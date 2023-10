Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: KATRINA INC (2017) (CA) (OPCIONAL) 13:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000

9S 9S 1S 8S 1 CAN`T BE REAL L.Carabajal 4 57 Señor Candy - Firm Reality H.M.Mujica 2S 2S 2S 9S 2 INDIA CHEAT L.Recuero-4 4 57 Suggestive Boy - India Norteña M.I.Rizza 1S 4S 4P 7S 3 WINNING LEGS R.Bascuñan 4 57 Winning Prize - Fancy Legs E.Martin Ferro - - 1S 3P 4 TROYA (BRZ) J.Noriega 4 57 Top Hat - Ivrea A.F.Gaitan D. 2P 1S 7S 9S 5 BETY SOHAS G.Borda 4 57 Incurable Optimist - Sahasrara M.E.Carezzana 3S 1S 7S 0S 6 LUCKY SET A.Cabrera 4 57 Doubles Partner - La Lorraine A.Pavlovsky 5S 1S 4S 4P 7 CLEOPATRA KAL K.Banegas 4 57 Anak Nakal - Cleopatra Spa V.Penna 5P 3P 7P 9S 8 ELASTIZADA A.Paez 4 57 Il Campione - Doña Strech J.C.Viola 5S 1S 2S 8S 9 KOSAKA F.J.Lavigna-2 4 57 Seattle Fitz - Kokola J.S.Maldotti 3S 9S 2S 1S 10 WINNING BABY L.Vai 4 57 Winning Prize - Catch And Release P.E.Molina 4S 5S 4S 7S 11 DOÑA CARMELITA E.Ortega P. 4 57 Winning Prize - La Carmelina A.Pavlovsky

TROYA (BRZ) (4) INDIA CHEAT (2) WINNING LEGS (3)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: WILD STAR (2005) 13:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimoun año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 500.000

- - - 4S 1 JUAN DE LA CRUZ A.Castro 5 57 Hurricane Cat - Doña Dolores D.D.Nieva 7S 5S 8P 0S 2 MR. SMITH M.Giles 5 57 Most Improved - Dear Princess M.D.Giles 5S 0S 0S 0S 3 TIGRE NEGRO S.Piliero 5 57 Knockout - Tigresse Blanche J.C.Romero 8P 8S 8S 5S 4 SOBRE PUESTO E.Suarez-4 6 55 Video Game - Sobreflor F.R.Bartolome 6e 2e 4S 2S 5 ES CALIU A.Fuentes 5 57 Easing Along - Entidad Suprema O.O.Vinardi 3S 7S 7S 2S 6 QUE FANTASTICO L.Franco 5 57 Fantastic Royale - Super Minga H.R.Diaz - - 5S 5S 7 LOYAL RYE E.Siniani 6 55 Catcher In The Rye - La Bambollera J.M.Moncada - - 9S 0S 8 MARTE L.Vai 5 57 Southern Cat - Manikin C.L.Lomez 3S 7S 0P 2S 9 PITUCO BAZKO G.Bonasola 6 55 Pub De Llers - Chulla Gala P.J.Almada 3P 4P 2S 2P 10 SPEEDGRADES L.Colasso-4 5 57 Equal Stripes - Spin The Bottle O.F.Labanca

SPEEDGRADES (10) PITUCO BAZKO (9) JUAN DE LA CRUZ (1)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOUND MUSIC (2014) 14:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5L 1L 2L 1L 1 LOTHBROOK G.Reynoso-4 6 54 Van Nistelrooy - Teddy Wells E.O.Donadio 1S 6P 3P 4S 2 SILVER VISION B.Enrique 6 54 Violence - Silver Shine M.A.B.Medina 8L 2L 1L 1S 3 WINERY F.L.Gonçalves 6 56 Fire Slam - Win In The Rye R.D.Ibarra 1S 2S 3S 3L 4 STRATEGIC OPTION R.Bascuñan 7 56 Strategic Prince - Hidden Virginia G.E.Romero 5S 7S 5P 1P 5 LAST SEARCH E.Ortega P. 6 54 Hurricane Cat - La Enseñanza G.J.Barragan 2S 2P 1S 1S 6 SOY MAPUCHE M.Valle 6 54 Cosmic Trigger - Silver Sale G.S.Conti 4S 8P 5S 6P 7 MARCIA WINTER R.Ortiz-4 6 52 Master Of Hounds - Maggie Pop F.R.Cacciabue 1S 2S 1S 4S 8 OJO MOJADO E.Suarez-4 6 52 Knock - Raspy J.A.Lofiego

