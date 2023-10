Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SCHERZO 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividadhayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Octubre de 2022). COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000

4S 2S 6S 7P 1 EXTROVERTIDO CAT L.Recuero-4 5 57 Hurricane Cat - La Extrovertida L.A.Ojeda 9S 8S 9S 0S 2 DUNQUIN E.Recuero 5 57 Suggestive Boy - Prospect Of Joy C.E.Escudero 3P 7S 5P 0S 3 FILOSO LEE L.Colasso-4 5 57 Filoso Emperor - Maelstrom Shiner C.M.Massart 9S 0S 4P 8S 4 MAS POR MENOS G.Bellocq 5 57 Global Hunter - Shy Benefica J.J.Mossier 7P 7S 6S 7S 5 ECOTILLA J.Oger 5 57 Ecologo - La Cajetilla F.E.Rivero - 0P 6S 0P 6 EQUAL MAKAROV J.Leonardo 5 57 Equal Stripes - Makarona M.E.Lombardo 2S 4S 5S 4S 7 ROMAN SPRING M.Gonzalez 5 57 Greenspring - Rose Cat J.C.Cravero 4S 5S 2S 7S 8 ARTE URBANO A.Giorgis 6 55 Manipulator - Ascot Lady G.H.Peralta 5P 9P 8S 5P 9 LE MAGUL S.Piliero 6 55 Le Blues - Precious Time E.J.Bello 8S 5S 9S 7S 10 AY EDUARDO E.Siniani 5 57 King Of Sale - Ay Ternura J.D.Baustian

EXTROVERTIDO CAT (1) LE MAGUL (9) ROMAN SPRING (7)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: NICKELBACK (2013) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-JACKPOT-$ 600.000

- 8P 8S 2S 1 LA PALOMA AZUL L.Balmaceda 3 56 Le Blues - Sachatika N.A.Gaitan - - - - 2 FREE PRIZE W.Moreyra 3 56 Winning Prize - Feeling Free J.C.Gomez - - - 3S 3 MARBURG F.L.Gonçalves 3 56 Manipulator - Great Tradition N.Martin Ferro - - - - 4 VALGA LA PENA F.J.Lavigna-2 3 56 Fortify - Stormy Vagueness J.L.Correa Aranha - - - 0S 5 KASHI H.Dyke-3 3 56 Heliostatic - Binary J.M.Giussi - - - 6P 6 LA COUNTRY O.Alderete 3 56 Nashville Texan - Country Along L.M.Pera - - 8S 4P 7 VODKA ZUBROWKA K.Banegas 3 56 Vastago Salvaje - Vettora L.A.Ojeda - - 9S 7S 8 FLOR DE FIJA W.Pereyra 3 56 Portal Del Alto - Flor De Amiguita M.A.B.Medina

MARBURG (3) LA COUNTRY (6) LA PALOMA AZUL (1)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GUERNIKA (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

3P 6P 5P 2S 1 ESTILO EMPERADOR G.Bonasola 4 57 Long Island Sound - Empress Style N.Martin Ferro 4S 4S 3S 3S 2 CURRY SONG K.Banegas 4 57 Alcindor - Tartara Key R.M.Landola 8S 8S 6S 7S 3 JUICIOSO EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Juiciosa Groom A.M.Calcagno - 5P 4P 6P 4 SIR AMADEUS I.Monasterolo 4 57 Portal Del Alto - Chapa A.E.Rudolf 0S 7S 8P 0S 5 DECLARANDO L.Chavez-4 4 57 Cosmic Trigger - Declaratoria M.I.Rizza - - 0P 0P 6 EQUAL NONO R.Bascuñan 4 57 Equal Manners - Forty Nona G.R.Hildt 7S 0P 2S 5S 7 TRAPITO CARRANZA C.Velazquez 4 57 Cosmic Trigger - Reclaman Lo Suyo L.A.Sanchez - - 0P 8S 8 AMIGUITO ABUELO PE R.Salazar-4 4 57 Todo Un Amiguito - Marujita A.Pavlovsky - - 7S 9S 9 PERSONAL SOUND G.Calvente 4 57 Long Island Sound - Personal Fest M.A.B.Medina

