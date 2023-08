Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ITACARE (2015) 13:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que,teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1° de Agosto de 2022). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000.

2L 1L 6L 0L 1 BELLA AMANECIDA C.Sandoval 6 55 Puzzle - Bell Simonne R.A.Ponce 5P 6P 0P 3P 2 ESHA R.Alzamendi 7 55 Indian Maharaja - Emilita Halo G.A.Rodriguez 5P 4P 2U 4S 3 DI POR QUE S.Conti-4 6 57 Interaction - Devonia O.F.Conti 2S 6P 2P 1S 4 GABYTO CAT S.Barrionuevo 7 57 Hurricane Cat - Gabana F.M.Cabrera 1S 3S 3S 2S 5 PRAGMATIST J.Medina 6 55 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 4S 1S 1P 4P 6 VASCO DE ACERO A.B.Valdez-4 6 57 Alma De Acero - Pure Vasca J.O.Perez 1S 7S 8S 3S 7 EL MAIKEL G.Villalba 6 57 El Garufa - Nochera Mia F.G.Paturlanne 8L 6L 8L 5L 8 TUA HEE E.Siniani 6 57 Cima De Triomphe - Acoranda J.E.Comba 1S 5S 0S 2S 9 DAME UN LIKE E.Suarez-4 6 57 Treasure Beach - Darling Dior R.F.Morales 9P 9P 8S 4S 10 DOLLAR THE TRIOMPHE L.Recuero-4 7 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi

PRAGMATIST (5) DAME UN LIKE (9) GABYTO CAT (4)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BLACK COYOTE (2023) (CA) (OPCIONAL) 14:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1° de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50.

5P 0S 7P 1L 1 CANDY WINTER No Correrá 4 57 In The Dark - Candyta O.E.Mihura 7P 8S 6P 5S 2 EL FUTURO W.Moreyra 4 57 Lenovo - Maria For Sale M.Iguacel Loeda 5S 5S 5L 0L 3 CARRY TRADE J.Paoloni-2 4 57 Seek Again - Miss Carry Step L.Bruno - - - 8S 4 MUNDO PRESTADO J.Leonardo 4 57 Manipulator - Miss Winston M.R.Castro 3S 0S 8P 7S 5 NI YO NI TU R.R.Barrueco 4 57 Compasivo Cat - Iraqui Duchess F.O.David 0S 0S 0S 0S 6 SORPRENDIDO PASS E.G.Ortega T. 4 57 Distinctiv Passion - Sorpresiva Key G.A.Siele 3S 0S 4S 4S 7 CURRY SONG C.Romagnoli-4 4 57 Alcindor - Tartara Key E.R.Bortule - - - - 8 QUE RISA BUENA L.Armoha-4 4 57 Que Vida Buena - Reite M.E.Carezzana 9S 6S 5S 2S 9 CARDAMOM T.Baez-4 4 57 Indian Maharaja - Cinnamon Girl P.Chioccarelli

CARDAMOM (9) CURRY SONG (7) EL FUTURO (2)

3a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: CARO KEY (2022) 14:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

4P 4S 1P 0S 1 CREED B.Enrique 4 57 Full Mast - Criza P.O.Armada - 6L 0S 1L 2 EVIL TEMPTATION J.Villagra 4 57 Il Campione - Balandras M.A.Cafere 1L 2L 3L 2L 3 EDIFICATION F.L.Gonçalves 4 57 Il Campione - Forty Moons J.D.Staiano 0S 6S 6P 4P 4 GALAN Y GUAPO G.Calvente 4 57 Galan De Cine - Saraveca R.Vega 2S 5S 1S 6S 5 JURASSICO E.Ortega P. 4 57 Endorsement - Jangala G.J.Frenkel S. 5P 4S 2S 9S 6 TOUCH THE STARS P.Carrizo 4 57 Fortify - Tancreda P.P.Sahagian 2S 4S 1S 2S 7 EFREN W.Pereyra 4 57 Le Blues - Elmira R.M.Vivas

EDIFICATION (3) TOUCH THE STARS (6) EFREN (7)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BLACK COYOTE (2023) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

