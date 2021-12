Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EXBURY (FR) (CA) 13:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 22500 y al 2°: $ 7875 COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 0P 5L 3L 1 NOCHERO BANKER S.Arias-4 4 57 City Banker - Noche Corrida M.A.Gomez 2S 0S 8S 3S 2 MORE SECRET M.La Palma 4 57 John F Kennedy - South Secrecy L.F.Antognozzi 5S 7S 3S 3P 3 DOM ATILIO I.Monasterolo 4 57 Storm Embrujado - Western Indy A.Almendros 3e 4e 6S 4S 4 ESPAÑOL PURO A.Alfonso-4 4 57 Español - Rimpante Jery C.Dianda - - - 0S 5 DUENDE DEL CARNAVAL C.Velazquez 4 57 Dedini - Amazing Grace J.C.Bianchi 6P 0S 6L 0P 6 STORMY DESERT W.Moreyra 4 57 Asiatic Boy - Hanaan D.G.Marsiglia L. 2S 4S 0S 5S 7 MUY CANDY M.A.Sosa-2 4 57 Sidney`s Candy - Mary Gulch F.J.Migueles 5S 3S 5S 4S 8 MASTER LOVE F.L.Goncalves 4 57 Mastercraftsman - Muy Enamorada G.E.Romero 0e 6e 9S 3S 9 PONDE MAN S.Piliero 4 57 Manipuler - Ponderoma J.A.Ionadi - - 6P 4S 10 RHAEGAR J.Noriega 4 57 Cafrune - Alice Springs A.M.Canto 4S 6S 3S 0S 11 AMIGUITO MALEVO A.Allois-4 4 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 5S 5S 5S 2S 12 SAND ROAD M.Gonzalez 4 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo 0S 9S 9P 0S 13 ASOMBROSO ECOLOGO R.Alzamendi 4 57 Ecologo - Awesome Cali H.E.Serratto

MASTER LOVE (8) SAND ROAD (12) RHAEGAR (10)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SASAGE (FR) 13:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bonus al 1°: $ 21900 y al 2°: $ 7665FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20 - JACKPOT-$ 833. 393.

4S 4S 3S 3S 1 MOROCHA TRIUNFAL S.Arias-4 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier 7S 6e 4S 5S 2 LA CONDICIONAL J.Leonardo 5 57 Latiendo - Condition Woman A.C.Oller - 0S 3S 7S 3 AZUL ESMERALDA J.Espinoza-4 5 57 Russian Blue - Esmerald For Sale A.R.Mendieta 6P 4S 0S 4R 4 CATCH THE DANCER G.Tempesti V.-4 5 57 Catcher In The Rye - Dancer Charity J.C.Cima - - 9P 4S 5 BACK TO SCHOOL G.Bonasola 5 57 Roman Ruler - Lista Escolar E.Martin Ferro 3S 6S 2S 6S 6 SOBRECARGADA M.La Palma 6 55 Best Bob - Grilla Light A.A.Arrospide - - - 2S 7 LADY PARTON F.L.Goncalves 5 57 Sidney`s Candy - Lady Prank G.E.Romero 6S 3S 3S 8S 8 CRAZY MINT L.Balmaceda 5 57 Endorsement - Candy`s Breeze S.C.Aymale 5R 7R 4R 4R 9 PAMPA AZUL A.Alfonso-4 5 57 Invicto - Adorada Belen C.Dianda 8S 2S 6S 7S 10 PARTY DOLL R.Bascuñan-4 5 57 Star Runner - Ongamira J.L.Cervantes 6P 8P 0S 2S 11 AQUILAS L.Brigas-4 6 55 Most Improved - Glumica M.A.Penna

LADY PARTON (7) MOROCHA TRIUNFAL (1) BACK TO SCHOOL (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SASSAFRAS (FR) (CA) 14:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 27600 y al 2°: $ 9660FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000

