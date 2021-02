Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

WOULD YOU LIKE , 56, J.Villagra

SEXTA CARRERA- 1000 METROSClasico Dart Gan Pag. Dist. 1 TURISTA, 58, E.Siniani (5) 0 2 My Dear Dream, 60, K.Banegas (2) 0 3,05 4 cps 3 Xeneize, 58, F.Arreguy (h) (4a) 0 4,65 5 cps 4 Verita, 60, F.Coria (3) 0 1,35 3/4 cpo 5 Pipa De Agua, 58, R.L.Gonzalez (4) 0 4,65 20 cps - - - 0 Dividendos: TURISTA $ 8,05. EXACTA $ 261,00. TRIFECTA $ 505,00. DOBLE $ 668,50.No Corrió: (1) Daisy Bouquet. Tiempo: 1'0s9c. Cuidador: M.R.Lopez. Stud: El Clavo. La ganadora de 3 años es hija de Valid Stripes y Sister Ridge SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOLO PARA MI, 57, G.Mansilla (9) 0 2 Puntano Payaso, 54, J.Rivarola (6) 0 5,85 1 cpo 3 Seven Rays, 57, F.Arreguy (h) (1) 0 3,05 1 cpo 4 Back Reward, 57, J.Leonardo (2) 0 9,90 1 1/2 cpo 5 Corazon Perfecto, 57, M.N.Ferreyra (5) 0 12,80 hco 6 Sugar Lovell, 54, R.Villagra (3) 0 57,70 5 cps 7 Island Of Love, 55, F.L.Goncalves (8) 0 2,55 1/2 pzo 8 Secretop, 50, M.A.Sosa (4) 0 17,75 12 cps ú Ever Domino, 53, A.I.Romay (7) 0 17,40 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: SOLO PARA MI $ 5,15, 53,55 y 2,30. Puntano Payaso $ 2,35 y 1,65. Seven Rays $ 1,85. EXACTA $ 255,00. TRIFECTA $ 895,00. DOBLE $ 855,00. TRIPLO $ 8.465,00. CUATERNA $ 83.115,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s55c. Cuidador: R.A.Garcia. Stud: Santa Emilia (v.t.). El ganador de 6 años es hijo de Lloron Cat y Llorare Key OCTAVA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 BAMBA CAMP, 57, F.Coria (3) 0 2 Eufemia, 57, A.Paez (13) 0 3,55 2 1/2 cps 3 Milonga Del Angel, 57, Jose Gonzalez (2) 0 28,55 9 cps 4 Pasion Way, 57, D.E.Arias (6) 0 24,35 1 1/2 cpo 5 Carry Up Nistel, 57, J.Villagra (10) 0 4,95 pzo 6 Bandida Humor, 57, W.Aguirre (9) 0 29,00 2 1/2 cps 7 Clarisa Letal, 57, J.Rivarola (7) 0 6,25 4 cps 8 Cambrills Girl, 57, E.Siniani (12) 0 7,20 3/4 cpo 9 Lauren Kal, 53, R.Villegas (4) 0 99,20 6 cps 10 Empapada, 53, M.Giuliano C. (1) 0 99,99 1 1/2 cpo 11 Bell Kal, 53, A.I.Romay (11) 0 99,10 8 cps 12 In Split, 55, F.Menendez (5) 0 11,75 1/2 cpo ú Tapenade, 53, R.Frias (8) 0 11,80 10 cps - - - 0 Dividendos: BAMBA CAP $ 3,60, 2,00 y 1,40. Eufemia $ 2,25 y 1,50. Milonga Del Angel $ 3,55. IMPERFECTA $ 114,50. TRIFECTA $ 69.138,50 . DOBLE $ 165,00. CADENA con 6 Aciertos $ 546.347,50. con 5 Aciertos $ 4.138,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s48c. Cuidador: O.N.Martinez U.. Stud: Rosildie. La ganadora de 4 años es hija de Campanologist y Bamba Fitz Top NOVENA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 YOGA RAVE, 57, A.Marinhas (1) 0 2 Tete`s Night, 57, Jorge Peralta (3) 0 4,30 1 1/2 cpo 3 La Chunguera, 53, A.I.Romay (6) 0 3,00 2 cps 4 Easter Song, 57, F.L.Goncalves (4) 0 1,55 pzo 5 Amazing Queen, 53, J.R.Benitez V. (2) 0 23,35 13 cps - - - 0 Dividendos: YOGA RAVE $ 6,75. EXACTA $ 453,50. TRIFECTA $ 424,50. DOBLE $ 709,50.No corrieron: (5) Tectonica y (7) Panchita Cunes. Tiempo: 1'20s7c. Cuidador: J.J.Marinhas. Stud: Gral. Ordoñez. La ganadora de 7 