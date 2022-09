Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

- - 0S 8S 1 SELLO VIEJO E.Candia G.-3 3 56 Manipulator - Roman Sixtina E.J.Gonzalez

- - - - 2 DOCTOR POOL G.Borda-3 3 56 Acertame - Bongusto J.J.Bello

- 2S 6P 4S 3 PUENTE DE NANTES J.Villagra 3 56 Angiolo - Salonika M.A.Cafere

- - 0S 0S 4 CAUTIVO RYE M.Fernandez 3 56 Catcher In The Rye - Cookie For Sale S.R.Loyola

- - - - 5 SCOTISH RYE W.Moreyra 3 56 Catcher In The Rye - Scat Scratch Fever J.A.M. Neer

3S 9S 6S 9S 6 CHARLY PRINCE J.Flores-4 3 56 Strategic Prince - Chafalota E.N.Siele

- - - - 7 MESSENGER ELECTRIC C.Montoya 3 56 Electricity - Cima Nevada F.R.Cacciabue

- - - - 7a REAL ELECTRIC R.Bascuñan 3 56 Electricity - Royal Sam F.R.Cacciabue

- - 5S 3S 8 JET RISK R.Frias 3 56 Security Risk - Jellyby C.A.Linares

- 7S 4S 5S 8a SEGURITY JOY F.L.Gonçalves 3 56 Security Risk - Empress Joy C.A.Linares

- - 5S 0P 9 LONG VIEW F.J.Lavigna-4 3 56 Le Blues - Pitussa Stone P.P.Sahagian

- - - - 10 HE IS HE I.Monasterolo 3 56 Strategic Prince - Which Is Which G.E.Romero

4S 8S 6S 6S 11 MASTER DE LUNA P.Carrizo 3 56 Master Of Hounds - Rosa De Luna S.M.Acevedo

- - - 0S 12 BAHIA STRIPES L.Noriega 3 56 Bahiaro - Serena Stripes M.M.Garrido

- - - - 13 FEEL COOL T.Baez-4 3 56 In The Dark - Fool To Cry R.A.Alvis