Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EVER BEAUTIFUL 13:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000

6S 1P 2P 3P 1 LE MALL W.Pereyra 3 56 Le Blues - Stop Shopping J.S.Maldotti - - 9P 1S 2 RUDY TRIGGER C.Montoya 3 56 Cosmic Trigger - Wynchase M.C.Muñoz 5P 2P 0P 1P 3 PADDY FITY A.I.Romay-2 3 56 Paddy Wack - Buscando Fama R.V.Duarte - - 7L 1S 4 LAW LORD R.Blanco 3 56 Le Blues - Federalist M.S.Sueldo - - 1L 0L 5 MAGNIFICENT W.Aguirre 3 56 Daniel Boone - Malibu Queen H.O.Pastorino

LE MALL (1) RUDY TRIGGER (2) PADDY FITY (3)

2a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: DOÑA JOYA 13:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 500.000

9P 9S 3L 2L 1 EQUAL CHASE A.I.Romay-2 5 57 Equal Stripes - Chassing The Line L.R.Cerutti 8S 2P 5P 1S 2 SANTO TIRSO B.Enrique 5 57 Catcher In The Rye - Te Di Lacana J.M.Moncada 4S 1S 0S 4P 3 SANFERMINAK E.Ortega P. 5 57 Equal Stripes - Pamplonesa G.E.Romero 1L 9P 7L 9P 4 CITY THE GLORY D.Ramella 5 57 Cityscape - Virgin And Glory H.J.Benesperi 2L 4L 0L 3S 5 PIRANESI I.Monasterolo 5 57 Easing Along - Puras Alegrias E.P.Degregorio 0L 0S 0L 4S 6 CHIOVERE J.Espinoza-4 5 57 Sixties Icon - Cata`s Ride E.A.Lopez 2P 2P 2P 1P 7 GALACY G.J.Garcia 5 57 Portal Del Alto - Rucumalen C.A.Mourazos 8L 0L 9L 5L 8 MAJOR EVENT O.Arias 5 57 Endorsement - Major Glory H.J.Benesperi 2S 6S 1S 4P 9 OUR DREAMS M.La Palma 5 57 Orpen - Pyrite Who J.O.Gonzalez 2L 3L 5L 1P 10 TIO TOTO W.Pereyra 5 57 Lizard Island - Maritania L.R.Cerutti 6P 7P 1L 3L 11 IZZO A.O.Lopez 5 57 Easing Along - Idealidad J.H.Vismara 1L 4L 5L 2P 12 SANTY TILINGO Jorge Peralta 5 57 Don Incauto - Tia Garota J.L.Benavente 3S 0S 2P 3P 13 TM ADOLFO M.Valle 5 57 Master Of Hounds - Clara Azul J.C.Blanco 2S 1S 3P 0P 14 ORDENADISIMO R.Frias-3 5 57 Orpen - Filosisima M.Hadweh A.

GALACY (7) OUR DREAMS (9) TM ADOLFO (13) SANTY TILINGO (12)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BALKANA 14:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o cuatro carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de cuatro carreras. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000

3S 4S 6S 7S 1 GERALD BUTTLER E.Talaverano 6 57 Cityscape - Involtina P.A.Jacques Olivier 1S 2S 2S 2P 2 WAVE SEATTLE O.Alderete 6 57 Seattle Fitz - Royal Wave P.E.Molina 3P 4P 2P 1P 3 SILVIDO FIL C.Cuellar 6 54 Filoso Emperor - Templada Jet F.Villa 6S 3P 8P 3P 4 ESTIMADO INFORME J.Espinoza-4 6 54 Informatico - Estimada Mia A.L.Figal 2P 0S 0P 0S 5 QUENA REC E.Torres 6 57 Recapturetheglory - Buruquena J.D.Giaccio 7P 5P 7L 4L 6 ADIOS MUCHACHOS U.Chaves-4 9 57 Storm Surge - Isla De Java E.D.Gallardo 2S 1P 3S 6P 7 LIFESAVERS W.Pereyra 6 57 Luhuk - Livealife R.Vega 8L 4P 3P 4P 8 MR REWARD C.Velazquez 6 57 Grand Reward - Miss Milagros R.O.Soto 0P 9P 9P 0P 9 ON THE ROCKS (BRZ) R.R.Barrueco 7 54 Rock Of Gibraltar - Inox H.F.Silva F.

