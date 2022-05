Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

THE BEST HIT , 57, R.Blanco

SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SAN VALENTINO, 57, W.Moreyra (5) 2 Mare Nubium, 55, F.Quinteros (9) 2,60 4 cps 3 Al Maestro, 57, M.Valle (2) 2,20 3/4 cpo 4 Disco Glorioso, 57, G.Bonasola (1) 12,95 2 1/2 cps 5 Giacom Seattle, 55, E.G.Ortega T. (8) 50,35 10 cps 6 Fuerte Carcajada, 57, R.M.Torres (4) 6,75 7 cps 7 Manipulator Champ, 57, E.Torres (6) 21,20 2 cps ú* Fire In City, 57, P.Carrizo (7) 34,65 15 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: SAN VALENTINO $ 4,15 y 1,40. Mare Nubium $ 1,40. EXACTA $ 845,00. TRIFECTA $ 2.070,00. DOBLE: a ganador $ 295,00, a placé $ 55,00. 5 Y 6 POZO MAX con 6 aciertos $ 6.599.115,00, con 5 aciertos $ 8.325,00.No Corrió: (3) Jump Higher. Tiempo: 1'22s68c. Cuidador: M.Iguacel Loeda. Stud: Kazan. El ganador de 4 años es hijo de Cisne Branco y Savoir Aimer OCTAVA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio De Las Americas (osaf) (g. I) - Copa seduardo S. Bloussons (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1 CHANTA JOY, 58, R.Blanco (14) 2 Royal Rimout, 58, C.Velazquez (4) 5,05 3/4 cpo 3* Bello Embrujado, 58, M.Valle (7) 3,55 1 cpo 4 Amiguito De Lo Ajeno, 60, J.Villagra (1) 5,90 2 1/2 cps 5 Siempre En Mi Mente, 58, E.Ortega P. (3) 13,00 1 1/2 cpo 6 Super Inter, 58, F.L.Goncalves (10) 8,45 3 cps 7 Fango Negro, 60, G.Calvente (5) 34,10 2 1/2 cps 8 Roman Pleasure, 60, B.Enrique (11) 6,00 3/4 cpo 9 Dar El Alma, 60, O.Alderete (13) 17,85 6 cps 10X Nacho Surge, 60, I.Monasterolo (9) 38,80 2 1/2 cps 11 Don Beco, 60, W.Pereyra (12) 39,45 4 cps ú One In Ten, 60, J.Noriega (6) 28,10 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó mal Dividendos: CHANTA JOY $ 5,90, 2,00 y 1,90. Royal Rimout $ 2,40 y 2,00. Bello Embrujado $ 1,85. IMPERFECTA $ 1.300,00. CUATRIFECTA $ 4.756,00. DOBLE: a ganador $ 985,00, a placé $ 242,50. TRIPLO $ 13.885,00. PICK 4 POZO MAX $ 62.500,00.No corrieron: (2) Quetrio Caleu y (8) Master Mayo. Tiempo: 1'34s51c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Marchita NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DAREDEVIL, 57, F.L.Goncalves (7) 2 Esquilinum, 57, J.Rivarola (4) 2,50 3 cps 3 Anochecido Song, 53, E.Candia G. (2) 6,80 cza 4 Fall Away, 57, D.A.Gomez (8) 3,35 cza 5 Van Del Runner, 55, F.Correa (6) 8,65 3 cps 6 Montsegur, 57, G.Bonasola (3) 12,15 pzo ú Whisked, 57, M.Fernandez (5) 17,30 12 cps - - - Dividendos: DAREDEVIL $ 3,40 y 2,40. Esquilinum $ 2,00. Anochecido Song $. EXACTA $ 580,00. TRIFECTA $ 2.725,00. DOBLE: a ganador $ 1.272,50, a placé $ 157,50.No Corrió: (1) Che Matador. Tiempo: 1'34s74c. Cuidador: P.O.Armada. Stud: La Encrucijada. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Dernier Tir DECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Republica Argentina (g. I) (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1 NIEVRE, 60, E.Torres (9) 2 Dreaman, 60, C.Velazquez (1) 4,05 cza 3 Lord Of Lords, 60, J.Villagra (11) 7,80 3 cps 4 Spirit Of Light, 60, O.Alderete (5) 17,35 1/2 cpo 5 Alibaba Song, 60, B.Enrique (3) 6,30 3 cps 6 Remen, 60, I.Monasterolo (4) 14,00 1/2 cpo 7 Bamb Craf, 60, R.Blanco (2) 8,70 cza 8 Newniverse, 57, E.Candia G. (10) 131,15 cza 9 Special Dubai, 60, G.Calvente (8) 2,70 2 1/2 cps 10 Estruendoso Dubai, 60, A.Cabrera (12) 85,05 1 1/2 cpo 11 Pay The Man, 57, W.Pereyra (13) 8,00 9 cps 12 Rayo Vallecano, 60, E.Ortega