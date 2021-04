Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Just Do It (brz) , 56, I.Monasterolo

TERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DON TALENTO, 54, M.A.Sosa (10) 0 2 Potro Viny, 57, F.Coria (6) 0 4,90 1 1/2 cpo 3 Amaretto, 53, E.G.Ortega T. (5) 0 6,70 3 cps 4 Iker Chico, 55, L.Cabrera (1) 0 26,35 3/4 cpo 5 Anzan Boy, 57, A.Paez (7) 0 6,45 4 cps 6 Chiraq, 57, J.Leonardo (3) 0 19,45 3 cps 7 El Feo, 57, D.E.Arias (4) 0 22,80 1/2 cpo ú Maroon Five, 57, W.Pereyra (8) 0 2,25 12 cps - - - 0 Dividendos: DON TALENTO $ 3,25 y 1,85. Potro Viny $ 1,95. EXACTA $ 1.425,00. TRIFECTA $ 2.881,00. DOBLE: a ganador $ 177,50, a placé $ 165,00.No corrieron: (2) Ilxer y (9) Varys. Tiempo: 1'10s22c. Cuidador: R.L.Leguiza. Stud: La Faraona. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Doña Starlet CUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ROLLO FAN, 57, M.Valle (8) 0 2 Que Ta Gueno, 57, D.E.Arias (1) 0 6,45 4 cps 3 Richard Black, 57, M.A.Palacios (2) 0 8,80 1 cpo 4 Sar Castico, 56, W.Moreyra (11) 0 6,40 1 1/2 cpo 5* Abuelo Gregorio, 57, G.J.Garcia (5) 0 4,15 2 cps 6 Clifden, 57, F.Coria (10) 0 7,05 hco 7 Chocolate En Rama, 54, S.Barrionuevo (3) 0 20,35 3/4 cpo 8 Alegre Chuck, 56, C.Velazquez (7) 0 17,45 3/4 cpo 9 Don Cachengue, 56, M.Aserito (4) 0 160,75 9 cps ú Sadler`s Key, 57, W.Pereyra (6) 0 5,25 1 cpo - - - 0 - - (*) Saltó al largar Dividendos: ROLLO FAN $ 3,50, 2,35 y 1,75. Que Ta Gueno $ 2,35 y 1,65. Richard Black $ 2,40. IMPERFECTA $ 602,50. CUATRIFECTA $ 21.228,00. DOBLE: a ganador $ 1.097,50, a placé $ 125,00. PICK 4 $ 8.130,00.No Corrió: (9) Satisfecho. Tiempo: 55s8c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: Don Tomas I I (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Easing Along y Rahy`s Moon QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORIENTAL BEAUTY, 57, R.R.Barrueco (2) 0 2 Fortunate Fire, 57, W.Pereyra (5) 0 2,40 5 cps 3 Garota Letal, 57, R.Frias (4) 0 1,90 cza 4 Vauquita, 57, I.Monasterolo (1a) 0 6,20 4 cps 5 Frau Stripes, 50, E.G.Ortega T. (3) 0 7,00 4 cps 6 Lion Dancer, 57, E.Talaverano (1) 0 6,20 v.m. - - - 0 Dividendos: ORIENTAL BEAUTY $ 6,55. EXACTA $ 667,50. TRIFECTA $ 619,00. DOBLE: a ganador $ 2.192,50, a placé $ 95,00.No Corrió: (6) Traviesa Reward. Tiempo: 1'22s83c. Cuidador: M.A.Diaz. Stud: Los Vascos (mza). La ganadora de 5 años es hija de Stay Thirsty y Orientalia SEXTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 VECINA VIOLENTA, 56, R.R.Barrueco (15) 0 2 Reina For Sale, 56, L.Cabrera (12) 0 24,15 6 cps 3* Algorithm, 56, J.Villagra (7) 0 10,85 pzo 4 Dakota Spring, 54, A.Castro (10) 0 6,90 1 cpo 5 Sobra Fe, 56, L.Balmaceda (11) 0 3,85 1 cpo 6 Zampoña, 52, E.G.Ortega T. (14) 0 4,25 1/2 cpo 7 La Mediatica, 56, R.Frias (4) 0 241,10 2 cps 8 Ree Promocionada, 56, R.Alzamendi (13) 0 75,25 pzo 9 Sagrada Star, 56, M.Valle (2) 0 28,10 1 cpo 10 Athleta, 56, M.A.Palacios (3) 0 7,70 1/2 cza 11X Secretaria Tub, 56, F.Coria (8) 0 4,00 1/2 cpo 12+ Unhappy Girl, 56, G.J.Garcia (9) 0 60,15 7 cps ú Mal Anotada, 52, U.Chaves (1) 0 147,25 6 cps - - - 0 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: VECINA VIOLENTA $ 5,90, $ 8,20, 2,75 y 1,70. Reina For Sale $ 11,50 y 6,70. Algorithm $ 2,75. IMPERFECTA $ 2.982,50. CUATRIFECTA $ 223.560,00 . DOBLE: a ganador $ 1.202,50, a placé $ 2.780,00. TRIPLO $ 17.842,50. PICK 4 $ 30.736,00.No corrieron: (5) A Tirar Del Carro y (6) Siga The Star. Tiempo: 55s75c. Cuidador: G.O.Aon. Stud: El Pulpo. La ganadora de 3 años es hija de Violence y Vecina Bella SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 CANDY GAL, 56, W.Moreyra (5) 0 2 Eres Mia, 55, S.Barrionuevo (3) 0 17,05 3 cps 3 Carrie Bradshaw, 54, E.Siniani (7) 0 17,45 hco 4 La Teacher Proud, 57, W.Pereyra (8) 0 4,20 1 1/2 cpo 5 Grand Leona, 57, B.Enrique (1) 0 2,85 1/2 cpo 6 Forestadora, 50, E.G.Ortega T. (4) 0 10,05 3 cps 7 Manera Alguna, 54, R.Frias (6) 0 19,75 cza ú Hema Jois, 54, L.N.Garcia (2) 0 6,65 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: CANDY GAL $ 2,55 y 1,70. Eres Mia $ 4,30. EXACTA $ 2.282,50. TRIFECTA $ 5.229,00. DOBLE: a ganador $ 525,00, a placé $ 1.027,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 246.725,00, con 5 aciertos $ 1.123,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s88c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Vientos Del Sur. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y Thunder Royale OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 CHE MAGA, 56, W.Pereyra (7) 0 2 Singer Key, 56, I.Monasterolo (6) 0 2,80 3 cps 3 Antes Y Despues, 56, D.Ramella (5) 0 3,70 1 1/2 cpo 4 Serpiente Furtiva, 56, L.Cabrera (8) 0 5,05 1/2 pzo 5 Dona Bugra, 56, A.Cabrera (3) 0 10,60 1 cpo 6 Doña Itza, 56, M.Valle (4) 0 15,55 1/2 cpo ú Nashin Blue, 56, W.Moreyra (2) 0 7,85 cza - - - 0 Dividendos: CHE MAGA $ 3,50 y 1,95. Singer Key $ 1,25. EXACTA $ 485,00. TRIFECTA $ 812,00. DOBLE: a ganador $ 282,50, a placé $ 92,50. TRIPLO $ 5.140,00. PICK 4 POZO MAX $ 46.085,00.No Corrió: (1) Luna Belinda. Tiempo: 54s1c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Violence y Runfromthestorm NOVENA CARRERA- 1400 METROSClasico Asociacion De Propietarios De Caballos De Carrera (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 TIT RULER, 60, G.Bonasola (11) 0 2 Bless Candy, 60, B.Enrique (7) 0 23,35 1 cpo 3 Grantland, 60, M.Valle (10) 0 6,55 2 1/2 cps 4 Sonnet, 60, W.Pereyra (6) 0 8,75 hco 5 Asian Princess, 57, W.Moreyra (5) 0 9,95 1 1/2 cpo 6 Hennie Six, 60, F.Coria (4) 0 104,90 cza 7 Please Don`t Go, 60, O.Alderete (2) 0 51,40 3/4 cpo 8 Yumara Chica, 60, L.Cabrera (9) 0 6,55 1 1/2 cpo 9 In The Sky (brz), 60, A.Giannetti (1) 0 8,25 1/2 cpo 10 Queen Plum, 60, R.Blanco (8) 0 11,75 2 cps 11 Camp Glory, 60, Jorge Peralta (3) 0 61,60 2 1/2 cps ú Kambara, 60, G.Calvente (12) 0 5,10 6 cps - - - 0 Dividendos: TIT RULER $ 3,90, 1,55 y 1,30. Bless Candy $ 5,05 y 2,55. Asian Princess $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.940,00. CUATRIFECTA $ 128.053,00 . DOBLE: a ganador $ 765,00, a placé $ 655,00.No Corrió: (13) J Be Mallorca. Tiempo: 1'22s89c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Orilla Del Monte. La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Tapzig DECIMA CARRERA- 1800 METROS Gan Pag. Dist. 1 GAMBLING NAK, 54, W.Pereyra (4) 0 2 Principe Stripes, 57, I.Monasterolo (2) 0 1,55 3 cps 3 Aguston, 54, O.Roncoli (5) 0 18,10 6 cps 4 Aperol Spritz, 57, G.Bonasola (7) 0 5,35 1/2 cpo 5* Es Un Cantor, 57, L.Cabrera (3) 0 9,75 11 cps 6 Tape Fabian, 54, J.M.Sanchez (6) 0 25,00 6 cps ú Last Express, 51, R.Villegas (1) 0 21,70 2 1/2 