Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Giuseppe Meazza , 54, M.Giuliano C.

The Black Legend , 53, S.Arias

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 JAQUE AL REY, 56, W.Pereyra (15) 2 Newniverse, 52, E.Candia G. (5) 5,35 3 cps 3 Al Fin Llegue, 56, M.Aserito (10) 60,15 2 cps 4* Este Pa Mi, 52, S.Arias (7) 11,95 1 cpo 5 Letal, 56, M.Delli Q. (16) 14,60 4 cps 6 Gevrey Chambertin, 56, M.J.Lopez (9) 3,55 3/4 cpo 7 Treasure Bevy, 53, F.Roldan (1) 23,90 1/2 cpo 8 Digamelo, 56, W.Aguirre (14) 8,45 3/4 cpo 9 Doble Pago, 56, D.R.Gomez (11) 21,35 5 cps 10X Don Saturno, 52, D.Lencinas (6) 84,90 6 cps 11 Wild Punch, 52, A.Sanchez (12a) 173,20 3/4 cpo 12 Maluco Devil, 56, D.E.Arias (11a) 21,35 1/2 cpo 13 Shaqiri, 56, O.Arias (4) 289,50 1 1/2 cpo 14 Honor A Nicola, 56, A.I.Romay (8) 236,55 10 cps ú+ Habeeb, 56, M.Valle (3) 11,85 9 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado (+) Corrió desestribado

Dividendos: JAQUE AL REY $ 2,25, 1,95 y 2,00. Newniverse $ 1,95 y 1,75. Al Fin Llegue $ 4,50. IMPERFECTA $ 780,00. CUATRIFECTA $ 170.512,00. DOBLE DESQUITE $ 3.390,00. TRIPLO $ 2.120,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 12.492,50. No corrieron: (2) Motuleño, (12) El Muy Celoso y (13) Perfect Answer. Tiempo: 1'25s70c. Cuidador: J.L.Coman. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y Forty Rein. RECAUDACIÓN: 31.619.261.

LIZARD CANDY. Berry Chaco. Colorete Ness. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Jagermeist, (12) Coco Freud y (13) Michelu1'6s28c.M.H.Alza.Los Educaditos. El ganador de 5 años es hijo de Lizard Island y Rubia Blonde