- 5S 6P 8P 1 MARINA DE SANTIAGO Jorge Peralta 3 56 Russian Blue - Silver Croq J.L.Bentancourt - - 6S 7P 2 KARINA IN C.Benitez 3 56 Inventive - Emperatriz Romana O.R.Gini - - - 0S 3 BLOOD STAR O.Villarroel 3 56 Blood Money - Columbus Star C.E.Aguirre - - 6S 2S 4 GITANILLA L.Balmaceda 3 56 Idalino - La Puntillosa D.J.Perez Chiama - 8S 9P 7P 5 CAPTIVI R.R.Barrueco 3 56 Most Improved - Controriforma D.S.Guaragna - 6S 4S 4S 6 TIANA L.Brigas-4 3 56 War Command - Aymar J.A.Romero - - - 8S 7 LADY YEN S.Piliero 3 56 Galicado - Lady Euro E.C.Tadei - - - - 8 GOTA PLANET C.Velazquez 3 56 Sol Planet - Gota Final R.O.Soto - - - - 9 NEARLY BOSS W.Moreyra 3 56 Holy Boss - Nearly Mad J.A.M. Neer 8S 2S 3S 7S 10 NIKKI BELL F.L.Goncalves 3 56 Holy Boss - New Hit O.F.Labanca - - 9S 0S 11 ANDINA CANDI J.Noriega 3 56 Angiolo - Inter Candi L.S.Bedoya - - - 0S 12 SUPER BIOTIC R.Bascuñan-4 3 56 Super Saver - Ampi Nistel C.A.Bani

GITANILLA (4) TIANA (6) NIKKI BELL (10)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SASSAFRAS (FR) (CA) (2º TURNO) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 27600 y al 2°: $ 9660FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

- - 7S 0S 1 POWERFUL SOUL L.Brigas-4 3 56 Sir Winsalot - Dance Halo W.E.Risolia 0L 6L 4S 7S 2 LATENT I.Monasterolo 3 56 Endorsement - Lathibona E.G.Accosano - - - 9S 3 EMERALD HILL O.Alderete 3 56 Portal Del Alto - La Migliore E.R.Bortule - - - - 4 GRACE STRIPES E.Ruarte 3 56 Enzo Stripes - Amazing Grace J.C.Bianchi - 9S 6S 8S 5 EMIRATES FLIGHT R.Alzamendi 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco - - - - 6 TABLETA DE LECHE F.J.Lavigna-4 3 56 Lenovo - Candy Milk C.R.Forastiero 4S 2S 3P 5P 7 MAXIMA RESERVA F.Calvente 3 56 Flesh For Fantasy - Purpura H.G.Calvente - - - - 8 INDIA SABATICA A.Paez 3 56 Sabayon - Indiana Catcher G.Scagnetti 7P 5P 6P 2S 9 PUREZA SILENCIOSA R.Bascuñan-4 3 56 Santillano - Purple Rose M.Dulom - - - 5S 10 RONKONKONA L.Balmaceda 3 56 Cima De Triomphe - Caicara Mauro Garcia - - 4S 0S 11 ALMA ANGELICAL G.Bellocq 3 56 Angiolo - Pretty Powerful L.J.Duggan - - 6S 7S 12 SEPAS NUNCA S.Barrionuevo 3 56 Safety Check - Sintiendo A.M.Calcagno

PUREZA SILENCIOSA (9) MAXIMA RESERVA (7) LATENT (2)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DETROIT (FR) (CA) 15:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 22500 y al 2°: $ 7875FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

4S 4S 2S 3S 1 MISS BLUE CAT S.Barrionuevo 4 57 Hurricane Cat - Miss Landriscina A.M.Calcagno 7S 6S 3S 0S 2 LUNA TITI G.Bonasola 4 57 True Cause - Luna Sam R.O.Taborda 4S 4S 5S 8S 3 COMME L`ECLAIR J.Espinoza-4 4 57 City Banker - Secret Obsession A.R.Mendieta 4S 0R 7R 4S 4 LA GENERALA A.Allois-4 4 57 Fastidiado - La Gema R.M.Molina - - 9S 5S 5 GITANA GIRL W.Moreyra 4 57 Asiatic Boy - Malavita I.A.Diaz 6S 5S 3S 9S 6 TRAMPOSA SOY C.Velazquez 4 57 Aerosol - Triumph Of Love J.J.Etchechoury 0P 6S 4S 6P 7 MARCALA L.Carabajal 4 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal - - - 0S 8 LA SPEEDY L.Noriega 4 57 Manipulator - Stormy Speeding F.G.Perinazzo 0S 4S 0S 8S 9 MISS INCA A.I.Romay 4 57 Master Of Hounds - Inca Girl D.G.Bourlot - - - 8S 10 SUMMER DANCE F.J.Lavigna-4 4 57 Cima De Triomphe - Summer Holiday G.A.Siele 0S 8S 8S 2S 11 BLACK AP M.Gonzalez 4 57 Magic Black - Ap Press O.Cincunegui 8S 9S 5S 2S 12 TAN PIZPIRETA L.Balmaceda 4 57 Winning Prize - La Bromista S.C.Aymale