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: GAMBLING NAK $ 3,15 y 1,15. Principe Stripes $ 1,10. EXACTA $ 412,50. TRIFECTA $ 1.377,00. DOBLE: a ganador $ 1.030,00, a placé $ 55,00. PICK 4 $ 8.815,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'49s82c. Cuidador: H.R.A.Faget. Stud: L M R. El ganador de 6 años es hijo de Anak Nakal y Gambling Class UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 STORM KAKE (USA), 55, W.Pereyra (2) 0 2 Super Inter, 56, E.Ortega P. (8) 0 2,90 1 1/2 cpo 3 Que Cuadrero, 56, J.Villagra (10) 0 4,10 2 cps 4 Talentoso, 55, I.Monasterolo (6) 0 4,75 4 cps 5 Crazy Hurricane, 55, B.Enrique (7) 0 11,35 3/4 cpo 6 Azoom, 56, W.Moreyra (5) 0 21,50 2 cps 7 Fumero, 55, F.Coria (3) 0 51,15 2 1/2 cps 8 Soy Noqueador, 56, G.Bonasola (1) 0 78,40 2 1/2 cps ú Teho In, 55, E.Torres (9) 0 117,60 22 cps - - - 0 Dividendos: STORM KAKE $ 2,35, 1,85 y 1,20. Super Inter $ 1,40 y 1,15. Que Cuadrero $ 1,40. EXACTA $ 375,00. TRIFECTA $ 497,00. DOBLE: a ganador $ 422,50, a placé $ 155,00. TRIPLO $ 4.460,00. No Corrió: (4) Settimio Severo. Tiempo: 1'22s57c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: La Dolfina Valiente. El ganador de 2 años es hijo de Fortify y Stormy Pursuer DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SANCIONADOR, 57, M.Aserito (11) 0 2 Coding Sheet, 57, F.Coria (10) 0 6,00 3 cps 3 Seattle Ness, 56, G.J.Garcia (9) 0 20,70 2 cps 4 Rapidos Reflejos, 57, W.Moreyra (8) 0 2,45 pzo 5 Champion Style, 57, D.E.Arias (7) 0 12,85 1 1/2 cpo 6 Libre De Culpa, 57, R.M.Torres (13) 0 12,05 cza 7 Pure Fuyi, 57, B.Enrique (2) 0 7,00 3/4 cpo 8 El Bartolo, 55, S.Barrionuevo (4) 0 20,65 1/2 cpo 9 Wild Board, 57, R.Alzamendi (14) 0 10,00 3/4 cpo 10 Private Staff, 55, L.Balmaceda (12) 0 56,10 1 cpo 11 San Chuck, 43, M.A.Sosa (6) 0 22,05 1/2 cpo ú Fan Speed, 57, J.Leonardo (1) 0 18,75 3 cps - - - 0 Dividendos: SANCIONADOR $ 4,50, 2,70 y 1,95. Coding Sheet $ 4,70 y 4,35. Seattle Ness $ 15,35. IMPERFECTA $ 587,50. CUATRIFECTA $ 70.303,00. DOBLE: a ganador $ 455,00, a placé $ 195,00.No corrieron: (3) Codi Bigote, (5) Catedratico Blue y (15) Storm Sur. Tiempo: 55s49c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: Pinta Buena. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Tatoo You DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LUCERITO ROY, 57, Jorge Peralta (2) 0 2 Casinero, 57, J.Villagra (3) 0 1,85 3/4 cpo 3 Visa Nipon, 56, C.Velazquez (14) 0 25,00 3 cps 4 Don Vals, 57, B.Enrique (10) 0 3,10 3/4 cpo 5* Hipersonic, 54, F.Coria (13) 0 29,25 pzo 6 New God, 56, G.J.Garcia (6) 0 148,30 1 cpo 7 Bio Sueño, 54, L.Balmaceda (7) 0 22,65 2 cps 8X I Newton, 57, A.Giorgis (12) 0 16,90 3/4 cpo 9 Soñador Lake, 54, L.Cabrera (15) 0 71,70 3/4 cpo 10+ Pal Viejo Mio, 53, U.Chaves (11) 0 27,10 1 1/2 cpo 11 Ragnar Lodbrok, 53, M.A.Sosa (9) 0 15,15 2 1/2 cps 12 Madelon, 56, R.Alzamendi (8) 0 200,25 7 cps 13 El De Rau, 57, J.M.Sanchez (4) 0 33,55 cza ú Barshim, 57, I.Monasterolo (5) 0 11,70 1 1/2 cpo - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: LUCERITO ROY $ 8,50, 2,60 y 2,50. Casinero $ 1,35 y 1,25. Visa Nipon $ 3,90. IMPERFECTA $ 320,00. CUATRIFECTA $ 32.515,00. PEPE JOY. Just Do It. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (1) Inside Edition2'18s23c.C.A.Meza B..El Chuchi (az). El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Penelope Inc