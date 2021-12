Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Best Prince , 53, A.Sanchez

Kiss Me Now , 55, F.L.Goncalves

GATINHO DO EMMA , 53, E.Candia G.

TERCERA CARRERA- 1600 METROSClasico Oswaldo Aranha (l) - L Pag. Dist. 1 TIO BOY, 60, R.Blanco (6) 2 Don Beco, 60, W.Pereyra (4) 5,85 4 cps 3 Bellaco Song, 55, E.Candia G. (1) 2,65 1 cpo 4 Tornazolado, 60, A.Marinhas (2) 7,75 8 cps 5 Puntano Payaso, 60, J.Rivarola (3) 35,10 7 cps 6* A Great Deal, 60, R.L.Gonzalez (5) 205,00 8 cps - - - - - (*) Hocicó

Dividendos: TIO BOY $ 2,75 y 1,10. Don Beco $ 1,10. EXACTA $ 55,00. TRIFECTA $ 138,00. DOBLE $ 1.310,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s60c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Ciclon. El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Potra Tia CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SOUTH GLOBE, 53, F.J.Lavigna (11) 2 Adorado Memphis, 53, U.Chaves (7) 11,40 1 1/2 cpo 3 Embrujado Craf, 57, W.Pereyra (8) 1,90 2 cps 4 Soft Man, 53, L.Ramallo (2) 5,05 5 cps 5 Tanguero Johan, 53, D.Lencinas (10) 15,10 cza 6 Ceiling, 53, J.Avendaño (6) 81,85 1 1/2 cpo 7 Outback, 53, L.De La Cal (9) 10,90 2 cps 8 Argentino Vega, 57, D.R.Gomez (1) 23,05 16 cps ú El De Rodas, 53, S.Arias (4) 10,45 9 cps - - - Dividendos: SOUTH GLOBE $ 3,60, 3,00 y 1,35. Adorado Memphis $ 4,95 y 1,65. Embrujado Craf $ 1,10. EXACTA $ 526,50. TRIFECTA $ 2.572,00. DOBLE $ 462,50. TRIPLO $ 2.198,00. CUATERNA $ 2.898,50. No corrieron: (3) Indian Magic, (5) Profesor Fitz y (12) Zarkaar. Tiempo: 1'38s48c. Cuidador: E.G.Chiappero. Stud: De Las Mercedes. El ganador de 4 años es hijo de Global Hunter y Sureña Key QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ENGREIDO SAN, 54, J.R.Benitez V. (6) 2 Kachivache Ton, 53, F.Lavigna (9) 3,25 2 cps 3 Toti Sum, 57, D.E.Arias (12) 20,20 3/4 cpo 4 Honor Al Tano, 57, O.Arias (8) 5,00 1/2 pzo 5 Azamara, 57, F.L.Goncalves (7) 2,70 1/2 pzo 6 Taguato Camba, 53, R.L.Garcia (11) 10,00 2 cps 7 Regalito Salo, 57, C.Sandoval (2) 5,80 hco 8 Duncan Tim, 54, L.N.Garcia (1) 59,50 7 cps ú* Heredero Pedro, 55, F.Menendez (4) 21,70 2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ENGREIDO SAN $ 7,50, 3,25 y 2,30. Kachivache Ton $ 1,95 y 1,85. Toti Sum $ 2,20. EXACTA $ 247,00. CUATRIFECTA $ 29.553,50. DOBLE $ 2.575,00.No corrieron: (3) Inesperado Chuck, (5) Ojo Con Titi y (10) The Black Legend. Tiempo: 1'5s93c. Cuidador: A.R.Correa. Stud: John Murray Thomas (az). El ganador de 5 años es hijo de San Livinus y Lurilay SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MOST PUNTANO, 57, W.Pereyra (3) 2 El Pato Ligero, 57, F.Arreguy (h) (7) 5,70 4 cps 3 Incandescenza, 55, A.Cabrera (4) 11,75 4 cps 4 Tremenda Potranca, 51, D.Lencinas (5) 37,40 3/4 cpo 5 Way Fair, 57, J.Rivarola (2) 23,45 4 cps 6 Oringo Joy, 53, S.Arias (9) 2,85 1 1/2 cpo 7 Gracias Veron, 53, R.Muñoz (6) 8,20 pzo ú Equal Chase, 57, D.E.Arias (1) 16,05 12 cps - - - Dividendos: MOST PUNTANO $ 1,85 y 1,30. El Pato Ligero $ 2,15. EXACTA $ 103,50. TRIFECTA $ 710,00. DOBLE $ 917,50.No Corrió: (8) Indian Beach. Tiempo: 1'37s62c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Los Goyitos. El ganador de 5 años es hijo de Most Improved y Puntana Rye SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LUCKY MONDAY, 57, W.Pereyra (3) 2 Socio Oculto, 57, G.Hahn (5) 8,15 2 cps 3 Vegano, 57, R.Blanco (2) 1,90 2 cps 4 Don Kantiano, 57, W.Aguirre (6) 15,55 3/4 cpo 5 Sell Side, 57, M.N.Ferreyra (9) 14,40 pzo 6 Ford Fast, 57, A.Cabrera (8) 12,35 1 1/2 cpo 7 Eliceo, 57, E.Torres (4) 5,90 1 1/2 cpo ú Barty Key, 57, F.Arreguy (h) (7a) 8,15 2 cps - - - Dividendos: LUCKY MONDAY $ 4,00 y 3,35. Socio Oculta $ 5,30. EXACTA $ 422,50. TRIFECTA $ 863,50. DOBLE $ 572,50. TRIPLO $ 1.537,00. CUATERNA $ 6.238,00.No corrieron: (1) Buitre De Barro y (7) Agua Del Inca. Tiempo: 1'5s14c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Garabo. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Lucky Mamma OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SARPADO SPRING, 56, R.Blanco (5) 2 Capirotado, 56, M.La Palma (1) 3,30 3 cps 3* Carrobbio, 56, C.Sandoval (6) 8,60 16 cps 4 El Muy Celoso, 56, J.Rivarola (8) 21,75 2 1/2 cps 5 Lucero Sale, 56, M.N.Ferreyra (3) 9,55 10 cps 6X Wild Punch, 56, D.E.Arias (8a) 21,75 10 cps ú+ Buen Ricardo, 56, F.Arreguy (h) (7) 36,55 s.a. - - - - - (*) Hocicó (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco Dividendos: SARPADO SPRING $ 1,25 y 1,10. Capirotado $ 1,10. EXACTA $ 40,00. TRIFECTA $ 134,00. DOBLE $ 372,50. CADENA con 6 Aciertos $ 15.373,00. con 5 Aciertos $ 226,00.No corrieron: (2) Titan Novo, (4) Don Ernesto E, (9) Mem`s Mantenido y (10) Unnmoney. Tiempo: 2'7s47c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Montana. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Sand Wells NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 AGUJA ESCARLATA, 53, E.Martinez (9) 2 Che Mascarita, 56, S.Arias (10) 2,20 4 cps 3 Naigella Letal, 52, D.Lencinas (14) 4,05 6 cps 4 Mamo Mamo Abu, 56, W.Pereyra (13) 17,85 2 cps 5 Benatia, 56, A.O.Lopez (6) 9,90 4 cps 6 Gia Champ, 56, D.E.Arias (4) 26,20 2 cps 7 Verbena Fitz, 56, N.Ortiz (5) 152,30 pzo 8 Aranea, 56, F.Arreguy (h) (2) 11,10 4 cps 9 La Imperial, 56, J.C.Diestra (h) (7) 17,35 1 1/2 cpo 10 Melody Stripes, 56, O.Arias (12) 90,70 pzo 11 Avec Moi, 56, J.Rivarola (8) 9,90 2 cps ú Lyra Altair, 56, S.Piliero (3) 64,35 11 cps - - - Dividendos: AGUA ESCARLATA $ 4,60, 2,60 y 1,60. Che Mascarita $ 2,15 y 1,30. Naigella Letal $ 1,40. IMPERFECTA $ 100,00. CUATRIFECTA $ 4.049,00. DOBLE $ 502,50. CUATERNA $ 2.332,00.No corrieron: (1) Vitrectomia y (11) La Butiquera. Tiempo: 1'5s99c. Cuidador: M.G.Copello. Stud: La Josefa (az). La ganadora de 3 años es hija de Aerosol y Marleny DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MEV