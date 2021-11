Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

WOULD YOU LIKE , 57, J.Villagra

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SUPER VIN, 56, A.Cabrera (6) 2 Abrasadora, 56, F.Arreguy (h) (12) 3,05 1/2 cpo 3 Too Ta, 56, F.L.Goncalves (3) 2,95 1 1/2 cpo 4 Visa Home, 56, A.Giorgis (11) 6,50 1 cpo 5 Super Taylor, 54, M.A.Sosa (4) 36,75 5 cps 6 India Pirada, 56, A.Marinhas (13) 20,95 1 cpo 7 Mamo Mamo Abu, 52, F.Caceres (8) 7,55 2 cps 8 La Marmitera, 56, G.Hahn (9) 18,15 4 cps 9 Furius Beast, 56, R.L.Gonzalez (1) 30,60 4 cps 10 Pintura Fresca, 54, E.Martinez (7) 87,65 1 cpo 11 Naigella Letal, 56, A.O.Lopez (5) 48,55 1 cpo ú Agua Sucia, 52, R.Villegas (2) 175,35 25 cps - - - Dividendos: SUPER VIN $ 4,15, 2,65 y 1,50. Abrasadora $ 2,20 y 1,30. Too Ta $ 1,35. IMPERFECTA $ 121,00. CUATRIFECTA $ 1.593,00. DOBLE $ 595,00.No Corrió: (10) La Butiquera. Tiempo: 1'0s17c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Vin Royal DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SCHANEL, 53, S.Arias (11) 2 Q Tal Trampoza, 57, G.Hahn (6) 3,05 2 cps 3 La Pulposa, 54, E.G.Ortega T. (10) 14,00 2 cps 4 Maserati, 53, D.Lencinas (9) 15,30 3/4 cpo 5 Mini Placer, 53, U.Chaves (8) 6,20 pzo 6 Joya Bam, 57, Jorge Peralta (13) 9,70 2 cps 7 Proud Star, 57, G.Sediari (4) 9,35 3/4 cpo 8 Bandida Best, 54, M.Giuliano C. (12) 9,40 cza 9 Niña Buddha, 57, J.Gonzalez (7) 66,80 2 1/2 cps 10 Roma Queen, 57, A.Cabrera (3) 5,05 1 1/2 cpo 11 Felicitas Dorita, 57, O.Arias (1) 12,65 7 cps ú Muy Atormentada, 57, D.Mansilla (5) 321,45 19 cps - - - Dividendos: SCHANEL $ 6,45, 2,65 y 1,85. Q Tal Trampoza $ 2,15 y 1,40. La Pulposa $ 3,15. IMPERFECTA $ 1.696,00. CUATRIFECTA $ 81.793,50. DOBLE DESQUITE $ 10.070,00. TRIPLO $ 3.943,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 14.761,50. No Corrió: (2) Duncana. Tiempo: 1'1s83c. Cuidador: J.A.Rivarola. Stud: Juan Y Cami (az). La ganadora de 6 años es hija de Strategic Prince y Play Make. RECAUDACIÓN: $ 30.246.552.. SUPER VIN. Abrasadora. Too Ta. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (10) La Butiquera1'0s17c.A.E.Reisenauer.Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Vin Royal

WOULD YOU LIKE. Expressive Tilly. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (1) Hasta Las Lagrimas y (4) Retapizar1'25s28c.H.J.Benesperi.Babucha. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Would You Mind