Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: KILL ME NOW (2013) 13:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000.

- - - 5S 1 SKALLADO W.Pereyra 3 56 Falling Sky - Calle Florida M.A.B.Medina - - - - 2 ROTI TALACU B.Enrique 3 56 Treasure Beach - Elegante Jessie J.O.Gonzalez - - 4S 7S 3 PURO DE CUBA I.Monasterolo 3 56 Long Island Sound - Pure Deputy J.C.Bianchi 7S 2S 3P 5P 4 POLIZON T E.Ortega P. 3 56 Daddy Long Legs - Polly N.Martin Ferro - - - 6S 5 COZZY TEXANO K.Banegas 3 56 Nashville Texan - Cozzy For Sale L.M.Pera - - - 5S 6 ECO RUSH T.Baez-4 3 56 Ecologo - Hurriedly C.A.Bani - - - - 7 LINDO STRIPES M.Valle 3 56 Equal Stripes - Linda Orpen J.C.Blanco - 4S 6S 0S 8 FANFARRONEANTE J.Noriega 3 56 Daniel Boone - Flamejante L.S.Bedoya 4e 5P 2S 2S 9 EL EVEREST F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Foolish Dream A.Almendros - - - - 10 TOLO POLO W.Moreyra 3 56 Long Island Sound - Toluca Holiday J.A.M. Neer 6P 4P 4S 2S 11 SR RATON F.Coria 3 56 Seize - Caipora L.M.Pera - - - - 12 MEZCAL PURO G.Calvente 3 56 Safety Check - Mezcalita E.N.Siele - - - - 13 THE LAST KING X.X. 3 56 Global Hunter - Srta. Vania J.C.Bianchi

EL EVEREST (9) SR RATON (11) COZZY TEXANO (5)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SIEMBRA AZUL (2011) 13:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - - - 1 ZANIAH J.Noriega 3 56 Remote - Llego La Estrella L.S.Bedoya - 7P 2S 6S 2 THE NEW STAR R.Alzamendi 3 56 Lenovo - Ditsy Girl L.F.Antognozzi 4S 3S 9S 3S 3 SUPERMANIA K.Banegas 3 56 Sebi Halo - Angica M.F.Alvarez 0S 5S 8S 7S 4 MORE THAN FRIEND H.Dyke-3 3 56 John F Kennedy - Mindy J.C.Bianchi - - - 9S 5 AMITY I.Monasterolo 3 56 Angiolo - Scary Mary E.G.Accosano - - - - 6 BELLE CHANSON F.J.Lavigna-2 3 56 In The Dark - Beauty Music J.L.Correa Aranha - - - 2S 7 IT`S LOVE F.L.Gonçalves 3 56 Cosmic Trigger - It Looks Fine N.Martin Ferro - - - 9S 8 ESCONDIDAS J.Villagra 3 56 Il Campione - Iwalera M.A.Cafere 0P 8S 3P 3P 9 ENCHANTED TALES E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Dance Card C.A.Firmin Didot

IT`S LOVE (7) ENCHANTED TALES (9) SUPERMANIA (3)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SIEMBRA AZUL (2011) (2º TURNO) 14:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 5S 1 THE CAT IS BACK G.Calvente 3 56 Lizard Island - The Cat Is Out E.N.Siele 6P 3S 3S 3S 2 SABIA PALABRA R.R.Barrueco 3 56 Sebi Halo - Istabilat C.A.Dacosta - 6e 8P 9S 3 PURA SONRISA M.Genzano 3 56 Manipulator - Eye Of Stone M.H.Genzano 5S 4S 2S 5S 4 OSHIRA L.Recuero-4 3 56 Seahenge - Open Secrets E.Martin Ferro - - - 3S 5 ALFA ALFA K.Banegas 3 56 Holy Boss - Petradix C.D.Etchechoury - - 5S 5P 6 BIPHYLA F.L.Gonçalves 3 56 Winning Prize - Biophilia F.Pelacani - - - - 7 MELODIA SEATTLE J.Villagra 3 56 Seattle Fitz - Musica Holiday M.A.Cafere - - - - 8 KALAMAKI W.Moreyra 3 56 Il Campione - Katy Rose J.A.M. Neer - - - 9S 9 FULL SUBRA B.Enrique 3 56 Full Mast - Sureña Key D.Peña

