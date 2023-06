Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: REAL MOON (2018) (CA) 13:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - MAS INC. $ 1.000.000 EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

1S 0S 8S 6S 1 MANU CHEF F.Correa 4 57 Equal Stripes - Ezkurra D.O.Castro 1S 3S 3S 5S 2 TELUS CHIQUITIN M.Aserito 4 57 Montelu - Gualeya Clau E.G.Sala 3S 3S 1S 9P 3 MANOLO STAR F.Barroso 4 57 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot 1P 5P 2P 6P 4 EL ESCUDO J.Leonardo 4 57 Il Campione - Brahmana G.Friscia 4S 1S 0P 0P 5 AMIGUITO TODO BEAUTY K.Banegas 4 57 Todo Un Amiguito - Beauty Glory M.L.Glades 8S 8L 6S 6S 6 MASTER DE HONOR L.Chavez-4 4 57 Master Of Hounds - Honour Soñada M.Alvarez 4S 2S 2S 1P 7 ES BESUQUEIRO M.Valle 4 57 In The Dark - Besadora Inc P.G.Falero 4S 7S 3S 4S 8 ALBERICH R.Bascuñan 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani 3P 9P 4L 6P 9 SWEET MAGIC C.Montoya 4 57 Mr. Magic - Sweet Kitty J.C.Conti 4P 6S 7S 4P 10 EGALITARIAN W.Pereyra 4 57 Il Campione - Dance Card M.G.Reyes

ES BESUQUEIRO (7) ALBERICH (8) EL ESCUDO (4)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TONICO (OPCIONAL) 13:40 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 11. 950.000

- 4P 6P 5S 1 PADRE PIO C.Romagnoli-4 3 56 In The Dark - Josita J.A.Ledda 0S 7P 7S 2S 2 UNDIA CANDY O.Alderete 3 56 The Royal Candy - Cara Coqueta R.A.Arrativel 0S 6S 2S 0S 3 MORO ESTRELLADO J.Noriega 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler 3C 3U 4P 4S 4 EVALUATIVO L.Noriega 3 56 Cosmic Trigger - Eviterna M.L.Glades - - 5S 7S 5 DON EMPEROR B.Enrique 3 56 Emperor Richard - Lupita Sam J.J.Bello - - - - 6 PEDROS TELU G.Reynoso-4 3 56 Montelu - Tiggin D.E.Spandrio - - 8L 0L 7 MONARCHOS RIG M.Aserito 3 56 Riggs - Belcaro R.A.Baustian (h) 7P 7L 0L 8L 8 ANGIOLO BRAVO D.Lencinas-3 3 56 Angiolo - Barajadora G.H.Degregorio - - - - 9 RIO CANDY L.Balmaceda 3 56 Señor Candy - Mediaria O.R.Gini

UNDIA CANDY (2) EVALUATIVO (4) PADRE PIO (1)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TONICO (OPCIONAL) (2º TURNO) 14:10 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 LES SAINTES B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Fleeting Glance J.M.Moncada - 8S 3S 9P 2 PASO DE LARGO R.Bascuñan 3 56 Sabayon - Ray Girl D.J.Fumero R. - 5L 8L 0L 3 GLORIOSO NAK A.I.Romay 3 56 Anak Nakal - Hope Of Glory R.O.Nis 0L 9L 0S 0L 4 EL OREJA MOCHA W.Garcia-4 3 56 International - Con Maite A.R.Correa - - - - 5 CON CONEXION L.Chavez-4 3 56 Winning Prize - Bluetooth E.G.Chiappero - - - 4P 6 LONG ISLAND BABE C.Velazquez 3 56 Long Island Sound - Beauty Babe E.R.Bortule 2S 3S 2S 3S 7 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 3 56 Seek Again - La Laiza C.M.Ojeda 2S 3S 8P 5P 8 CAYETANO FIL D.E.Arias 3 56 Filoso Emperor - Mystic Champ L.Bruno - - - 0S 9 MATADOR CANDY G.Borda 3 56 The Royal Candy - Flor Del Rocio R.A.Gonzalez 0S 8S 6S 0L 10 EL EMPRENDEDOR A.Allois-3 3 56 Il Campione - Sunbury D.E.Spandrio

