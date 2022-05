Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 BIONDI PLUS, 54, O.Arias (8) 2 Que Ta Gueno, 57, F.Coria (6) 6,55 4 cps 3 Tears Of Pride, 57, B.Enrique (9) 5,55 v.m. 4 Bolt Cat, 52, J.Flores (1) 22,15 1 cpo 5 Ruler Song, 57, M.Valle (5) 4,35 1/2 cpo 6 In A Flash, 56, C.Velazquez (7) 18,20 cza 7 Wallander, 53, L.Brigas (12) 4,95 1 1/2 cpo 8 Chuck Chucky, 54, M.Monte (3) 10,55 2 1/2 cps 9 Carpet Crawler, 52, G.Tempesti V. (4) 22,05 cza 10 Sivario, 55, I.Monasterolo (10) 23,30 2 1/2 cps ú El Chiste Key, 57, Jorge Peralta (11) 3,25 3/4 cpo - - -

Dividendos: BIONDI PLUS $ 23,65, 8,50 y 4,00. Que Ta Gueno $ 3,05 y 2,25. Tears Of Pride $ 2,55. IMPERFECTA $ 13.100,00. CUATRIFECTA $ 1.444.996,00 . DOBLE EXTRA: a ganador $ 114.590,00, a placé $ 1.330,00. TRIPLO $ 75.000,00. PICK 4 $120.685,00.No Corrió: (2) Cattleya Com. Tiempo: 54s41c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Don Enrique`s. El ganador de 5 años es hijo de Biondi y Bengala Plus