SOY MAPUCHE (6) WINERY (3) STRATEGIC OPTION (4)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LA INMEJORABLE (2009) (CA) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ $ 1.000.000

- - - 7S 1 FLY SAETA P.Capra (h)-4 3 56 In The Dark - Una Puma G.J.Frenkel S. - - - - 2 MASTER CAP T.Baez-4 3 56 Mastercraftsman - Capadocia Gulch C.A.Bani 3L 7L 2S 5P 3 UNA YUMBA X.X. 3 56 Hi Happy - Kalimba O.F.Labanca - - - - 4 NEVER DIE F.L.Gonçalves 3 56 Equal Stripes - Truth Seeking A.F.Gaitan D. 4e 2e 7S 3P 5 DE BACANA W.Pereyra 3 56 Safety Check - De Emboquillada N.G.Ricchi - - 5P 6L 6 MUSICA NORTEÑA L.Balmaceda 3 56 Hurricane Cat - La Musical O.F.Labanca - - 0S 4S 7 HATHAWAY F.Correa 3 56 Vagabundo Inc - Hembrona C.B.Carretto - 9S 0S 0S 8 LONELY DAYS A.Cabrera 3 56 Suggestive Boy - Loura Gelada A.Pavlovsky - - - - 9 MI BAVARIANA E.Ortega P. 3 56 Seahenge - Joy Bavarian G.J.Frenkel S. - - - 2S 10 TEGUI F.J.Lavigna-2 3 56 Suggestive Boy - La Matina J.A.Lofiego - - - - 11 INTO WELLS E.Recuero 3 56 Universal Traveller - Smart Catch C.E.Acevedo - - 8S 8S 12 BLOND CHINA J.Noriega 3 56 Malenchini - Blond Mode J.S.Maldotti - - - - 13 BESITOS DE AMOR J.Medina 3 56 Besitos - Lauri Dancer A.F.Fazzio 7e 8e 5e 3S 14 MISS ME BLIND H.Dyke-3 3 56 Flesh For Fantasy - Miss Serena M.N.Ferraguti 5S 0S 2S 5P 15 LA PAROLACHIA K.Banegas 3 56 Orpen - Stormy Parola C.D.Etchechoury - - - - 16 ROMANA CRAF R.Alzamendi 3 56 Mastercraftsman - Romana Top M.D.Turquieto

NEVER DIE (4) MI BAVARIANA (9) LA PAROLACHIA (15)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SIMPLE SOUND (2018) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

2S 1S 5S 6S 1 CALDESIO F.J.Lavigna-2 4 57 Cima De Triomphe - Caldesia G.E.Romero 6S 6S 9S 9L 2 MUY MUY MACHO G.Reynoso-4 4 57 El Moises - Muestra Gratis E.O.Donadio 4S 3S 0S 2S 3 SUPER TREICY F.L.Gonçalves 4 57 Super Saver - Awesome Tracy G.E.Romero 3S 2S 2S 3e 4 SPLENDID SEIVER L.Armoha-4 4 57 Super Saver - Esplendida Halo P.A.Dotzel 2S 8S 4S 3S 5 BERNABEU O.Alderete 4 57 Portal Del Alto - Rognoni R.M.Landola 1S 4S 2S 8S 6 PAISANO CLARO I.Monasterolo 4 57 Manipulator - Che Clara E.G.Accosano - 6S 2S 1S 7 COSTO FIJO C.Velazquez 4 57 Cosmic Trigger - Cosa Buena L.A.Sanchez 5S 1S 6S 6S 8 JURASSICO J.Villagra 4 57 Endorsement - Jangala G.J.Frenkel S.