SILVIDO FIL (3) WAVE SEATTLE (2) LIFESAVERS (7)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MOZILLA 14:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Para jockeys y jockeys aprendices con patende de Palermo o San Isidro que no hayan ganado mas de 30 carreras desde el 15/2/20 al 31/7/21. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 200.000

0L 0P 0P 4P 1 DONA CALLAS F.Calvente 5 57 Cosmic - Curly Sue H.J.Benesperi 2S 5L 2S 3S 2 ROMANTICA JAZZ M.Asconiga 5 57 Roman Ruler - Jazz Catch E.P.Degregorio - 6S 7S 3P 3 PANTERA DE ARTEAGA C.Sandoval 5 57 Dynamix - Doña Dada L.R.Cerutti 5S 6S 6S 5S 4 DIFERENTE SOY F.Correa-2 5 57 Soy Diferente - Pure Form F.R.Bartolome 8S 8S 4S 4P 5 NUDARA G.Bellocq 5 57 Global Hunter - Nummi H.R.Nieva 3S 4S 8P 5P 6 DECLARADA INOCENTE R.Alzamendi 5 57 Treasure Beach - Declaratoria D.G.Marsiglia L. 0P 7P 4S 6P 7 EQUAL COMIC A.Paez 5 57 Equal Manners - Comic Strip C.A.Mourazos - 5S 7P 6P 8 MALALA EN LA CIMA J.M.Sanchez 5 57 Cima De Triomphe - Interchakra M.A.Schuh 5S 6S 6S 4S 9 MOROCHA TRIUNFAL L.Galdeano 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier 8S 7S 0S 5S 10 TICA FIZZ X.X. 5 57 Recapturetheglory - Corelle Fizz A.L.Figal 3P 4P 2L 2P 11 GAUCHA LUJANERA N.Villarreta-3 5 57 Emperor Richard - Miss Gypsy F.S.Ardohain - - - 0P 12 SUCCESS ALWAYS S.Barrionuevo-2 5 57 Galicado - Success Girl J.D.Aguero 4S 3S 5S 5e 13 VIDALITA M.Aserito 6 55 Aspire - La Tanguista C.O.Rodriguez 7P 4P 3S 3S 14 MARA INCA C.Montoya 5 57 Incasico - Maracutaia J.L.Lopez

GAUCHA LUJANERA (11) MARA INCA (14) PANTERA DE ARTEAGA (3) NUDARA (5)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CIELO ABIERTO (CA) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 400.000

3P 3P 0P 7P 1 AMIGO CLARO M.A.Palacios 4 57 Claro Oscuro - Miss Vigors Up R.V.Duarte - - - 1S 2 SMASHING RECORDS R.Blanco 4 57 Manipulator - Smashing Glory M.S.Sueldo 7e 0L 5L 1L 3 RAYO FUN M.A.Sosa-3 4 57 Chubasco Fun - Manipul Press P.F.Paganti 1L 7P 0S 7P 4 ACONGOJADO SONG L.Vai 4 57 Alcindor - Tristeza Cat P.D.Zengaro 3S 1S 0S 4S 5 PORTAL DE USASTI E.Ortega P. 4 57 Portal Del Alto - Potra De Usasti A.Sambuceti 4P 8P 3P 2P 6 ABACO MOON F.Coria 4 57 Angiolo - Xally Moon M.F.Alvarez 1T 5T 9L 6P 7 BAILAME DESPACIO M.Valle 4 57 Boario - Listeza M.Hadweh A. 0L 2e 7P 1P 8 CAMPION J.Espinoza-4 4 57 Sidney`s Candy - Centuriana A.O.Martinez - 5S 1S 8S 9 OXIDADO C.Velazquez 4 57 Zensational - Onda Chic C.A.Kaar

SMASHING RECORDS (2) PORTAL DE USASTI (5) ABACO MOON (6)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: KANDARA (CA) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 200.000