9S 4S 2S 4S 1 CHARLY PRINCE M.Aserito 4 57 Strategic Prince - Chafalota E.N.Siele - - 0e 9e 2 SEGMENTUM P.Diestra (h) 4 57 Cityscape - Setmefree Mariano Torres - - - 0S 3 EXCHANGE POLICY F.Vilches 4 57 Il Campione - Studieuse J.C.Bianchimano 6P 0P 8S 5P 4 STORMY BLOOD F.J.Lavigna-2 4 57 Blood Money - Stormy Maruca H.E.Morales - 9S 0S 9S 5 TALENTO GRINGO T.Baez-4 4 57 Equal Talent - Atendela Freud F.Caporale 7S 4P 6S 4P 6 ZAMPURRILE TINTO C.Romagnoli-4 4 57 Sardinero - Vel Canadian M.F.Alvarez 0S 0S 0S 0S 7 MERRY GO BOY I.Monasterolo 4 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali 9S 5L 8L 7L 8 VIOLONCELLO G.Sediari 4 57 Daniel Boone - Vision Of Moon S.E.Ortiz 3P 2S 3P 5S 9 EL COLIFATO D.E.Arias 4 57 Endorsement - La Remilgada L.Bruno 7P 7S 8S 9S 10 LE BLEU G.Calvente 4 57 Le Blues - Ardha G.A.Siele

EL COLIFATO (9) CHARLY PRINCE (1) ZAMPURRILE TINTO (6)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: RAFTER (2019) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

1S 4S 4S 3S 1 CALA TARIDA J.Medina 4 57 Manipulator - Candy Cookie P.G.Falero 7S 6P 7S 5L 2 EXACT LINK L.Chavez-4 4 57 Lizard Island - Exact Time J.C.Bianchi 5P 4S 6L 7S 3 DOÑA NAIF W.Pereyra 4 57 Full Mast - Doña Tenaza C.D.Etchechoury 3S 7S 7S 5S 4 LA RESISTANCE E.Ortega P. 4 57 Catcher In The Rye - Forty Paulina N.Martin Ferro 3S 2S 1S 3S 5 MY SUMMER LOVE M.La Palma 4 57 Alternation - Heart And Pray A.F.Gaitan D. 4P 4P 4P 1S 6 UNICA STRIPES R.R.Barrueco 4 57 Equal Stripes - Stormy Valuada J.A.Lofiego

MY SUMMER LOVE (5) UNICA STRIPES (6) LA RESISTANCE (4)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL GARUFA (2008) 16:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

7P 6S 3S 4S 1 ARTE URBANO T.Baez-4 6 55 Manipulator - Ascot Lady G.H.Peralta 6L 4L 2S 2S 2 CHILCANO B.Enrique 5 57 Portal Del Alto - Imperial War S.Garat - 0L 8S 5S 3 AY EDUARDO S.Piliero 5 57 King Of Sale - Ay Ternura J.D.Baustian 5S 0S 0S 2P 4 EL INCREIBLE ZULK F.J.Lavigna-2 5 57 Zensational - La Impuntual R.M.Landola 7P 6S 0S 8S 5 PAKITRUZ L.Recuero-4 5 57 Grand Fond - Transatlantica C.M.Saini - - 8P 3P 6 TIBURON LETAL M.Aserito 5 57 Don Letal - Nemis L.A.Muñoz 9S 0S 9L 9L 7 BIEN CLARITO O.Alderete 5 57 Claro Oscuro - Dirty Woman D.A.Banegas 9S 6S 3S 6S 8 THE BIG WAR A.Paez 5 57 War Command - The Best Queen M.A.B.Medina - - 8P 9P 9 ASPEN WINTER J.Paoloni-2 5 57 Angiolo - Invernalia M.H.Genzano

CHILCANO (2) EL INCREIBLE ZULK (4) ARTE URBANO (1)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL GARUFA (2008) (2º TURNO) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - 5P 5P 1 AÑOS FELICES W.Moreyra 5 57 Orpen - Equal Felicidad J.A.M. Neer 3P 9S 5P 9P 2 LE MAGUL S.Piliero 6 55 Le Blues - Precious Time E.J.Bello 0P 0P 6P 0P 3 DUNQUIN E.Recuero 5 57 Suggestive Boy - Prospect Of Joy -. - 0Q 4S 3S 4 LE PEPE M.Valle 6 55 Le Blues - Senza Amore S.O.Tornatori 6S 4S 5S 2S 5 MEYDAR I.Monasterolo 5 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali 4S 0P 4P 3P 6 WAVE RANGE R.R.Barrueco 5 57 Orpen - Wasim F.O.David 0S 9S 7S 0S 7 FORTUNE MAKER T.Baez-4 5 57 Cityscape - Fortune In Faith P.D.Zengaro - - 9P 7S 8 OLD DRUNK G.Bellocq 5 57 Lizard Island - Outstrip J.C.Rodriguez 3P 2S 6P 9P 9 BLACK RAY L.Noriega 5 57 In The Dark - Marquesa Carolina M.M.Garrido 3S 6S 2P 7S 10 FALL LOOKS F.L.Gonçalves 5 57 Falling Sky - Miss Lola P.O.Armada