SUPER TREICY (3) SPLENDID SEIVER (4) BERNABEU (5)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PELUCA FIZZ (2012) (CA) 15:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

- - - 4S 1 EARTH COLOR J.Villagra 3 56 So Easy - Earth Chic G.J.Frenkel S. 5L 0S 2S 9P 2 HIT IT A ROYAL W.Pereyra 3 56 Hit It A Bomb - Vin Royal N.A.Gaitan - 9P 3S 7S 3 TRIGO CANDEAL C.Velazquez 3 56 Señor Candy - Vitina M.A.J.Velazco 8S 2S 6S 3S 4 MASTER RAZY R.Alzamendi 3 56 Mastercraftsman - Harlan`s Crazy M.D.Turquieto - - - - 5 BON TREASURE L.Armoha-4 3 56 Treasure Beach - Bonaria R.A.Cardon - - - 7P 6 LE FESTIVAL G.Bonasola 3 56 Le Blues - Spring Fest E.P.Martucci - - 0S 7S 7 ETERNAL ACTION G.Borda 3 56 Interaction - Extra Cash P.Chioccarelli 5S 8P 7P 4P 8 GO CANDY GO E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Come Bella N.Martin Ferro - - - 7S 9 HURACAN VICTOR L.Balmaceda 3 56 Victor Security - La Huracanada O.F.Labanca - - 6S 0S 10 ROCK JOY O.Alderete 3 56 Fortify - Triaquidae R.R.Retamoso - - - - 11 FURIOSO STRIPES R.Bascuñan 3 56 Furious Key - Blinking Stripes J.J.Bo - - - - 12 BENDITO ALI F.J.Lavigna-2 3 56 Seahenge - Bendita Luz L.A.Fragale 0S 5S 9P 5P 13 BARZEL L.Carabajal 3 56 Seahenge - Bastillana H.M.Mujica - - - 8S 14 ICE BEER F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Igara G.E.Romero 7L 2S 4P 2S 15 GALAN PATRIOTA K.Banegas 3 56 Galanazo - Doña Comba O.F.Labanca - - - 5P 16 MUY CORTES B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Kind Fitz O.F.Labanca

GO CANDY GO (8) EARTH COLOR (1) ICE BEER (14)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ORNELLA PLUS (2004) 16:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

4S 7S 4P 7P 1 CHIRUSA CAT B.Enrique 5 57 Southern Cat - Che Chirusa C.I.Lopez 5e 2e 1e 7P 2 QUE VIDA GLOBAL D.Ramella 5 57 Que Vida Buena - Body Fighter J.Rodriguez - - - 7S 3 VOTA ONLINE P.Capra (h)-4 5 57 Manipulator - Vota Ya A.H.Lusardi - 0S 0S 8S 4 SUGGESTIVE LIGHTS R.Frias 5 57 Suggestive Boy - Daylights J.J.Bo 0S 0S 9S 0S 5 BAHIA ROUGE J.Medina 5 57 Bahiaro - Rouge Plus Y.I.Vera 1e 7e 3S 0S 6 STORMY BIRD M.La Palma 5 57 Storm Mayor - The General`s Cat J.E.Arroyo Bravo 4S 4S 2S 3S 7 GRAND BANKER L.Chavez-4 5 57 City Banker - Feda Plus C.E.Acevedo - - - - 8 MALYNCHE A.B.Valdez-4 5 57 Grand Fond - Babylon Sister J.C.Viola 7P 6S 0S 7S 9 STAR BARONESA F.J.Lavigna-2 5 57 Galan De Cine - La Rumbosa J.O.Perez 5S 5S 5S 5S 10 SWEET AMELIA J.Paoloni-2 5 57 Lizard Island - Quick Symbol M.A.Arguello

STORMY BIRD (6) GRAND BANKER (7) QUE VIDA GLOBAL (2)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TUKIK (2016) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3P 1S 6P 0P 1 GRAN NESSIE W.Pereyra 5 57 Lago Ness - Qrazy Quilt J.L.Benitez 8P 4S 7S 3P 2 PONZIO I.Monasterolo 5 57 Fire Slam - Palabritas O.E.Almada R. 3S 1S 3P 4P 3 TONY DAY E.Suarez-4 5 57 Pagliacci - Intense Day J.A.Lofiego 2S 4S 3S 0S 4 SOVIET SPACE M.Valle 5 57 Seek Again - Soviet Filly M.A.B.Medina 3P 1P 2P 2P 5 CARO AMICI W.Moreyra 5 57 Full Mast - Capricieuse J.A.M. Neer - - - 1S 6 SOUTHERN CANDY B.Enrique 5 57 Southern Cat - Legal Candy R.R.Sillem 0S 3S 1S 3S 7 GRINGO BOY J.Flores-3 5 57 Suggestive Boy - Fue Gringa M.A.B.Medina 7S 0P 7S 4S 8 GRISOLADO S.Barrionuevo 5 57 Portal Del Alto - Roman Lightly A.M.Calcagno

CARO AMICI (5) SOUTHERN CANDY (6) GRINGO BOY (7)

9a. Carrera - 1600 mts. HÁNDICAP SAINT SIMON 17:00 hs.

Hándicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50-JACKPOT-$ 647. 562 POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

2S 1S 5S 1S 1 EVER CHASING C.Romagnoli 5 55 Il Campione - Relevance G.H.Verde 3P 6P 4S 3S 2 GIANT KISS F.L.Gonçalves 5 55 Fortify - Giant Knitter J.L.Correa Aranha 8S 4S 1S 3S 3 SPACIAL QUEEN G.Borda 5 54 Seek Again - Spice Girl L.R.Cerutti 5P 6S 7S 3S 4 LA NIÑA PUÑALES E.G.Ortega T. 5 48.5 Horse Greeley - Perfect Academy R.M.Vivas 1P 5S 5S 7S 5 ESMERALDA MIA M.Valle 5 53 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. 8S 1S 1L 1L 6 INCIDENCE W.Pereyra 5 61 Catcher In The Rye - Institutriz R.A.Pellegatta

INCIDENCE (6) GIANT KISS (2) SPACIAL QUEEN (3)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SHE`S HAPPY (2013) 17:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3. 500.000POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

2P 2P 1P 3P 1 DESERT BOY R.M.Torres 6 52 Asiatic Boy - Autografiada S.R.Gomez 3P 1P 1P 1P 2 LEMORO X.X. 6 52 Le Blues - Simplemente Mia L.A.Gorlero 4S 8P 2P 6S 3 RAPALE H.Dyke-3 7 52 Interaction - Chorister Rye R.Vega 6P 4P 1S 0S 4 PACOTE J.Paoloni-2 6 52 Orpen - Afortunada Soy A.H.Crucci 5S 3S 6S 2S 5 CATANAZO T.Baez-4 6 54 Hurricane Cat - Bellinzona L.S.Bedoya 6S 8S 8S 6S 6 OLA DE LLAMAS L.Recuero-4 6 50 Manipulator - Ola Polar G.E.Scarpello 1S 5S 5S 3T 7 DON EULOGIO E.Martinez 7 54 Mestre - Valuma L.A.Gorlero 0S 1S 1S 6S 8 EQUAL POR VARIOS C.Montoya 6 54 Equal Stripes - Varias Cuentas J.C.Godoy 4P 0P 6S 4P 9 MARTELL G.Calvente 7 58 Ilusor - Mani Corsa R.Vega 3P 9S 0P 7P 10 QUE BAGAYA G.Borda 6 52 South Kissing - Cannoletta A.L.Lopez 4S 8L 2L 4P 11 ELICEO M.Valle 6 58 Remote - Elizabetta E.P.Martucci

ELICEO (11) CATANAZO (5) LEMORO (2)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: KACEMILA (2007) (CA) (OPCIONAL) 18:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de octubre de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

8S 6P 5S 2S 1 EL FUTURO W.Moreyra 4 57 Lenovo - Maria For Sale M.Iguacel Loeda 0S 0S 0S 2S 2 MERRY GO BOY I.Monasterolo 4 57 Il Campione - Merrylee C.A.Fali 8L 7L 7S 4L 3 VIOLONCELLO G.Sediari 4 57 Daniel Boone - Vision Of Moon S.E.Ortiz - - 5U 0S 4 PERPLEXED P.Carrizo 4 57 Daniel Boone - Per Amore F.A.Olivera 7S 5S 5S 0S 5 CURSI JOHAN L.Balmaceda 4 57 Curioso Johan - Infinit Stai E.Patriarca - - 9P 0S 6 PAYASO AZUL L.Chavez-4 4 57 El Prado Rob - La Risa M.A.Zalazar 2S 6S 5P 0P 7 EMPEROR JOHN E.G.Ortega T. 4 57 John F Kennedy - Empress Flash H.E.Voeffray - - - 6P 8 HUMOR GLORIOSO L.Armoha-4 4 57 Humor Acido - Viligent Glory P.A.Dotzel 3L 3S 4S 3S 9 NAGUA M.La Palma 4 57 Holy Boss - Jessy M.G.F.Rivollier 5S 0S 6S 9S 10 RAFAEL A.Giorgis 4 57 South Valido - Ponderoma C.E.Zampone 0P 0S 0S 0S 11 HOLLISTER G.Bonasola 4 57 Homage - Ciencia Exacta M.F.Pascal 9P 9P 0P 8P 12 BOSS POLACO R.R.Barrueco 4 57 Holy Boss - La Polaquita H.E.Argañaraz - 6S 6S 7P 13 AMANECIDO BLUE M.Aserito 4 57 Russian Blue - Bruja Emper F.R.Cacciabue