3L 2L 4L 2P 1 AMANTE DESPECHADA B.Enrique 4 57 Charles King - La Gran Diva R.Vega - - - - 2 SEÑERA TRIGUEÑA A.I.Romay-2 4 57 Interaction - Ballado Melody F.O.Muñiz - - 9S 8P 3 SARGENTARIA N.Villarreta-3 4 57 Violence - Suburbia O.A.Kalk 9e 4e 7e 0e 4 AGUA ESCONDIDA R.Frias-3 4 57 Interaction - Gardening C.C.Fuentes 9P 5S 4P 7P 5 REINA CURIOSA E.Siniani 4 57 Curioso Slam - Drama Queen R.A.Gonzalez 6P 0S 5P 0P 6 ADONDE QUIERAS D.A.Gomez 4 57 Angiolo - As You Wish A.Gonzalez - - - 9S 7 ARPIYERA F.Menendez 4 57 Storm Mural - Achalay Roy H.R.Nieva - - - 0S 8 DELIRANZAMBITA S.Barrionuevo-2 4 57 Don Delirio - Bandolera Toss M.P.Albe - 8P 6P 6P 9 LA BIYUYERA F.Coria 4 57 Fragotero - Driver Champ E.O.Martucci 8S 9P 0S 7S 10 THE BEST GARLAND C.Perez G.-2 4 57 Sixties Icon - The Best Queen J.L.Rivollier 9P 9S 0S 9L 11 CORRER LA BOLA J.R.Benitez V.-3 4 57 Galicado - Tyrlea A.I.Cabello 4L 3L 4L 4L 12 TABULERA U.Chaves-4 4 57 John F Kennedy - Tahitian L.H.Dominguez 6P 8S 8S 7P 13 ZAMPOÑA G.J.Garcia 4 57 Winning Prize - Flauta De Prata M.F.Alvarez - - - 9L 14 HAVANA CLUB W.Pereyra 4 57 Sixties Icon - Heart On Fire R.A.Torres

AMANTE DESPECHADA (1) LA BIYUYERA (9) REINA CURIOSA (5) TABULERA (12)

7a. Carrera - 2200 mts. CLASICO CHILE (G. II) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

4S 0S 1S 8S 1 JERICOACOARA G.Calvente 4 58 Agnes Gold - Desert Dream E.D.Herrera 1P 2P 3P 3P 2 SOVIET CATCH A.Cabrera 4 58 Catcher In The Rye - Soviet Lady A.Pavlovsky 1P 3P 2P 1P 3 PURA VERDAD J.Villagra 4 58 Catcher In The Rye - Poetisa Pura G.J.Frenkel S. 2P 1P 5P 3P 4 IN SPLIT D.Ramella 5 60 Sixties Icon - Innovate H.J.Benesperi 7P 3L 7P 1S 5 MISS EDER G.J.Garcia 5 60 Equal Stripes - Miss Juvenile O.F.Labanca 2S 2S 1P 7S 6 HENESTROSA J.Noriega 5 60 Treasure Beach - Happy Queen E.Martin Ferro 0S 2P 6P 1P 6a SERENATA HUASTECA E.Ortega P. 4 58 Easing Along - Samedi A.F.Gaitan D. 1P 4S 5S 2P 7 JOY EPICA C.Montoya 4 58 Fortify - Stormy Epistola M.C.Muñoz 3S 5S 1P 2P 8 JOY NIMA B.Enrique 4 58 Fortify - Stormy Ninguna J.M.Etchechoury 4P 8S 2P 2P 9 MARQUESA KEY L.Balmaceda 4 58 Key Deputy - Marquesa Fitz E.Martin Ferro

MARQUESA KEY (9) HENESTROSA (6) SOVIET CATCH (2)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: JOY REVOLUCIONARIA 16:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 200.000

