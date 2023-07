Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) 14:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000

4S 2S 3S 3S 1 MISSION DUBAI A.Paez 5 57 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler 0P 2P 5P 3e 2 MASTER FRESH B.Enrique 5 57 Heliostatic - Most Advanced A.A.Miron 6S 7P 7S 3S 3 REY RACER G.Bellocq 5 57 Cosmic Trigger - La Comique J.O.Garcia 4L 4L 3L 6L 4 HABEEB Jorge Peralta 5 57 Asiatic Boy - Heeyaam M.Hadweh A. 7P 8S 2P 0P 5 BELLO BEETHOVEN L.Armoha-4 5 57 Incurable Optimist - Internet Law M.E.Carezzana 4S 2S 4P 5S 6 SILVER RUNNER A.Duarte 5 57 Star Runner - Grace Silver A.R.Duarte 2S 3S 6S 8S 7 INCO GULCH P.Capra (h)-4 6 55 Snob Gulch - Optimist Belen A.R.Duarte - - 2P 2S 8 MAJONIANO F.L.Gonçalves 5 57 Blue Snow - Majoniana V.H.Pereyra 9P 6P 6S 8P 9 VIDEO CREATIVO E.Suarez-4 6 55 Video Game - Rosa Optimista A.O.Urdagaray 7P 4S 2P 4P 10 BRUJO SANTO R.Bascuñan 5 57 Santillano - Potra Bruja A.C.Glades 8L 4S 8S 0S 11 GIACOMO DE ORO S.Conti-4 5 57 Giacom - Gold Fitz M.A.Santiago

MAJONIANO (8) MISSION DUBAI (1) SILVER RUNNER (6)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: POST ATOMIC (2014) (CA) (OPCIONAL) 14:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 500.000

- - - 8S 1 INFLUENCER G.Sediari 4 57 Cosmic Trigger - Impressively J.D.Ruvelli - 5S 7S 3S 2 DON EMPEROR B.Enrique 4 57 Emperor Richard - Lupita Sam J.J.Bello - 6P 9P 0P 3 PACHO STAR E.Suarez-4 4 57 Furious Key - The Start A.R.Luna - - - 9L 4 CACHETIN D.R.Gomez 4 57 Storm Embrujado - Royal Manu I.D.Benlloch - 0Q 7S 3S 5 ABRAZO FUERTE W.Pereyra 4 57 In The Dark - Aneta M.A.Dominici 1e 6P 3e 1e 6 SAFETY MAX F.L.Gonçalves 4 57 Safety Check - My Liz J.C.Cima 6S 6S 9S 6S 7 CARDAMOM L.Recuero-4 4 57 Indian Maharaja - Cinnamon Girl P.Chioccarelli 5S 2S 8S 9S 8 DE GLORIA K.Banegas 4 57 De Trompa - Con Gloria L.D.Sancerni - 8L 0L 0L 9 SOY TRASNOCHADOR J.Paoloni-2 4 57 Falling Sky - Su Reinado J.O.Machado

SAFETY MAX (6) DON EMPEROR (2) ABRAZO FUERTE (5)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LIGEREZA 15:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5S 7P 2P 1P 1 SEÑORITA GUILLERMINA G.Borda 5 57 In The Dark - Ghibellina J.L.Alonso 7S 4P 1S 8S 2 IVANKA C.Velazquez 5 57 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury 7L 7S 4S 4S 3 SIGNED X.X. 5 57 Asiatic Boy - Autografiada H.A.Mascetti 8S 0S 1S 1S 4 AMANTI J.Flores-4 5 57 Violence - Ashtarana M.A.B.Medina 3P 1P 2P 1P 5 AGUERRIDA SOY F.L.Gonçalves 5 57 Equal Stripes - Aggiornatta J.A.M. Neer 5S 4P 4P 7S 6 STAR SHOW O.Alderete 5 57 Endorsement - Star Bloom E.R.Bortule 6P 2S 1S 5S 7 CATCH THE STORM C.Romagnoli-4 5 57 Catcher In The Rye - Stormy Vagueness E.R.Bortule 5P 7S 5P 7P 8 INDIA SABATICA L.Armoha-4 5 57 Sabayon - Indiana Catcher G.Scagnetti

AGUERRIDA SOY (5) AMANTI (4) IVANKA (2)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: POST ATOMIC (2014) (CA) (OPCIONAL) 15:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