P. (7) 25,45 3 cps ú Sidney Lima, 60, D.E.Arias (6) 76,20 7 cps - - - Dividendos: NIEVRE $ 24,00, 9,05 y 4,60. Dreaman $ 2,60 y 1,90. Lord Of Lords $ 3,05. IMPERFECTA $ 7.050,00. CUATRIFECTA $ 788.968,00. DOBLE: a ganador $ 3.755,00, a placé $ 230,00. TRIPLO $ 100.000,00. PICK 4 $ 187.500,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'59s41c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: Rodolfo Pedro. El ganador de 4 años es hijo de Catcher In The Rye y Nuit UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BRIGUNE, 53, E.Candia G. (2) 2 Memorabilia, 57, B.Enrique (4) 3,00 2 1/2 cps 3 Zora Mora, 56, M.Aserito (5) 4,20 hco 4 Malibu Lights, 53, J.Roman (7) 4,65 3 cps 5 Soy Intensa, 52, J.Flores (6) 11,05 pzo 6 Proud Star, 55, A.Cabrera (3) 32,10 2 1/2 cps 7 Orange Crush (brz), 55, C.Montoya (8) 31,90 cza 8 Consolame Pampa, 57, W.Moreyra (1) 16,15 1 1/2 cpo ú Violencia, 57, L.Balmaceda (9) 21,75 10 cps - - - Dividendos: BRIGUNE $ 2,85, 1,70 y 1,15. Zora Mora $ 1,55 y 1,10. Memorabilia $ 1,10. EXACTA $ 452,50. TRIFECTA $ 1.550,00. DOBLE: a ganador $ 3.300,00, a placé $ 1.125,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s46c. Cuidador: R.D.Ibarra. Stud: Cumeneyen. La ganadora de 5 años es hija de Ap Candy y Blue Fortune DUODECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio Criadores (g. I) - Copa sbreeders` Cup - Distaffs - GRUPO I Pag. Dist. 1 LA VALIDADA, 60, G.Calvente (4) 2 Summer Rae, 60, J.Noriega (11) 2,65 hco 3 Emerit Craf, 60, R.Blanco (3) 5,10 1/2 pzo 4 Bononia, 60, W.Moreyra (1) 24,00 1 1/2 cpo 5 Scarpetta, 57, L.Vai (8) 11,45 pzo 6 Soviet Catch, 60, F.L.Goncalves (10) 10,35 1/2 cpo 7 Boqueria, 57, C.Velazquez (2) 12,65 3/4 cpo 8 Son De La Negra, 60, W.Pereyra (9) 4,95 5 cps 9 Pura Verdad, 60, J.Villagra (7) 33,20 1 1/2 cpo 10 Moyvore Rose, 57, B.Enrique (6) 6,25 7 cps ú Marquesa Key, 60, L.Balmaceda (5) 17,20 3 cps - - - Dividendos: LA VALIDADA $ 15,15, 5,55 y 3,95. Summer Rae $ 1,75 y 1,35. Emerit Craf $ 1,95. IMPERFECTA $ 3.285,00. CUATRIFECTA $ 60.739,00. DOBLE: a ganador $ 2.110,00, a placé $ 92,50. TRIPLO $ 153.845,00. PICK 4 $ 375.000,00.No Corrió: (9a) Verde Pipian. Tiempo: 2'0s54c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Buenos Muchachos. La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y La Subordinada DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA GREEN, 56, W.Moreyra (2) 2 Nakati Salvaje, 56, B.Enrique (10) 1,45 7 cps 3 Scootaloo, 52, F.Gimenez (10a) 1,45 1/2 pzo 4 Escaramuza Scat, 57, D.A.Gomez (4) 6,80 1/2 cpo 5 Ida Red, 56, O.Alderete (12) 6,85 pzo 6 Escenica, 56, C.Velazquez (8) 11,60 5 cps 7 Grace Stripes, 56, A.I.Romay (3) 86,65 3 cps 8 Que Importa, 56, R.R.Barrueco (9) 84,85 1 1/2 cpo 9 Senora Catalana, 56, P.Carrizo (11) 51,00 1/2 cpo 10 She`s Special, 56, F.L.Goncalves (5) 19,20 3 cps ú Escape Intent, 57, R.Blanco (7) 6,10 4 cps - - - Dividendos: DOÑA GREEN $ 15,00, 3,30 y 1,50. Nakati Salvaje $ 1,70 y 1,20. Scootaloo $ 1,50. EXACTA $ 1.190,00. TRIFECTA $ 6.240,00. DOBLE: a ganador $ 7.097,50, a placé $ 302,50..No corrieron: (1) En Alta y (6) Lilah Lin. Tiempo: 1'9s5c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Junot Stud. La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Donna Dina DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUIS AMOUREUX, 56, G.Borda (3) 2 Tendy Vera, 56, A.I.Romay (5) 5,65 1 cpo 3 Eau Claire, 56, J.Villagra (7) 7,85 3 cps 4 Mia En Septiembre, 56, P.Carrizo (4) 16,70 2 1/2 cps 5 Super Bless, 54, L.M.Fer`dez (6) 17,45 4 cps 6 Si Beso, 