- - - - 1 GIACOM SEATTLE M.Gonzalez 4 57 Giacom - Seattle Bamba H.F.Silva F. - - - 4P 2 PASSERINI L.Vai 4 57 Easing Along - Perfumery P.D.Zengaro 4S 4S 6S 4S 3 MONTSEGUR O.Arias 4 57 Master Of Hounds - Inter Maggie L.A.Ojeda - - - 0P 4 EL GRAN FELIX R.R.Barrueco 4 57 Equal Talent - Marula G.O.Aon - - 0S 8P 5 MODERIANO R.Alzamendi 4 57 Pommeriano - Modelito Spring R.A.Fredes - - - - 6 CONFISCADOR G.Hahn 4 57 Lizard Island - Confettura S.F.Rainoldi - - - 9P 7 INTER YOU G.Sediari 4 57 Interaction - If You Shout S.E.Ortiz - - 0T 9P 8 LOVE SUMMER E.G.Ortega T.-4 4 57 Galicado - La Pibita D.H.Recart 8e 6e 3L 0L 9 MASTER FAREED L.Cabrera 4 57 Master Of Hounds - Fareeda M.E.Campitelli - - - - 10 SHY DUBAI A.Casteig-2 4 57 E Dubai - South Sofisma S.L.Carezzana - - - - 11 LE CONCORDE Jorge Peralta 4 57 Le Blues - Bolivariana A.O.Martinez 3P 4S 4P 2S 12 REY DEL JUEGO C.Perez G.-2 4 57 King Of Sale - Chica Benevola H.E.Morales - - 5P 6S 13 VELAY NO SE J.Villagra 4 57 True Cause - Venerancia M.A.Cafere

MONTSEGUR (3) REY DEL JUEGO (12) SHY DUBAI (10) VELAY NO SE (13)

9a. Carrera - 1800 mts. CLASICO FRANCISCO J. BEAZLEY (G. II) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2018. Peso 56 kilos. (*) Bonus Estrellas Plus: $ 75.000. al inscripto en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Paliza Salvaje, Super Dakota, Super Bijou, Issa y Far Away Love. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 300.000

6S 1P 4P 4P 1 PALIZA SALVAJE F.Coria 3 56 Lizard Island - Paloma Blanca E.O.Martucci 7S 1S 9S 5S 2 SUPER DAKOTA M.La Palma 3 56 Señor Candy - Dakota Dancer J.G.Ublich - - 3P 1P 3 SUPER BIJOU R.Blanco 3 56 Super Saver - Bijou Emper J.M.Etchechoury - - 2P 1P 4 ISSA I.Monasterolo 3 56 Equal Stripes - Infanta Elena G.E.Scarpello - 2P 1P 3P 5 SPEEDBOAST F.Barroso 3 56 Winning Prize - Inter Line R.M.Bullrich - - - 1P 6 FAR AWAY LOVE B.Enrique 3 56 Violence - Far Away Eyes J.C.Et`choury (h)

SUPER BIJOU (3) SPEEDBOAST (5) ISSA (4)

10a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: JAZZ CATCH 17:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

5P 4L 5S 4P 1 EMILY QUEEN O.Arias 5 57 Asiatic Boy - Lunada H.J.Benesperi 3S 1P 7P 4P 2 TAPONES DE PUNTA C.Montoya 6 55 Treasure Beach - Dixie Mariposa D.G.Marsiglia L. 2L 5L 5L 4S 3 SIEMPRE TE AMARE J.Oger 5 57 Heliostatic - Crazy In Love E.A.Gauna 5P 7P 5P 6P 4 BENGALITA STRIPES E.G.Ortega T.-4 5 57 Valid Stripes - Benjamina Sam G.D.Orellanos 3P 3P 2S 1P 5 KALCURA SEATTLE R.Blanco 5 57 Seattle Fitz - Miss Cursi H.J.Benesperi 6S 2L 3P 2L 6 BARONESA ASIATICA W.Pereyra 5 57 Asiatic Boy - Baronesa Porteña L.R.Cerutti 1P 1P 3P 4P 7 EXPRESSIVE PURE M.Aserito 6 55 Expressive Halo - Tender Pure C.A.Medina 1P 8S 4L 4P 8 INCANDESCENZA A.Cabrera 5 57 Cima De Triomphe - Ground Zero H.O.Pastorino 2S 4P 1P 3P 9 ITALIAN CAT M.Valle 5 57 Hurricane Cat - La Italiana L.A.Ojeda 3P 1P 4P 2S 10 TRAMA SECRETA J.Noriega 5 57 Pure Prize - Tramoia R.M.Bullrich 2P 1S 2P 2P 11 FUNGUERA C.Velazquez 5 57 Roman Ruler - Fungosa D.Peña

FUNGUERA (11) ITALIAN CAT (9) TRAMA SECRETA (10)

