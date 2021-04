Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

J Any , 54, Jorge Peralta

NOT TRUE SALE , 57, C.Velazquez

NOVENA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Practicante Gan Pag. Dist. 1 DON DESATINO, 58, L.Balmaceda (7) 0 2 El Graduado, 58, M.Valle (3) 0 12,55 pzo 3 Mystery Manor, 57, R.Frias (12) 0 5,15 3 cps 4 This Way, 59, A.O.Lopez (15) 0 9,75 cza 5 Guapo Malevo, 59, A.Domingos (1) 0 5,30 hco 6 Baron Blue, 56, W.Moreyra (5) 0 13,40 1/2 cpo 7 Nespresso, 56, C.Velazquez (2) 0 13,65 1/2 cpo 8 Medium Will (brz), 54, I.Monasterolo (13) 0 29,00 1 1/2 cpo 9 Ex Tradition, 56, G.J.Garcia (4) 0 70,15 2 1/2 cps 10 Santana Do Ipanema, 54, P.Carrizo (11) 0 25,65 1 cpo 11 On The Rocks (brz), 53, C.Perez G. (8) 0 106,10 cza 12 Vivo Fantasy, 54, B.Enrique (14) 0 13,70 1/2 cpo 13 Epic Forum (usa), 56, J.Noriega (10) 0 18,65 2 cps 14 Pari Passu, 56, W.Pereyra (6) 0 24,75 4 cps ú* Star Option, 52, A.Allois (9) 0 82,55 7 cps - - - 0 - - (*) Corrió desestribado