ALFA ALFA (5) BIPHYLA (6) SABIA PALABRA (2)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SOCIOLOGA INC (2014) 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - 2P 3P 1 PRESTON BOSS J.Noriega 3 56 Holy Boss - Pleasant Legend M.A.Suarez - - - - 2 PORTAL DEL MEDIO A.Cabrera 3 56 Portal Del Alto - Star Nistel A.Pavlovsky - - - 2S 3 PINKY PINKY BO M.Valle 3 56 Bodemeister - Pinky Pinky J.C.Blanco - - - - 4 PACIFIC SEA M.La Palma 3 56 Suggestive Boy - Potosina N.A.Gaitan - - - - 5 EL GRAN ROCK I.Monasterolo 3 56 Long Island Sound - Only Music G.E.Scarpello - - - 5S 6 EPIFAÑO J.Villagra 3 56 Forge - Espadaña Mix M.A.Cafere - - - 2S 7 MOON PLANET A.Giannetti 3 56 Forge - Moon`s Prize C.D.Etchechoury - - - 6S 7a MYSTICAL MAN G.Bellocq 3 56 Treasure Beach - Modern Greek C.D.Etchechoury - - 9S 4S 8 LIFE CRAF E.Ortega P. 3 56 Mastercraftsman - Vivila Bien N.Martin Ferro - 4S 3S 6S 9 FULL BELIEVE B.Enrique 3 56 Full Mast - Besuqueira Inc D.Peña 5S 0S 6S 4S 10 SOS PIOLA KEY W.Pereyra 3 56 Key Deputy - Avivadora C.D.Etchechoury - - - 0P 11 QUINTERO C.Velazquez 3 56 Seahenge - Odalita R.F.Lemos 6S 6S 8P 5S 12 NETU J.Leonardo 3 56 Treasure Beach - Mitigosa R.Vega

PINKY PINKY BO (3) MOON PLANET (7) PRESTON BOSS (1)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CACHORRA WELLS (2007) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

0S 0L 0L 0S 1 VENTOLINA SCAT S.Piliero 4 57 Knockout - Vendetta Dan R.E.Rodriguez - - - - 2 VALESKA S.Barrionuevo 4 57 Manipulator - Vecina Bella J.A.Fren 2S 3S 4S 0S 3 SINCERAMENTE M.La Palma 4 57 Maranesi - Bendita Luz M.G.F.Rivollier 0S 8S 8P 5S 4 LA AGRIMENSORA M.Aserito 4 57 El Azor - Victory And Glory J.D.Baustian 2S 7S 2S 2S 5 ABSENTA F.J.Lavigna-2 4 57 Fragotero - Lulee R.M.Landola 4S 4S 6S 4S 5a LA ARMONICA O.Alderete 4 57 Le Blues - As You Wish R.M.Landola 5S 4S 5S 6S 6 CARAMEL SONG A.Allois-3 4 57 Alcindor - Garrapiñada R.A.Cardon 2P 2P 4P 5P 7 INTER MIA W.Moreyra 4 57 Lenovo - Talia Mia R.A.Gonzalez - 3S 5S 8S 8 ELSITA PARODI J.Flores-4 4 57 Il Campione - Soy La Parodi M.A.B.Medina - - 5P 9S 9 CHAU MARIU A.Paez 4 57 Parishioner - Spasita M.A.B.Medina

ABSENTA (5) INTER MIA (7) CARAMEL SONG (6)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MOON SALE (2015) 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