HUMOR GLORIOSO (8) NAGUA (9) EL FUTURO (1)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DONA ALICE (2021) 18:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- 9S 1S 4P 1 AMITY I.Monasterolo 3 56 Angiolo - Scary Mary E.G.Accosano 3P 3P 3S 1S 2 ENCHANTED TALES E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Dance Card J.O.Gonzalez 6S 7S 1P 3P 3 ZOOTOPIA W.Pereyra 3 56 Orpen - Salzurita L.R.Cerutti - 1S 7S 9L 4 LA ORDENANZA M.Valle 3 56 Il Campione - Acordanza J.C.Blanco - - 3S 1S 5 ALFA ALFA K.Banegas 3 56 Holy Boss - Petradix C.D.Etchechoury - 2S 2S 1S 6 IT`S LOVE F.L.Gonçalves 3 56 Cosmic Trigger - It Looks Fine N.Martin Ferro - - - 1S 7 BAMBA DE ARECO J.Villagra 3 56 Fortify - Bamba Linda M.A.Cafere 5S 1S 5P 2S 8 EARLY LIFE L.Armoha 3 56 Suggestive Boy - Early Glory J.L.Cervantes 1S 8S 5S 3S 9 ESMEOLI F.J.Lavigna 3 56 Mr. Magic - Beautiful Becky J.A.Lofiego 7S 0S 0S 1S 10 SUKOVA L.Garcia 3 56 Long Island Sound - Soy Editora C.B.Carretto

AMITY (1) ALFA ALFA (5) ZOOTOPIA (3)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SOL Y BOSS (2022) 19:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

6S 3S 1S 3S 1 DIDACTICO O.Alderete 3 56 Grand Reward - Diambra R.M.Landola - - 1S 8P 2 LINDO STRIPES M.Valle 3 56 Equal Stripes - Linda Orpen J.C.Blanco 5S 1S 4P 2S 3 WISH TO GO W.Pereyra 3 56 Winning Prize - Great Wish M.A.B.Medina - 2S 4S 1S 4 SANTIGALO W.Moreyra 3 56 Sebi Halo - Madrigalia A.E.Pereyra 7S 3P 5S 6P 5 ATAGUALPA E M.Aserito 3 56 Emperor Richard - Cheekyroad A.S.Almada - 1P 5P 8P 6 MONTE SEEQUERS P.Carrizo 3 56 Kamy Rey - One Baby Seequers J.R.Duarte - 2P 1P 9P 7 FANATISMO PASS G.Villalba 3 56 Distinctiv Passion - Pasional Key M.F.Alvarez

WISH TO GO (3) LINDO STRIPES (2) ATAGUALPA E (5)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MISS ALDEANA (2006) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- 5P 9S 5S 1 CHAU MARIU A.Paez 4 57 Parishioner - Spasita M.A.B.Medina 5e 4S 5P 6P 2 LLUVIA MUSICAL L.Armoha-4 4 57 Catcher In The Rye - La Musical J.L.Correa Aranha - - - 7S 3 SEXY DREAM K.Banegas 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy O.A.Rebora 6S 0S 3S 6S 4 REALEZA VIVA X.X. 4 57 Strategic Prince - Llau-llau F.Retrivo 4S 2P 2S 2S 5 CAUTIVA SALVAJE G.Calvente 4 57 Vastago Salvaje - Teka Key J.M.Sleive 7P 3P 0P 8P 6 QUE ESPADAÑA B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Espadaña Nistel J.R.Duarte 0L 0L 6S 7S 7 FURY STORM L.Noriega 4 57 Daniel Boone - Funny Face M.M.Garrido - - - 0S 8 LA DOGUITA E.Ortega P. 4 57 Cosmic Trigger - La Peonia N.Martin Ferro - - 6e 7e 9 NINJA DE ALMA F.J.Lavigna-2 4 57 Ninja - Gitana Del Alma M.G.Chachague 8L 0L 7L 8L 10 SANTA MAPUCHE S.Piliero 4 57 Santillano - Waiheke J.J.Bello - - - 9P 11 JOY VELITA F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Velada Inc T.A.Mariani 4S 9P 4S 6S 12 BUFANDA ROJA Jorge Peralta 4 57 Long Island Sound - Nikita Stripes -.

