

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

WISH YOU MORE

EMBASSY NEW (12) LADY SANSARA (14) ENNY (13) WISH YOU MORE (1)