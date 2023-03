Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MR. CACHT (2009) (CA) (OPCIONAL) 14:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2022).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

7S 8S 0S 0P 1 AGUANTEMOS JUNTOS J.Flores-4 4 57 Angiolo - Gorky Park A.D.Centurion 3S 3S 5S 3S 2 EMM EBREO F.J.Lavigna-3 4 57 Emmanuel - Stay Overnight B.A.Rodriguez B. - - - 6S 3 BENDECIDO CAT L.Armoha-4 4 57 Paddy Wack - The Constancy A.J.Lugo 4L 4L 7L 0S 4 FANATICO MISTICO M.Aserito 4 57 Manipulator - Fancy Kitty E.G.Sala 3e 3e 6S 6S 5 FIBROSO CHICO C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Iluminada Chica C.F.Bahia - - - 7L 6 OJO MEJOR F.Arreguy (h) 4 57 Knock - Best Dress D.A.Banegas - - 7S 7S 7 DON ALEGRIA R.Alzamendi 4 57 Roman Candi - Super Cata S.L.Fanti - 4e 3R 4R 8 NOMINADO CAT J.Paoloni-3 4 57 Hurricane Cat - La Intimada M.E.Clementi 5S 5P 2S 0S 9 AÑOS CUVEE B.Enrique 4 57 Tantos Años - Take Cuvee F.O.David

EMM EBREO (2) NOMINADO CAT (8) FIBROSO CHICO (5)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: GAUNA ROCK (2006) 14:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

8P 6P 9P 4S 1 AVISPA REINA M.Alfaro-4 5 57 Sixties Icon - Avivadora P.N.Mayola - - 0P 5S 2 FIZZ FIZZ L.Vai 6 55 Lion`s Circle - Luli Fizz E.J.Cardoso 9S 3S 3S 2L 3 CLARA TORMENTA F.Arreguy (h) 5 57 Claro Oscuro - Soy Camila D.A.Banegas 3S 0S 2S 4S 4 GRANJERA PRIZE F.Coria 5 57 Mount Prize - La Taipan D.E.Martinez 8P 8S 5P 7P 5 GUERRERA VIKINGA X.X. 5 57 Falling Sky - Quijotada E.J.Cardoso 3P 4P 2R 2S 6 MIDRIASIS F.L.Gonçalves 6 55 Fragotero - Raspy J.G.Ublich - - - 9S 7 DELIRANTE CHIRUSA J.M.Sanchez 6 55 Don Delirio - Che Chirusa C.I.Lopez 2L 5S 7L 2S 8 MAMA CLARA P.Capra (h)-4 5 57 Pommeriano - Guerrera Camp R.A.Fredes 0L 7L 5L 0L 9 BASKA CLEAR J.Flores-4 5 57 Clear Storm - Baska Belcha M.N.Reale

MIDRIASIS (6) GRANJERA PRIZE (4) CLARA TORMENTA (3)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MR. CACHT (2009) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 14:55 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

4L 4L 3L 4e 1 BUONA VISTTA J.Paoloni-3 4 57 Blood Money - Payafi M.E.Clementi - - 0S 0S 2 MON DUELO E.Retamozo 4 57 Sei Mil - Mon Solita M.M.Mazza - 0P 5S 6S 3 EL RICOTERO L.Armoha-4 4 57 Ecologo - Would You Mind A.J.Lugo 0S 0S 9S 0S 4 POKER MAN L.Balmaceda 4 57 Equal Stripes - Poker Lady J.D.Ruvelli 0P 0P 6S 7S 5 REY SOL F.J.Lavigna-3 4 57 Fragotero - Royal Colony H.O.Sosa 7S 4S 6S 4S 6 VEGANO DARK M.Aserito 4 57 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. 4L 3L 4L 6S 7 IRISH LUCKY F.Coria 4 57 Lucky Island - Irish Storm L.R.Amato - - - - 8 SENEGAL R.Alzamendi 4 57 Selection Van - Hermosa Daniela C.A.Panet 5P 6P 0P 0S 9 EL CUMANES G.Reynoso-4 4 57 Dynamix - Grisada M.P.Albe 3S 7S 5S 5S 10 HONOUR CAT P.Carrizo 4 57 Honour Devil - Nunca Mas Cat F.A.Olivera

BUONA VISTTA (1) HONOUR CAT (10) IRISH LUCKY (7)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CARTA DE AMOR (2018) (CA) 15:25 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

