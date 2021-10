Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Ya No Ser , 57, F.Correa

ONLY JACKIE , 57, L.Balmaceda

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUMMER IN HALO, 57, J.Villagra (13) 2 Rachel Imaginary, 57, M.Valle (11) 81,10 5 cps 3 Esplendida Craf, 54, E.G.Ortega T. (14) 3,85 1 1/2 cpo 4 Miss Blue Cat, 57, S.Barrionuevo (10) 6,55 1/2 pzo 5 Miss Alma Mia, 57, O.Arias (12) 46,95 1 1/2 cpo 6 Lila Kite, 57, A.Castro (5) 11,00 6 cps 7 La Biyuyera, 57, F.Coria (9) 6,45 3 cps 8 Tan Hechizada, 53, R.Bascuñan (1) 41,70 cza 9 Regalona Emper, 53, A.Allois (2) 20,80 1 1/2 cpo 10 Astata Notes, 57, L.Cabrera (3) 20,40 1 1/2 cpo 11 Vivile, 57, B.Enrique (7) 4,25 3 1/2 cps ú Bella Faccia, 57, G.Bonasola (4) 105,25 21 cps - - - Dividendos: SUMMER IN HALO $ 2,65, 2,40 y 1,40. Rache Imaginary $ 16,35 y 6,15. Esplendida Craf $ 2,05. IMPERFECTA $ 3.792,50. TRIFECTA $ 18.315,00. DOBLE $ 1.395,00.No corrieron: (6) Archimaga y (8) Celine Rimout. Tiempo: 1'12s61c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. La ganadora de 4 años es hija de Sebi Halo y Tatoo You DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ASSIMILATE, 57, E.Ortega P. (3) 2 Despues De Usted, 57, O.Alderete (14) 3,05 1 cpo 3 Lady Tablet, 57, A.Fuentes (2) 5,85 5 cps 4* Distinta, 53, A.B.Valdez (5) 64,20 3/4 cpo 5 Amuschina, 55, R.Frias (6) 8,90 2 cps 6 Oh Que Mani, 57, P.Carrizo (13) 56,00 1/2 pzo 7 Hello Mary, 57, S.Barrionuevo (11) 5,45 1/2 cpo 8 Discoveries, 57, J.Rivarola (9) 57,00 1/2 cpo 9 Entrampada Estoy, 54, E.G.Ortega T. (12) 37,85 1 1/2 cpo 10 Terra Eterna, 53, R.Bascuñan (1) 48,75 1 cpo 11X Ellas Nos Ven, 58, G.Parma (15) 9,55 1/2 pzo 12 Exciting Nazarena, 57, F.Coria (10) 28,70 10 cps 13+ Bahia Sixties, 57, O.Villarroel (4) 116,40 15 cps ú Vilma Luz, 54, M.A.Sosa (7) 42,15 1 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: ASSIMILATE $ 2,70, 1,45 y 1,25. Despues De Usted $ 1,60 y 1,40. Lady Tablet $ 2,55. IMPERFECTA $ 240,00. TRIFECTA Extra $ 3.015,00. DOBLE $ 317,50.No Corrió: (8) Beautiful Blonde. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Los Patrios. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Diva Romana DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ROS GRANDE NIS, 53, E.Suarez (1) 2 La Padercita, 57, A.Giorgis (12) 3,55 cza 3 Maria Candy, 57, M.Gonzalez (11) 8,75 2 cps 4 Teoric, 57, E.Ruarte (7) 13,90 3 1/2 cps 5 Crazy Del Lago, 57, J.M.Sanchez (4) 7,90 1/2 cza 6 Reina Superada, 57, S.Barrionuevo (13) 38,75 3/4 cpo 7 My Simpatia Jajaja, 57, A.Paez (2) 2,15 cza 8 Alpha Electrica, 57, L.Noriega (6) 34,75 4 cps 9 Clara Emper, 55, E.Torres (3) 13,85 1/2 cpo 10 Heroica Scat, 57, E.Castro (9) 7,70 5 cps ú Isleña Blue, 55, F.Correa (5) 26,70 13 cps - - - Dividendos: ROS GRANDE NIS $ 11,90, 3,95 y 2,90. La Padercita $ 2,70 y 2,25. Mari Candy $ 3,45. IMPERFECTA $ 1.795,00. CUATRIFECTA $ 631.200,00. DOBLE PLUS $ 21.420,00. TRIPLO $ 20.725,00. CUATERNA $ 268.825,00. QUINTUPLO: a ganador $ 409.257,00, a placé $ 1.719,00. No corrieron: (8) Cumbiera Key, (10) La Teca y (14) Doncella Rew. Tiempo: 1'7s15c. Cuidador: O.R.Minervino. Stud: El Lolito (az). La ganadora de 5 años es hija de Van Nistelrooy y Ros Rom. RECAUDACIÓN: $ 39.419.176.

ONLY JACKIE. Cursadora. Adrianita Ness. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No Corrió: (14) Doppio Benedetta1'13s16c.O.F.Labanca.Gran Derby. La ganadora de 4 años es hija de John F Kennedy y Only For Joy