ESCAPE SUICIDA (7) LONG ISLAND BABE (6) CAYETANO FIL (8)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TONICO (OPCIONAL) (3º TURNO) 14:40 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - 0P 1 EMPERADOR IVRO G.Reynoso-4 3 56 Emperor Richard - Ivrogne D.E.Spandrio - - - - 2 ULA TAIN M.Aserito 3 56 Urtain - Ula Luci M.A.Lugo 7P 6P 9P 0P 3 EL RESCATISTA H.Dyke-4 3 56 Fragotero - Socorrista R.Vega 5S 5S 7S 8S 4 DOCTOR POOL E.Siniani 3 56 Acertame - Bongusto V.H.Fahler 2S 8P 2S 4S 5 CANCHERO SPRING K.Banegas 3 56 Greenspring - Candy Luk E.Pinedo 4L 9L 7L 2S 6 EMPEROR JOHN R.Alzamendi 3 56 John F Kennedy - Empress Flash J.L.Corsi 0e 3P 4P 3P 7 EL COLIFATO D.E.Arias 3 56 Endorsement - La Remilgada L.Bruno 3S 0S 5P 5P 8 BLOODHOUND O.Alderete 3 56 Ghostzapper - Via Frattina P.E.Sahagian - - - - 9 EXAMEN FINAL G.Borda 3 56 Il Campione - Ixala L.R.Cerutti - 6e 8e 8S 10 CARD GIFT SONG J.Paoloni-3 3 56 Alcindor - Little Gift J.M.Bosio

CANCHERO SPRING (5) BLOODHOUND (8) EL COLIFATO (7)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: IGLOO 15:10 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

0P 8S 5L 6P 1 QUASI STELLAR R.Bascuñan 5 57 Fragotero - Queen Hoss J.C.Aguirre 8S 1e 7e 5e 2 UN PANDO L.Balmaceda 5 57 Greenspring - Una Caricia A.R.Abrales 3P 2S 3P 2P 3 PURE LUKITAS F.L.Gonçalves 6 55 Pure Brave - Una Luz L.N.Pane 2S 3S 3S 2S 4 INDOMITO MASTER J.Medina 5 57 Mastercraftsman - Indomita G.A.Poggio 8P 4V 6P 2Q 5 EL GUAPO DE PASCO L.Noriega 6 55 Bar Candy - Noche De Farra M.N.Barcena 3P 5P 6P 9S 6 SPLENDOROSO M.Aserito 5 57 Catcher In The Rye - Splenda L.A.Fragale 3R 3S 7S 3S 7 MIGHTY ROMAN P.Carrizo 5 57 Mighty Hunter - Roman Hill H.E.Argañaraz 6P 6P 4P 2S 8 DRIFTWOOD A.Allois-3 5 57 Interaction - Southern Pulpit G.R.Hildt

PURE LUKITAS (3) INDOMITO MASTER (4) DRIFTWOOD (8)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LA INGLESA 15:40 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50-JACKPOT-$ 11. 910. 595

8P 8U 0f 6P 1 LUCKY CATCH L.Noriega 5 57 Luck Money - Catch And Release M.L.Glades 6P 9S 7P 5P 2 ZAREEN M.Aserito 5 57 Basko Pinton - Tona Nain M.A.B.Medina 2S 4S 4S 1S 3 GRANJERA PRIZE No Correrá 5 57 Mount Prize - La Taipan R.A.Arredondo 3P 6P 5P 7P 4 DISTINTA C.Perez G.-2 5 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre 0L 9L 0L 5L 5 CHE SICILIANA D.Lencinas-3 5 57 Greenspring - Lady Skill G.H.Degregorio 4P 4P 4P 2S 6 MANDAME UN EMAIL A.Coronel E. 5 57 Valid Stripes - Libre Parade J.A.Fren 4L 3L 0L 0L 7 GATA BAILANTERA A.Cabrera 5 57 Gato Editor - Murga En Danza V.J.Rocha 6P 5P 7P 7L 8 BLANQUITA H.Dyke-4 5 57 Blood Money - Le Monet V.J.Rocha 5A 9A 6T 5A 9 MAY BE YES R.Santillan 6 55 Master Of Hounds - Red Hots C.O.Santillan