2P 2P 3P 1P 1 SWEET LOT C.Velazquez 5 57 Sir Winsalot - Sweet Beauty R.O.Lazzaro 7S 8S 0S 7S 2 SPEED AND FORCE R.Ortiz-4 6 52 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 8P 1P 5P 7P 3 SERAS BUENA X.X. 6 55 Que Vida Buena - Nathalie Pouppe O.J.Perez 6L 9S 6L 7P 4 ROCK IN DUBAI J.Villagra 5 57 E Dubai - Rock Catcher H.J.Benesperi 7L 3L 1P 5P 5 AMIGUITA MILONGUERA B.Enrique 5 57 Todo Un Amiguito - Amiguita Farnecita F.A.Garces 2S 1S 5S 2S 6 CATCH THE STORM L.Recuero-4 5 54 Catcher In The Rye - Stormy Vagueness J.L.Correa Aranha 3S 2S 1S 0S 7 NAKATI SALVAJE H.Dyke-3 5 54 Lizard Island - Nicaragua J.I.Etchechoury 1S 0S 3S 6S 8 MAR DE FLORES A.B.Valdez-4 5 57 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta 0S 4L 4L 4L 9 FURIOSA LADY J.Rivarola 5 57 Furious Key - Shady Lady M.Quitana 2S 5S 9P 6P 10 YA LI F.L.Gonçalves 5 57 Seek Again - Not For Free R.C.Gutierrez

CATCH THE STORM (6) MAR DE FLORES (8) AMIGUITA MILONGUERA (5)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: JUSTIFY MY LOVE (2021) 16:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

1S 1S 6S 1S 1 VA EL TERCERO P.Carrizo 4 57 Señor Candy - Pyxis M.A.J.Velazco 1P 3P 1P 5S 2 SUPER CONTENTO F.Coria 4 57 Super Saver - Tan Alegre L.M.Pera 1S 1S 3P 2P 3 PICASSO JOY F.L.Gonçalves 4 54 Fortify - Puras Alegrias N.Martin Ferro 1S 3S 9S 1S 4 LUMIX AGAIN L.Recuero-4 4 57 Seek Again - Vigorisima Net C.A.Linares 1S 1S 4S 3P 5 EL PATIO J.Villagra 4 57 Il Campione - Stop Shopping M.A.Cafere - 0S 1S 1S 6 ENVIDIENME B.Enrique 4 54 Orpen - Envidiosa Key D.Peña 2S 1S 1S 5S 7 FORO BOARIO W.Pereyra 4 57 Daniel Boone - Funk Dance G.E.Romero

PICASSO JOY (3) EL PATIO (5) VA EL TERCERO (1)

8a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: ES MI HORA (2006) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

0P 6S 8P 2S 1 QUEEN DARIA R.R.Barrueco 4 57 Il Campione - Queen Doria A.A.Saval 7S 8S 7S 5P 2 POR RECOLETA L.Recuero-4 4 57 Seek Again - Muy Porteña M.D.Turquieto 0S 3S 4S 0S 3 LA SENCILLEZ P.Capra (h)-4 4 57 Le Blues - Shapes And Shadows J.C.Borda 7P 2S 3S 4S 4 LA PAITO B.Enrique 4 57 Stay Near - Sabias Que S.M.Arriaga - - - 9S 5 ARA YEVI C.Romagnoli-4 4 57 Angiolo - Miri House C.A.Flores - 5S 4L 2L 6 CORAL RISK F.Coria 4 57 Security Risk - Coral Garden D.M.Gonzalez 0S 4S 4S 7P 7 JULY BOMB C.Montoya 4 57 Hit It A Bomb - Julia Nov H.S.Rodriguez 4S 3S 3P 9P 8 INDALESIA W.Pereyra 4 57 Orpen - Ikaroa G.O.Feliciani - - - 0S 9 CRUNCHY O.Alderete 4 57 Grand Reward - Crispy Nut E.R.Bortule - - - 6P 10 TORMENTA CORDOBESA K.Banegas 4 57 Tormentoso Moro - Fiber Sunshine L.Echaniz - 4P 8P 0P 11 SUDAMERICANA J.Leonardo 4 57 Hurricane Cat - Forty Golda G.R.Hildt

LA PAITO (4) INDALESIA (8) QUEEN DARIA (1)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LA LAGUNA AZUL (2012) 17:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50.