52, U.Chaves (8) 27,55 2 cps 7 Crhys Kissing, 56, I.Monasterolo (1) 3,30 3/4 cpo ú Clara Tentacion, 56, B.Enrique (2) 8,50 4 cps - - - Dividendos: SUIS AMOUREAUX $ 1,90 y 1,25. Tendy Vera $ 1,75. EXACTA $ 342,50. TRIFECTA $ 1.442,50. DOBLE: a ganador $ 1.012,50, a placé $ 690,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s0c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Salvador De Puertos. La ganadora de 3 años es hija de Portal Del Alto y Lujan Strike DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROSPremio: Gran Premio Ciudad De Buenos Aires (g. I) (internacional) - GRUPO I Pag. Dist. 1 LUTHIER BLUES, 60, B.Enrique (6) 2 Sin Cambio, 60, F.Coria (7) 10,40 6 cps 3 Lorenzo Rye, 60, F.L.Goncalves (5) 19,15 cza 4 Storm Dynamico, 60, G.Hahn (9) 5,90 1 cpo 5 Urban Lady, 58, D.R.Gomez (11) 3,95 cza 6 Litoral Blues, 59, Jorge Peralta (4) 65,15 2 cps 7 Testarda, 58, M.Valle (10) 57,35 1 cpo 8 Alisier, 59, I.Monasterolo (3) 81,10 cza 9 South Prospect, 60, F.Calvente (8) 49,40 3/4 cpo 10 Maestra Druida, 57, E.Ortega P. (5a) 19,15 1 1/2 cpo 11 Agiosto, 60, R.Blanco (2) 79,75 5 cps ú Abuelo Gregorio, 60, W.Pereyra (1) 85,95 14 cps - - - Dividendos: LUTHIER BLUES $ 1,65, 1,65 y 1,25. Sin Cambio $ 1,75 y 1,75. Lorenzo Rye $ 2,35. EXACTA $ 365,00. TRIFECTA $ 3.122,50. DOBLE: a ganador $ 122,50, a placé $ 242,50. TRIPLO $ 3.470,00. PICK 4 $ 46.875,00. Corrieron todos. Tiempo: 53s96c. Cuidador: Gonzalo Sarno. Stud: Kirby`s (az). El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y House Rules DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL ESCRIBIENTE, 57, A.Paez (2) 2 Lustro Joy, 57, W.Moreyra (3) 3,75 1/2 cpo 3 Low, 57, I.Zapata (8) 8,15 4 cps 4 Todos Al Palco, 57, E.Torres (5) 7,00 2 1/2 cps 5 Estuco, 57, R.Tarragona (1) 43,50 1/2 cpo 6 Mas Corazon, 53, G.Borda (6) 4,55 3/4 cpo 7 Royal Compassion, 53, E.Candia G. (11) 19,70 4 cps 8 Horse And Hearts, 58, I.Ojeda (4) 47,80 3/4 cpo 9 Mystogan, 57, S.Piliero (10) 36,80 hco 10 Odyseo, 57, J.Rivarola (9) 56,70 cza ú Hills Rimout, 57, J.Villagra (7) 2,65 cza - - - Dividendos: EL ESCRIBIENTE $ 7,85, 2,75 y 1,95. Lustro Joy $ 2,05 y 1,80. Low $ 1,70 . IMPERFECTA $ 975,00. CUATRIFECTA $ 21.529,00. DOBLE: a ganador $ 737,50, a placé $ 55,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 548.760,00, con 5 aciertos $ 2.620,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s6c. Cuidador: R.H.Affre. Stud: Los Wue (az). El ganador de 5 años es hijo de Señor Candy y Firm Reality DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 UN RAYO, 56, R.Blanco (14) 2 Paladin Oriental, 56, B.Enrique (10) 2,15 3/4 cpo 3 Kennedy Back, 56, F.L.Goncalves (3) 9,40 2 1/2 cps 4 East Ender, 56, E.Ortega P. (4) 5,15 3 cps 5 Años Felices, 56, W.Moreyra (2) 6,50 2 1/2 cps 6 Super Fain, 56, J.Villagra (11) 8,90 6 cps 7 Briarwood, 52, A.Casteig (1) 8,00 2 cps 8 Egnaton, 56, M.N.Ferreyra (8) 19,30 3 cps 9 Reflejado, 56, C.Velazquez (9) 40,05 1 1/2 cpo 10 Time For Dancing, 56, E.Torres (13) 27,50 1 cpo 11 Electronic Music, 56, O.Alderete (15) 31,75 7 cps 12 Lo Mejor Del Amor, 52, G.Borda (12) 131,45 1/2 cpo 13 Coco Chambo, 52, J.Flores (7) 123,60 1 cpo ú Capitono, 56, E.Suarez (16) 79,20 2 1/2 cps - - - Dividendos: UN RAYO $ 22,75,4,80 y 3,05. Paladin Oriental $ 1,90 y 1,70. Kennedy Back $ 2,35. IMPERFECTA $ 11.050,00. CUATRIFECTA $ 77.942,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 50.990,00, a placé $ 1.120,00. TRIPLO $ 102.940,00. PICK 4 $ 114.940,00. No corrieron: (5) Total Colt y (6) Misty Hero. Tiempo: 1'21s80c. 