Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

TRIGGER DONE , 5, W.Pereyra

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MR FINNEGAN, , E.Ortega P. (1) 63085 2 Agua Fuerte Song, , R.Blanco (3) 66495 3,70 5 cps 3 Kryptos, , L.Balmaceda (7) 31143 7,90 1 cpo 4 Spirit Of Light, , W.Pereyra (2) 14777 16,65 1/2 cza 5 Es Empirico, , F.L.Goncalves (4) 106970 2,30 4 cps 6 Hold The Gold, , P.Carrizo (8) 8678 28,35 1/2 cpo 7 Ala Rye, 2, R.Frias (12) 4037 60,95 3 cps 8 Catanazo, , J.Noriega (11) 20249 12,15 1/2 cpo 9 Prado Bonito, , E.Ruarte (5) 2465 99,80 1 cpo 10 Golden Cause, , I.Monasterolo (10) 8411 29,25 3 1/2 cps 11 Barbanegra, , F.Barroso (9) 5354 45,95 1 1/2 cpo ú Western Warrior, , J.Villagra (6) 12426 19,80 11 cps - - - 344089 Dividendos: MR FINNEGAN $ 3,90, 1,95 y 1,70. Agua Fuerte Song $ 1,45 y 1,20. Kryptos $ 2,55. IMPERFECTA $ 183,00. TRIFECTA Extra $ 2.479,00. DOBLE $ 613,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s59c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Sala De Guardia. El ganador de 3 años es hijo de Cima De Triomphe y Ground Zero TERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 LORD OF LORDS, , J.Villagra (10) 39927 2 Youpaycash, , W.Pereyra (6) 22412 10,60 4 cps 3 Master Clette, , F.L.Goncalves (8) 31676 7,50 2 cps 4 Exclusive Banking, 7, G.Calvente (11) 52793 4,50 2 cps 5 Caro Key, , A.Domingos (9) 125035 1,90 1/2 cpo 6* Fino Scat, , E.Ortega P. (4) 4292 55,35 7 cps 7 Nut Curry, , L.Noriega (7) 8718 27,25 1/2 pzo 8 Bay De Verds, 8, F.Calvente (3) 12738 18,65 2 cps 9 Remejorado, , B.Enrique (1) 5480 43,35 8 cps 10 South Globe, , R.Blanco (2) 9599 24,75 2 1/2 cps 11 Aberri Eguna, , M.Aserito (13) 10218 23,25 2 cps ú Big Bang Theory, , G.J.Garcia (12) 7751 30,65 s.a. - - - 330638 - - (*) Largó frío Dividendos: LORD OF LORDS $ 5,95, 3,15 y 1,90. Youpaycash $ 5,15 y 4,05. Master Clette $ 3,30. IMPERFECTA $ 901,00. TRIFECTA $ 5.604,50. DOBLE $ 552,50.No Corrió: (5) Rinoceronte. Tiempo: 1'23s78c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Nabeela CUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SELENIUM HALO, , W.Pereyra (2) 145633 2 Puro Halo, , I.Monasterolo (7) 42521 6,85 1/2 pzo 3 Pinta Que Mata, , F.L.Goncalves (10) 52480 5,55 pzo 4* Jolly Night, , O.Alderete (4) 14383 20,25 1 1/2 cpo 5 Hurry Harry, , B.Enrique (11) 73738 3,95 3 cps 6X Santuli, 2, E.Suarez (5) 2174 133,95 1 1/2 cpo 7 Grosso Amor, , C.Velazquez (12) 42833 6,80 1 cpo 8 Pirufin, , M.Aserito (8) 7113 40,95 2 cps 9 Hadeed, , J.Villagra (9) 11721 24,85 3/4 cpo 10 Como Kissing, , L.Vai (13) 4149 70,20 pzo 11 Fone, , M.Medina (3) 7788 37,40 2 1/2 cps 12 Real Inca, , J.Da Silva (1) 2140 136,10 11 cps ú Vasili Kandinsky, 3, C.Perez G. (6) 1426 204,25 s.a. - - - 408099 - - (*) Largó frío (X) Se escapó de los partidores Dividendos: SELENIUM HALO $ 2,00, 1,75 y 1,15. Puro Halo $ 2,75 y 1,50. Pinta