ESTILO EMPERADOR (1) TRAPITO CARRANZA (7) SIR AMADEUS (4)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUICK CASABLANCA 15:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 3S 4P 4S 1 GLOBAL MEETING C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Tiara Meeting M.G.F.Rivollier - 1e 3e 0P 2 DOM EMBRUJO K.Banegas 4 57 Storm Embrujado - This Is Crazy L.W.Mansilla 9S 0S 0S 7P 3 JULIS BOMB F.Coria 4 57 Hit It A Bomb - Seattle Juli G.H.Peralta 7P 8P 3P 9P 4 MIDNIGHT SUNRISE P.Carrizo 4 57 Security Risk - Inspiring Music M.Iguacel Loeda - - - - 4a SECURITY SAUDI W.Moreyra 4 57 Security Risk - Stormy Saudi M.Iguacel Loeda - 6P 2S 4P 5 EARTH AND FIRE F.L.Gonçalves 4 57 Cosmic Trigger - Earthshine M.F.Alvarez - 6S 8P 9S 6 EL TEOLOGO I.Monasterolo 4 57 Il Campione - Library E.G.Accosano - - - 6S 7 SAEPTUM C.Montoya 4 57 Portal Del Alto - Sutri P.J.Cicchetti - - - 0S 8 BIENVENIDO KEY G.Bellocq 4 57 Emocion Key - Bienvenida Mora M.D.Giles 9S 0S 7S 0S 9 MI OBSTINACION M.Gonzalez 4 57 Manipulator - Trompeta Mentirosa A.A.Benitez 5S 2S 3S 6S 10 CARDAMOM T.Baez-4 4 57 Indian Maharaja - Cinnamon Girl P.Chioccarelli - - - 5S 11 FUI ESPERADO J.Noriega 4 57 Que Vida Buena - Limoncella R.M.Landola

EARTH AND FIRE (5) EL TEOLOGO (6) GLOBAL MEETING (1)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: NICKELBACK (2013) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - - - 1 Q DELICIA F.Coria 3 56 Forty One - Delicatta M.G.F.Rivollier - - - - 2 LIVINEIA R.Bascuñan 3 56 John F Kennedy - Lucilius C.A.Bani - - 5A 5P 3 SMILEY CAT L.Balmaceda 3 56 Hurricane Cat - Sonrisar P.F.Paganti - - - 4S 4 STA AGUSTINA W.Pereyra 3 56 Strategic Prince - Alisson M.A.B.Medina 2S 5S 2S 4S 5 MONTICCELLA E.Ortega P. 3 56 Full Mast - Irish Dream N.Martin Ferro 7S 6S 5S 5S 6 MORE THAN FRIEND H.Dyke-3 3 56 John F Kennedy - Mindy J.C.Bianchi - - - 7S 7 UNBRIDLED STYLE F.L.Gonçalves 3 56 Lizard Island - Unbridled Trouble J.J.Congestre 6P 2S 7S 3S 8 BUNGA TEA U.Chaves-2 3 56 Mr. Magic - Stormy Tea R.R.Molla

MONTICCELLA (5) STA AGUSTINA (4) SMILEY CAT (3)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GUERNIKA (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

8S 0S 0S 3S 1 FAVORITE SONG WAY H.Dyke-3 4 57 Potent Way - Femme Ideal J.C.Bianchi 8S 8P 0P 3S 2 EL CANDOMBERO K.Banegas 4 57 Stratham - Qrazy Quilt R.A.Arrativel 4S 6S 4S 3P 3 GOLOSO PAT T.Baez-4 4 57 Pataques - Guionista C.M.Baez 6S 6S 5S 7S 4 HOLY CHANTA L.Carabajal 4 57 Holy Boss - Chambota A.C.Mazzeo 0P 7S 8S 9S 5 EMPERADOR IVRO P.Carrizo 4 57 Emperor Richard - Ivrogne V.H.Fahler - - - 6S 6 ESTILO PERSONAL M.Gonzalez 4 57 Fortify - Elizabetta J.L.Correa Aranha 2S 0S 5P 9S 7 MEHNDI L.Chavez-4 4 57 Indian Maharaja - Mezcalita A.Antognozzi 0S 3S 6S 6S 8 AÑO BUENO M.La Palma 4 57 Star In You - Humbly J.E.Arroyo Bravo - - 0S 0P 9 GRAN GALARDON F.J.Lavigna-2 4 57 Grand Reward - Shuttle Night M.Iguacel Loeda

