Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EQUAL VAN 13:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000 - INC. $ 1.000.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

8S 9S 5P 5P 1 LUZ AMALI R.R.Barrueco 4 57 Lucky Island - Caipora R.C.Gutierrez - 3P 2S 8P 2 ESTACION LA LUISA J.Villagra 4 57 Il Campione - Bien Bahiara M.A.Cafere 0S 3P 2P 2P 3 KUMERA K.Banegas 4 57 Portal Del Alto - Kuchma M.G.F.Rivollier - - - 9P 4 CHE BOHEMIA O.Alderete 4 57 Greenspring - Hot Flash L.F.Tavares 0P 0P 0P 0P 5 CARLINA MAD E.Recuero 4 57 Conversor - Bahiardana J.A.Mossi 0P 4S 4S 6P 6 LA SHELBY E.Candia G. 4 57 Hurricane Cat - Jordan Shelby R.C.Gutierrez 5S 3L 2L 4P 7 DONA DO SO U.Chaves-2 4 57 Storm Embrujado - Do So E.I.Sanchez

ESTACION LA LUISA (2) KUMERA (3) DONA DO SO (7)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SOLO UN MOMENTO 14:00 hs.

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 1.000.000.

4S 2P 4S 6S 1 SANTA COLOMA C.Romagnoli-4 7 57 Most Improved - Miss Mulera L.M.Campos - 5S 3S 1P 2 DORLES PUPPE L.Recuero-4 6 57 Montelu - Gualeya Clau V.H.Fahler 6S 2S 5P 0S 3 MAMA CLARA P.Capra (h)-4 6 57 Pommeriano - Guerrera Camp R.A.Fredes 5R 1R 5R 7R 4 ANTO LA BRAVA H.Dyke-3 6 57 Pure Brave - Billakira G.A.Munguia 1P 8S 7A 3P 5 ANDRESA A.B.Valdez-4 6 57 Zensational - Auspiciada L.A.Gorlero 3P 5P 4P 3P 6 MARQUISA E.Martinez 6 57 Master Of Hounds - Bakarai R.P.Ruiz 4S 1L 5L 8S 7 ATENEA ATTACK L.Armoha-4 6 57 Surprise Attack - Señora Nashua J.D.Baustian 5P 8L 6P 9P 8 BEAUTY IS E.Candia G. 6 57 Incurable Optimist - Highway To Glory E.A.Herrera 3P 1P 5P 7P 9 LARGESSE M.Aserito 6 57 Indy Point - Learner C.O.Monzon

MARQUISA (6) DORLES PUPPE (2) ANDRESA (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEATTLE STATES (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizasque ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2022 al 31/08/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000 - INC. $ 500.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

- - 2P 5P 1 ULLA UXIA I.Monasterolo 3 56 Un Pionero - Canata L.M.Pera - - - - 2 QUEEN RIDE J.Noriega 3 56 Holy Boss - Sobresale R.C.Gutierrez - - - 9S 3 SIENNA GIRL R.R.Barrueco 3 56 Greenspring - Sensual Rita R.C.Gutierrez - - - - 4 FELLONIE W.Pereyra 3 56 Treasure Beach - Fire Breeze E.P.Martucci - - - 8A 5 CUYEN MARO C.Velazquez 3 56 Cityscape - Con Mucho Amor J.A.Alonso - - - - 6 SUSPIRO DE GLORIA W.Moreyra 3 56 Security Risk - Suspicious Morning J.D.Oural - 4S 0S 2S 7 LAGUNA SETUBAL J.Villagra 3 56 Le Blues - Tanganyika G.J.Frenkel S. - - - - 8 LINDA SALVAJE A.B.Valdez-4 3 56 Vastago Salvaje - Storm Secrets A.D.Perez

ULLA UXIA (1) LAGUNA SETUBAL (7) FELLONIE (4)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BLOOD MONEY (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizasque ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2022 al 31/08/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