- - 7S 5S 1 SWEET BEACH F.L.Gonçalves 3 56 Treasure Beach - Sweet Beauty G.J.Frenkel S. - - - - 2 PEARL OF JAPAN B.Enrique 3 56 Japan - Performance Best D.Peña - 4P 8S 6S 3 MY LONG LEGS W.Moreyra 3 56 Daddy Long Legs - My Lips Are Sealed J.A.M. Neer - - - 2S 4 LA BARCAZA M.La Palma 3 56 Suggestive Boy - La Balandra A.F.Gaitan D. - - 8S 9S 5 ACE`S H.Dyke-3 3 56 Heliostatic - Miss Tach J.M.Giussi - - - - 6 CASSANDRA LISTA E.Ortega P. 3 56 Equal Stripes - Candy Island N.Martin Ferro - - - 9P 7 ISOLATION W.Pereyra 3 56 Suggestive Boy - Irwina L.R.Cerutti - - - 0S 8 DARSE CUENTA A.I.Romay 3 56 Seahenge - Doña Starlet R.F.Lemos - - - - 9 CLARE L.Recuero-4 3 56 Puerto Escondido - Doherty E.Martin Ferro

LA BARCAZA (4) SWEET BEACH (1) MY LONG LEGS (3)

10a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO VILMAR SANGUINETTI 17:30 hs.

Potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 2020. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - 1S 3S 1 VIVIR EQUIVOCADO G.Bonasola 3 56 Dubai Thunder - Outwalk C.A.Linares 4P 3P 2P 1P 2 SUSPIRO ENCANTADOR B.Enrique 3 56 In The Dark - Sophistique E.R.Bortule - - 1P 1S 3 SER SINCERO F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Stormy Lunar M.F.Alvarez - - 5S 1S 4 OPERISTICO W.Pereyra 3 56 Daddy Long Legs - Operativa A.Pavlovsky 5P 3P 1S 1S 5 INTENSE FOR ME M.Valle 3 56 Fortify - Intense Look N.Martin Ferro - 1S 5S 6P 6 KING OF WESSEX O.Alderete 3 56 Cosmic Trigger - La Maltraida E.R.Bortule

SER SINCERO (3) INTENSE FOR ME (5) KING OF WESSEX (6)

11a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO LA MISSION (G2) 18:00 hs.

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

1S 4P 1S 2S 1 PUNTA TURQUESA M.Valle 4 58.5 Fortify - Pleasant Pacific E.Martin Ferro 6P 1L 4P 3P 2 PALIZA SALVAJE K.Banegas 5 60 Lizard Island - Paloma Blanca E.P.Martucci 3P 5P 5P 2P 3 OBIA STAR L.Vai 4 58.5 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi 1S 1S 5P 3S 4 MISS LEAH F.L.Gonçalves 4 58.5 Fortify - Desire To Win A.F.Gaitan D. 1S 2S 2S 3S 4a MYSTERIOUS WAY (BRZ) R.Blanco 4 58.5 Agnes Gold - Hostellerie C.D.Etchechoury 2P 6S 2S 1P 5 BALLADO`S BEACH A.Giannetti 5 60 Treasure Beach - Ballado`s Cat C.D.Etchechoury 1S 5S 7S 5S 6 CINQUETTI W.Pereyra 5 60 Catcher In The Rye - South Publica C.D.Etchechoury 5S 2S 2S 2S 7 INDIA CHEAT G.Bonasola 4 58.5 Suggestive Boy - India Norteña C.A.Linares 6S 7S 7P 2S 8 GAME WINNER T.Baez 5 60 Curlinello - Girlish Intuition C.A.Bani 2S 4S 1S 3P 9 DONA BIMORE A.Cabrera 5 60 Catcher In The Rye - Dona Bibi A.Pavlovsky

PUNTA TURQUESA (1) MYSTERIOUS WAY (BRZ) (4a) BALLADO`S BEACH (5)