FALL LOOKS (10) AÑOS FELICES (1) LE PEPE (4)

8a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO RECONQUISTA (L) 17:00 hs.

Hándicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

6S 4L 5S 7L 1 BAILAR CON LA MASFE W.Pereyra 5 53 Lucky Island - Barbarita D`oro L.R.Cerutti 5S 1S 4S 9S 2 GLOBAL HOLIDAY C.Velazquez 4 56 Global Hunter - Felices Vacaciones C.D.Etchechoury 2S 2P 5P 1L 3 CHAZKI J.Villagra 5 57 Cityscape - Sally Viking M.A.Cafere 0S 4P 1S 7P 4 LONDON BOY R.Frias 5 50 Greenspring - Little Catcher M.G.F.Rivollier 4S 2S 3L 0S 5 TORINO KIIN HA E.Ortega P. 4 57.5 Señor Candy - Eluney Trick R.A.Cardon 0S 1S 1S 5S 6 ZILLION STARS W.Moreyra 6 61.5 Cityscape - Etoile Blanc J.A.M. Neer

ZILLION STARS (6) GLOBAL HOLIDAY (2) CHAZKI (3)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHIVILCO (2017) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000MÁS $ 1.000.000 DE INCREMENTO EN CASO DE HABER UNA ÚNICA APUESTA

2S 6P 4P 5L 1 AMO Y SEÑOR J.Villagra 5 57 Angiolo - Wishing Well M.A.Cafere 6S 4S 5S 5S 2 NO BAILO MAS F.L.Gonçalves 5 57 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 1P 6P 6S 9S 3 ELEGIDO CRI Jorge Peralta 5 57 Violence - Cry To Me J.I.Fernandez Armesto 7S 3S 4S 2L 4 PEPPERONI KEY I.Monasterolo 5 57 Key Deputy - Pura Salsa Cat E.G.Accosano 3S 2S 1S 9S 5 QUE VIDA SEXY E.Ortega P. 5 57 Que Vida Buena - Living Sexy R.A.Cardon 7L 2L 5L 9S 6 SKAPARATE L.Recuero-4 5 57 Falling Sky - Salta Rebel H.S.Rodriguez 6L 1L 8P 4L 7 MEAN A LOT L.Ramallo-4 5 57 Safety Check - L`abondance H.D.Girod 4S 2S 2S 1S 8 SEXY SIMBOL C.Romagnoli-4 5 54 E Dubai - Sexy Night E.R.Bortule 1L 5L 4L 3S 9 BIEN RUMBEAO B.Enrique 5 57 Safety Check - Im A Mosaic Rocker S.M.Acevedo 7P 1P 1P 4U 10 MALEFICO G.Calvente 5 57 Violence - Moscada Filly M.A.B.Medina 1P 4P 6P 0S 11 QUE CUADRERO W.Moreyra 5 57 Que Vida Buena - La Temple M.E.Carezzana

SEXY SIMBOL (8) MALEFICO (10) NO BAILO MAS (2)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL BENICIO (2018) (CA) 18:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

4P 7S 4S 5S 1 CAPA COSMICA J.Villagra 4 57 Cosmic Trigger - Capa Maxima M.A.Cafere 1S 7S 1S 3S 2 ERINIAS F.L.Gonçalves 4 57 Catcher In The Rye - Entidad N.Martin Ferro 2S 7S 2S 6S 3 COQUETEANDOME L.Armoha-4 4 57 In The Dark - Cute Style G.J.Frenkel S. 6S 3S 3S 2S 4 MADONNA RUCELLAI K.Banegas 4 57 Angiolo - Mayr M.F.Alvarez 3S 1S 5S 1P 5 POLISH VIP J.M.Sanchez 4 57 South Kissing - Polaca Vip G.E.Scarpello 4L 3L 3L 1L 6 SOY LA PANTERA S.Arias-2 4 57 Valid Stripes - My Chance G.A.Sereno 1S 3S 3S 1S 7 ENTER WITH STYLE M.Valle 4 57 Il Campione - Sandy Beaches J.C.Blanco