11a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: SANKALPA 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 800.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

4S 0S 2S 5P 1 DAREDEVIL M.Valle 4 57 Cityscape - Dernier Tir L.R.Cerutti - - - 5P 2 NIEVRE E.Torres 4 57 Catcher In The Rye - Nuit E.O.Martucci 6S 8P 0S 2P 3 MIL BALAS L.Balmaceda 4 57 Treasure Beach - Mia Papa J.A.Marquez 6P 5S 3S 7P 4 CROZIER E.Ortega P. 4 57 Cityscape - Criza P.O.Armada - 2P 2P 3P 5 MASTER SAHAS A.Casteig-2 4 57 Master Of Hounds - Sahasrara S.L.Carezzana 2S 9S 4P 6P 6 CHANTER W.Moreyra 4 57 Equal Stripes - Carambole J.A.M. Neer - - - 9P 7 DEBIT CARD R.R.Barrueco 4 57 Fragotero - Demandada R.C.Gutierrez 2L 2L 4P 2P 8 GLOBAL WHISKY A.Giannetti 4 57 Global Hunter - Gold Bar Lady J.J.Etchechoury - 3P 3P 2P 9 JUMP HIGHER J.Rivarola 4 57 Seek Again - Softmix V.H.Jimenez 6L 6L 2P 5S 10 PUERTO EMBRUJADO J.Villagra 4 57 Storm Embrujado - Pleasant Legend M.A.Cafere 3P 2P 4P 2S 11 DON CENTURION B.Enrique 4 57 Cityscape - Doña Lancera J.M.Etchechoury 8S 4L 3S 4S 12 NOBLE CITY W.Pereyra 4 57 Cityscape - Reina Noble L.R.Cerutti 8S 3L 5P 4L 13 SOFT MAN R.Blanco 4 57 Cima De Triomphe - Soft Girl H.J.Benesperi

JUMP HIGHER (9) MASTER SAHAS (5) DON CENTURION (11) GLOBAL WHISKY (8)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: KANDARA (CA) (2º TURNO) 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 600.000

9S 7P 9S 7S 1 CARRERA COSMICA M.Aserito 4 57 Cosmic - Stormy Boquilla C.D.Austa 6S 7S 6S 3P 2 PORTALITA U.Chaves-4 4 57 Portal Del Alto - Tiranita F.Villa - - 0P 0P 3 MAL ANOTADA O.Arias 4 57 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot - - 0S 4P 4 BELLA TALENT A.B.Valdez-4 4 57 Got Talent - Bella Stronza R.O.Soto - - - 0P 5 LUNA CHABELA R.R.Barrueco 4 57 Lucky Island - Sky Defender R.C.Gutierrez - - - 9S 6 ANGIOLOMANIA J.Villagra 4 57 Angiolo - Betsy Lissa M.A.Cafere 6P 0S 0S 6S 7 DOPPIO BENEDETTA E.Retamozo-4 4 57 Perfectperformance - Twice Blessed P.E.Molina - 0L 6L 3L 8 HATICE EVA L.Ramallo-4 4 57 Evocado - Flor De Mayo J.Ramallo - - - - 9 LADY RICHARD A.Cabrera 4 57 Russian Blue - Express Lady J.D.Giaccio 4S 0P 7L 0S 10 SECRETARIA TUB F.Coria 4 57 Maktub - Tapadisima M.F.Alvarez - - - - 11 GRANJERA PRIZE F.Correa-2 4 57 Mount Prize - La Taipan H.R.Nieva - 2P 7S 7S 12 QUE LINDA MORENA D.Ramella 4 57 Que Vida Buena - Gran Brillosa H.A.Vela - 0P 0P 0e 13 UNA DAMISELLA W.Pereyra 4 57 Roman Ruler - Una Señora C.O.Rodriguez - - 0S 9P 14 IDEOLOGIQUE E.Torres 4 57 Remote - Incombenza E.O.Martucci - 9e 6L 8S 15 SEÑORA DEL TRONO Jorge Peralta 4 57 Don Incauto - Por Ser Reina M.J.Perez

BELLA TALENT (4) QUE LINDA MORENA (12) PORTALITA (2) DOPPIO BENEDETTA (7)