4P 6S 4P 4S 1 ZAMPURRILE TINTO C.Romagnoli-4 4 57 Sardinero - Vel Canadian M.F.Alvarez 1e 9S 6P 3P 2 GRAND ROY H.Dyke-3 4 57 Gurisito Roy - Grand Riku M.H.Genzano - - 8P 0P 3 SULTAN SUL D.E.Arias 4 57 Compasivo Cat - Motivada Sul L.Bruno - - - - 4 CODIFICADO CAT P.Carrizo 4 57 Marote Cat - Graficada Llers V.M.Saunders - 6S 3S 6S 5 BLUE ATOMIC L.Armoha-4 4 57 Post Atomic - Pure White M.Martiarena 0P 0P 0P 6P 6 WAIT AND SEE R.R.Barrueco 4 57 Sabayon - Prettyperfectpatti M.A.Vallina - - - 7L 7 EL DESATANUDOS C.Sandoval 4 57 Compasivo Cat - Sorrel Sings A.E.Barbieri - - 3e 0P 8 GRAN BOLAZO J.Maldonado 4 57 Armas E Flores - Bolacera G.O.Maldonado 0S 8S 6S 0S 9 OBLAK L.Recuero-4 4 57 John F Kennedy - Only For Joy N.F.Caviglia 0P 2P 5P 4P 10 DONE DEAL M.Aserito 4 57 Equal Stripes - Donna Halo M.P.Dussol - - 9P 6P 11 TANGO SEATTLE R.Alzamendi 4 57 Seattle Fitz - Gambler Girl M.R.Arce 4S 4S 4S 7S 12 STARGLADE J.Paoloni-2 4 57 Montelu - Sanglade V.H.Fahler 2P 7P 7P 8P 13 MIDNIGHT SUNRISE W.Moreyra 4 57 Security Risk - Inspiring Music M.Iguacel Loeda

DONE DEAL (10) STARGLADE (12) TANGO SEATTLE (11) ZAMPURRILE TINTO (1)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: OLD BUNCH (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizas que ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2022 al 31/08/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000 - INC. $ 1.000.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

- - - - 1 TALENTO NACIONAL S.Barrionuevo 3 56 Got Talent - Grilla Nacional J.A.Fren - - 2P 6P 2 NO LO SOÑE G.Borda 3 56 Touareg - Nineotwosixfive S.L.Carezzana - - 3P 4P 3 ROSETO NUOVO D.Ramella 3 56 Lenovo - Rosemarie M.Dulom - 0P 5P 3P 4 EL ANZUELO A.Cabrera 3 56 Daddy Long Legs - Escuincla G.D.Orellanos - - - - 5 DE QUE ME RIO G.Bonasola 3 56 Libreo - Estrella Cara M.A.Diaz 4P 8P 6P 6P 6 STRATEGIC MONCARO P.Carrizo 3 56 Strategic Prince - Fantastica Star V.M.Saunders - - - - 7 EL VERONES R.R.Barrueco 3 56 Long Island Sound - Greve In Chianti M.Perez - 8S 8S 0S 8 ELIXIR OF LIFE M.R.Nuñez 3 56 Elizeus - Cubanella H.F.Diaz

NO LO SOÑE (2) ROSETO NUOVO (3) EL ANZUELO (4)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VALID STRIPES 16:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

- 8P 3P 2S 1 TIBURON LETAL M.Aserito 5 57 Don Letal - Nemis L.A.Muñoz 0Q 4S 3S 3S 2 LE PEPE M.Valle 6 55 Le Blues - Senza Amore S.O.Tornatori 5P 5P 7P 8P 3 ORANO C.Cabrera-2 5 54 John F Kennedy - Orsola R.Vega 8S 0S 0P 0S 4 AGUANTEMOS JUNTOS J.Flores-4 5 57 Angiolo - Gorky Park C.O.Holstein 7P 3P 4P 4P 5 A TODO SOL K.Banegas 5 57 Angiolo - Sunshawe L.A.Gonzalez 0P 8S 6P 4P 6 THE GARDINER O.Alderete 5 57 Angiolo - Shower Halo M.D.Lara 7S 9T 8A 5L 7 CUMPLEAÑERO CAT R.Bascuñan 6 55 Compasivo Cat - Gata Vistosa S.I.Fernandez 3P 6P 4P 7P 8 IL FANTINO R.R.Barrueco 5 57 Sabayon - Infusion D.S.Guaragna - - 9P 7S 9 OLD DRUNK G.Bellocq 5 57 Lizard Island - Outstrip J.C.Rodriguez - - - 2P 10 CHIQUITO SAY B.Enrique 5 57 Ramsay - Ojimorena A.E.Rudolf 7T 7T 6P 2P 11 REWARDADO O.Roncoli 5 57 Grand Reward - Benilinda D.A.Bustamante