4S 1S 4S 3S 1 CHINGANERO L.Carabajal 4 57 Treasure Beach - Champion Flag L.M.Carabajal 2S 6S 1S 5S 2 HIT SARAWAK G.Reynoso-4 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top M.A.B.Medina 2L 3S 8P 3S 3 DOQUIER J.Villagra 4 57 Flesh For Fantasy - Disappear M.A.Cafere 0S 8P 5P 1P 4 MAIDAAN W.Pereyra 4 57 Master Of Hounds - Ameera M.S.Sueldo 2P 1P 5S 5P 5 MARTIGNAC P.Carrizo 4 57 Master Of Hounds - Brussels M.A.Diaz 7S 0P 7P 4L 6 VENERACTION S.Conti-4 4 57 Interaction - Venerancia N.A.Gaitan 8P 4P 5P 8S 7 EXPRESO LATINO A.Allois-3 4 57 Seek Again - Escayola A.F.Fazzio 6P 7L 7S 2S 8 ROCK SPIRIT F.L.Gonçalves 4 57 Endorsement - Ocala A.M.Ortiz 3S 3S 8S 7R 9 DA CAPO AL FINE L.Recuero-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta

ROCK SPIRIT (8) DOQUIER (3) MAIDAAN (4)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DOÑA POLOLA (2015) 15:55 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2A 7S 2A 2S 1 COLT MARO C.Velazquez 5 57 Peten Itza - Con Lazy J.A.Alonso 3S 5P 3S 2S 2 POTROBUENASO M.Valle 5 57 Buen Verso - Potra Fin R.Reyes 2S 3S 5S 1S 3 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 5 55 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez 3S 2S 1S 5S 4 PRAGMATIST M.Aserito 5 55 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 2S 5S 2S 4S 5 SMART FACE B.Enrique 5 57 Cima De Triomphe - Smartly M.A.B.Medina 0S 9S 5S 9S 6 TAIPIRO R.Alzamendi 6 55 Taifas - Caipira G.S.Conti 8S 9S 4S 2S 7 MAGO CHOCOLATE J.Villagra 5 57 Señor Candy - Bariloce Spirit H.E.Aberastury 4S 4S 4S 1S 8 SPEED HALO J.Paoloni-3 5 57 Sebi Halo - The Sharon R.R.Molla 3S 0S 3S 3S 9 ENJOY ROME L.Vai 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love A.Antognozzi 3S 6L 2S 1L 10 JUIQUE F.L.Gonçalves 5 57 Roman Ruler - Influenciada A.M.Ortiz 7S 4S 1S 3S 11 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 5 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel

MAGO CHOCOLATE (7) POTROBUENASO (2) EXCITING NAZARENA (3)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SEÑORA ENSALZADA (2017) 16:25 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20.

3P 2S 2P 4P 1 EDONIS R.L.Gonzalez 4 57 Zensational - Estas Afuera C.D.Ussich 3S 9S 4S 4S 2 NINA MIA T.Baez-4 4 57 Cosmic Trigger - Muy Segura C.A.Bani 3S 4S 2S 1S 3 EMILIA WAY L.Vai 4 57 Il Campione - Gotta Get Away J.C.Borda 3S 7P 4S 7S 4 QUEEN ELECTION F.L.Gonçalves 4 57 Cima De Triomphe - Sensation Baby M.A.Nuñez 7S 9S 7S 9S 5 REINA DARK S.Piliero 4 57 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles 6S 2S 3S 6S 6 ZARA M.Valle 4 57 Asiatic Boy - Hydrant J.C.Blanco 2L 1L 3S 4S 7 ESCUELA NACIONAL A.Marinhas 4 57 Remote - La Perassolo G.A.Sessa 0A 4L 0e 4S 8 SEÑORA GUAPA X.X. 4 57 Don Incauto - Jolie Huss F.Delpiani

QUEEN ELECTION (4) EMILIA WAY (3) EDONIS (1)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: HUASANGA (2021) (OPCIONAL) 16:55 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- 1L 4S 7S 1 ANGIOLO CHARRUA P.Carrizo 3 56 Angiolo - Skeeter ---------- 7P 7P 1L 4S 2 HUMOR VIOLENTO J.Paoloni-3 3 56 Humor Acido - Stormy Violenta L.A.Gaitan 4S 4S 2S 1S 3 DOM DORVA W.Pereyra 3 56 Storm Embrujado - Dona Bellamy M.I.Rizza 3S 6L 1S 2S 4 MANI THE CHAMP L.Vai 3 56 Manipulator - Mad Star M.S.Sueldo 3S 0L 0S 3S 5 PERFECT LAW S.Piliero 3 56 Most Improved - Perfect Foots F.J.Migueles 2P 6P 1P 4P 6 ROSSO INTENSO C.Velazquez 3 56 Manipulator - Dame Tu Color E.R.Bortule 8S 2S 2S 1S 7 EL ASTRAL J.Leonardo 3 56 Il Campione - Maja Asturiana J.C.Borda