FAVORITE SONG WAY (1) ESTILO PERSONAL (6) HOLY CHANTA (4)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: IL ALBERGO (2014) (OPCIONAL) 17:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50-JACKPOT-$ 1.043. 535 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

- - 6S 6S 1 LOWEN O.Alderete 3 56 Cima De Triomphe - Strike One R.M.Landola - - - - 2 EL MOONWALK G.Borda 3 56 Il Campione - Caminata Lunar R.A.Gonzalez - - 7S 5P 3 MUÑECO G K.Banegas 3 56 Remote - Sola De Noche L.A.Ojeda - - - 8S 4 SEXY POR FOTO F.Coria 3 56 Security Risk - Sexy Back S.Latof 8S 0S 7P 7P 5 ELIXIR OF LIFE M.R.Nuñez 3 56 Elizeus - Cubanella H.F.Diaz 5L 2S 7S 2S 6 GALAN DE NOCHE L.Balmaceda 3 56 Galanazo - La Vivaracha O.F.Labanca 9P 2S 6S 5S 7 TIO PEPE CANDY S.Piliero 3 56 The Royal Candy - Shy Maleba P.M.Garcilazo - - - - 8 DEMORADO CASI F.Barroso 3 56 Lizard Island - Dear Roman J.Wessolowski

GALAN DE NOCHE (6) LOWEN (1) TIO PEPE CANDY (7)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: COPA APHARA (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse losejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadasdesde el 01 de Octubre de 2022). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignadoFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

5L 7P 6L 8L 1 MANI MAKER E.Martinez 4 57 Manipulator - Nor`easter Kate L.M.Dimaro 3P 1S 6P 3P 2 CONSEJERO ESPAÑOL F.L.Gonçalves 4 57 Catcher In The Rye - Cangas De Onis J.J.Congestre 7P 1S 8S 5P 3 MOST SEEK C.Perez 4 57 Seek Again - Magnetic Smile L.A.Muñoz 5S 7P 4S 1S 4 PUERTO DARWIN R.Bascuñan 4 57 Portal Del Alto - Gran Malvina R.M.Vivas 4P 1S 2P 1S 5 EL MEDALLISTA K.Banegas 4 57 Que Vida Buena - Free And Ready G.S.Peralta 2P 1S 2S 4S 6 JET RISK L.Recuero-4 4 57 Security Risk - Jellyby M.I.Rizza 8P 1P 0P 7P 7 RUMIÑAHUI W.Pereyra 4 57 Sabayon - Red Knight L.M.Pera 1P 1P 4P 5P 8 BABUDIUS W.Moreyra 4 57 John F Kennedy - Balas De Amor J.A.M. Neer

EL MEDALLISTA (5) CONSEJERO ESPAÑOL (2) JET RISK (6)

9a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: IL ALBERGO (2014) (OPCIONAL) (2º TURNO) 18:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - 9P 7S 1 LAURENT PERRIER C.Romagnoli-4 3 56 Santillano - Shampein J.C.Viola - 0P 7S 7S 2 DEJENME SOLO W.Moreyra 3 56 Manipulator - Las Mujeres Miran R.A.Gonzalez - - - - 3 SAY THE TRUTH R.Bascuñan 3 56 Long Island Sound - Say Everything G.R.Hildt 4P 4S 2S 5S 4 SR RATON F.Coria 3 56 Seize - Caipora L.M.Pera - 2P 3P 5P 5 EXACT SOUND R.R.Barrueco 3 56 Long Island Sound - Exact Time M.A.Diaz - - - 4S 6 IDOLO MARINO A.Castro 3 56 Interaction - Idola Van D.D.Nieva - - - - 7 WIND VISION G.Borda 3 56 Univision - Distinguida F.G.Retamoso - - - 9S 8 ARENALEJO F.Barroso 3 56 Angiolo - Sandria J.Wessolowski