12a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO ENGRILLADO 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por edad. Preparatorio para el Longines Gran Premio Latinoamericano G1.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1S 2S 5S 2S 1 STAR GALAN W.Pereyra 4 58.5 Galan De Cine - Geneatica R.Pellegatta 1S 1S 4S 2S 2 SATU A.Giannetti 4 58.5 Catcher In The Rye - Sa Talaia C.D.Etchechoury 1S 1S 1S 6S 3 LOVE THE RACES F.L.Gonçalves 5 60 Hurricane Cat - Love And Roses J.L.Correa Aranha 5S 4S 0S 7S 4 LOGICAL SONG (BRZ) O.Alderete 5 60 Drosselmeyer - Fugazi A.M.Ortiz 2S 1S 2S 2S 5 DAWSON L.Carabajal 4 58.5 Suggestive Boy - De La Realeza J.J.Bo 4S 1S 3S 0S 6 EL CID CAMPEADOR M.Valle 4 58.5 Il Campione - Rose Of Grace P.G.Falero 1P 5S 5S 1S 7 IRWIN W.Moreyra 5 60 Seek Again - Irwina P.P.Sahagian

IRWIN (7) SATU (2) EL CID CAMPEADOR (6)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BELARUSA (2016) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

6S 8S 7L 0L 1 VALIENTE JOY K.Banegas 6 55 Fortify - Stormy Vagabond F.A.Garces 2S 4S 7S 3P 2 NISEKO B.Enrique 5 57 Most Improved - Mitigosa M.F.Alvarez 1T 4A 2A 2P 3 MARGRASS Jorge Peralta 5 57 Master Of Hounds - Betsy Lissa B.L.Bongiorno 7S 2S 8L 1S 4 LOW BATTERY L.Noriega 5 57 Sabayon - Peacock Magic M.M.Garrido 1L 7L 9L 3S 5 ALACRAN DE GUINEA X.X. 5 54 Angiolo - Buena Idea M.A.B.Medina 6S 4P 5P 5P 6 CALIFORNIA RUNNER P.Capra (h)-4 5 54 Star Runner - Palm Springs A.R.Duarte 5S 1P 0S 4P 7 KILDARE SPRING F.J.Lavigna-2 5 57 Greenspring - Kempinsky L.A.Muñoz 4S 1S 9S 6S 8 GUALICHO VAN F.L.Gonçalves 5 54 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama 2S 4S 9S 1S 9 CANDY COVE S.Conti-4 5 54 Señor Candy - Mimi Star S.O.Quintana

KILDARE SPRING (7) NISEKO (2) MARGRASS (3)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: STAR OF THE CITY (2017) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

5P 5S 4S 2S 1 UNA GROSA E.Ortega P. 4 57 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon 0L 7L 3L 1L 2 SELVA LIBRE K.Banegas 4 57 Espiritu Libre - Afro Style D.H.Rossi 0S 4S 1P 4P 3 MORA BLUE G.Bellocq 4 57 Portal Del Alto - Muy Amigable L.P.Pighin 3S 2S 2S 1S 4 ESLOVENIA M.Valle 4 57 Hurricane Cat - Annabelle E.Martin Ferro 4S 2S 1S 6S 5 ANDERMATT T.Baez-4 4 57 Señor Candy - Adorn J.L.Cervantes - 1S 2S 3S 6 CELINE ASPEN J.Villagra 4 57 Cosmic Trigger - Cecil Aspen M.A.Cafere 9S 9S 1S 6S 7 ES GUERRERA J.Paoloni-2 4 57 Lizard Island - Lujan Strike P.E.Sahagian 1S 6S 2S 0S 8 DOÑA AUSTERA W.Pereyra 4 57 Full Mast - Doña Miau C.D.Etchechoury - - - 1P 9 CHE BANDIDA H.Dyke-3 4 57 Greenspring - Gold Ringer R.Pellegatta 4S 1S 4S 4P 10 WINNING LEGS F.L.Gonçalves 4 57 Winning Prize - Fancy Legs E.Martin Ferro

CELINE ASPEN (6) DOÑA AUSTERA (8) ESLOVENIA (4)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: OLLAGUA (2009 - 2010) (OPCIONAL) 19:55 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplarespertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desdeel 1º de Agosto de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