MISS BLUE CAT (1) TAN PIZPIRETA (12) GITANA GIRL (5)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TREVE (FR) 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en casode ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Notera Shy, Luna Especial, First Tweet, la Teacher Proud y Montis Gossn. Bonus al 1°: $ 23000 y al 2°: $ 8050FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2S 3S 6S 6P 1 NOTERA SHY L.Brigas-4 5 57 Inter Optimist - La Notera R.O.Galiano 7S 5S 1S 5S 2 LUNA ESPECIAL E.G.Ortega T.-3 5 57 Most Improved - Luna Sam J.H.Barisone 1S 1S 9S 4S 3 FIRST TWEET I.Monasterolo 5 57 Grand Reward - First Hope O.E.Fontan 1S 4S 5S 7P 4 LA TEACHER PROUD J.R.Benitez V.-3 5 57 Proud Man - La Teacher C.A.Davila 3P 0P 3e 4S 5 JOY MURCIALIST F.L.Goncalves 5 57 Fortify - Burg Mulish C.C.Fuentes 4P 9P 9P 6e 6 VICTORY AWARD A.I.Romay 6 55 Holy Ground - Victory Sweet M.A.Ercoli N. 0S 3S 1S 3S 7 MONTIS GOSSN A.Cabrera 5 57 Montelu - Golden Gossn V.H.Fahler 9L 2L 1L 5L 8 LIGERA SAAM A.Giorgis 5 57 Alrassaam - Abstemia Don J.L.Lopez 2S 1S 2S 6S 9 SILVERSCAPE R.Bascuñan-4 5 57 Cityscape - Lovely Silver J.C.Blanco 8S 2S 3R 2S 10 TERE ATTACK C.Benitez 5 57 Art Attack - Kind Grill O.R.Gini

JOY MURCIALIST (5) LUNA ESPECIAL (2) MONTIS GOSSN (7)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SUBOTICA (FR) (CA) 16:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 35900 y al 2°: $ 12565FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1.000.000

- - 0S 5S 1 PRINCESS MAJESTIC F.J.Lavigna-4 3 56 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 6S 7S 4S 4S 2 LOBA SALVAJE A.Allois-4 3 56 Art Attack - Lobezna O.R.Gini - - - 7P 3 ELLEONORE E.Ruarte 3 56 Il Campione - Impressions G.A.Siele - - - - 4 INDIAN DARK O.Alderete 3 56 In The Dark - Indian Got A.F.Gaitan D. - 7S 8S 9S 5 GLOBAL MIRACLE R.Frias-2 3 56 Global Hunter - Do Us Part J.M.Etchechoury 0S 7S 2S 8S 6 VER MAS ALLA L.Balmaceda 3 56 Ecologo - The Vision H.M.Mujica 4S 6S 6S 6S 7 NITRATA R.Bascuñan-4 3 56 Fortify - Stormy Nirvana G.J.Frenkel S. - - 8S 6S 8 LABEEBA W.Moreyra 3 56 Lizard Island - Areej J.A.M. Neer - 7e 2e 4S 9 PUREZA KIT L.Brigas-4 3 56 Equal Stripes - Pure Kit J.M.Varga - - - 0S 10 TAMA GIRL G.Bellocq 3 56 Daniel Boone - Tattoum L.M.Carabajal - 7S 0S 5P 11 BOM TINA R.R.Barrueco 3 56 Hit It A Bomb - Tina Wells J.A.Lofiego - - - - 12 VALE BOONE A.I.Romay 3 56 Daniel Boone - Valencia O.F.Labanca - - 6S 2S 13 DARK FEELING F.L.Goncalves 3 56 In The Dark - Happy Feeling E.Martin Ferro 7S 7S 6S 2S 14 CATTIVA J.Noriega 3 56 Aerosol - Kucera A.M.Canto - - 7S 8S 15 LIA J.Espinoza-4 3 56 Seek Again - Trincheta J.M.Etchechoury 4S 5S 2P 4P 16 CUEQUITA SEIVER R.Blanco 3 56 Super Saver - Cuequita Glory J.M.Etchechoury

DARK FEELING (13) CUEQUITA SEIVER (16) LOBA SALVAJE (2)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SEAXAN (2018) (CA) 16:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 24700 y al 2°: $ 8645FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - JACKPOT-$ 253. 706.