JOY VELITA (11) LLUVIA MUSICAL (2) CAUTIVA SALVAJE (5)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: KACEMILA (2007) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de octubre de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- - 0S 5L 1 CAFE RISTRETTO E.Ortega P. 4 57 Lizard Island - Caferana V.H.Fahler 4S 7P 5P 7P 2 ELLIDER P.Carrizo 4 57 Homage - Expressively M.A.Diaz - - - - 3 VADINHO A.B.Valdez-4 4 57 Acertame - Filha Da Paixao V.H.Fahler - - - 0P 4 NOT FOR BAHIA J.Medina 4 57 Bahiaro - Twichy Y.I.Vera 6S 3S 6S 7P 5 BLUE ATOMIC L.Armoha-4 4 57 Post Atomic - Pure White M.Martiarena 5S 2S 3P 4L 6 NI YO NI TU Jorge Peralta 4 57 Compasivo Cat - Iraqui Duchess -. 2S 4S 5P 3S 7 CANCHERO SPRING K.Banegas 4 57 Greenspring - Candy Luk R.A.Latorre 0L 8L 7L 0P 8 DLIVERY POR JOHAN M.Aserito 4 57 Curioso Johan - Free Delivery G.C.Ortelli 7S 1e 4R 6e 9 EXACTLY NOW L.Colasso-4 4 57 John F Kennedy - Exotic Star G.J.Fuentes - 0S 9S 0S 10 POOR BOY R.Alzamendi 4 57 Interaction - Nocciola O.N.Martinez U. - - - 0P 11 CANDY OLVIDADO H.Dyke-3 4 57 Señor Candy - Satnes R.A.Capelli 7S 5S 8P 9S 12 AUTHENTIC L.Recuero-4 4 57 Angiolo - Seras Estrella C.R.Oroño 0S 6S 8S 0S 13 ADRI FULL I.Monasterolo 4 57 Sir Winsalot - Short Ride C.A.Fali 0S 5S 6S 2S 14 GRACIOSO NAK A.Fuentes 4 57 Anak Nakal - Viva Gra O.Ilarione

CANCHERO SPRING (7) NI YO NI TU (6) GRACIOSO NAK (14)

16a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MISS ALDEANA (2006) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Octubre de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

7P 0P 0L 4P 1 FAMILY FRUIT G.Reynoso-4 4 57 Fire Slam - Family House R.D.Ibarra 8S 8S 0S 8S 2 MISS CARRY HIT A.Castro 4 57 Hit It A Bomb - Miss Carry Up D.D.Nieva 5P 6P 5P 9S 3 VALJU L.Balmaceda 4 57 Honour Devil - Champs J.H.Barisone 0S 0S 7S 8S 4 TIFFANY MOON J.Paoloni-2 4 57 Idalino - Silent Moon V.H.Fahler - 8S 6S 4P 5 ENUNCIATIVA R.R.Barrueco 4 57 Fortify - Enunciada A.A.Saval 3S 4S 0S 8S 6 SINCERAMENTE M.La Palma 4 57 Maranesi - Bendita Luz M.G.F.Rivollier 3S 8P 4S 0S 7 FEM FATALE W.Pereyra 4 57 Daniel Boone - Felicidad Is Back J.M.Moncada 0P 1e 2S 6S 8 LA BLAZVICH F.L.Gonçalves 4 57 Flesh For Fantasy - Ana Lucia D.R.Cima - - 8S 7S 9 RE VIVA L.Recuero-4 4 57 El Corralejo - Chiruza Speed O.E.Almada R. - - 3e 5P 10 VALE LEPRA B.Enrique 4 57 Endorsement - Osada Inc H.R.A.Fioruccio - - 6S 5S 11 LA BALTA E.Ortega P. 4 57 Safety Check - Stormy Because M.A.Lugo - 0S 5P 3S 12 CHABELA CAT T.Baez-4 4 57 Strategic Prince - Centenaria S.Latof

LA BLAZVICH (8) VALE LEPRA (10) LA BALTA (11) CHABELA CAT (12)