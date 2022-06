Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IVAN ZELINA, 57, E.Siniani (14) 2 Lynda Causa, 55, R.Bascuñan (1) 13,50 3 cps 3 Que Pedal, 57, F.Arreguy (h) (15) 18,05 1 1/2 cpo 4 Mestre Do Bahia, 53, F.Caceres (8) 9,40 1/2 cpo 5 Black Prize, 57, I.Monasterolo (11) 2,45 2 1/2 cps 6 Coco Freud, 53, A.Sanchez (4) 15,00 2 cps 7 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (12) 41,30 1 cpo 8 Excentrico Moro, 57, O.Arias (5) 33,70 1/2 cza 9 Colorete Ness, 57, R.Villagra (6) 77,70 cza 10 The Attack, 53, S.Arias (7) 12,10 2 cps 11 Elegante Jack, 53, D.Lencinas (9) 10,20 3/4 cpo 12 Ever Plin Plin, 57, D.E.Arias (13) 59,25 3/4 cpo 13 Bio Infame, 53, J.Roman (16) 123,30 5 cps ú Pepe Master, 57, D.R.Gomez (10) 68,25 25 cps - - -

Dividendos: IVAN ZELINA $ 2,50, 1,80 y 1,45. Lynda Causa $ 4,40 y 2,45. Que Pedal $ 2,05. IMPERFECTA $ 2.095,00. CUATRIFECTA $ 132.670,00. DOBLE DESQUITE $ 27.010,00. TRIPLO $ 25.260,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 103.890,00. No corrieron: (2) New God y (3) Pablito Chuck. Tiempo: 1'14s11c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Queridos Abuelos. El ganador de 5 años es hijo de Violence y In The Ba. RECAUDACIÓN: $ 45.217.886..