4P 5P 9P 6P 1 LAND RECON A.I.Romay 4 57 Lizard Island - Land And Sea R.H.Campos 3S 9S 7S 5S 2 KRYPTOS L.Balmaceda 4 57 Winning Prize - Keila P.Chioccarelli 1S 3S 4S 8S 3 ANISH F.L.Goncalves 4 57 Tonalist - Access Code G.E.Romero 7S 1S 0P 6S 4 IGUAL BRILLA R.Bascuñan-4 4 57 Asiatic Boy - Igualitaria O.F.Labanca 6P 7P 3L 6L 5 EL DECIDIDO E.Candia G.-4 4 57 Expressive Halo - La Elogiosa O.F.Labanca 5P 3P 9P 3S 6 VALLEDOLMO L.Vai 4 57 South Kissing - Water Plus G.E.Scarpello 9S 6P 1P 4S 7 LAINERIE R.Blanco 4 57 Roman Ruler - Lencerie J.J.Etchechoury 2P 5P 6S 5P 8 IL MATTERELLO O.Alderete 4 57 Endorsement - Sanbabila E.R.Bortule 4P 4S 3S 1S 9 QUALIS REX W.Moreyra 4 57 Winning Prize - Quid Non J.M.Giussi

QUALIS REX (9) ANISH (3) VALLEDOLMO (6)

9a. Carrera - 2400 mts. HANDICAP REPUBLICA DE FRANCIA 17:00 hs.

Handicap para todo caballo de 4 años y más edad. Bonus al 1°: $ 66500 y al 2°: $ 23275. (*) Trébol: en caso de ganar se abonaráun 50% más del premio asignado. (*) Magnet Curl. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Luminoso Dubai.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

6P 5S 1S 9S 1 SEULEMENT CATCHER A.Paez 6 57 Catcher In The Rye - Lista Unica G.Scagnetti 8P 1S 5P 2P 2 MANI BOY I.Monasterolo 5 57 Asiatic Boy - Mani Bo G.E.Scarpello 5S 4S 3S 1S 3 CORAZON DE LEON L.Brigas 4 49 Stratostar - Sofonisba M.A.Penna 0S 5S 3S 3C 4 LUMINOSO DUBAI R.Blanco 5 55 E Dubai - Lignify C.C.Cabrera 2S 1P 7P 1S 5 EL REFUSILO F.L.Goncalves 6 58 Cima De Triomphe - Eclaircie G.E.Romero 7P 1L 3S 0S 6 YA TE MUESTRO W.Moreyra 6 55.5 Van Nistelrooy - Muestra Gratis E.O.Donadio 1P 4P 5P 2P 7 REMEN X.X. 5 56.5 Galicado - Redeem H.S.Rodriguez 4S 0S 4P 2S 8 MAGNET CURL R.Bascuñan 4 52 Curlinello - Magnetic Eyes C.A.Bani

EL REFUSILO (5) MANI BOY (2) LUMINOSO DUBAI (4)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HELISSIO (FR) (CA) 17:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 27600 y al 2°: $ 9660.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 8S 3P 1 PORTAL BLACK C.Velazquez 3 56 Portal Del Alto - Black Or White M.A.J.Velazco - - - - 2 GRITO PLATEADO R.Bascuñan-4 3 56 Pub De Llers - Bala Plateada M.A.B.Medina - - - 3S 3 COMBATE R.Blanco 3 56 Hit It A Bomb - Champi Roma M.S.Sueldo - - 0S 0P 4 DOM BRUCE I.Monasterolo 3 56 Storm Embrujado - Poetfromthepulpit G.E.Romero - - - - 5 CURIOSO CATCHER G.Bonasola 3 56 Curioso Slam - Catch A Wedding P.S.Morinico 1e 4S 9S 4S 6 STORMY DAYS C.Benitez 3 56 Horse Greeley - Stormy Matriarch C.Dianda - - - - 7 ORO VALIDO W.Moreyra 3 56 Valid Stripes - Gold Bet D.G.Marsiglia L. - - - - 8 FOREVER THIEF J.Leonardo 3 56 Winning Prize - Second Bridge Mary A.A.Benitez - - 0P 3S 9 RAZIN A.Cabrera 3 56 Panegirico - Twina D`oro J.D.Giaccio - - - 0S 10 ROLAND KEY E.Suarez-4 3 56 Furious Key - Far And Near R.D.Sabadell - 0P 0S 9S 11 ABACANATE E.Torres 3 56 Abacanado - Young Girl R.F.Morales - - - - 12 SARANDEADO M.La Palma 3 56 Suggestive Boy - Sombria A.F.Gaitan D. 2S 3S 5S 6S 13 BRUTUS F.L.Goncalves 3 56 Most Improved - Balas De Amor G.E.Romero