MANDAME UN EMAIL (6) ZAREEN (2) MAY BE YES (9)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BENIAMINO (OPCIONAL) 16:10 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- 1e 3S 3S 1 NEGRITA CORRE B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Negrita Parade J.M.Bosio 4S 4S 2P 3S 2 SEXY BLUE F.L.Gonçalves 3 56 Le Blues - Sexy Stripes J.L.Correa Aranha - - - 0S 3 LA AGRIMENSORA M.Aserito 3 56 El Azor - Victory And Glory J.D.Baustian - - - - 4 HISTORIA DE AMOR I.Monasterolo 3 56 San Livinus - Baselica A.E.Rudolf - 0L 0L 5L 5 ELLA Y PARIS E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Diva Romana R.A.Cardon - 8P 4P 8P 6 PLAY IT COOL F.Barroso 3 56 Santillano - Play Cards C.A.Firmin Didot - 5S 5S 3S 7 IS MY GIRL W.Pereyra 3 56 Got Talent - Talking About It P.Beltramone 6P 6P 3P 2P 8 DRIFT AWAY W.Moreyra 3 56 Manipulator - Flacuchita E.O.Martucci - - - 9P 9 ROSANITA Jorge Peralta 3 56 Si Me Toca - Noche De Ensueño J.D.Lezcano - - - 7P 10 HELLO AGAIN A.Allois-3 3 56 Seek Again - Hello My Love J.A.Perez - 7P 5S 9P 11 BIENUDA PASS F.Coria 3 56 Distinctiv Passion - Cheta Cat R.H.Fernandez

SEXY BLUE (2) NEGRITA CORRE (1) IS MY GIRL (7)

8a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO SNOW FIGURE 16:40 hs.

Hándicap descendente para Yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000MAS INC. $ 1.000.000 EN CASO DE HABER UNA UNICA APUESTA

3P 1P 1P 8S 1 JOY ANTUMALAL R.Bascuñan 3 55 Il Campione - Stormy Night E.Martin Ferro 1P 2L 1S 1S 2 SUIS AMOUREUX W.Pereyra 4 62 Portal Del Alto - Lujan Strike R.Pellegatta 1L 5S 1L 1L 3 FIVEDOLARBILL G.Borda 3 56.5 Homage - Five Fishes M.S.Sueldo 1S 1S 4L 3P 4 CUCINOTTA A.Allois 5 56 Roman Ruler - Cruzzina R.A.Cardon 1P 2P 4P 2P 5 CRHYS KISSING C.Velazquez 4 60 South Kissing - Chrysalis I.N.Periga 1L 1L 1S 6S 6 LINDA GLOSS L.Balmaceda 3 55.5 In The Dark - Lipgloss O.F.Labanca 1S 4S 2S 3S 7 ELVEDA E.Ortega P. 4 56 Manipulator - Irish Dream N.Martin Ferro 1S 4S 6S 4L 8 ALEMONIA O.Alderete 3 54.5 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule 1S 2P 4S 1P 9 NEAR YOU F.L.Gonçalves 3 53.5 Remote - New Real Deal J.L.Correa Aranha

SUIS AMOUREUX (2) NEAR YOU (9) CRHYS KISSING (5)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SNOW MOON 17:10 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

3L 8S 4L 1S 1 RIVAL LADY B.Enrique 4 57 Treasure Beach - Right Fula M.P.Albe 6S 8L 1P 2S 2 YA LI F.J.Lavigna-3 4 57 Seek Again - Not For Free R.C.Gutierrez 6S 5P 2S 8P 3 MAR DE FLORES A.B.Valdez-4 4 54 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta 4S 4P 8A 1S 4 DELFINA BLUES M.Valle 4 57 Le Blues - Dolce Diva A.H.Lusardi 3S 1S 1S 2S 5 BLUE CAVE F.Coria 4 54 Violence - Beautiful Wave J.I.Etchechoury 0S 1L 5L 5S 6 SEPAS NUNCA J.Flores-4 4 57 Safety Check - Sintiendo F.M.Panizza 2S 2S 3S 4S 7 ELEGANTE SILVER F.L.Gonçalves 4 57 Il Campione - Intersilver J.C.Borda 1S 1P 4S 3P 8 AIYANNA W.Pereyra 4 57 Santillano - Arde Troya R.Pellegatta 4L 1L 0L 4S 9 TWITTER IN DUBAI L.Balmaceda 4 57 E Dubai - Twitter A.O.Urdagaray 2S 5P 1S 3S 10 BRUJA DE BAIRES R.Frias 4 54 Storm Embrujado - Muy Porteña M.C.Muñoz