ERINIAS (2) MADONNA RUCELLAI (4) POLISH VIP (5)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HARD TRICK (2016) 18:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

2S 4S 5S 2S 1 DAISY DUKE G.Calvente 5 57 Cosmic Trigger - Nile Empress E.N.Siele 4L 3P 1S 6S 2 LECCION DE BLUES J.Villagra 5 57 Le Blues - Ardha G.J.Frenkel S. 4S 4S 4S 1S 3 EMILIA WAY E.Ortega P. 5 54 Il Campione - Gotta Get Away J.C.Borda 6S 1S 0P 5S 4 MANICURA RUSA L.Recuero-4 5 57 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez 7S 4S 4S 1S 5 SIGNED T.Baez-4 5 57 Asiatic Boy - Autografiada H.A.Mascetti 9A 2L 3L 5L 6 ZAPPING Jorge Peralta 5 57 Asiatic Boy - Ma Belle Fleur M.Hadweh A. 5S 9S 6S 2L 7 LA MIGNONNE J.Flores-4 5 57 True Cause - La Cherie O.Cincunegui 5S 3S 2S 2S 8 WAR PRINCESS B.Enrique 5 57 War Command - The One And Only E.R.Bortule 0S 4L 1L 7L 9 DEUVILLE LAKE L.Vai 5 57 Anjiz Lake - Cinque Etoiles J.S.Maldotti 2S 7S 2S 1S 10 EVER CHASING C.Romagnoli-4 5 57 Il Campione - Relevance G.H.Verde 6P 2P 1S 1S 11 POTRA ARGENTINA K.Banegas 5 57 Portal Del Alto - Pura Pura C.D.Etchechoury

WAR PRINCESS (8) EMILIA WAY (3) POTRA ARGENTINA (11)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: POST ATOMIC (2014) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

7L 8L 9P 5S 1 BLUE EYED SOUL G.Villalba 7 54 Endorsement - Beautiful Eyes M.F.Alvarez 4P 1P 1S 2S 2 POR SI VOY W.Pereyra 7 54 Cityscape - Sha Mate M.Palacios 6S 7L 7S 3S 3 FELICIDAD ETERNA P.Capra (h)-4 7 54 Most Improved - Miss Felicidades L.F.Tavares 4S 3P 0S 1L 4 PUPILA BELLA Jorge Peralta 6 52 Luck Money - Bella Luna M.Hadweh A. 4S 4S 8P 2P 5 RAPALE H.Dyke-3 7 52 Interaction - Chorister Rye R.Vega 4S 7P 8L 1L 6 TUTTO BENE S.Arias-2 6 54 Cisne Branco - Telenovela G.A.Sereno 1S 2S 6P 7S 7 JEAN HONORE J.Villagra 6 56 Angiolo - Tadema C.R.Forastiero 4S 6L 4S 6P 8 SABBIONI A.B.Valdez-4 7 54 Easing Along - Sabatica Fitz P.D.Zengaro 2S 1S 0S 1S 9 EQUAL POR VARIOS C.Montoya 6 52 Equal Stripes - Varias Cuentas J.C.Godoy

POR SI VOY (2) FELICIDAD ETERNA (3) RAPALE (5)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ENDLER (2021) (CA) 19:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