Que Mata $ 1,25. IMPERFECTA $ 160,00. TRIFECTA $ 766,00. DOBLE $ 205,00. CUATERNA $ 13.536,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s63c. Cuidador: J.C.Nievas. Stud: Don Alfredo (pna). El ganador de 3 años es hijo de Sebi Halo y Bakasekele QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MASTER SOY, , I.Monasterolo (7) 129799 2 Medaglia D`argento, , F.L.Goncalves (1) 52187 4,85 5 cps 3 Veggie Joy, , L.Vai (6) 3439 73,60 1/2 pzo 4 Candilero, , N.Villarreta (12) 14505 17,45 7 cps 5 Cruzado De Olvido, , E.Ortega P. (11) 8367 30,25 cza 6 Summer Festival, , F.Barroso (2) 7910 32,00 hco 7 Baculum, , O.Alderete (3) 13357 18,95 1/2 cza 8 Despacito, , W.Pereyra (4) 9238 27,40 cza 9* Alibaba Song, , R.Blanco (13) 52731 4,80 1/2 cza 10 Centella Good Friend, , J.Villagra (9) 3467 73,00 2 cps 11 Influenciado, , L.Balmaceda (8) 2601 97,30 3 cps 12 Sexy Es, , G.Bellocq (5) 23545 10,75 7 cps úX El De Rodas, , L.Cabrera (10) 32243 7,85 1 1/2 cpo - - - 353388 - - (*) Largó cruzado (X) Desmontó Dividendos: MASTER JOY $ 1,95, 1,35 y 1,20. Medaglia D Argento $ 1,85 y 1,65. Veggie Joy $ 3,80. IMPERFECTA $ 95,00. TRIFECTA $ 1.829,50. DOBLE $ 37,50. CUATERNA JACKPOT $ 1.415,75. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s20c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Ferre. El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Soy Porfiada SEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA ROCA SCAT, 7, B.Enrique (7) 113427 2 Quilladina, 3, F.Gimenez (6) 59954 3,50 3/4 cpo 3 Keyana, 7, G.Calvente (4) 44647 4,70 1/2 pzo 4 Ligera Saam, 7, D.E.Arias (5) 18820 11,15 2 1/2 cps 5 Puros Secretos, 7, W.Pereyra (2) 31555 6,65 3/4 cpo 6 Equal Comic, 7, A.Domingos (3) 6769 31,00 7 cps 7 La Troyana, 7, F.L.Goncalves (1) 14674 14,30 3/4 cpo ú Kuku Inca, 7, F.Vilches (8) 3130 67,05 s.a. - - - 292976 Dividendos: LA ROCA SCAT $ 1,85, 1,10 y 1,10. Quilladina $ 1,50 y 1,10. Keyana $ 1,10. EXACTA $ 42,50. TRIFECTA Extra $ 376,00. DOBLE $ 46,00.No Corrió: (9) India Gala. Tiempo: 1'12s73c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Caryjuan. La ganadora de 4 años es hija de Knockout y Rocococa Sam SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ANGELAIN, 7, D.Ramella (9) 120966 2 Silky Rose, 7, G.Calvente (7) 104363 2,55 1 1/2 cpo 3 Amuradisima, 7, O.Alderete (3) 24871 10,70 7 cps 4* Bailarina Maria, 3, A.I.Romay (4) 13753 19,35 hco 5 Zorrita Island, 7, F.L.Goncalves (6) 35483 7,50 3/4 cpo 6 Sobrevivir, 7, D.E.Arias (1) 28161 9,45 1 cpo 7 Tabaqueña, 7, L.Cabrera (5) 32653 8,15 1 1/2 cpo 8 Most Shine, 7, F.Vilches (8) 2539 104,80 3/4 cpo 9 Valsa Bina, 7, C.Montoya (2) 7486 35,55 4 cps ú Divertida Queen, , F.Riquelme (10) 1736 153,30 s.a. - - - 372012 - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: ANGELAIN $ 2,20, 1,45 y 1,20. Silky Rose $ 1,75 y 1,80. Amuradisima $ 2,00. EXACTA $ 56,00. TRIFECTA $ 313,50. DOBLE $ 34,00. TRIPLO ESPECIAL $ 502,50. CUATERNA $ 280,50. QUINTUPLO: a ganador $ 943,50, a placé $ 14,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s40c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: El Reto. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Semanera OCTAVA CARRERA- 1000 METROSClasico La Troienne (l) - L Gan Pag. Dist. 1 SINGER KEY, , F.L.Goncalves (6) 88056 2 La Rubia Blue, , J.Noriega (5) 55487 3,65 1/2 cpo 3 Kiss With Style, 8, E.Ortega P. (1) 63290 3,20 hco 4 Pestañas Arqueadas, 8, G.Bonasola (2) 10360 19,55 3 cps 5 Alma Campestre, 0, D.Ramella (3) 22629 8,95 hco 6 Dona True, 1, A.Cabrera (4) 37505 5,40 1/2 cpo ú Form Star, 8, S.Barrionuevo (7) 3991 50,75 1 1/2 cpo - - - 281318 Dividendos: SINGER KEY $ 2,30 y 1,10. La Rubia Blue $ 1,20. EXACTA $ 44,00. TRIFECTA $ 94,00. DOBLE $ 58,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s63c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Key Deputy y Miss Best Sing NOVENA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* CANDY CATEDRATICA, 7, P.Diestra (h) (8) 138517 2 Camp Glory, 7, J.Noriega (4) 34629 7,00 1/2 pzo 3X Lambda Velorum, 2, R.Frias (2) 53276 4,55 1 1/2 cpo 4 Consagrazione, 5, O.Alderete (5) 27863 8,70 2 cps 5+ Che Maquina, 7, C.Montoya (7) 79477 3,05 7 cps 6 Bava, , L.Balmaceda (3) 8053 30,10 4 cps - - - 341815 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores (+) Ligó suelta Dividendos: CANDY CATEDRATICA $ 1,75 y 1,50. Camp Glory $ 2,45. EXACTA $ 97,00. TRIFECTA Extra $ 756,00. DOBLE $ 46,50. TRIPLO $ 500,00.No corrieron: (1) Colombina Inca y (6) Lucky Harmony. Tiempo: 58s41c. Cuidador: J.D.Diestra. Stud: Sacrificio (tan). La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y Lacada Point DECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 BELA DE MAIS, , G.Bellocq (9) 90205 2 Aguella, , E.Ortega P. (13) 87472 3,30 3 cps 3 Antimony, , M.Valle (3) 8992 32,10 3/4 cpo 4 Joanna (brz), , A.Domingos (1) 12915 22,35 1 1/2 cpo 5 Honey Key, , F.L.Goncalves (7) 104966 2,75 1/2 cpo 6 Ciudad Deseada, , B.Enrique (11) 20545 14,05 1/2 pzo 7 Summer In Halo, , J.Villagra (6) 8694 33,20 1/2 cpo 8 Bankera, , I.Monasterolo (12) 7345 39,30 1 cpo 9 Dona Bugra, , A.Cabrera (4) 8895 32,45 4 cps 10 Fahda, , J.Noriega (10) 24671 11,70 1/2 cpo ú Fragancia Primaveral, , J.Da Silva (8) 28722 10,05 14 cps - - - 403424 Dividendos: BELA DE MAIS $ 3,20, 1,45 y 1,25. Aguella $ 1,60 y 1,50. Antimony $ 4,05. IMPERFECTA $ 110,00. TRIFECTA $ 1.711,50. DOBLE $ 84,50.No corrieron: (2) Serleena y (5) Joy Sexista. Tiempo: 1'25s43c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Tres P.. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Lindalindalinda UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MASTER TRADIZION, , F.L.Goncalves (1) 35606 2 Fineza Romana, , L.Tello E. (11) 52443 6,45 1/2 cpo 3 Dseta Rye, , W.Pereyra (3) 69032 4,90 1 1/2 cpo 4 Embriagame, , O.Villarroel (12) 96645 3,50 2 cps 5 Esta Equipada, , A.Domingos (9) 71969 4,70 4 cps 6 Indicada Girl, , F.Barroso (10) 92673 3,65 pzo 7 Luna Titi, , G.Bonasola (7) 2507 134,90 cza 8 Trama Urbana, , A.Cabrera (6) 15134 22,35 1/2 cpo 9 Correr La Bola, , B.Enrique (13) 5011 67,50 1/2 cza 10 Intensa Mirada, 2, R.Frias (8) 10738 31,50 1/2 pzo 11 Sea Prize, , J.Noriega (2) 16541 20,45 3 1/2 cps 12 Oh Que Mani, , L.Cabrera (5) 3158 107,10 3/4 cpo ú I`m A Global Girl, , A.Castro (4) 2038 166,00 pzo - - - 473495 Dividendos: MASTER TRADITION $ 9,50, 3,35 y 2,30. Fineza Romana $ 3,10 y 2,20. Dseta Rye $ 3,90. IMPERFECTA $ 508,00. TRIFECTA $ 4.197,50. DOBLE $ 629,00. CUATERNA SELECTIVA $ 3.970,00. CADENA JACKPOT $ 1.593,90. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s37c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Mastercraftsman y Tradizione Slam DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MALBEC RYE, 7, R.Blanco (9) 75256 2 Tahini Night, 7, G.J.Garcia (7) 33377 11,95 1/2 pzo 3 Ukrainian Rate, 7, G.Calvente (6) 37986 10,50 1 1/2 cpo 4 Dellpo, 7, C.Benitez (16) 30800 12,95 cza 5 Holling, 7, F.L.Goncalves (15) 65927 6,05 3/4 cpo 6 Rhydon, 7, E.Ortega P. (14) 166190 2,40 1/2 cpo 7 Berry Talent, 7, B.Enrique (13) 25405 15,70 2 cps 8 Santy Tilingo, 7, Jorge Peralta (10) 45845 8,70 1 1/2 cpo 9 Empyros, 7, G.Bonasola (3) 16148 24,70 3/4 cpo 10* Renan, 7, F.Coria (11) 1775 224,75 1/2 cpo 11 Tradizion Way, 7, I.Monasterolo (2) 10765 37,05 5 cps 12 Tamayo Azteca, , C.Perez G. (1) 14094 28,30 1 cpo 13 Taquito True, 7, L.Balmaceda (5) 9860 40,45 2 1/2 cps 14 Le Vive, 7, J.Villagra (12) 6871 58,05 3/4 cpo 15 Rey Upalala, 5, M.La Palma (4) 6184 64,50 3 1/2 cps ú Señor Road, 7, G.Mansilla (8) 11299 35,30 8 cps - - - 557782 - - (*) Desmontó Dividendos: MALBEC RYE $ 5,30, 3,25 y 2,05. Tahini Night $ 6,80 y 3,85. Ukranian Rate $ 2,95. IMPERFECTA $ 686,00. CUATRIFECTA $ 56.033,25. DOBLE $ 420,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s72c. Cuidador: P.E.Sahagian. Stud: Barcelona. El ganador de 4 años es hijo de Catcher In The Rye y Burg Malicia DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 FREE FANTASY, 7, W.Pereyra (10) 45731 2 Saruman, 3, N.Villarreta (5) 5239 107,80 2 cps 3 Domiziano, , B.Enrique (14) 91093 6,20 1/2 cpo 4 Dinero Cash, 7, M.Valle (11) 92586 6,10 3/4 cpo 5 Canto A La Vida, , L.Balmaceda (12) 13273 42,55 3/4 cpo 6 Semaforo Plus, , F.Correa (2) 97375 5,80 pzo 7* Cafe Van, 7, A.Cabrera (15) 68875 8,20 1 cpo 8 Shades Of Mystic, , J.Villagra (6) 66837 8,45 1 cpo 9 Amigo Yacare, 5, M.La Palma (13) 45002 12,55 1 cpo 10 Dios Sembrador, , F.L.Goncalves (4) 19243 29,35 1/2 pzo 11 Gato Bravo Key, , I.Monasterolo (8) 24880 22,70 1 cpo 12 Gino Veloce, 2, R.Frias (7) 12880 43,85 hco 13 Macana Brother, , P.Carrizo (1) 2965 190,45 1/2 cpo 14 Artaud, , E.Ortega P. 