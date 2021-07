Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Cat Inc , 55, A.Castro

Whistle On , 53, E.Ferreira P.

King Look , 57, G.Hahn

Relanzado Inc , 57, J.Leonardo

QUINTA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 TORMENTO SALE, 57, W.Aguirre (8) 0 2 Expressive Tilly, 57, A.Marinhas (1) 0 3,55 5 cps 3 Isla Portal, 57, F.L.Goncalves (1a) 0 3,55 1 cpo 4 Great Gaucha, 54, M.A.Sosa (4) 0 4,05 3 cps 5 Ke Ragazza, 53, U.Chaves (6) 0 12,75 3 cps 6 Great Capri, 57, J.Rivarola (7) 0 4,80 1 1/2 cpo 7 Johana Por Mi, 57, R.L.Gonzalez (9) 0 17,35 1/2 cpo 8 Peluca Suave, 57, A.Cabrera (10) 0 32,45 5 cps 9 Versera De Lujo, 55, L.M.Fer`dez (2) 0 73,70 10 cps ú Tempesta De Oro, 54, L.N.Garcia (3) 0 65,90 5 cps - - - 0 Dividendos: TORMENTO SALE $ 2,15, 1,15 y 1,10. Expressive Tilly $ 1,40 y 1,10. Great GAUCHA $ 1,35. EXACTA $ 101,50. TRIFECTA $ 274,00. DOBLE $ 189,00.No Corrió: (5) Who Is Craf. Tiempo: 1'18s7c. Cuidador: H.O.Pastorino. Stud: Arroyo De Luna. La ganadora de 4 años es hija de Lenovo y Natura Sale SEXTA CARRERA- 1500 METROSPremio: Especial Independencia Gan Pag. Dist. 1 TRENZA DE FUEGO, 55, W.Aguirre (2) 0 2 Devil`s Queen, 55, F.L.Goncalves (3) 0 4,85 15 cps 3 Super Bless, 55, L.M.Fer`dez (7) 0 9,05 1 1/2 cpo 4 Kitty Icon, 55, M.A.Sosa (6) 0 7,30 16 cps 5 Be Strong, 55, E.Torres (1) 0 3,70 pzo 6 Delfina Ness, 55, J.Rivarola (5) 0 18,60 s.a. - - - 0 Dividendos: TRENZA DE FUEGO $ 1,60 y 1,45. Devil `S Queen $ 1,70. EXACTA $ 54,00. TRIFECTA $ 330,50. DOBLE $ 74,00. CUATERNA $ 1.298,00.No Corrió: (4) Petite Chimo. Tiempo: 1'30s67c. Cuidador: H.O.Pastorino. Stud: Arroyo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Violence y Triple Mortal SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 SUERTE ORDENADA, 57, J.Rivarola (7) 0 2 Crecer Volando, 53, R.Bascuñan (6) 0 6,05 2 cps 3 Playing Cool, 57, B.Enrique (9) 0 5,35 1 1/2 cpo 4 Mev Mariu, 57, D.Gauna (8) 0 19,30 1/2 pzo 5 Borrachin Carson`s, 54, E.Ferreira P. (1) 0 38,60 3 cps 6 La Sheriff Callie, 54, M.A.Sosa (4) 0 7,40 1 1/2 cpo 7 Viva Querida, 53, U.Chaves (2) 0 2,40 1 cpo 8 Mount Folie, 57, M.Aserito (5) 0 6,90 pzo ú Star In The Sky, 53, J.Roman (3) 0 14,35 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: SUERTE ORDENADA $ 4,65, 3,95 y 2,15. Crecer Volando $ 2,70 y 1,55. Playing Pool $ 1,40. EXACTA $ 421,00. TRIFECTA $ 1.481,00. DOBLE $ 216,00. CADENA con 6 Aciertos $ 22.636,50. con 5 Aciertos $ 266,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s11c. Cuidador: F.H.Mentucci. Stud: El Barrial (riv). La ganadora de 6 años es hija de Lucky Island y Pure Orderly OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MUY VICIADA, 52, J.Roman (6) 0 2 Luna De Triomphe, 56, B.Enrique (11) 0 5,65 7 cps 3 Emboscada Tactica, 56, O.Arias (9) 0 6,05 1/2 pzo 4 Viridiana, 52, R.Bascuñan (1) 0 2,70 3/4 cpo 5 Vigatta, 56, S.Piliero (7) 0 18,15 1 cpo 6 La Mariu, 56, W.Aguirre (13) 0 18,70 3 cps 7 Kata Lu, 53, L.N.Garcia (12) 0 83,35 4 cps 8 Forty Furiosa, 56, C.Sandoval (5) 0 33,90 1/2 cza 9 Lady Aspire, 56, E.Siniani (4) 0 46,30 1 1/2 cpo 10 La Colo Colo, 56, K.Banegas (8) 0 52,30 13 cps ú Bambina Romana, 52, R.Villegas (2) 0 53,55 3 cps - - - 0 Dividendos: MUY VICIADA $ 2,10, 1,50 y 1,15. Luna De Triomphe $ 2,80 y 1,65. Emboscada Tactica $ 1,60. IMPERFECTA $ 103,00. TRIFECTA $ 1.530,00. DOBLE $ 552,50. CUATERNA $ 2.154,00.No corrieron: (3) Miss Queeny y (10) Romaly. Tiempo: 1'5s5c. Cuidador: O.R.Cavallaro. Stud: El Chorrito (cba). La ganadora de 4 años es hija de Violence y Valerisca NOVENA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 AEREO BAM, 54, M.N.Ferreyra (1) 0 2 Matchmaze, 57, F.Arreguy (h) (9) 0 2,80 4 cps 3 Doctor Best, 51, J.R.Benitez V. (4) 0 5,30 2 cps 4 Ophion, 57, G.Hahn (2) 0 2,35 3 cps 5 West Tin, 57, R.L.Gonzalez (8) 0 19,90 4 cps 6 Suno Top, 57, R.Villagra (5) 0 37,70 1 1/2 cpo ú Express Winner, 55, J.Leonardo (6) 0 5,90 7 cps - - - 0 Dividendos: AEREO BAM $ 5,45 y 1,70. Matchmaze $ 1,95. EXACTA $ 144,00. TRIFECTA $ 809,50. DOBLE $ 1.542,50.No corrieron: (3) Maquinador, (7) Curioso Seattle, (10) El Feo y (11) Jaubert. Tiempo: 1'24s0c. Cuidador: A.E.Barbieri. Stud: Huiliche. El ganador de 5 años es hijo de Bam Bam Bam y Aerostatica DECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MOON VISIT, 56, F.L.Goncalves (3) 0 2 Aletargada Fun, 56, K.Banegas (2) 0 8,35 6 cps 3 Le Dame Blanche, 56, A.Cabrera (11) 0 6,45 pzo 4 Cosmica Pat, 52, R.Villegas (5) 0 8,85 cza 5 Gran Cause, 56, G.Hahn (13) 0 11,40 3 cps 6 Sainte Victoire, 56, S.Piliero (7) 0 28,10 3 cps 7 La Manipuleada, 54, J.Yalet (h) (4) 0 10,35 1 cpo ú Entre Amores, 53, F.Roldan (12) 0 66,55 3/4 cpo - - - 0 Dividendos: MOON VISIT $ 1,30, 1,10 y 1,10. Aletargada Fun $ 1,35 y 1,10. Le Dame Blanche $ 1,10. IMPERFECTA $ 79,00. TRIFECTA $ 164,00. DOBLE $ 512,50. AÙESTA TRIPLO $ 514,00. CUATERNA $ 2.249,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 2.968,00. con 4 Aciertos $ 41,00.No corrieron: (1) Stormy Crystal, (6) Notes Lady, (8) Gran Casera Baska, (9) Busy Day y (10) Que Patrona. Tiempo: 1'5s47c. Cuidador: J.A.Pra. Stud: La Manija. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Moonish UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOLL JOY, 57, M.J.Lopez (4) 0 2 De Vicenzo, 54, F.L.Goncalves (1) 0 2,95 4 cps 3 El Muy Mentado, 57, E.Siniani (6) 0 10,20 1/2 cpo 4 King Exocet, 57, G.Bellocq (9) 0 7,15 4 cps 5* Discobol, 54, J.R.Benitez V. (7) 0 4,20 1 1/2 cpo 6 Que Infernal, 54, M.A.Sosa (2) 0 21,30 cza 7 Don Lagos, 57, M.Delli Q. (10) 0 13,95 cza 8 Grand Thobias, 54, F.Aguirre (3) 0 26,85 8 cps 9 Gold Spurs, 55, E.Retamozo (11) 0 7,30 8 cps úX The Tryman, 54, F.Roldan (8) 0 64,40 s.a. - - - 0 - - (*) Corrió desestribado (X) Largó al rato Dividendos: DOLL JOY $ 3,70, 1,35 y 1,15. De Vicenzo $ 1,30 y 1,15. El Muy Mentado $ 1,45. EXACTA $ 128,00. CUATRIFECTA $ 6.513,00. DOBLE $ 212,50.No Corrió: (5) Star Leader. Tiempo: 1'5s63c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: Nico Y Pulga. El ganador de 6 años es hijo de Fortify y Stormy Dora DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 SHANIA, 56, G.Hahn (7) 0 2 Mi Bella Baska, 56, J.Rivarola (4) 0 6,95 1 1/2 cps 3 Seiter Ruler, 56, F.L.Goncalves (10) 0 2,45 1/2 cpo 4 Pretty Sally, 56, M.J.Lopez (3) 0 33,70 2 cpo 5 Soñadora Noi, 56, R.Bascuñan (1) 0 5,95 3/4 cpo 6 Irish Cream Bailey, 56, M.A.Sosa (8) 0 8,50 3 cps 7 Che Siciliana, 56, M.Aserito (9) 0 36,10 3/4 cpo 8 Dona Gran Fe, 56, E.Siniani (5) 0 117,10 hco 9 Oleanna, 56, L.N.Garcia (11) 0 70,70 1/2 cza 10 Le Sondage, 56, M.Delli Q. (13) 0 46,70 4 cps 11 Roman Style, 56, O.Arias (6) 0 6,20 1/2 cza 12 Bio Anguil, 56, P.Diestra (h) (2) 0 18,55 1 1/2 cps ú Garcera Brisa, 56, S.Piliero (12) 0 94,10 12 cps - - - 0 Dividendos: SHANIA $ 4,30 2,45 y 1,40. Mi Bella Baska $ 3,05 y 1,50. Seiter Ruler $ 1,25. IMPERFECTA $ 750,00. CUATRIFECTA $ 46.521,00. DOBLE $ 1.755,00. TRIPLO $ 873,00. CUATERNA $ 6.829,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s1c. Cuidador: F.H.Mentucci. Stud: El Barrial (riv). La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Stormy Luna. PATANI. Escaneo. Relanzado Inc. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUIATERNA. Corrieron todos1'17s5c.H.A.Monjes.4 De Diciembre. El ganador de 8 años es hijo de Catcher In The Rye y Pre Compañia