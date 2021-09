Top Of Life , 57, F.Menendez

Speed And Force , 57, E.Ruarte

Hello Mary , 55, S.Barrionuevo

EMBASSY NEW , 57, W.Pereyra

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHECHU RIDE, 57, F.Coria (4) 2 Enny, 57, W.Pereyra (8) 6,25 2 cps 3 Rosa Del Verano, 55, S.Barrionuevo (6) 7,15 2 cps 4 Rocking Key, 57, J.Noriega (2) 5,25 v.m. 5 Aguas Do Prata, 57, M.Gonzalez (3) 8,60 1 1/2 cpo 6 Doppio Benedetta, 57, E.Retamozo (10) 77,70 3 1/2 cps 7* Carrera Cosmica, 57, M.Aserito (11) 19,40 1/2 cpo 8 La Tablet De Plata, 57, F.Benitez O. (1) 36,75 1 1/2 cpo 9 Pancha Rye, 57, M.Valle (5) 20,80 3 cps ú First Connection, 57, B.Enrique (7) 4,40 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: CHECHU RIDE $ 2,35, 1,90 y 1,90. Eny $ 2,90 y 2,15. Rosa Del Verano $ 1,90. EXACTA $ 535,50. CUATRIFECTA $ 22.220,00. DOBLE FINAL MAS $ 1.520,00. TRIPLO $ 8.380,00. CUATERNA $ 59.275,00. QUINTUPLO: a ganador $ 38.661,00, a placé $ 301,00. No Corrió: (9) Auguanile. Tiempo: 1'5s86c. Cuidador: G.A.Siele. Stud: Ilusion I I. La ganadora de 4 años es hija de Cosmic Trigger y Chen. RECAUDACIÓN: $ 38.050.938.

EMBASSY NEW. Hello Mary. Speed And Force. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (1) Señora Del Trono y (9) Dance Tonight1'5s84c.R.O.Lazzaro.El Ultimo Zoilo (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Embassy Beach