MARIU, 53, D.Lencinas (9) 2 Almita Triste, 55, E.Martinez (7) 14,65 2 1/2 cps 3 Lima Tango Alfa, 54, E.G.Ortega T. (8) 4,30 1 cpo 4 Senora Liz, 53, E.Candia G. (11) 9,45 1 cpo 5 Trust In Peace, 54, L.Paredes (10) 16,70 2 cps 6 Copa De Sol, 57, F.Menendez (1) 26,55 4 cps 7 Garota Letal, 53, A.Coronel E. (6) 2,75 3/4 cpo 8 La Pro, 54, R.L.Gonzalez (4) 99,99 4 cps 9 Perfect Woman, 53, J.Avendaño (5) 79,10 4 cps 10 Lode Buddha, 57, F.L.Goncalves (3) 8,75 4 cps ú* Positiva Ambicion, 52, S.Arias (2) 4,45 cza - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: MEV MARIU $ 5,80, 2,60 y 1,40. Almita Triste $ 5,85 y 2,15. Lima Tango Alfa $ 1,35. EXACTA $ 805,50. TRIFECTA $ 4.988,50. DOBLE $ 2.180,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s28c. Cuidador: A.A.Diaz. Stud: El Pecho (tan). La ganadora de 6 años es hija de Incurable Optimist y Flyer Fizz UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 FOTONASTIA, 56, M.Giles (11) 2 Girlie Eva, 52, L.Ramallo (7) 10,50 3 cps 3 Amor Perfeito, 52, U.Chaves (2) 5,65 1 cpo 4 Abanillera, 56, F.Arreguy (h) (9) 3,30 1 1/2 cpo 5 Paquetizate, 56, A.O.Lopez (5) 3,25 pzo 6 Early Jazz, 56, A.I.Romay (6) 15,80 3/4 cpo 7 East Prussia, 56, S.Arias (10) 24,70 5 cps 8 Mistress A Bomb, 56, F.L.Goncalves (14) 4,10 1 1/2 cpo 9 Gran Afortunada, 52, D.Lencinas (3) 167,80 3/4 cpo 10 Arrietara Queen, 56, R.L.Gonzalez (8) 88,10 3/4 cpo 11 Interproud, 54, A.Sanchez (13) 205,90 1 cpo 12 Soberana Kal, 56, Jorge Peralta (1) 33,15 4 cps 13 Lluvia Serrana, 56, J.Rivarola (12) 77,95 12 cps ú Flor De Vista, 56, D.Gauna (4) 201,55 1/2 cpo - - - Dividendos: FOTONASTIA $ 10,80, 3,90 y 3,20. Girle Eva $ 4,55 y 3,60. Amor Perfeito $ 3,95. IMPERFECTA $ 1.216,00. CUATRIFECTA $ 147.261,00. DOBLE $ 9.127,50. TRIPLO $ 25.066,00. CUATERNA $ 42.857,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 222.526,00. con 4 Aciertos $ 941,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s93c. Cuidador: M.D.Giles. Stud: Indio Azul. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Follonica DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BON VOAYAGE, 57, F.L.Goncalves (8) 2 Modelo Boss, 50, E.Candia G. (8a) 1,85 7 cps 3 Vuelo Letal, 53, J.Avendaño (11) 80,95 2 cps 4 Granadino Moro, 57, D.E.Arias (5) 6,35 4 cps 5 Walter For Ever, 54, J.R.Benitez V. (13) 9,50 pzo 6 Toronto, 57, D.R.Gomez (12) 3,50 2 1/2 cps 7 El Es De Queens, 53, S.Arias (1) 10,25 1/2 cpo 8 Mineral Cabral, 55, M.A.Sosa (6) 17,95 1 1/2 cpo 9 Lemoine, 57, F.Aguirre (10) 50,10 2 cps 10 Sembra Fitz, 55, J.Yalet (h) (2) 280,35 1 1/2 cpo 11 Werner Herzog, 57, W.Pereyra (4) 9,70 2 1/2 cps ú Expressionista, 53, D.Lencinas (7) 58,65 26 cps - - - Dividendos: BON VOAYAGE $ 1,85, 1,30 y 1,10. Vuelo Letal $ 8,90 y 2,15. Granadino Moro $ 1,30. IMPERFECTA $ 1.883,00. TRIFECTA $ 4.330,50. DOBLE $ 1.345,00.No corrieron: (3) King Exocet y (9) Grand Thobias. Tiempo: 1'5s19c. Cuidador: M.A.Furrer. Stud: Marcelo Y Canty. El