CHIQUITO SAY (10) A TODO SOL (5) TIBURON LETAL (1) LE PEPE (2)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SAN ONOFRE 16:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000 - INC. $ 500.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

2P 1L 5P 6L 1 YUYO VERDE M.Aserito 7 57 Acertame - Luciana Jaqueline O.P.Tournoud 3L 6L 2L 1P 2 LUCAS ICY W.Maturan 6 57 Icy Glory - Teofila D.H.Ilincheta 9L 9L 6L 4P 3 RED TENDERNESS G.Reynoso-4 6 57 Inter Red - A.p. Tenderly N.E.Bustos 8L 6S 2S 2P 4 CANDY POR SIEMPRE C.Velazquez 6 57 Mahi Mahi - Fancy Forever O.P.Tournoud 5P 0P 7S 7L 5 ANDBLACK F.J.Lavigna-2 6 57 Angiolo - Black Russia P.D.Rodriguez 1L 8L 5P 6P 6 SIROT F.Caceres-4 6 57 Sebi Halo - African Moon A.Gonzalez 7P 3S 4P 7A 7 COLT MARO P.Carrizo 6 57 Peten Itza - Con Lazy J.A.Alonso 2P 1P 6P 6P 8 DR KILILO A.Cabrera 6 57 Dynamix - Cat Reward A.Urien

CANDY POR SIEMPRE (4) RED TENDERNESS (3) COLT MARO (7)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEATTLE STATES (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 17:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizasque ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2022 al 31/08/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 200-INC. $ 1.000.000

- - - - 1 URSI SEATTLE A.Paez 3 56 Seattle Fitz - Ursi Nistel J.C.Viola 6S 7S 2S 5S 2 REINA CHE F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Queen`s N.Martin Ferro - - - 9S 3 SYDIA C.Romagnoli-4 3 56 Seize - Roman Beauty N.O.Arrieta - - - 3P 4 CUMULA I.Monasterolo 3 56 Treasure Beach - Magic Doria J.E.Teppaz - - 0P 8S 5 ANYA T A J.Paoloni-2 3 56 Tantos Años - Beauty Start J.Pettinari - - - - 6 TROVA JOHAN R.R.Barrueco 3 56 Curioso Johan - Trova Day R.C.Gutierrez - - - - 7 JOSEFINA W.Moreyra 3 56 Equal Stripes - Great Nistel J.A.M. Neer - - 7P 5P 8 LA BOLILLA A.Cabrera 3 56 Treasure Beach - South Peculiar E.P.Martucci

JOSEFINA (7) LA BOLILLA (8) CUMULA (4)

9a. Carrera - 1800 mts. CLÁSICO CORONEL MIGUEL F. MARTÍNEZ (G3) 17:30 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2020. Peso 56 kilos. (*) Inscripto en Estrellas Plus. Bono Estrellas Plus: $ 125.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000 - INC. $ 500.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

3P 1P 0S 3P 1 RAMMEL G.Borda 3 56 Fortify - Roman Libertas J.L.Correa Aranha 1L 1L 2L 1L 2 EMMSPACIAL BOY I.Monasterolo 3 56 Emmanuel - Spacial Girl R.R.Caroprese - - 2P 1P 3 EVER DADDY K.Banegas 3 56 Daddy Long Legs - Evolucionar J.F.Saldivia 1P 7P 4P 1P 4 CODIGO POSTAL E.Martinez 3 56 Seek Again - Codiciable M.Domingo 3S 1S 7S 3S 5 ATOMIC TRIGGER O.Alderete 3 56 Cosmic Trigger - Atomic Boom E.R.Bortule 2P 5S 1P 5P 6 QUOZ E.Ortega P. 3 56 Safety Check - Magnolia Bend G.E.Scarpello - - 9P 1P 7 CONTA BIEN F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Conta Un Cuento J.A.M. Neer 3S 6S 8S 3P 8 DON TAIMADO W.Pereyra 3 56 Il Campione - Doña Fanta C.D.Etchechoury