ELEGANTE SILVER (7) AIYANNA (8) BRUJA DE BAIRES (10)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SNOW CAKE (CA) 17:40 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2- EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6S 7S 7S 3S 1 PIMCO O.Alderete 3 56 Full Mast - Ella Baila J.C.Viola 3S 3S 2L 5L 2 SAY LONG W.Pereyra 3 56 Long Island Sound - Sioux Me Honey E.O.Martucci - 0S 0S 2S 3 JURASSICO J.Villagra 3 56 Endorsement - Jangala G.J.Frenkel S. - - 6S 6S 4 CARDAMOM G.Borda 3 56 Indian Maharaja - Cinnamon Girl P.Chioccarelli - - - 9L 5 CALCULADOR B.Enrique 3 56 Southern Cat - Calcolatrice M.P.Albe 7S 8L 6S 0S 6 PROHIBIDO OLVIDAR L.Recuero-4 3 56 Honour Devil - Catch Me Baby J.O.Gonzalez 5e 5e 1e 5S 7 FACTURO EL FACHERO K.Banegas 3 56 Unico Idolo - Muy Porfiada M.J.Perez - - - 9S 8 BAR TOKYO G.Bellocq 3 56 Ecologo - Llego La Estrella H.M.Mujica 2L 2S 5S 7S 9 RELIABLE MANIPULATOR A.Paez 3 56 Manipulator - Priscilla Catcher G.Scagnetti 6P 4P 6P 5P 10 CALDESIO F.J.Lavigna-3 3 56 Cima De Triomphe - Caldesia G.E.Romero

JURASSICO (3) PIMCO (1) RELIABLE MANIPULATOR (9)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AT A GLANCE (2022) (CA) (OPCIONAL) 18:10 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15)primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

2P 1P 4P 3P 1 RIO SOUTHERN G.Calvente 3 56 Southern Cat - Stormy Rainbow H.G.Calvente 5S 0S 2S 1S 2 WITHWINGS L.Carabajal 3 56 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian - 0P 1S 8S 3 LITTLE TIGER S.Conti-4 3 56 Quiz Kid - Da Toscana O.F.Conti 5P 3S 7S 9S 4 LA MILICA A.B.Valdez-4 3 54 Full Mast - Mili Key R.M.Landola 5P 7S 7S 9S 5 FUGITIVE BOONE L.Brigas-3 3 56 Daniel Boone - Frutta Dolce P.G.Falero 6S 1P 6S 6P 5a SUPER SOLO F.J.Lavigna-3 3 56 Cityscape - Hydrant G.E.Romero - 5L 1L 4L 6 RYE BEAUTY F.Arreguy (h) 3 54 Catcher In The Rye - South Mirth M.D.Duarte 5L 1L 0L 7S 6a VALOR LATINO A.Coronel E. 3 56 Knockout - Vula M.D.Duarte 0S 6P 8S 1S 7 LINDO REGALO F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Lithuania G.J.Frenkel S. 4S 4S 2S 2S 8 EMIRATE BOMB G.Borda 3 56 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro 9P 2S 2S 1S 9 SERE BUENO E.Ortega P. 3 56 John F Kennedy - Seracina N.Martin Ferro 1S 7S 5P 2R 10 KISSINTHESUN A.Alfonso-4 3 56 Lizard Island - Beso De Luna M.R.Cabrera

LINDO REGALO (7) EMIRATE BOMB (8) SERE BUENO (9)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EL CHUSCO (CA) 18:40 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

- - 8S 9S 1 LLINDY WORRY M.Aserito 3 56 Dont Worry - Othellindy A.R.Mendieta 5P 3S 6S 2S 2 SANDUNGA DREAM W.Pereyra 3 56 Santillano - Such A Dream E.P.Martucci - - 0S 0P 3 LIVE WIHT HOPE G.Villalba 3 56 Galicado - Hossana J.E.Zancanaro 2S 5S 3S 6S 4 ELASTIZADA T.Baez-4 3 56 Il Campione - Doña Strech M.E.Bringas 4P 4P 2S 3S 5 BESUQUEIRA BELLA L.Carabajal 3 56 In The Dark - Besadora Inc N.Ferro - 0L 7L 9L 6 NONI SEATTLE L.Recuero-4 3 56 Seattle Fitz - La Katlyn N.Ferro 7P 3L 7L 6L 7 EXTRA EXTRA J.Villagra 3 56 Il Campione - Spiffy M.A.Cafere

BESUQUEIRA BELLA (5) ELASTIZADA (4) SANDUNGA DREAM (2)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SNOW CAKE (CA) (2º TURNO) 19:10 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 3. 500.000.