ganador de 6 años es hijo de Hurricane Cat y Obsidiana DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 TANCHO, 57, W.Pereyra (11) 2 Norinco, 57, P.Diestra (h) (5) 3,05 9 cps 3 Viejo Coco, 57, M.J.Lopez (12) 118,55 1/2 pzo 4 Michelu, 57, O.Arias (9) 443,90 v.m. 5 Galateo, 57, D.E.Arias (6) 23,85 1 1/2 cpo 6 Al Mufti, 57, F.Coria (7) 8,30 1 cpo 7* Jugado Rye, 57, F.Aguirre (4) 128,40 1/2 cpo 8X Market Man, 57, R.Blanco (3) 2,25 1/2 cpo 9 Transonico Dubai, 57, G.Hahn (10) 9,95 pzo 10 Lobo Chuck, 53, L.Ramallo (8) 158,10 6 cps 11 El Buen Olor, 57, J.C.Diestra (h) (1) 16,20 6 cps ú R`shy Boby, 57, Jorge Peralta (2) 11,75 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: TANCHO $ 10,05, 1,75 y 1,30. Norinco $ 1,30 y 1,10. Viejo Coco $ 3,60. EXACTA $ 201,50. TRIFECTA $ 6.768,00. DOBLE $ 1.045,00. TRIPLO $ 3.613,00. CUATERNA $ 45.283,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s55c. Cuidador: L.Avila. Stud: Lola (gguay). El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Tenace DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PINK COLOUR, 56, F.Arreguy (h) (13) 2 Too Ta, 56, F.L.Goncalves (12) 2,40 1 cpo 3 Gaucha Rebel, 53, F.Roldan (6) 3,50 pzo 4 Modern Jazz, 56, N.Ortiz (11) 18,35 3 cps 5 Ix Goal Tun, 52, D.Lencinas (10) 15,30 5 cps 6 Wonderwall, 56, L.Vai (1) 8,05 5 cps 7 Buena Politica, 52, S.Arias (9) 17,35 1/2 cpo 8 Petit Sen, 56, J.Rivarola (3) 47,40 1 1/2 cpo 9 My Dance, 56, J.C.Diestra (h) (7) 60,60 9 cps 10 Vino De Trompa, 56, S.Piliero (5) 132,30 4 cps 11 Total Johana, 56, M.Delli Q. (14) 68,75 cza ú Estas Inca, 56, W.Pereyra (2) 13,65 5 cps - - - Dividendos: PINK COLOUR $ 3,85, 1,25 y 1,10. Too Ta $ 1,20 y 1,10. Gaucha Rebel $ 1,10. IMPERFECTA $ 79,00. CUATRIFECTA $ 4.584,00. DOBLE $ 1.175,00.No corrieron: (4) Miss Ward y (8) Furiosa Lady. Tiempo: 1'6s70c. Cuidador: F.Arreguy. Stud: La Rusa (rº). La ganadora de 3 años es hija de Remote y Pure Colour DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MINI PLACER, 53, U.Chaves (14) 2 La Valerossa, 57, C.Sandoval (4) 3,65 4 cps 3 Corrida Bancaria, 53, S.Arias (8) 20,55 1 1/2 cpo 4 Leonilda, 53, D.Lencinas (7) 5,90 3 cps 5 Machilda, 53, A.Coronel E. (13) 5,50 pzo 6 Must Triumph, 57, R.Techera (5) 157,20 1/2 cpo 7* Bandida Best, 54, M.Giuliano C. (9) 7,25 1/2 pzo 8 Cote De Monica, 57, A.O.Lopez (6) 3,70 3/4 cpo 9 Señora De Vero, 56, L.Paiz (1) 82,70 4 cps 10 Can Clota, 57, R.L.Gonzalez (2) 85,25 2 cps 11 Lady Milagrosa, 57, F.Menendez (11) 55,60 1 cpo 12 Mi Trinchera, 57, G.Hahn (12) 30,45 1 1/2 cpo úX Galera Cat, 57, S.Piliero (10) 1,50 10 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal Dividendos: MINI PLACER $ 5,60, 2,60 y 1,95. La Valerossa $ 2,30 y 2,25. Corrida Bancaria $ 3,10. IMPERFECTA $ 1.575,00. CUATRIFECTA $ 380.966,00. DOBLE DESQUITE $ 12.480,00. TRIPLO $ 17.727,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 46.217,50. No Corrió: (3) Lunita Pampeana. Tiempo: 1'7s14c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: La Ely. La ganadora de 6 años es hija de Valid Stripes y Mini De Forc. RECAUDACIÓN: $ 38.221.649. PINK COLOUR. Too Ta. Gaucha Rebel. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Miss Ward y (8) Furiosa Lady1'6s70c.F.Arreguy.La Rusa (rº). La ganadora de 3 años es hija de Remote y Pure Colour TANCHO. Norinco. Viejo Coco. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'5s55c.L.Avila.Lola (gguay). El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Tenace BON VOAYAGE. Vuelo Letal. Granadino Moro. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) King Exocet y (9) Grand Thobias1'5s19c.M.A.Furrer.Marcelo Y Canty. El ganador de 6 años es hijo de Hurricane Cat y Obsidiana FOTONASTIA. Girle Eva. Amor Perfeito. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 Aciertos. con 4 Aciertos. Corrieron todos1'5s93c.M.D.Giles.Indio Azul. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Follonica MEV MARIU. Almita Triste. Lima Tango Alfa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'13s28c.A.A.Diaz.El Pecho (tan). La ganadora de 6 años es hija de Incurable Optimist y Flyer Fizz AGUA ESCARLATA. Che Mascarita. Naigella Letal. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Vitrectomia y (11) La Butiquera1'5s99c.M.G.Copello.La Josefa (az). La ganadora de 3 años es hija de Aerosol y Marleny SARPADO SPRING. Capirotado. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 Aciertos. con 5 Aciertos.No corrieron: (2) Titan Novo, (4) Don Ernesto E, (9) Mem`s Mantenido y (10) Unnmoney2'7s47c.M.S.Sueldo.Montana. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Sand Wells LUCKY MONDAY. Socio Oculta. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (1) Buitre De Barro y (7) Agua Del Inca1'5s14c.H.A.Azcurra.Garabo. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Lucky Mamma MOST PUNTANO. El Pato Ligero. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (8) Indian Beach1'37s62c.J.D.Staiano.Los Goyitos. El ganador de 5 años es hijo de Most Improved y Puntana Rye ENGREIDO SAN. Kachivache Ton. Toti Sum. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) Inesperado Chuck, (5) Ojo Con Titi y (10) The Black Legend1'5s93c.A.R.Correa.John Murray Thomas (az). El ganador de 5 años es hijo de San Livinus y Lurilay SOUTH GLOBE. Adorado Memphis. Embrujado Craf. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. No corrieron: (3) Indian Magic, (5) Profesor Fitz y (12) Zarkaar1'38s48c.E.G.Chiappero.De Las Mercedes. El ganador de 4 años es hijo de Global Hunter y Sureña Key TIO BOY. Don Beco. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'36s60c.M.S.Sueldo.El Ciclon. El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Potra Tia

GATINHO DO EMMA. Kiss Me Now. Shy Enzo. EXACTA. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (11) Lizard Candy1'13s12c.F.R.Bartolome.Francisquito. El ganador de 5 años es hijo de Emmanuel y Silvergatta