EVER DADDY (3) RAMMEL (1) EMMSPACIAL BOY (2)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHEMIN DU CIEL 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

1P 6P 1P 2P 1 TOMASITO LEON F.L.Gonçalves 5 57 Hurricane Cat - Langostura M.C.Muñoz 1P 2P 5P 0P 2 LIBUM W.Pereyra 5 57 Interdetto - Lucilius R.C.Gutierrez 1S 4S 1S 3S 3 REALLY STRATEGIC J.Flores-4 5 57 Strategic Prince - Real Proof N.F.Caviglia 1L 3L 4P 1P 4 ALAMO BIANI U.Chaves-2 5 57 Angiolo - Biani I.R.Gorrais 4P 4S 4S 7P 5 AISTIS VITKAUSKAS J.Maldonado 5 57 Angiolo - Small Promises G.O.Maldonado 4P 1P 4P 3P 6 SUEÑO HUE P.Carrizo 5 57 Grand Reward - Liveadream R.J.Pescatori 2S 1P 5P 2P 7 EL ESCUDO J.Leonardo 5 57 Il Campione - Brahmana T.D.Carro 4S 3P 3P 8P 8 HIT A CAPELA J.Villagra 5 57 Hit It A Bomb - Miss Capela M.A.Cafere 7S 1L 6P 4L 9 LORD BISHOP J.Paoloni-2 5 57 Il Campione - Lady Tiz A.H.Crucci - 9P 1S 1S 10 DON LENOVO L.Armoha-4 5 57 Lenovo - Donzela S.L.Carezzana

TOMASITO LEON (1) EL ESCUDO (7) LIBUM (2) SUEÑO HUE (6)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BILLION (CA) 18:40 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. PICK 4 POZO DESQUITE-1º PASE-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 6.000.000 - INC. $ 1. 500.000 SI ALCANZA EL GARANTIZADO

3S 4S 3P 5P 1 Y CON QUE F.L.Gonçalves 4 57 Señor Candy - Ries Tanto N.Martin Ferro 5P 1S 7S 3S 2 BLOODHOUND O.Alderete 4 57 Ghostzapper - Via Frattina P.E.Sahagian 1L 6S 5L 7P 3 FORTICITY A.Cabrera 4 57 Fortify - Rose City H.D.V.Piriz 7S 5S 4S 1P 4 BAJO EL CIELO C.Velazquez 4 57 True Cause - Balada Para Unloco L.R.Cerutti 4P 6P 9P 7P 5 AFRICAN TANGO K.Banegas 4 57 Angiolo - Indian Springs M.Iguacel Loeda 1P 6P 5P 6P 6 SOL MIO R.Frias 4 57 Sol Planet - Sonrisa Mia R.F.Lemos

BAJO EL CIELO (4) Y CON QUE (1) SOL MIO (6)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: INTERBOY (CA) 19:10 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 1.000-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000

6S 1S 3P 3P 1 VENI A FULL L.Noriega 5 57 Full Mast - Veni Raquel M.M.Garrido 7S 7P 4P 3S 2 LAST DINAMIT L.Armoha-4 5 57 Dynamix - Last Clichy C.F.Marquez 6P 8S 7P 7P 3 STAR OF BEACH R.L.Gonzalez 5 57 Treasure Beach - Very Dulce R.H.Affre 3S 3S 5S 1R 4 DORLETA F.L.Gonçalves 5 57 Seek Again - Shy Dory D.R.Cima 8S 7S 3P 7S 5 ALASKA REAL G.Fuentes 5 57 Angiolo - Real Life L.A.Miranda 3P 4P 2P 2P 6 TAFRA G.Bellocq 5 57 Asiatic Boy - Jaspeada L.P.Pighin 3P 3P 4P 1P 7 EAST PRUSSIA P.Carrizo 5 57 Il Campione - Irrobla M.A.Diaz 4P 7P 2P 5P 8 ERAS OTRA L.Colasso-4 5 57 Manipulator - Our Donna E.P.Martucci 1S 4S 4S 3S 9 QUE TALENTOSA K.Banegas 5 57 Equal Talent - Reconciliation M.F.Alvarez

VENI A FULL (1) TAFRA (6) ERAS OTRA (8)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VALID STRIPES (2º TURNO) 19:40 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100.