Dividendos: DON DESATINO $ 2,45, 1,40 y 1,40. El Graduado $ 4,15 y 2,30. Mystery Manor $ 1,65. IMPERFECTA $ 752,50. CUATRIFECTA $ 7.567,00. DOBLE: a ganador $ 315,00, a placé $ 472,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'20s73c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Trio. El ganador de 5 años es hijo de Mount Nelson y Doña Gloria DECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 MASTER MAYO, 56, W.Pereyra (4) 0 2 Evo Revoltoso, 57, M.N.Ferreyra (5) 0 4,15 cza 3 Roman Pleasure, 56, B.Enrique (2) 0 1,70 1/2 cpo 4 Remoto Pau, 53, A.I.Romay (1) 0 11,60 9 cps 5 Love It, 56, L.Balmaceda (3) 0 8,40 15 cps - - - 0 Dividendos: MASTER MAYO $ 2,75. EXACTA $ 685,00. TRIFECTA $ 704,00. DOBLE: a ganador $ 535,00, a placé $ 195,00. PICK 4 $ 35.555,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s86c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Egalite De 9. El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Sinamayera UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 UKRAINIAN RATE, 57, J.Villagra (6) 0 2 El Apasionado, 57, W.Moreyra (3) 0 6,80 3 cps 3 Danpower, 50, E.G.Ortega T. (7) 0 43,00 1 cpo 4 Up Town, 56, G.J.Garcia (9) 0 28,50 3/4 cpo 5 El Puntillista, 55, M.Valle (10) 0 2,30 pzo 6 Tamayo Azteca, 57, J.Leonardo (8) 0 14,00 3 cps 7 Mystogan, 54, C.Montoya (4) 0 20,55 1/2 cpo 8 Supplejack, 57, F.Menendez (2) 0 7,50 2 cps 9 Biondi Plus, 55, J.Noriega (5) 0 7,50 2 1/2 cps ú No Quiero Nada, 54, M.A.Sosa (1) 0 21,05 6 cps - - - 0 Dividendos: UKRAINIAN RATE $ 3,10, 2,15 y 2,10. El Apasionado $ 2,50 y 1,75. Danpower $ 4,35. EXACTA $ 612,50. TRIFECTA $ 12.363,00. DOBLE: a ganador $ 432,50, a placé $ 260,00. TRIPLO $ 4.460,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Axel. El ganador de 4 años es hijo de Exchange Rate y Ucranian Girl DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 TIENE PENA, 56, R.Blanco (9) 0 2 Le Vasterival, 56, J.Villagra (1) 0 2,85 3/4 cpo 3 Dark Moon, 56, B.Enrique (3) 0 5,10 1 cpo 4* El Certero, 56, F.Coria (10) 0 13,65 2 1/2 cps 5 Scottrade, 56, M.La Palma (8) 0 5,75 1 1/2 cpo 6 Marcado Estoy, 54, S.Barrionuevo (12) 0 11,65 cza 7 Ibitalent, 54, C.Perez G. (4) 0 28,35 4 cps 8 Compadre As, 56, W.Pereyra (7) 0 11,40 3/4 cpo 9 Shouting Match, 56, F.Menendez (6) 0 29,05 1 1/2 cpo 10 South Bello, 56, C.Velazquez (11) 0 22,05 3 cps úX Ragnnar, 56, E.Ruarte (2) 0 69,55 0 cpo - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Rodó Dividendos: TIENE PENA $ 3,05, 1,40 y 1,35. Le Vasterival $ 1,35 y 1,10. Dark Moon $ 1,30. IMPERFECTA $ 282,50. CUATRIFECTA $ 3.547,00. DOBLE: a ganador $ 735,00, a placé $ 92,50.No corrieron: (5) Angioblack y (13) Macho Perfecto. Tiempo: 54s80c. Cuidador: H.A.Aliano. Stud: Sidney 2000 (vguay). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Turbina Des Bois DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 URBANSCAPE, 57, J.Pedrozo (14) 0 2 Sera Otro Dia, 57, C.Cuellar (6) 0 16,15 cza 3 Ahicito, 54, A.I.Romay (7) 0 9,85 1 1/2 cpo 4 El Moreno Baila, 57, G.J.Garcia (3) 0 58,85 v.m. 5 Solo Cristobal, 58, F.Calvente (9) 0 6,65 1 1/2 cpo 6 Hello My Boy, 54, M.A.Sosa (10) 0 4,30 pzo 7 Sello Divino, 54, C.Montoya (8) 0 9,85 cza 8 Il Ragazzo, 57, Jorge Peralta (4) 0 7,70 1 cpo 9 Que Apasionado, 56, L.Vai (2) 0 6,90 5 cps 10 Mister Carson`s, 57, F.Coria (13) 0 4,10 1 cpo 11 New Order, 53, C.Perez G. (12) 0 39,35 pzo 12 Adelpho, 57, B.Enrique (5) 0 6,70 1/2 cpo 13 Sid Pard, 52, N.Lacorte (11) 0 206,55 3 cps ú Improvisado, 56, M.La Palma (1) 0 266,90 12 cps - - - 0 Dividendos: URBANSCAPE $ 32,95, 22,95 y 12,65. Sera Otro Dia $ 8,55 y 6,65. Ahicito $ 3,35. IMPERFECTA $ 22.867,50. CUATRIFECTA $ 513.942,00 DOBLE EXTRA: a ganador $ 37.160,00, a placé $ 1.130,00. TRIPLO $ 120.000,00. PICK 4 $ 383.332,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 542.321,00 , con 5 aciertos $ 5.705,05. Corrieron todos. Tiempo: 56s12c. Cuidador: C.F.Visconti. Stud: Don Mincho (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Sadler S Hal. RECAUDACIÓN $ 27.571.925. . TIENE PENA. Le Vasterival. Dark Moon. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (5) Angioblack y (13) Macho Perfecto54s80c.H.A.Aliano.Sidney 2000 (vguay). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Turbina Des Bois UKRAINIAN RATE. El Apasionado. Danpower. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. Corrieron todos0s0c.H.G.Calvente.Axel. El ganador de 4 años es hijo de Exchange Rate y Ucranian Girl MASTER MAYO. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'32s86c.J.F.Saldivia.Egalite De 9. El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Sinamayera DON DESATINO. El Graduado. Mystery Manor. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'20s73c.E.Martin Ferro.Trio. El ganador de 5 años es hijo de Mount Nelson y Doña Gloria

NOT TRUE SALE. Midriasis. J Any. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK POZO MAX. Corrieron todos1'9s23c.J.E.Zancanaro.Los Durmientes. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Election Sale