EL ASTRAL (7) MANI THE CHAMP (4) DOM DORVA (3)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DRA. TAMY (2011) (CA) (OPCIONAL) 17:25 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - - 7P 1 AITONA F.J.Lavigna-3 3 56 Forever Spring - Tabby Queen J.A.Lofiego 5P 7P 6S 5P 2 EBRIO DE AMOR E.Retamozo 3 56 In The Dark - Eivissa Jet E.L.I.Amaya - - - 2e 3 ANHELADO FUN C.Velazquez 3 56 Chubasco Fun - Mad Conda C.F.Bahia - - 7S 9S 4 JUICIOSO EDITION S.Barrionuevo 3 56 Equal Edition - Juiciosa Groom A.M.Calcagno 8P 4S 5S 3S 5 MORE SOUND F.L.Gonçalves 3 56 Long Island Sound - Morena Asiatica N.Martin Ferro - - - 6S 6 VERY GREEN L.Balmaceda 3 56 Gold Gulch - Vote For Me P.Chioccarelli - - - - 7 ANTONY STAR F.Coria 3 56 Strategic Prince - Alisson M.F.Alvarez 4S 5S 3S 6S 8 OLIMPIK HIT W.Moreyra 3 56 Hit It A Bomb - Olimpica Catch J.D.Oural

MORE SOUND (5) OLIMPIK HIT (8) VERY GREEN (6)

9a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO DORIA 17:55 hs.

Hándicap descendente para yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

2S 1S 1S 2P 1 DOÑA YERBA W.Pereyra 3 59 Il Campione - Doña Joyita C.D.Etchechoury 3P 7S 1S 2S 2 MAGGIE MAY (BRZ) F.L.Gonçalves 3 57 Agnes Gold - Floyd A.F.Gaitan D. 3S 6P 4S 6S 3 GIRL ON FIRE F.Arreguy (h) 4 56 Cityscape - Ginalollo A.R.Godoy 1S 2S 1S 8S 4 PRINCESA MAY G.Borda 5 54 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 6P 4S 2P 4S 5 REINA CASADA B.Enrique 3 54 Long Island Sound - Reinaras Siempre E.Martin Ferro

DOÑA YERBA (1) MAGGIE MAY (BRZ) (2) REINA CASADA (5)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DEPURADORA (CA) (OPCIONAL) 18:25 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

- - - 6P 1 BAMBINA HIT J.Espinoza-3 3 56 Hit It A Bomb - Bamcuca Nistel L.A.Fragale - - 0S 6S 2 LUZ DE SEPTIEMBRE G.Bellocq 3 56 Le Blues - Caminata Lunar H.M.Mujica - 4S 5S 4S 3 IMPERAINA S.Piliero 3 56 Idalino - Manhattan Queen R.A.Gonzalez - - - 6S 4 MARITA SCAT J.Leonardo 3 56 Knockout - Mara Six T.D.Carro - - - - 5 MONKEY PHILLY M.Valle 3 56 Curlinello - Monie Bay J.C.Blanco - 9S 2L 7S 6 VALERY ROY L.Armoha-4 3 56 Fortify - Valery Lady J.L.Correa Aranha - - 4P 5P 7 LA TOTA F.L.Gonçalves 3 56 In The Dark - Zuma Night L.M.Carabajal 6S 0S 4S 4S 8 POSEDONIA L.Carabajal 3 56 Hurricane Cat - Planchetina L.M.Carabajal

LA TOTA (7) POSEDONIA (8) IMPERAINA (3)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LUNA SAM (2013) 18:55 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

1S 3S 5S 2S 1 ATFRONT G.Tempesti V.-4 8 62 Curlinello - Alegria Total S.A.Cannizzo 3S 4A 7S 3L 2 ORDENADISIMO F.L.Gonçalves 6 54 Orpen - Filosisima M.Hadweh A. 5P 3S 5S 3S 3 ISOLANO A.Allois-3 6 52 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 9S 0S 5S 5S 4 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 52 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 2S 5S 6S 6S 5 PERFECT MARTINI L.Balmaceda 6 52 Perfectperformance - Mimi Star J.D.Ruvelli 0P 7S 4P 1L 6 ULTIMADO F.J.Lavigna-3 6 54 Señor Candy - Ultimo Sueño A.R.Duarte 6S 4S 8S 2S 7 MAGICIAN RAY C.Romagnoli-4 8 52 Russian Ray - Lucky Maga R.F.Morales 3L 4L 5L 1L 8 THIS WAY S.Arias-3 7 60 Interaction - Succesful Talk D.J.Nuñez 9S 9P 5L 7L 9 ESHEBO G.Reynoso-4 6 54 Interaction - Forty Editora N.A.Gaitan

ORDENADISIMO (2) ATFRONT (1) ISOLANO (3)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VIVACITA (2019) (OPCIONAL) 19:25 hs.

