Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Knockout - Honour And Mandy

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 7. 600.000

Knockout - Mara Six

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Catcher In The Rye - Coqueta Pin

Most Improved - Larenzia

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TAKEN AWAY (BRZ) (2010) 15:50 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años, 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Sebi Halo - The Sharon

Pecoso Way - Kamy Seducida

SEDUCTOR WAY

Treasure Beach - Right Fula

RIGHT ON

FREEZOR (9) SEDUCTOR WAY (7) RIGHT ON (1)