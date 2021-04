Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

LET HER GO , 56, W.Aguirre

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE PRESUROSO, 57, L.Paredes (9) 0 2 Alacran Sale, 57, F.Aguirre (12) 0 7,30 hco 3 Lemoine, 57, F.Arreguy (h) (14) 0 5,55 v.m. 4 Wood Lodge, 57, W.Aguirre (4) 0 9,00 1/2 cza 5 Que Infernal, 53, A.I.Romay (5) 0 11,90 1/2 pzo 6 Fly D` Verdad, 57, M.J.Lopez (3) 0 2,30 1 cpo 7 Asesi, 53, M.A.Sosa (2) 0 9,00 3/4 cpo 8 Consolame Quique, 57, J.Rivarola (8) 0 9,85 pzo 9 Rico Moon, 57, I.Zapata (1) 0 31,75 1 1/2 cpo 10 Berretin Sale, 57, D.E.Arias (13) 0 7,40 2 cps 11 Honor A Mi Hermano, 57, O.Arias (6) 0 101,30 3 cps ú Sinister Horse, 53, J.R.Benitez V. (10) 0 123,20 13 cps - - - 0 Dividendos: QUE PRESUROSO $ 21,00, 5,40 y 3,55. Alacran Sale $ 2,65 y 2,95. Lemoine $ 2,20. IMPERFECTA $ 14.792,50. CUATRIFECTA $ 645.872,50 . DOBLE $ 12.500,00. TRIPLO $ 20.019,00. CUATERNA $ 26.242,50. No corrieron: (7) Gold Spurs y (11) Hillbilly Moro. Tiempo: 1'6s28c. Cuidador: C.R.Mussis. Stud: Sueño Dorado. El ganador de 7 años es hijo de Forty Fabuloso y Presurosa Fit. RECAUDACIÓN: 24.566.413.

LET HER GO. Grandiosa Ilusi n. Va Liza. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Tectonica y (4) Little Empress1'13s39c.J.C.Mosconi.El Pulpo. La ganadora de 6 años es hija de Peer Gynt y Giants` Cool Cat