Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 TUVO SUERTE, 57, F.Menendez (10) 0 2 Canchero, 57, I.Monasterolo (6) 0 7,40 5 cps 3 Not Alone, 54, F.Roldan (9) 0 5,95 1/2 cza 4 Silbar Bajito, 57, W.Pereyra (2) 0 3,75 pzo 5 Mr. Fort, 57, P.Diestra (h) (8) 0 36,90 5 cps 6 Memphis Talk, 57, O.Arias (5) 0 24,65 cza 7 Bio Infame, 57, J.Rivarola (11) 0 50,55 1/2 cpo 8 Goteado, 57, K.Banegas (13) 0 15,65 1/2 cza 9 Aloitador, 57, G.Hahn (4) 0 17,90 1 cpo 10 Gracias Jorge, 54, E.Martinez (14) 0 20,80 1/2 cza 11 Ragnar Lodbrok, 57, F.Arreguy (h) (3) 0 7,35 1 cpo 12 El Bocon, 57, A.O.Lopez (12) 0 4,15 1/2 cpo ú Notable King, 53, U.Chaves (1) 0 51,00 5 cps - - - 0

Dividendos: TUVO SUERTE $ 5,70, 2,15 y 1,70. Canchero $ 5,25 y 4,70. Not Alone $ 3,65. IMPERFECTA $ 2.797,50. CUATRIFECTA $ 78.658,50. DOBLE DESQUITE $ 4.020,00. TRIPLO $ 26.367,00. CUATERNA $ 241.525,50. No Corrió: (7) Loquito Mail. Tiempo: 1'6s45c. Cuidador: O.M.Rodriguez. Stud: El Cabildo (az). El ganador de 4 años es hijo de Flowing Rye y Honour Juan. RECAUDACIÓN: $ 28.093.280..