5S 4S 4S 3L 1 SOY HUMORISTA A.Allois-3 4 57 Humor Acido - Soy Camila R.M.Landola 0L 9L 9L 6L 2 RADIANT WINNER R.Salazar-4 4 57 Winning Prize - Luna Irradiante A.O.Bonachina 0P 7S 0L 0L 2a TOTO PLUS R.Villegas-3 4 57 Fragotero - Demi Lobato A.O.Bonachina 4L 8L 6L 4L 3 POLACO DEL ALMA J.Rivarola 4 57 Safety Check - Marchosa D.M.Gonzalez - - - 3S 4 PLANET DUBAI R.Blanco 4 57 Sol Planet - South Dubai H.D.Sanagua 2S 8S 9S 3S 5 DE GLORIA K.Banegas 4 57 De Trompa - Con Gloria L.D.Sancerni - 9L 0L 7L 6 DON TALANTE D.E.Arias 4 57 Equal Stripes - Doña Pestaña D.H.Arias 5L 7S 9S 0S 7 JULIS BOMB T.Baez-4 4 57 Hit It A Bomb - Seattle Juli G.H.Peralta 7L 9L 8S 5S 8 ICY VAN F.Menendez 4 57 Icy Glory - Bamba Nistel V.J.Rocha - - - - 9 EL SINSACATE A.Paez 4 57 Il Campione - Sinalina M.A.B.Medina 7P 0P 0P 9P 10 VUELVEN LOS SUEÑOS P.Carrizo 4 57 Maranesi - Kiss Of Sale J.A.Mossi - 3S 6P 2S 11 TU SEXTO SENTIDO G.Calvente 4 57 Master Of Hounds - Beba Fizz R.Vega 0S 7S 8S 3S 12 MARCELINO E J.Espinoza-2 4 57 Safety Check - Starburst R.O.Soto 7P 7S 2S 4S 13 UNDIA CANDY F.L.Gonçalves 4 57 The Royal Candy - Cara Coqueta V.H.Fahler

UNDIA CANDY (13) TU SEXTO SENTIDO (11) PLANET DUBAI (4)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BERRY CREEK (2008) 20:25 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

- - 5S 0S 1 RAFAEL A.Giorgis 4 57 South Valido - Ponderoma C.E.Zampone 3P 0P 4S 3S 2 MODO AVION C.Montoya 4 57 Safety Check - Modeller H.S.Rodriguez - - 4S 8P 3 MAMBEANDO M.Genzano 4 57 Santillano - Salerna M.H.Genzano - 4L 5L 0S 4 IL VERO TONY K.Banegas 4 57 Lenovo - Tutta Roma P.N.Iribarne - - - - 5 BIENVENIDO KEY R.Alzamendi 4 57 Emocion Key - Bienvenida Mora M.D.Giles - - 9L 6S 6 CACHETIN D.R.Gomez 4 57 Storm Embrujado - Royal Manu I.D.Benlloch 4S 6S 4L 0S 7 EMPERADOR NAK F.Correa 4 57 Anak Nakal - Soberana Spa C.B.Carretto 3S 2S 5S 6S 8 EL LICITADO F.L.Gonçalves 4 57 Le Sortilege - Licitadita S.Latof - - 0P 4S 9 DON RUNNER T.Baez-4 4 57 Star Runner - Mad Chispa J.C.Vitullo 4S 5S 2S 3S 10 THE ZORRO R.R.Barrueco 4 57 Holy Boss - Fontienne R.Vega - 5S 8S 5P 11 RIBEREÑO SCAT I.Monasterolo 4 57 Knockout - Rivera Dan F.Peralta 5S 4S 0S 5S 12 GRANATE KEY P.Capra (h)-4 4 57 Key Deputy - Granalera E.G.Accosano - - 7S 0S 13 SEÑOR LINK J.M.Sanchez 4 57 Urtain - Titicla Rash M.O.Putallaz 6P 0P 8S 5P 14 STORMY BLOOD F.J.Lavigna-2 4 57 Blood Money - Stormy Maruca H.E.Morales - 7P 2L 7S 15 DESESPERAO B.Enrique 4 57 Full Mast - Por Ti Morocha J.M.Moncada

EL LICITADO (8) THE ZORRO (10) CACHETIN (6) MODO AVION (2)