BRUTUS (13) COMBATE (3) STORMY DAYS (6)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OTRO PLANETA (2020) (CA) 18:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G. I, G. II, G. III y Listado. (Los jockeys prendices sin Descargo). Bonus al 1°: $ 33400 y al 2°: $ 11690.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

1S 3S 4S 3S 1 SWEET LAKE L.Balmaceda 3 56 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama 4P 6P 1P 2S 2 SANTO RUNNER F.L.Goncalves 3 56 Star Runner - Santa Tala M.F.Alvarez 7e 3e 3e 1S 3 AMIGO STORM W.Moreyra 3 56 Storm Donoso - Amiguita Shina N.G.Ricchi - - - 1S 4 DON GALO A.Allois 3 56 Most Improved - Doña Pega R.A.Cardon 0S 9S 9P 1S 5 DESTABILIZER L.Galdeano 3 56 Portal Del Alto - Soy Picarona J.E.Garzon 3P 0P 8P 1P 6 VALID VOLADOR E.Ortega P. 3 56 Valid Stripes - Forty La Nena G.D.Orellanos - - - 1S 7 SLOE GIN R.Bascuñan 3 56 Sixties Icon - Success Girl C.C.Cabrera 8S 2S 1S 9S 8 OBJETADO L.Franco 3 56 Asiatic Boy - Owe Me M.A.Cafere 5S 6S 4S 1P 9 TE VUELVO A VER O.Alderete 3 56 Valid Stripes - Vengan A Ver E.R.Bortule - 8S 0S 1S 10 TICKET TO FLY J.Noriega 3 56 Aerosol - Gallant One A.M.Canto - - 2e 1S 10a WESTWORLD C.Velazquez 3 56 Aerosol - Birmma A.M.Canto - 6S 1S 3S 11 ALMOST TRUE A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Aliston A.Pavlovsky - - 1S 0S 12 UN MOTOCICLISTA R.Frias 3 56 Dynamix - Una Moto V.Penna - 4S 3S 1S 13 AMIGO JOHAN A.I.Romay 3 56 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian

SANTO RUNNER (2) SLOE GIN (7) DON GALO (4)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: RITON (FR) 18:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 23000 y al 2°: $ 8050. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Caloventor, Day With You, Un Resplandor, Moneytalks Moro y Take Places.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

1L 6L 1S 9L 1 MI AMIGO BETO M.A.Sosa-2 5 57 Master Of Hounds - Cordialite M.A.Forchetti 8S 0S 8P 1S 2 GAITERO FITZ M.Alfaro-4 6 55 Seattle Fitz - Gaitita A.O.Urdagaray 2S 2S 6P 1S 3 CALOVENTOR I.Monasterolo 5 57 Sixties Icon - Calorcito G.E.Romero 7S 8P 6S 6S 4 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 5 57 Freud - Laguna Plateada C.M.Baez 1e 3S 0S 1S 5 DAY WITH YOU F.L.Goncalves 5 57 Equal Stripes - Desempeñada C.O.Rodriguez 5S 6S 7S 7S 6 UN RESPLANDOR E.Ruarte 5 57 Calidoscopio - Halo Lumiere O.F.Conti 8S 6L 0P 3L 7 LATIN WOOD F.Menendez 5 57 Stratostar - Latinllin H.D.Tocci 6L 8L 9L 0P 8 EL REY AZTECA C.Perez G.-2 6 55 Empire Aztec - Años Despues Jorge Martinez 6S 7P 7S 4L 9 MONEYTALKS MORO D.E.Arias 5 57 Grand Reward - Primavera Mora R.O.Cibiriain 2S 1S 2S 6S 10 TAKE PLACES M.Gonzalez 5 57 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 5S 4S 3S 3S 11 ALTO PORTE L.Tello E. 5 57 Portal Del Alto - Sidney Song E.G.Sala

