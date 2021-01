Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Brio Cause , 55, C.Montoya

All Victory , 53, A.Coronel E.

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DANCING STREET, 55, M.La Palma (15) 22838 2 Campanita Song, 57, C.Velazquez (16) 136166 2,65 2 1/2 cps 3 Munay, 54, C.Perez G. (12) 8622 41,85 3 1/2 cps 4 Ruperta Candy, 55, L.Balmaceda (9) 65016 5,55 1 1/4 cps 5 Numma, 57, G.Bellocq (1) 92523 3,90 3 1/2 cps 6 Leonilda, 57, E.Siniani (11) 42957 8,40 2 cps 7 Spiritual Cause, 57, J.Leonardo (7) 51183 7,05 hco 8 Brujita Ness, 55, S.Barrionuevo (8) 6880 52,45 2 cps 9* La Piazetta, 53, R.Villegas (6) 30196 11,95 3 cps 10 Fauda, 57, A.Paez (14) 26729 13,50 7 cps ú Soy Panadera, 55, L.Tello E. (4) 18843 19,15 12 cps - - - 501952 - - (*) Largó frío

Dividendos: DANCING STREET $ 15,80, 5,95 y 4,30. Campanita Song $ 3,05 y 2,10. Munay $ 12,55. IMPERFECTA $ 705,00. CUATRIFECTA $ 981.037,00. DOBLE FINAL $ 13.760,00. TRIPLO $ 73.525,00. CUATERNA $ 140.932,50. QUINTUPLO: a ganador $ 172.730,50, a placé $. No corrieron: (2) Ilamatzin, (3) Pure Granada, (5) La Empadronadita, (10) Combatiente Road y (13) Gastonera Wad. Tiempo: 1'13s70c. Cuidador: E.I.Sanchez. Stud: Los 4 Locos (r.iv). La ganadora de 5 años es hija de Dancing For Me y Danic. RECAUDACIÓN: $ 29.075.622.

SUPER REC. Star Chamber. All Victory. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (11) Pale Road1'19s84c.E.G.Sala.Corazon Valiente (gguay). El ganador de 5 años es hijo de Recapturetheglory y Super Astrid