- 1e 6P 3S 1 HIDDEN HURRICANE F.Coria 4 57 Hurricane Cat - Hidden Smile O.O.Vinardi 4S 7P 9S 0S 2 EL IMPERIAL J.M.Sanchez 4 57 Long Island Sound - La Inmejorable P.D.Falero Moris 0S 0S 7S 8S 3 MARCELINO E J.Espinoza-2 4 57 Safety Check - Starburst R.O.Soto - - - 8S 4 AZUL Y AMARILLO B.Enrique 4 57 Ever Smart - Legaly Sweet D.O.Longo 2S 2S 6S 9S 5 AMADO EMPEROR W.Moreyra 4 57 Emperor Richard - Lovegiving Type R.A.Gonzalez 0S 7S 9S 6S 6 SOLEIL STAR A.B.Valdez-4 4 57 Star Runner - Amalia Cat J.C.Aguirre - - - 0S 7 BUEN TIRO S.Conti-4 4 57 Buen Verso - Sindi Shot J.A.Romero 4P 3P 2S 3P 8 EL COLIFATO D.E.Arias 4 57 Endorsement - La Remilgada L.Bruno - - 8P 5S 9 WISH YOU LUCK R.Bascuñan 4 57 Winning Prize - Great Wish E.N.Siele

EL COLIFATO (8) HIDDEN HURRICANE (1) WISH YOU LUCK (9)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MANICERO KEY (2015) 16:15 hs.

Todo caballo 6 años y más edad ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50-JACKPOT-$ 2. 271. 471 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

3P 1P 0P 0P 1 ICY JOYA E.Suarez-4 6 55 Icy Glory - Joya Nunca Taxi A.O.Urdagaray 9P 7R 9P 7P 2 HUNTER PRINCE P.Carrizo 6 57 Strategic Prince - Abidjan H.E.Argañaraz 3S 7S 6L 4S 3 JUGADOR DE CARTAS A.B.Valdez-4 6 57 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 7L 9S 9P 4S 4 DESERT EAGLE J.Espinoza-2 6 57 Tweaker - Bandera Celebre F.S.Cascia 5P 6P 7P 2S 5 CARPET CRAWLER K.Banegas 7 57 Catcher In The Rye - Coqueta Pin M.A.B.Medina 2P 8P 2S 1S 6 TEYLOR THE ACAIRT J.Medina 6 57 Remote - Promised M.A.Cafere 1S 5S 3S 1S 7 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 6 55 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez

TEYLOR THE ACAIRT (6) EXCITING NAZARENA (7) CARPET CRAWLER (5)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MISAEL (2018) (CA) (OPCIONAL) 16:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000

2L 3L 1L 1L 1 ROSAURA KEY A.I.Romay 4 57 Forza Key - Rosa Maruja O.E.Mihura 1S 2S 2S 1S 2 QUE MAS DECIR G.Borda 4 57 Que Vida Buena - Mainly Inc M.S.Sueldo 1L 4L 7S 1L 3 RYE BEAUTY F.Arreguy (h) 4 57 Catcher In The Rye - South Mirth M.D.Duarte 5S 6S 3S 3S 4 MADONNA RUCELLAI K.Banegas 4 57 Angiolo - Mayr M.F.Alvarez 7S 2S 7S 2S 5 COQUETEANDOME J.Villagra 4 57 In The Dark - Cute Style G.J.Frenkel S. 2S 5S 2S 1S 6 TAYLOR AGAIN H.Dyke-3 4 57 Seek Again - Taylor Holiday J.A.Herrera 3S 1S 8S 1S 7 PINTRA L.Armoha-4 4 57 Angiolo - Tadema M.A.Cafere 4S 1S 7S 6S 8 PIT LANE J.Leonardo 4 57 Holy Boss - Passon R.R.Ioselli 2P 2P 4P 1P 9 VIDA CALLEJERA L.Noriega 4 57 Que Vida Buena - Street Of Love M.E.Carezzana 3S 1S 7S 1S 10 ERINIAS F.L.Gonçalves 4 57 Catcher In The Rye - Entidad N.Martin Ferro 2L 4L 1L 1L 11 LIGHT AT THE END Jorge Peralta 4 57 Endorsement - Luxury Light M.Hadweh A. 9S 1S 8S 7S 12 COME FOWARD W.Moreyra 4 57 Señor Candy - Come Out H.M.Mujica

QUE MAS DECIR (2) COQUETEANDOME (5) VIDA CALLEJERA (9)

7a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA 17:15 hs.

Hándicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

2P 1P 1P 1L 1 GRINGO GUERRERO F.L.Gonçalves 5 56 War Command - Gringa Torda E.C.Tadei 1L 1L 2P 4P 2 FIOLO BOSS W.Pereyra 4 60 Holy Boss - Fisher Pond R.Pellegatta 2P 1P 4S 1P 3 ROCANROL SIN DESTINO G.Calvente 4 56 Long Island Sound - Coquetteame M.A.Suarez 3S 1S 1S 8S 4 EL ESTELAR J.Villagra 4 59.5 Il Campione - Danskin M.A.Cafere 6P 3S 1P 1P 5 EL BERMEJO G.Bonasola 5 56.5 Il Campione - Bandanna N.Martin Ferro 1S 2P 3P 1P 6 SUPER AGENTE E.Ortega P. 5 59 Valid Stripes - Emma S Way M.A.B.Medina 6L 8P 0S 0S 7 ENERGETICS Jorge Peralta 6 54 Cityscape - Enfeite C.D.Panario

EL ESTELAR (4) FIOLO BOSS (2) ROCANROL SIN DESTINO (3)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LIGEREZA (2º TURNO) 17:45 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

7S 6P 2P 1S 1 POTRA ARGENTINA B.Enrique 5 57 Portal Del Alto - Pura Pura C.D.Etchechoury 3P 0S 9S 3S 2 JOY GUILLERMINA L.Franco 5 57 Fortify - Stormy Mira A.M.Calcagno 6S 5S 0S 6S 3 SKYLANDIA T.Baez-4 5 57 Falling Sky - Hispana M.A.B.Medina 1P 3S 6S 8S 4 CONJURAR J.M.Sanchez 5 57 Jurabas Tu - Con Edicion G.E.Scarpello 5S 3S 2S 0S 5 CARISIMA SAVER A.Allois-3 5 57 Super Saver - Carisima Emper R.A.Cardon 5S 0S 7S 1S 6 SOY TEFI J.Villagra 5 57 Soy Espia - La Vivaracha O.F.Conti 6S 7S 2S 7S 7 EVER CHASING C.Romagnoli-4 5 57 Il Campione - Relevance G.H.Verde 3S 5S 3S 9S 8 GOLDEN JUBILEE O.Alderete 5 57 Endorsement - Jubilance E.R.Bortule

SOY TEFI (6) CARISIMA SAVER (5) GOLDEN JUBILEE (8)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OJOS REMOTEROS (2022) (CA) (OPCIONAL) 18:15 hs.

Todo caballo 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 10.000.000

6S 1S 3S 9S 1 LUMIX AGAIN L.Recuero-4 4 57 Seek Again - Vigorisima Net C.A.Linares 5S 1L 3L 0S 2 LUCKY PAP L.Franco 4 57 Bodemeister - Lucky Mamma R.A.Heguille 1S 4S 7S 4P 3 SEE THE FUTURE W.Moreyra 4 57 Fortify - La Piradita M.Iguacel Loeda 4S 5S 1S 1S 4 DUCAL PALACE L.Noriega 4 57 Winning Prize - Glowing Eye J.A.Fren 2S 6S 1S 7L 5 COOSTENTADO G.Reynoso-4 4 57 Lizard Island - Coostentada A.F.Gaitan D. 9S 2S 1S 3S 6 TOQUE ESPECIAL P.Carrizo 4 57 Hurricane Cat - Tulipera P.P.Sahagian 2S 2S 1S 0S 7 EMIRATE BOMB G.Borda 4 57 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro 5L 9S 7P 8S 8 IRIDESCENT SOUL R.Frias 4 57 John F Kennedy - Monchu R.F.Lemos

EMIRATE BOMB (7) TOQUE ESPECIAL (6) DUCAL PALACE (4)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: RUBY CONSTANT (2016) 18:45 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