DAY WITH YOU (5) CALOVENTOR (3) TAKE PLACES (10)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SAGAMIX (FR) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus al 1°: $ 23000 y al 2°: $ 8050. (*) Trébol: en caso de ganar se abonaráun 50% más del premio asignado. (*) Lizard Moon.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

5P 2P 6P 6P 1 SILVIDO FIL C.Cuellar 6 54 Filoso Emperor - Templada Jet F.Villa 7S 5S 3S 5S 2 SERENO E.G.Ortega T.-3 8 56 Catcher In The Rye - Cedar Grove H.A.Malarino 9S 8S 7S 9S 3 GRAND WILLING A.Paez 7 52 Wood Be Willing - Grand Curiosa O.R.Minervino 4S 2S 6P 4P 4 RULES OUT R.Blanco 6 54 Roman Ruler - Come Out D.C.Periga 2S 1S 2S 3S 5 LIZARD MOON A.I.Romay 6 52 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera 1P 2L 1P 1L 6 STRATEGIC CAT R.Bascuñan-4 6 56 Strategic Prince - Centenaria G.A.Dimattia 5S 2P 1P 7P 7 SHAMGAR F.L.Goncalves 7 58 Catcher In The Rye - Sifra C.O.Rodriguez 2P 7P 2s 2S 8 SANDYMAN A.Allois-4 7 62 Mutakddim - She`s My Lady H.A.Acuña 8L 0S 6P 8S 9 SPENDING LIMIT L.Galdeano 6 52 Sebi Halo - Split Second G.J.Romero

SANDYMAN (8) SHAMGAR (7) LIZARD MOON (5)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: NONE LIKE HIM (2017) (CA) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 24700 y al 2°: $ 8645.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

4P 1P 3S 7S 1 LINDA BAHIA A.Paez 4 57 Bahiaro - Slovenia J.L.Garabato 6S 3S 1S 0S 2 ENJOY CRAF L.Recuero-4 4 57 Mastercraftsman - Enjoy Roma A.F.Gaitan D. 1S 6P 5S 3S 3 CLEAR BLESS G.Calvente 4 57 Portal Del Alto - Pure Bless H.G.Calvente 2S 2S 1S 2P 4 DESPUES DE USTED O.Alderete 4 57 Aspire - After She E.R.Bortule 9S 6P 2S 1S 5 CURSADORA G.Bonasola 4 57 E Dubai - Caloria Roy J.A.Lofiego 4S 6P 3S 0S 6 VICKY FIZZ F.L.Goncalves 4 57 Fuego E Hierro - Victoria Fizz C.A.Linares 1S 7P 4S 6S 7 KEYRA C.Velazquez 4 57 Roman Ruler - Keisha D.Peña 3S 8S 8S 2S 8 EARTHRISE F.J.Lavigna-4 4 57 Treasure Beach - Earthshine E.R.Bortule 2S 1S 2S 8S 9 MELISANDRE W.Moreyra 4 57 Peten Itza - Sanoma J.M.Giussi 3S 1S 2P 6S 10 TRAMONTANA CRAF E.G.Ortega T.-3 4 57 Mastercraftsman - Miss Tramontana A.F.Gaitan D.

CURSADORA (5) VICKY FIZZ (6) CLEAR BLESS (3)

15a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BAGO (FR) (CA) 20:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 35900 y al 2°: $ 12565.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