5S 1S 1S 6S 1 DUCAL PALACE L.Noriega 4 57 Winning Prize - Glowing Eye J.A.Fren 1P 3P 5P 1S 2 MARO RICHARD M.Aserito 4 57 Emperor Richard - Gloriosa Joe G.G.Gallay 2S 3S 5S 7P 3 HIT IT A PRIZE G.Reynoso-4 4 57 Hit It A Bomb - The Best Prize E.G.Accosano 3S 1P 7P 1S 4 MOST SEEK W.Pereyra 4 57 Seek Again - Magnetic Smile L.A.Muñoz 4S 7S 4P 3S 5 SEE THE FUTURE W.Moreyra 4 57 Fortify - La Piradita M.Iguacel Loeda 6S 2S 6S 7S 6 THE BEST HIT R.Blanco 4 57 Hit It A Bomb - The Best Glory C.D.Etchechoury 6P 2P 0S 1P 7 LONELY PEOPLE L.Armoha-4 4 57 Hurricane Cat - La Malcriada G.E.Romero 1S 4L 0S 1S 8 TAPIT BOMB J.Villagra 4 57 Hit It A Bomb - Tapit Song A.R.Duarte 2S 1S 0S 2S 9 EMIRATE BOMB E.Ortega P. 4 57 Hit It A Bomb - Dubai Glory N.Martin Ferro 5e 1S 2S 4P 10 HUMOR AMERICANO F.L.Gonçalves 4 57 Humor Acido - Tap Dancing G.J.Fuentes

THE BEST HIT (6) HIT IT A PRIZE (3) HUMOR AMERICANO (10)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010 - 2011) 20:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTA ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200.

8S 2P 0P 4S 1 BELLO BEETHOVEN J.Villagra 5 57 Incurable Optimist - Internet Law M.E.Carezzana 3S 2S 2S 2S 2 JOHN PASMAN M.Aserito 5 57 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore - - 5P 6S 3 DANIGEN L.Balmaceda 5 57 True Cause - Stellarette O.F.Labanca 4S 4S 7S 3S 4 JONIE BRANCO O.Alderete 5 57 Cisne Branco - Jolie Joan V.S.Accosano 5S 4S 6S 8S 5 MATE LISTO T.Baez-4 5 57 Catcher In The Rye - La Bamba Chica O.N.Martinez U. 6S 7P 7S 3S 6 REY RACER G.Bellocq 5 57 Cosmic Trigger - La Comique J.O.Garcia 4S 8S 0S 5S 7 GIACOMO DE ORO S.Conti-4 5 57 Giacom - Gold Fitz M.A.Santiago 9P 5e 2S 1e 8 ONE TRUTH L.Armoha-4 5 57 True Cause - One Marylin E.Cantero 7S 4S 2S 0S 9 CHURCHILL`S HONOUR E.Ortega P. 5 57 Hurricane Cat - Regal Compact G.E.Scarpello - - - - 10 EL BOHEMIO ZAN C.Perez G. 5 57 Mister Tin - Dulce Nacha A.D.Perez - - - 9S 11 MARTE L.Vai 5 57 Southern Cat - Manikin C.L.Lomez 7e 3P 5e 5S 12 TITO HAUS J.Cano-3 6 55 Hauswagen - Ondanada C.E.Amaya

JOHN PASMAN (2) REY RACER (6) DANIGEN (3)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) (CA) (OPCIONAL) 20:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1° de Agosto de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- - 0S 5P 1 CHABELA CAT T.Baez-4 4 57 Strategic Prince - Centenaria G.A.Dimattia - 6S 3S 3P 2 JUST FOR FUN B.Enrique 4 57 Seattle Fitz - Juana De Valois P.Nickel Neto - 4S 9S 0S 3 DANZARINA RYE S.Conti-4 4 57 Catcher In The Rye - Shy Danzarina O.F.Conti - 0P 4P 9P 4 LA ARMANI L.Noriega 4 57 Le Blues - Be Original M.M.Garrido - - - - 5 LA DOGUITA F.L.Gonçalves 4 57 Cosmic Trigger - La Peonia N.Martin Ferro - - - 0S 6 NECIA EDITION L.Franco 4 57 Equal Edition - Grand Nevada A.M.Calcagno 0S 9S 0S 4S 7 IGUALDAD COSMICA F.J.Lavigna-2 4 57 Cosmic Trigger - Igualdad F.Caporale - - - - 8 NAVAJA SCAT P.Carrizo 4 57 Knockout - Sonaja Sam F.A.Olivera - - - - 9 CUANDO TE VAS U.Chaves-2 4 57 Lenovo - Cuando Me Sonreis M.Milanese 4L 0L 0L 6S 10 FURY STORM S.Barrionuevo 4 57 Daniel Boone - Funny Face M.M.Garrido - - - 6S 11 LA BALTA G.Parma 4 57 Safety Check - Stormy Because G.Parma 4S 6S 0S 3S 12 REALEZA VIVA D.Lencinas-2 4 57 Strategic Prince - Llau-llau F.Retrivo