2L 1L 1S 2S 1 STRATEGIC OPTION R.Bascuñan 7 56 Strategic Prince - Hidden Virginia G.E.Romero 4P 1S 6P 3P 2 SILVER VISION B.Enrique 6 54 Violence - Silver Shine M.A.B.Medina 6L 5L 5L 9L 3 TORNAZOLADO A.Marinhas 6 56 Aerosol - Top Road G.A.Sessa 1L 2P 1S 9P 4 CROZIER F.L.Gonçalves 6 54 Cityscape - Criza P.O.Armada 8P 1S 4S 3S 5 CHIOVERE W.Pereyra 7 56 Sixties Icon - Cata`s Ride J.S.Maldotti 2S 3P 2S 1S 6 ULTIMADO P.Capra (h)-4 7 56 Señor Candy - Ultimo Sueño A.R.Duarte 1P 0P 4L 1L 7 RED JOY F.J.Lavigna-3 6 56 Red Diamond - Joy Joy G.E.Romero 1L 2S 3L 2L 8 SELL SIDE D.Lencinas-3 6 56 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan

ULTIMADO (6) SILVER VISION (2) CHIOVERE (5)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ORPENGAMIO (2013) (OPCIONAL) 19:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

- 0S 8S 8P 1 LA AGRIMENSORA M.Aserito 4 57 El Azor - Victory And Glory J.D.Baustian - - - - 2 KISS PAMPA J.Flores-4 4 57 South Kissing - Santa Propina R.A.Gomez 7L 4S 3L 6S 3 LAMIMI W.Pereyra 4 57 Manipulator - Ride On Baby M.A.Diaz 3S 3S 6S 2S 4 CORRENTOSA SONG F.L.Gonçalves 4 57 Alcindor - Mucha Gota Key N.G.Ricchi 7S 2S 7S 2S 5 ABSENTA G.Borda 4 57 Fragotero - Lulee R.M.Landola 8e 7e 4R 2R 6 LUCKY FIRE N.Acosta 4 57 Fire Slam - Luck Holy C.Dianda - 2S 3S 3P 7 DAPHNE MOON J.Paoloni-2 4 57 Heliostatic - Miss Saturniana O.J.Perez - 3e 4e 2L 8 DAY CURL E.Ortega P. 4 57 Curlinello - Duchy O.A.Perussia - - - 5e 9 MISSOULA B.Enrique 4 57 Endorsement - Es Valiosa H.R.A.Faget 6S 5S 4S 5S 10 CARAMEL SONG A.Allois-3 4 57 Alcindor - Garrapiñada R.A.Cardon 4L 6L 5S 6L 11 CHE SALVADORA D.Lencinas-3 4 57 Greenspring - Stormy Elliptic R.A.Baustian (h)

CORRENTOSA SONG (4) DAPHNE MOON (7) CARAMEL SONG (10)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ORPENGAMIO (2013) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Julio de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

3S 3S 3S 2L 1 NEGRITA CORRE B.Enrique 4 57 Hurricane Cat - Negrita Parade J.M.Bosio - - - - 2 LA REMARCADA S.Barrionuevo 4 57 Remote - Estatica A.M.Calcagno 5S 0S 3S 7S 3 NUNCA SANTA M.Valle 4 57 Full Mast - Santificada R.R.Retamoso - 9P 0P 4L 4 FOTO DESNUDA F.J.Lavigna-3 4 57 Bodemeister - Foto Final R.A.Gomez 7P 6S 8S 5S 5 AYHERRE A.Paez 4 57 Got Talent - Aiherra J.S.Maldotti - 0P 6S 8P 6 QUEEN DARIA O.Alderete 4 57 Il Campione - Queen Doria A.A.Saval 9P 0S 7S 2S 7 HIZMET F.L.Gonçalves 4 57 Orpen - Hipodamia M.A.Cafere - - - - 8 LA BALTA C.Velazquez 4 57 Safety Check - Stormy Because M.A.Lugo - 9P 2S 5P 9 ROSANITA L.Recuero-4 4 57 Si Me Toca - Noche De Ensueño J.D.Lezcano 5P 3P 3P 6P 10 CARO LU D.E.Arias 4 57 Winning Prize - Doña Timotea L.Bruno - - - 5P 11 CHAU MARIU J.Flores-4 4 57 Parishioner - Spasita M.A.B.Medina - - - - 12 ALEGRE MANI A.B.Valdez-4 4 57 Manipulator - Alegre Roma C.A.Dacosta

HIZMET (7) CARO LU (10) NUNCA SANTA (3) NEGRITA CORRE (1)