Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* LAST DINAMIT, 56, F.Vilches (14) 2 Anguila De Coral, 56, F.Arreguy (h) (6) 12,45 6 cps 3 Linda Tablet, 56, B.Enrique (11) 1,80 1/2 cpo 4 La Fantasista, 56, C.Velazquez (1) 4,40 1 cpo 5 Alandria, 56, R.Blanco (7) 8,30 1 cpo 6 Danza Dorada, 52, A.Allois (15) 19,45 2 1/2 cps 7X Milagrosa Ray, 56, W.Moreyra (3) 13,30 pzo 8 Play Santina, 56, G.Hahn (5) 26,30 5 cps 9 Curiosa Hechicera, 52, L.Brigas (8) 197,65 1/2 cpo 10 You Queen, 56, F.L.Goncalves (2) 15,10 cza 11+ Iluminada Pituca, 56, M.Rey (10) 277,45 6 cps 12** Star Trail, 52, E.Candia G. (13) 92,85 4 cps ú/ Reina Sin Trono, 56, A.Giorgis (4) 31,40 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó cruzado

Dividendos: LAST DINAMIT $ 6,35, 3,30 y 1,35. Aguila De Coral $ 3,45 y 1,45. Linda Tablet $ 1,10. IMPERFECTA $ 2.455,00. CUATRIFECTA $ 28.950,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.700,00, a place $ 1.200,00. TRIPLO $ 10.635,00. PICK 4 $ 32.890,00. No corrieron: (9) Clara Fortuna y (12) Baska Alaia. Tiempo: 58s1c. Cuidador: J.A.Marquez. Stud: Doña Antonia (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Dynamix y Last Clich. RECAUDACIÓN: $ 52.806.318. .

THURMAN. Semana Loca. Leona Olivia. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora place. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'11s17c.D.Peña.Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de Equal Stripes y Timbrera