años es hija de Not For Sale y Niña Galante DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SIXTIES ROLO, 57, M.La Palma (6) 0 2 Elnuevosobreviviente, 57, I.Zapata (12) 0 15,40 2 cps 3 Cafe Tennessee, 57, F.Aguirre (3) 0 6,50 4 cps 4 El Bocon, 57, A.O.Lopez (11) 0 4,45 2 cps 5 Contrapunto, 57, R.Villagra (9) 0 9,05 pzo 6 Michelu, 57, J.Rivarola (13) 0 8,10 cza 7 Ojo Knockeado, 57, D.E.Arias (5) 0 25,75 pzo 8 Saviola, 53, U.Chaves (2) 0 12,10 cza 9 Que Cuyabo, 53, A.I.Romay (4) 0 4,75 7 cps 10 Suspect Juli, 55, F.Menendez (8) 0 18,15 3 cps ú Loquito Mail, 57, C.Sandoval (1) 0 99,99 5 cps - - - 0 Dividendos: SISTIEX ROLO $ 3,05, 2,10 y 1,55. Elnuevobreviviente $ 5,60 y 3,10. Cafe Tennesse $ 2,30. IMPERFECTA $ 389,00. CUATRIFECTA $ 20.408,00. DOBLE $ 637,50. TRIPLO $. 5.404,00. CUATERNA $ 42.173,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 180.832,00. Con 4 Aciertos $ 1.284,00.No corrieron: (7) Lasai y (10) Ghosting. Tiempo: 1'1s20c. Cuidador: G.F.Anriquez. Stud: Bingo Horse. El ganador de 4 años es hijo de Sixties Icon y Pronta Fortuna UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORO VAN, 55, A.Cabrera (7) 0 2 Strategic West, 51, J.R.Benitez V. (8) 0 12,90 6 cps 3 Starry Mix, 51, M.A.Sosa (1) 0 6,80 1/2 cpo 4 Star Option, 51, C.Montoya (3) 0 24,15 1 cpo 5 Cancherisimo Richard, 54, J.Rivarola (4) 0 3,10 1 1/2 cpo 6 Don Atha, 56, I.Zapata (6) 0 2,85 1 1/2 cpo ú Antecedente, 54, D.R.Gomez (2) 0 10,10 3/4 cpo - - - 0 Dividendos: ORO VAN $ 2,75 y 1,90. Strategic West $ 3,55. EXACTA $ 385,50. TRIFECTA $ 1.070,75. DOBLE $ 642,50.No Corrió: (5) Royal Digger. Tiempo: 1'13s21c. Cuidador: A.A.Saavedra. Stud: El Establo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Gold Fitz DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BISCARA, 57, M.Delli Q. (2) 0 2 Chopy Party, 55, A.I.Romay (7) 0 74,95 1 1/2 cpo 3 Leica, 57, K.Banegas (4) 0 4,05 1 cpo 4 Borrachin Carson`s, 57, M.A.Sosa (5) 0 12,10 4 cps 5 Gwineth (brz), 55, R.L.Garcia (8) 0 9,55 1 cpo 6 Star In The Sky, 57, J.Roman (9) 0 4,10 1 cpo 7 Promete Sonrisa, 57, R.Frias (1) 0 15,15 3/4 cpo 8 Tenga Cuidado, 57, R.L.Gonzalez (3) 0 48,70 3 cps ú Hosanna, 57, Jorge Peralta (6) 0 13,85 s.a. - - - 0 Dividendos: BISCARA $ 2,80, 1,55 y 1,15. Chopy Party $ 1,75 y 1,40. Leica $ 1,55. EXACTA $ 129,00. TRIFECTA $. DOBLE $ 206,00. TRIPLO $ 949,00. CUATERNA $ 56.151,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s8c. Cuidador: A.M.Sosa. Stud: Cabre United. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Bird Box DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA FRONTY`S, 56, F.L.Goncalves (9) 0 2 Immacolata, 56, G.Hahn (10) 0 5,60 2 cps 3 Most Happy, 56, M.J.Lopez (12) 0 3,60 cza 4 Mas Castañon, 56, A.Cabrera (7) 0 11,25 2 cps 5 Dublank, 56, J.Rivarola (3) 0 7,75 4 cps 6 Mei Lin, 56, E.Ortega P. (1) 0 10,90 3 cps 7 Nomencladora, 52, A.I.Romay (5) 0 27,65 4 cps 8 Sipana Jet, 53, M.La Palma (6) 0 53,80 1 cpo 9 La Cuñadita, 53, F.Roldan (11) 0 2,95 5 cps 10 Sama Girl, 52, M.Giuliano C. (2) 0 71,65 pzo 11 Gran Cause, 52, R.L.Garcia (8) 0 52,55 3/4 cpo ú Peluca Suave, 52, M.A.Sosa (4) 0 12,25 36 cps - - - 0 Dividendos: LA