EXACT SOUND (5) SR RATON (4) IDOLO MARINO (6)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SCHERZO (2º TURNO) 18:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año enactividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Octubre de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

4S 0S 4L 7S 1 MOUSE IS F.Barroso 5 57 Emperor Richard - Poderosa Figura M.P.Albe 5S 4P 5S 2R 2 FLY ESCORPION L.Carabajal 6 55 Corinche - Soy Asturiana M.G.Reyes 6S 0S 8S 8S 3 PAKITRUZ M.La Palma 5 57 Grand Fond - Transatlantica C.M.Saini 8S 9S 6S 9S 4 TONKO M.Alfaro-4 6 55 Chuck Berry - War Game F.E.Rivero 4S 9S 1e 7e 5 GALLOWS POLE S.Barrionuevo 5 57 Flesh For Fantasy - Venta Secreta J.A.Gonzalez 6S 0S 0S 7S 6 HUENCHUL EXITOSO S.Piliero 5 57 Soy Nazareno - Gringa Exitosa H.E.Korell 8S 0S 0S 7S 7 VAL GREEN M.Giles 5 57 Greenspring - Even Val M.D.Giles 7L 0S 3S 6S 8 FANATICO MISTICO P.Capra (h)-4 5 57 Manipulator - Fancy Kitty E.G.Sala - - - 1e 9 TIO MACO C.Montoya 5 57 Afogato - Miss Waikiki R.H.Affre - - - 6S 10 FANTASTICO REGALO A.Giorgis 5 57 Fantastic Royale - Rubia Carla M.S.Rey

MOUSE IS (1) TIO MACO (9) FANTASTICO REGALO (10)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SHAMPAIN (2016) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignadoFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. CUATERNA FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000

1S 4S 3S 4S 1 IXCHEL W.Pereyra 4 57 Dynamix - Cronica Roja A.A.Benitez 3P 2P 1S 2P 2 EMPERADORA J.Villagra 4 57 Il Campione - Asediada Emper G.J.Frenkel S. 1P 1P 4P 4P 3 LEJOS DE TI G.Borda 4 57 Que Vida Buena - Detras De Mi E.G.Accosano 5S 1P 5S 6P 4 POLISH VIP L.Armoha-4 4 57 South Kissing - Polaca Vip G.E.Scarpello 1S 3S 3S 3S 5 ERINIAS F.L.Gonçalves 4 57 Catcher In The Rye - Entidad N.Martin Ferro 2S 6S 4S 1S 6 ESPERANZAS F.Barroso 4 57 Il Campione - Bringing Hope M.P.Albe 2S 1S 7S 5S 7 TAYLOR AGAIN F.Coria 4 57 Seek Again - Taylor Holiday J.A.Herrera

EMPERADORA (2) ERINIAS (5)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: UN APOSTOL (2015) (CA) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 200. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2P 9P 2S 6S 1 ES LA MAXIMA L.Vai 4 57 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina 2S 3S 3S 2P 2 CULTURADA G.Borda 4 57 Galicado - Cima Cultural M.S.Sueldo 1P 4P 4P 6P 3 MILAGROS KEY W.Pereyra 4 57 Portal Del Alto - Xuxa Key M.A.Berns 5S 4S 5S 5S 4 SOLEBELLA M.Aserito 4 57 Sebi Halo - Interbella J.C.Borda 9S 0S 1S 5S 5 DANZARINA RYE S.Conti-4 4 57 Catcher In The Rye - Shy Danzarina O.F.Conti - - 1S 5S 6 DELAUNAY K.Banegas 4 57 Suggestive Boy - Dando Amor C.D.Etchechoury 5S 4S 9S 3S 7 TRAPISONDERA T.Baez-4 4 57 Endorsement - Domizia C.A.Bani 1S 6S 8S 8S 8 ANDERMATT L.Armoha-4 4 57 Señor Candy - Adorn J.L.Cervantes

CULTURADA (2) DELAUNAY (6) ES LA MAXIMA (1)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MORI 20:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200.