0S 0S 6S 6S 1 SON OF DADDY A.I.Romay 3 56 Southern Cat - Son Of Gun D.J.Perez Chiama 0S 8S 8S 3S 2 MOVIE LIKE L.Vai 3 56 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury - - - - 3 LIVANOS E.Ortega P. 3 56 John F Kennedy - Luna Egipcia M.A.B.Medina - - - - 4 MAGIC FIRE O.Alderete 3 56 Cityscape - Doubt Fire L.M.Carabajal - - - 9S 5 LUJO AZTECA O.Villarroel 3 56 Empire Aztec - Abientot J.A.Lofiego 8S 3S 5S 0S 6 VIENTO PAMPERO W.Moreyra 3 56 Dynamix - Latinllin P.E.Sahagian - - 0S 7S 7 SAND IDEA L.Brigas-4 3 56 South Kissing - Doña Idea M.A.Diestra 6L 5L 8L 0S 8 MASTER OF BRIDES M.La Palma 3 56 True Cause - Perfect Bride L.F.Antognozzi 8S 8P 3S 2S 9 SOUTH WINNER R.Bascuñan-4 3 56 South Kissing - Pure Wig G.E.Scarpello - - - - 10 STORMY KNIGHT I.Monasterolo 3 56 Storm Mayor - Indiferencia G.E.Romero - - 6L 8S 11 BACK STORY R.Blanco 3 56 Incurable Optimist - Haka J.A.M. Neer 0S 0S 8S 0S 12 TINO D`ORO J.Leonardo 3 56 Exodus - A Simple Vista P.E.Molina 7S 7S 6S 5S 13 JOE WHO R.Frias-2 3 56 Treasure Beach - Jourdain J.M.Etchechoury - - - 7P 14 EL CHANTAJE E.Torres 3 56 Treasure Beach - La Chantajista E.O.Martucci 9S 6S 9S 3S 15 MISSION DUBAI A.Cabrera 3 56 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler - - 5L 0S 16 FRENCH BANK E.G.Ortega T.-3 3 56 Treasure Beach - French Honour C.C.Cabrera 7S 0S 5S 3S 17 DON JONRON F.L.Goncalves 3 56 Treasure Beach - Joya Latina J.M.Etchechoury - - 9S 7S 18 LEAF REWARD L.Balmaceda 3 56 Grand Reward - Leaf Storm E.Martin Ferro

SOUTH WINNER (9) DON JONRON (17) JOE WHO (13)

16a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GOLD RIVER (FR) 20:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus al 1°: $ 21900 y al 2°: $ 7665.FINALIZA DOBLE FINAL. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

8S 2L 9P 9P 1 POMPIDOU G.Tempesti V.-4 5 57 Most Improved - Mi Aventura J.L.Panizza 5S 9S 0S 0S 2 PATRIMONIO NETO R.R.Barrueco 5 57 Sixties Icon - Patrimonia M.I.Rizza - - - - 3 FERNETTI L.Brigas-4 5 57 Lizard Island - Far Away Eyes L.Franco Tavares - - - - 4 MAROON A.Allois-4 5 57 Roman Ruler - Macoya J.J.Mossier 8S 0S 6S 0P 5 IVAN ILLICH M.La Palma 5 57 Easing Along - Inter Rails H.F.Costantino 6S 5S 5S 5S 6 TALARICO C.Cabrera-2 5 57 Freud - Talentosa Linda J.A.Ionadi - - - 7S 7 POKEMON EX GO X.X. 5 57 Exchange Rate - Poker Lady M.E.Clementi 0S 2S 3S 7S 8 MISTICO JOY S.Barrionuevo 5 57 Fortify - Stormy Mia C.C.Cabrera 5P 2S 2L 6L 9 POTOTEO J.M.Sanchez 6 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 8S 4S 8S 5S 10 SEYTON G.Bonasola 6 55 Violence - Summer Memories G.A.Poggio 4S 7S 2S 8S 11 AAZIF F.Barroso 5 57 Asiatic Boy - Sellsabeell V.O.Fernandez 0S 4S 4S 6S 12 TAIPIRO C.Cuellar 5 57 Taifas - Caipira M.E.Bringas 9S 6S 3S 7S 13 EMPRESS BOY E.Ruarte 5 57 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago - - - - 14 COMODORO ZEN F.J.Lavigna-4 5 57 Maruco Plus - Bebe Fitz J.C.Cascia 5L 4L 3S 2S 15 NOTABLE KING U.Chaves-4 5 57 Charles King - Amiga Notable D.D.Dominguez 6T 5e 6P 3S 16 EL CHAMUYO R.Bascuñan-4 5 57 Most Improved - La Chantajista H.R.Gervasoni

NOTABLE KING (15) EL CHAMUYO (16) TALARICO (6) MISTICO JOY (8)