FRONTY`S $ 8,00, 4,45 y 2,85. Immacolata $ 3,60 y 2,85. Most Happy $ 1,65. EXACTA $ 693,00. CUATRIFECTA $ 45.332,00. DOBLE $ 2.230,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'14s32c. Cuidador: A.O.Vigil. Stud: Buqui Chala (r. Iv). La ganadora de 3 años es hija de Fhurter y Mili Sureña DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SIGO VIAJE, 57, A.Giorgis (5) 0 2 Todos A Combatir, 53, A.I.Romay (2) 0 3,50 1 cpo 3 Wind The Way, 53, J.Avendaño (8) 0 12,05 2 1/2 cps 4 Lempronius, 57, F.Coria (7) 0 5,10 1 cpo 5 Payaso Cap, 57, R.L.Gonzalez (13) 0 5,25 1 cpo 6 Galateo, 57, W.Maturan (12) 0 14,35 cza 7 Not Alone, 53, J.R.Benitez V. (1) 0 3,75 3/4 cpo 8 Franchureli, 53, R.Villegas (11) 0 44,60 1 cpo 9 Lash Catcher, 53, M.A.Sosa (10) 0 14,80 1 1/2 cpo 10 Verdadero Montañez, 57, J.Osuna (6) 0 43,95 3 cps 11 Belchi, 57, A.O.Lopez (3) 0 30,85 1 1/2 cpo ú The Attack, 57, D.Gauna (4) 0 9,35 1/2 pzo - - - 0 Dividendos: SIGO VIAJE $ 18,55, 6,65 y 3,05. Todos A Combatir $ 1,80 y 1,40. Wind The Way $ 2,25. IMPERFECTA $ 3.167,50. CUATRIFECTA $ 213.0481,50. DOBLE $ 26.390,00. TRIPLO $ 155.467,50. CUATERNA $ 161.241,00. No Corrió: (9) Equal Island. Tiempo: 1'1s49c. Cuidador: R.E.Castellano. Stud: R. E. C.. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Bringing Hop. RECAUDACIÓN: 28.297.785.. LA FRONTY`S. Immacolata. Most Happy. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'14s32c.A.O.Vigil.Buqui Chala (r. Iv). La ganadora de 3 años es hija de Fhurter y Mili Sureña BISCARA. Chopy Party. Leica. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'1s8c.A.M.Sosa.Cabre United. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Bird Box ORO VAN. Strategic West. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Royal Digger1'13s21c.A.A.Saavedra.El Establo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Gold Fitz SISTIEX ROLO. Elnuevobreviviente. Cafe Tennesse. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. 5.404,00. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 Aciertos. Con 4 Aciertos.No corrieron: (7) Lasai y (10) Ghosting1'1s20c.G.F.Anriquez.Bingo Horse. El ganador de 4 años es hijo de Sixties Icon y Pronta Fortuna YOGA RAVE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) Tectonica y (7) Panchita Cunes1'20s7c.J.J.Marinhas.Gral. Ordoñez. La ganadora de 7 años es hija de Not For Sale y Niña Galante BAMBA CAP. Eufemia. Milonga Del Angel. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 Aciertos. con 5 Aciertos. Corrieron todos1'33s48c.O.N.Martinez U..Rosildie. La ganadora de 4 años es hija de Campanologist y Bamba Fitz Top SOLO PARA MI. Puntano Payaso. Seven Rays. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'0s55c.R.A.Garcia.Santa Emilia (v.t.). El ganador de 6 años es hijo de Lloron Cat y Llorare Key TURISTA. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Daisy Bouquet1'0s9c.M.R.Lopez.El Clavo. La ganadora de 3 años es hija de Valid Stripes y Sister Ridge

WOULD YOU LIKE. Jericoacoara. Paloma De Lagos. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'13s79c.J.M.Benesperi.Babucha. La ganadora de 3 años es hija de Portal Del Alto y Would You Mind