3P 2P 4S 8P 1 LARCEVEAU E.Retamozo 5 57 Le Sortilege - Milk For Ever M.G.Reyes 6S 2S 2S 0S 2 CORRE TU F.Vilches 6 55 Jurabas Tu - Run Mary Run H.R.A.Faget 7S 0S 2S 7S 3 LINDA ANE E.Suarez-4 5 57 Most Improved - Baska Bilbaina F.R.Bartolome 5S 2S 9S 0P 4 SARAH FRIEND F.Caceres-4 5 57 Todo Un Amiguito - Lovely Sarah J.O.Quintana 4S 5S 0P 0P 5 CULTISTA J.Villagra 5 57 Zensational - Cuantica M.L.Dominguez 4S 3S 2S 5S 6 FULL GOTERA P.Capra (h)-4 5 57 Full Mast - Gota Clara Key R.L.Leguiza 4P 5S 4P 7P 7 ZAMBADA O.Alderete 5 57 Endorsement - Zamba Mia L.M.Pera 7S 6S 4S 7P 8 AJEEBA M.La Palma 5 57 Asiatic Boy - Princesses Voice J.E.Arroyo Bravo 7S 5P 3S 0L 9 SANG BLEU R.Tarragona 5 57 Asiatic Boy - Ulfah M.E.Lombardo - - - - 10 ARISTOCRATICA PLUS C.Montoya 5 57 Decilo - Malena Plus M.R.Ojeda 7S 5S 6S 7S 11 FULL HALO L.Chavez-4 5 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo

CORRE TU (2) LARCEVEAU (1) FULL GOTERA (6)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: KNOCK (CA) (OPCIONAL) 20:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Octubre de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000

8S 0S 9S 6S 1 PLANTA ALTA R.R.Barrueco 4 57 Lenovo - Santa Adorada O.E.Almada R. 4S 3P 6S 4S 2 INSAAGRAF R.Frias 4 57 Bodemeister - Magrooma J.O.Penna 3S 6P 5S 7S 3 SO MUCH PRIDE G.Borda 4 57 Manipulator - Pride Of Dignity M.R.Castro - - - 0S 4 TOTUMA QUEEN M.La Palma 4 57 Charles King - La Totuma J.E.Arroyo Bravo 3S 7S 3S 8S 5 MAJORKA L.Franco 4 57 Safety Check - La Gran Sole A.C.Mazzeo - 0S 7S 0S 6 MARCH OF TIME S.Conti-4 4 57 Master Of Hounds - Stormy Sky A.J.Mollo - - - 7S 7 VALESKA S.Barrionuevo 4 57 Manipulator - Vecina Bella J.A.Fren 7S 4S 4S 5S 8 ALMA ILUMINADA L.Recuero-4 4 57 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero - 7P 0S 8P 9 TECNOLOGY X.X. 4 57 Lenovo - Hilary Dane J.A.Lofiego - - - 0S 10 ESPERANZA GLOBAL C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Poderosa Dama C.D.Etchechoury - - 8P 2P 11 MILENIAL F.L.Gonçalves 4 57 Galicado - Morocha Infernal E.C.Tadei - - 0S 8S 12 NECIA EDITION L.Chavez-4 4 57 Equal Edition - Grand Nevada A.M.Calcagno 5S 5S 7S 6S 13 IMAGINE GIRL A.B.Valdez-4 4 57 Greenspring - Inter Asiatica G.R.Hildt

MILENIAL (11) INSAAGRAF (2) ESPERANZA GLOBAL (10) TECNOLOGY (9)