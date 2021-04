Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUEEN ESPERANZA, 53, M.A.Sosa (15) 0 2 Soy Chuck, 57, R.L.Gonzalez (11) 0 6,95 3 cps 3 Fortaleza Viv, 57, J.Rivarola (6) 0 3,95 1 cpo 4 Improveds Femme, 57, F.Arreguy (h) (4) 0 3,00 2 1/2 cps 5 Bordadita Pampa, 57, D.R.Gomez (8) 0 4,75 4 cps 6 Stormy Magica, 53, U.Chaves (7) 0 9,75 2 1/2 cps 7 White Shark, 57, A.O.Lopez (9) 0 39,00 4 cps 8 Barsolita, 57, R.Villagra (1) 0 190,60 2 1/2 cps 9 Varvara, 57, R.L.Garcia (10) 0 83,70 5 cps 10 La Emancipadora, 57, L.Paredes (16) 0 5,60 3 cps 11 Furia Pasajera, 57, L.Comas (14) 0 81,30 2 cps 12 Inti Colorada, 53, M.Giuliano C. (13) 0 77,65 7 cps ú Green Cove, 57, F.Aguirre (5) 0 17,90 14 cps - - - 0

Dividendos: QUEEN ESPERANZA $ 5,60, 2,35 y 1,40. Soy Chuck $ 3,10 y 2,05. Fortaleza Viv $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.512,50. CUATRIFECTA $ 56.119,50. DOBLE $ 5.125,00. TRIPLO $ 2.311,50. CUATERNA $ 12.234,00. No corrieron: (2) Pasion Way, (3) Sister Moonshine y (12) Swept Away. Tiempo: 1'16s69c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: El Scracht. La ganadora de 4 años es hija de Horse Greeley y Espaciador. RECAUDACIÓN: $ 22.208.318. .