0P 4P 3P 5S 1 WAVE RANGE R.R.Barrueco 5 57 Orpen - Wasim F.O.David 0S 6S 9S 4P 2 GRAZIAS CAT F.J.Lavigna-2 5 57 Hurricane Cat - De Bayona J.H.Barisone - - 5S 4S 3 MISTERIOSO BLUE M.Aserito 5 57 Russian Blue - Cheekyroad P.J.Almada - - 6P 7S 4 BASKO IÑAKI B.Enrique 5 57 Most Improved - Cariñosa Chiqui C.L.Ferrero 7L 7P 0L 9L 5 ADONIS RAP S.Piliero 5 57 Don Letal - Doña Rochi J.A.Rapalino 1e 6e 3T 2A 6 SABINO O.Roncoli 5 57 Riomaggiore - Sabinpra R.A.Bramajo - 8L 6L 9S 7 FANFARRON CHUCK E.Martinez 6 55 Chuck Berry - La Fanfa S.I.Fernandez 5P 5P 3P 7S 8 FILOSO LEE M.Valle 5 57 Filoso Emperor - Maelstrom Shiner J.C.Benedetti 5P 2P 2P 2P 9 GUAPERO CHECK W.Moreyra 5 57 Safety Check - Ponte Guapa J.A.M. Neer 9S 0S 2P 3P 10 CHEMILCO J.Flores-4 5 57 Inter Groove - Quelacorran F.R.Flores 6S 0S 8S 8S 11 PAKITRUZ R.Bascuñan 5 54 Grand Fond - Transatlantica C.M.Saini - - 0S 7P 12 JOSHUA TREE (BRZ) L.Recuero-4 6 55 Agnes Gold - Morena Matte O.A.Kalk

GUAPERO CHECK (9) CHEMILCO (10) WAVE RANGE (1) MISTERIOSO BLUE (3)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BLOOD MONEY (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:10 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizasque ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2022 al 31/08/2023. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 500 - CUATRIFECTA-$ 200. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 1. 200.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 3.000.000

7P 7P 9P 4P 1 REY FILOSO J.Maldonado 4 57 Filoso Emperor - Sili Tala G.O.Maldonado 8S 8P 4P 5P 2 GRAN DOMINGO F.Coria 4 57 Lizard Island - Royal Sweetheart A.N.Bonetto 8P 7S 5S 2S 3 NI YO NI TU R.R.Barrueco 4 57 Compasivo Cat - Iraqui Duchess F.O.David 0P 9P 2e 5e 4 AMOR ARGENTINO J.Diestra 4 57 Maranesi - Perfume De Mujer P.D.Diestra - 2P 5P 4P 5 ALANYURT L.Armoha-4 4 57 Easing Along - Afrikana L.D.Sancerni - 3P 4P 5P 6 QUE ABOGADO U.Chaves-2 4 57 Que Me Dices - La Mensajera J.R.Chavez 7L 5S 7S 4S 7 EL GALINDO L.Recuero-4 4 57 Manipulator - Galinda R.A.Cardon 6P 4e 0P 1e 8 FEELING FRESH J.Avendaño-2 4 57 In The Dark - Fleur De Lis A.E.Casco 7S 9S 0S 0S 9 JULIS BOMB T.Baez-4 4 57 Hit It A Bomb - Seattle Juli R.H.Affre 5S 5L 0L 6S 10 CARRY TRADE J.Paoloni-2 4 57 Seek Again - Miss Carry Step L.Bruno 5R 8R 4e 5R 11 PRIMITIVO JOY B.Enrique 4 57 Mr. Magic - Joy L.A.Miranda - - - - 12 MR FREE F.J.Lavigna-2 4 57 Security Risk - Grand Follower T.D.Carro 4L 5L 0S 0S 13 IL VERO TONY K.Banegas 4 57 Lenovo - Tutta Roma P.N.Iribarne

ALANYURT (5) GRAN DOMINGO (2) NI YO NI TU (3) PRIMITIVO JOY (11)