7P 4S 3S 2S 1 TE SUPER ADORA L.Tello E. 3 56 Super Saver - Te Adora Holiday C.D.Etchechoury 0L 0L 7L 2L 2 YOU BE YOU C.Montoya 3 56 Flesh For Fantasy - Baska Carola J.G.Flores - - - 5S 3 TATTOO RICH M.La Palma 3 56 Emperor Richard - Henna Tattoo R.A.Benitez - 7P 4P 0P 4 JEFE PESADO I.Monasterolo 3 56 Holy Boss - Les Folies Bergere J.L.Aguerreberry - - - 6S 5 IL CAPITANO F.Coria 3 56 Bodemeister - Equal Pretty J.I.Etchechoury - - - 0S 6 TRIBUTE TO NUT J.Villagra 3 56 Homage - Victorianut M.A.Cafere 4S 7P 7S 7S 7 SICARIO P.Carrizo 3 56 Buen Verso - Stormy Nice J.A.Romero 8P 6P 5S 4S 8 GALORE H.Dyke-4 3 56 Lizard Island - Gala Action O.F.Labanca - - - - 9 WORLD MARROC O.Alderete 3 56 Expressive Halo - Miss Suggestive P.E.Molina - - 3P 3P 10 ITOJE F.L.Gonçalves 3 56 John F Kennedy - Italian Stripe N.Martin Ferro - - 9S 0S 11 BUEN OLFATO M.Aserito 3 56 Strategic Prince - Benefica A.R.Mendieta

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BENIAMINO (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:40 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

0P 9P 0P 0P 1 MOYRA LIZ M.Alfaro-4 3 56 Lizard Island - Moyra Smiles R.A.Latorre 0P 6S 1e 8S 2 ÑUSTA C.Montoya 3 56 Maipo Royale - Magicland J.C.Conti - 0P 9S 6S 3 LA ARMONICA G.Borda 3 56 Le Blues - As You Wish R.M.Landola - - - 3L 4 ILUMINADA RYE R.L.Gonzalez 3 56 Flowing Rye - Iambic J.L.Blaiotta - - - - 5 GANADORA NAUTICA J.Paoloni-3 3 56 Nautical Storm - Madame Borda J.C.Godoy - 8S 8S 0S 6 PLANTA ALTA J.Espinoza-3 3 56 Lenovo - Santa Adorada A.F.Urruti - - - 0P 7 KRISTINA FE R.Bascuñan 3 56 Keane - Harlan`s Otoñal G.R.Hildt - - - 2S 8 DAPHNE MOON L.Noriega 3 56 Heliostatic - Miss Saturniana O.J.Perez 9P 2S 5S 2S 9 TRAVIESA FIEL M.Valle 3 56 Que Vida Buena - Mala Compañera J.C.Blanco 9S 9P 0S 7S 10 HIZMET F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Hipodamia M.A.Cafere 8L 7L 4L 6L 11 CHE SALVADORA M.Aserito 3 56 Greenspring - Stormy Elliptic R.A.Baustian (h)

DAPHNE MOON (8) TRAVIESA FIEL (9) HIZMET (10)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DOÑA FANTASIA (2016) (CA) 20:10 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE FINAL PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

- - 3P 1P 1 TRIXIE TRIGGER F.Coria 4 57 Cosmic Trigger - Faraglioni L.M.Arrieta G. 7S 7S 5S 0S 2 VEDETTE`S ZAMBA A.Allois-3 4 57 Remote - Vedette`s Gulch R.J.S.Zapata 4S 2S 2P 1S 3 RIMOUT LORAN H.Dyke-4 4 57 Remote - Loren Top F.Caporale 3S 4S 2S 7S 4 POWERFUL SOUL G.Borda 4 57 Sir Winsalot - Dance Halo M.A.Rivera 1P 5P 8P 9P 5 EXPERTA TRAVEL T.Baez-4 4 57 Lizard Island - Expedia J.J.Etchechoury 6P 5P 5P 3S 6 VALENTIA PLANET F.L.Gonçalves 4 57 Sol Planet - Potra Val H.D.Sanagua 4S 6S 6e 5S 7 PRESCRIPCION G.Calvente 4 57 Seek Again - Presciencia D.R.Cima 4S 0S 0S 1S 8 CODI CIELO J.Espinoza-3 4 57 Angiolo - Lady Nipona G.H.Verde 4S 0S 4S 0S 9 VARUSHKA SCAT J.Flores-4 4 57 Knockout - Vera Sam J.C.Romero 6L 0L 5S 0P 10 HISTORIA POLITICA R.L.Gonzalez 4 57 Cosmic Trigger - Deep Sky C.D.Ussich 6P 1S 6P 2S 11 CATCH THE STORM C.Romagnoli-4 4 57 Catcher In The Rye - Stormy Vagueness E.R.Bortule 8P 6S 8P 1S 12 QUE TALENTOSA K.Banegas 4 57 Equal Talent - Reconciliation M.F.Alvarez 8L 5L 0L 8L 13 FLOR DE VISTA M.Aserito 4 57 Orpengamio - Say Anything A.Sambuceti

RIMOUT LORAN (3) TRIXIE TRIGGER (1) CATCH THE STORM (11) VALENTIA PLANET (6)