Yeguas 3 años ganadoras de una carrera Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000

2L 6L 1L 4L 1 CALA GIRL C.Romagnoli-4 3 56 Greenspring - Corralera M.S.Sueldo 6P 7P 5P 4S 2 MEDIANERA SI X.X. 3 56 Silentio - Medianera Ku E.Lupori 3S 2S 4S 4S 3 ENREALZADA SI B.Enrique 3 56 Silentio - Enrealzada E.R.Bortule - 2S 1P 5P 4 NEAR YOU F.L.Gonçalves 3 56 Remote - New Real Deal J.L.Correa Aranha 5S 5S 2S 1S 5 OPERA GARNIER M.Valle 3 56 Safety Check - Cat Style L.R.Cerutti 4P 5P 1S 2P 6 SOCIAL BLUE S.Piliero 3 56 Art Attack - La Sociable E.M.A.Haller 8L 8L 9L 7S 7 LLUVIA DE ENERO F.Caceres-4 3 56 Le Blues - Pretty Powerful M.A.Alegre 4S 1S 5S 6S 8 SEARCH LAW F.Coria 3 56 Sebi Halo - Internet Law J.Wessolowski 3P 2e 1S 2S 9 DRA AGAIN W.Pereyra 3 56 Seek Again - Dra Traversa J.G.Ublich 1S 7S 7S 5S 10 HELL BELLS P.Carrizo 3 56 Lizard Island - Heart Of Magic S.R.Loyola

NEAR YOU (4) OPERA GARNIER (5) SOCIAL BLUE (6)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MR. COMPADRITO (2008) (CA) (OPCIONAL) 19:55 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - 0S 1 CANDY LLAN A.Giorgis 4 57 Maumillan - Candy Bebota A.F.Franco 5P 5P 5S 5S 2 LOOK KENNEDY F.Correa 4 57 John F Kennedy - Lookaway Dixieland C.B.Carretto 8S 5S 6S 8S 3 GITANILLA B.Enrique 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala - 0S 0S 0S 4 QUE TAL JOAQUINA A.Allois-3 4 57 Aliwen - Joaquina Top O.R.Minervino - - 8P 0P 5 SUPER JANE T.Garcia-4 4 57 Super Saver - Venice Jane L.O.Almiron 3L 5L 0P 3L 6 VASQUITA SOÑADA M.Aserito 4 57 Andromeda`s Hero - Doña Vasquita A.J.Mollo - - - - 7 JULIE KENT A.B.Valdez-4 4 57 Horse Greeley - Lady Prankish J.L.Lopez 2P 4P 4P 3P 8 SWEET LOT F.L.Gonçalves 4 57 Sir Winsalot - Sweet Beauty R.O.Lazzaro 0L 0L 5L 0S 9 EMMA GIRL F.Aguirre 4 57 Emmanuel - Original Girl A.Viggiano - - 0P 0S 10 ILUSION EMBRUJADA L.Chavez-4 4 57 Storm Embrujado - Ilusion Lady L.P.Pighin

SWEET LOT (8) GITANILLA (3) LOOK KENNEDY (2)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MR. COMPADRITO (2008) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:25 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Marzo de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- - - 0P 1 AMIGA REFLOAT F.Correa 4 57 Todo Un Amiguito - Stormy Refloat M.A.Dominici 7S 4S 0P 6L 2 MATTINATA F.L.Gonçalves 4 57 Safety Check - Spanakopitas J.A.Lomeña 9S 0L 0L 6L 3 HIDDEN LOT A.Giorgis 4 57 Sir Winsalot - Hidden Firmly J.L.Lopez 8P 7P 7P 0P 4 MI CHICHE L.Noriega 4 57 Dynamix - Solicitada J.O.Muñoz 9S 9S 0S 8S 5 PRIMAVERA PAT T.Baez-4 4 57 Pataques - Soviet Melodie J.I.Ferreyra - - 0S 7S 6 TRITI F.Coria 4 57 Manipulator - La Valiosa J.Wessolowski - - - - 7 LA DESEADA CAT L.Armoha-4 4 57 Interdetto - Samba Bonita L.R.Recabarren 0S 6S 8S 6S 8 SOUTHERN SPIRIT R.R.Barrueco 4 57 Sixties Icon - Little Anna M.I.Rizza - - - 8L 9 ELLAS LAS NADIES O.Arias 4 57 Cosmic Trigger - Female Logic J.C.Tocci 8P 6S 9L 3S 10 JET RUSH J.Espinoza-3 4 57 The Confessions - Efusiva Rash J.C.Benedetti 6L 4S 2S 6S 11 PASSION WITH GLORY K.Banegas 4 57 Peten Itza - Alexandra Glory J.P.Garrocho

MATTINATA (2) PASSION WITH GLORY (11) JET RUSH (10) SOUTHERN SPIRIT (8)