Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Say Never Again , 56, J.Villagra

CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BRUJA DE BAIRES, 56, B.Enrique (11) 2 Rimout Loran, 56, R.Blanco (10) 7,60 1/2 cpo 3 Loba Salvaje, 52, G.Borda (6) 19,65 hco 4 Escandalosa Again, 56, A.Cabrera (13) 39,40 pzo 5 La Voz Argentina, 56, J.Villagra (7) 2,50 cza 6* La Tana Ferro, 52, F.J.Lavigna (12) 40,75 7 cps 7 Grand Banker, 54, E.G.Ortega T. (2) 83,30 pzo 8 Magnetic Bearing, 56, W.Pereyra (4) 21,25 1 cpo 9 Sallustia, 56, O.Alderete (5) 18,55 3/4 cpo 10 Che Bailarina, 54, R.Frias (3) 129,45 2 1/2 cps 11 Limitless Prize, 56, I.Monasterolo (14) 10,85 10 cps 12X Landlady (brz), 56, M.La Palma (1) 25,40 12 cps ú+ Bella Game, 56, R.R.Barrueco (8) 176,85 15 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco

Dividendos: BRUJA DE BAIRES $ 1,70, 1,45 y 1,25. Rimout Loran $ 2,05 y 1,90. Loba Salvaje $ 2,40. IMPERFECTA $ 1.285,00. TRIFECTA $ 10.590,00. DOBLE $ 270,00. CUATERNA $ 9.432,50.No Corrió: (9) Labeeba. Tiempo: 1'27s7c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: La Nora. La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Muy Porteña QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PURE GRANADA, 57, M.Aserito (1) 2 Candy Special, 53, E.Candia G. (2) 10,50 v.m. 3 Villera Bob, 55, E.G.Ortega T. (4) 6,85 2 1/2 cps 4 Beoda Ground, 57, A.Fuentes (8) 9,75 3/4 cpo 5 Jennifer Plus, 57, P.Carrizo (9) 9,20 1 1/2 cpo 6 Wood Surge, 57, G.J.Garcia (5) 10,75 10 cps 7* Sexy Spring, 53, G.Tempesti V. (6) 18,65 1/2 pzo 9X Buena Halo, 57, M.La Palma (3) 2,65 6 cps ú+ Crecer Volando, 55, R.Bascuñan (7) 2,80 0 cpo - - - - - (*) Largó retrasado (X) Distanciado de oficio (+) Rodó Dividendos: PURE GRANADA $ 6,70, 3,565 y 2,50. Candy Special $ 3,35 y 2,45. Villera Bob $ 2,85. EXACTA $ 7.502,50. TRIFECTA $ 75.697,50. DOBLE $ 5.115,00. TRIPLO $ 6.000,00. CUATERNA JACKPOT $ 15.312,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s17c. Cuidador: J.B.Boggiano. Stud: Los Chanchitos (gchu). La ganadora de 6 años es hija de Pure Prize y Gran Muralla SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GAMBERI, 57, W.Pereyra (9) 2 Domingo Rye, 53, F.J.Lavigna (7) 2,40 1/2 pzo 3 Blue Johan, 53, G.Borda (13) 2,45 8 cps 4 Bienvenida Mia, 52, U.Chaves (3) 53,95 3 1/2 cps 5 Candy Cartier, 53, E.Candia G. (2) 42,75 5 cps 6 Lucas Icy, 57, W.Maturan (4) 59,60 1/2 cpo 7 Nicoletto, 57, S.Piliero (10) 71,75 1 1/2 cpo 8 Dame Un Like, 57, G.Bonasola (12) 77,65 3 cps 9 Gong Of Triomphe, 57, M.La Palma (1) 56,30 1 1/2 cpo 10 Tactical Attack, 53, L.Chaparro (15) 184,10 4 cps 11 Silver Stripe, 57, A.Cabrera (5) 8,20 2 cps ú* Iago Maro, 55, E.G.Ortega T. (14) 199,35 21 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: GAMBERI $ 2,35, 1,55 y 1,10. Domingo Rye $ 1,35 y 1,10. Blue Johan $ 1,10. IMPERFECTA $ 310,00. TRIFECTA $ 705,00. DOBLE $ 1.350,00.No corrieron: (6) Juique, (8) Alto De La Luna y (11) Amedrentador. Tiempo: 1'26s8c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Salvador De Puertos. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Gazpacha SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 RIO ALFEO, 53, E.Candia G. (10) 2 My Freud, 50, G.Borda (6) 5,30 3/4 cpo 3 Ave Del Sol, 54, L.Brigas (3) 23,15 3 cps 4 Morrgan, 54, S.Piliero (1) 7,85 1/2 cza 5 Mago Total, 53, G.Tempesti V. (9) 3,80 cza 6 Biscano, 57, L.Vai (2) 3,55 1 1/2 cpo 7 Que Big Bang, 57, M.Aserito (4) 18,20 1 1/2 cpo 8 Wonder Lake, 53, A.Allois (5) 2,35 3/4 cpo ú* Kacho, 53, R.Ortiz (7) 30,80 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: RIO ALFEO $ 15,25, 5,20 y 4,80. My Freud $ 5,65 y 4,00. Ave Del Sol $ 3,50. EXACTA $ 9.127,50. TRIFECTA $ 232.465,00 . DOBLE $ 2.147,50. TRIPLO $ 100.000,00. CUATERNA $ 180.000,00.No Corrió: (8) Apache De Vuelta. Tiempo: 1'5s13c. Cuidador: M.E.Caimari. Stud: La Loma (s.r.). El ganador de 8 años es hijo de Hurricane Cat y Danza Gaucha OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 APRIL DUBAI, 53, E.Candia G. (8) 2 Cada Cual A Losuyo, 57, D.E.Arias (9) 4,00 1/2 pzo 3 Meretricious, 55, I.Monasterolo (1) 3,00 1 1/2 cpo 4 Temple Treasure, 55, B.Enrique (4) 10,30 1/2 cpo 5 Athanea, 57, W.Pereyra (3) 2,65 v.m. 6 Bamba Camp, 51, E.Suarez (2) 23,35 1 cpo 7 Potra Serena, 50, R.Villegas (6) 24,15 4 cps 8 Tesina, 53, G.Tempesti V. (5) 37,15 1 1/2 cpo ú Bella Y Romantica, 50, G.Borda (7) 10,55 1 1/2 cpo - - - Dividendos: APRIL DUBAI $ 4,60, 1,65 y 1,25. Cada Cual A Losuyo $ 1,50 y 1,20. Meretricious $ 1,45. EXACTA $ 817,50. TRIFECTA $ 4.622,50. DOBLE $ 4.735,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: N.J.Salvati. Stud: Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Aceptica NOVENA CARRERA- 1400 METROSClasico Doria Pag. Dist. 1 TROPEADORA, 57, R.Blanco (4) 2 Lilica, 55, A.Giannetti (9) 4,40 1/2 cpo 3 Water City, 59, O.Alderete (10) 4,80 1/2 cza 4 Sofrita, 54, L.Balmaceda (2a) 7,20 1 cpo 5 Still Bebu, 52, D.Lencinas (6) 115,30 1 cpo 6 Doña Jalea, 56, W.Pereyra (8) 5,35 2 1/2 cps 7 Huasanga, 56, M.Fernandez (2) 7,20 2 1/2 cps 8 Orpen Moon, 62, M.Valle (1) 6,60 2 cps 9 Got Faith, 56, J.Noriega (3) 6,50 4 cps ú Yumara Chica, 61, P.Carrizo (5) 12,25 5 cps - - - Dividendos: TROPEADORA $ 3,10, 1,45 y 1,10. Lilica $ 1,60 y 1,10. Water City $ 1,10. EXACTA $ 1.142,50. TRIFECTA Extra $ 4.455,00. DOBLE $ 890,00. TRIPLO $ 212.500,00. CUATERNA $ 400.000,00.No corrieron: (7) La Palazzo y (11) Girl On Fire. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y Top Road DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA TITA, 53, W.Pereyra (9) 2 Menta Fuerte, 52, G.Borda (10) 52,05 1 1/2 cpo 3 Decapolis, 56, O.Alderete (7) 2,85 3 cps 4* De Leyenda, 56, G.J.Garcia (2) 6,90 7 cps 5 Tweedy Kiss, 56, L.Balmaceda (5) 5,45 1 1/2 cpo 6X Armerina, 51, E.G.Ortega T. (3) 8,45 2 1/2 cps 7 La Alta Gama, 53, L.Vai (4) 15,90 4 cps ú+ Fotonastia, 56, I.Monasterolo (1) 16,35 10 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío (+) Largó cruzado Dividendos: DOÑA TITA $ 1,85, 1,20 y 1,10. Menta Fuerte $ 10,40 y 1,10. Decapolis $ 1,10. EXACTA $ 2.217,50. TRIFECTA $ 4.922,50. DOBLE $ 312,50.No corrieron: (6) Furiosa Kali, (8) Aerowoman y (11) Ante Vos. Tiempo: 57s31c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Valentino. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Aicega UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 BOS TAURUS, 57, L.Balmaceda (2) 2 Don Charo, 57, W.Pereyra (1) 2,40 1 1/2 cpo 3 Best Indy, 53, G.Borda (3) 15,60 4 cps 4 Hadeed, 58, A.O.Lopez (4) 7,25 1 1/2 cpo 5 Winery, 57, J.Noriega (5) 3,00 1 1/2 cpo 6 El Puntual, 57, B.Enrique (6) 5,20 7 cps - - - Dividendos: BOS TAURUS $ 2,95 y 1,10. Don Charo $ 1,10. EXACTA $ 390,00. TRIFECTA $ 7.935,00. DOBLE $ 445,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s55c. Cuidador: J.A.Marquez. Stud: Doña Lucia (s. Fe). El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Buppi DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MENIA, 54, E.Candia G. (6) 2 Ree Promocionada, 50, G.Borda (4) 11,55 2 cps 3 Leiralis, 57, G.Hahn (1) 5,25 3/4 cpo 4 Turista, 57, I.Monasterolo (5) 10,45 1/2 cpo 5 La Rubia Blue, 57, E.Ortega P. (7) 2,15 6 cps 6 Gracia Divina, 57, Jorge Peralta (8) 8,00 8 cps 7 La Malevita, 54, B.Enrique (2) 12,90 3/4 cpo ú* Kesia, 57, W.Pereyra (3) 3,35 0 cpo - - - - - (*) Rodó Dividendos: MENIA $ 6,90 y 5,15 y 2,45. Ree Promocionada $ 4,30 y 1,80. Leiralis $ 3,70. EXACTA $ 7.112,50. TRIFECTA Extra $ 120.105,00. DOBLE $ 937,50. TRIPLO SELECTIVO $ 13.600,00. CUATERNA SELECTIVA $ 27.025,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s8c. Cuidador: O.P.Tournoud. Stud: Hs. La Valkiria (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Pretty Jane DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LIZARD MOON, 51, G.Borda (4) 2 Cat Inca, 57, B.Enrique (3) 11,40 5 cps 3 Con Humor, 51, E.Candia G. (2) 4,90 2 cps 4* Perfect Couple, 57, A.Giannetti (10) 2,65 3 cps 5 Alex Scape, 55, O.Arias (8) 19,65 1 cpo 6X Rapistar, 57, I.Monasterolo (5) 9,65 1 1/2 cpo 7 Dollar The Triomphe, 51, E.Suarez (7) 24,95 1 1/2 cpo 8 El Del Cosmos, 57, E.Torres (1) 7,20 2 cps 9 El Exodo, 57, J.Noriega (6) 4,60 4 cps ú Dominick, 56, G.J.Garcia (9) 41,45 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores Dividendos: LIZARD MOON $ 4,30, 3,45 y 2,15. Cat Inca $ 8,25 y 2,90. Con Humor $ 2,70. EXACTA $ 3.187,50. TRIFECTA $ 22.795,00. DOBLE $ 2.747,50. CADENA JACKPOT $ 131.812,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s7c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: Don Tomas I I (gchu). El ganador de 6 años es hijo de Lizard Island y Luna Llena DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PERICO STAR, 53, G.Tempesti V. (6) 2 Morritos Freude, 57, E.Torres (7) 3,20 1/2 cza 3 Ojo Recolectado, 57, S.Piliero (9) 14,45 2 cps 4 Orfilio O, 55, C.Cabrera (1) 3,30 1/2 cpo 5 Rumy, 56, S.Barrionuevo (10) 4,30 3/4 cpo 6 Pop Fun, 57, G.Bellocq (4) 32,15 2 cps 7 Age Curl, 57, C.Cuellar (8) 14,85 16 cps ú Sound Point, 57, R.R.Barrueco (5) 7,35 6 cps - - - Dividendos: PERICO STAR $ 3,05, 1,70 y 1,85. Morritos Freude $. Ojo Recolectado $ 1,85. IMPERFECTA $ 425,00. TRIFECTA Extra $ 6.320,00. DOBLE $ 552,50.No corrieron: (2) Illenium, (3) Avanti Negro, (11) Analogic, (12) Moro De Numero y (13) Elnuevosobreviviente. Tiempo: 1'5s84c. Cuidador: S.R.Loyola. Stud: Raso (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Star Runner y La Vicu DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* LA ORPEN, 55, R.Frias (1) 2 Clara Emper, 53, E.Candia G. (8) 6,60 cza 3 Linda Ilussion, 57, B.Enrique (6) 3,15 2 1/2 cps 4 Top Notes, 53, G.Borda (10) 4,00 1 cpo 5 Tabatha, 57, G.Bellocq (4) 47,70 2 1/2 cps 6 Cumbiera Key, 53, T.Baez (11) 28,80 cza 7X Vezpa, 57, S.Piliero (5) 31,15 cza 8 Ilusa Pampa, 57, S.Barrionuevo (7) 23,75 1 1/2 cpo 9 La Brisa Sureña, 55, E.G.Ortega T. (9) 8,00 3/4 cpo 10 House Of Cards, 57, M.Valle (12) 3,60 1/2 cpo 11 Gurisa Loca, 57, M.Aserito (2) 7,10 3 cps ú French Way, 51, F.Gimenez (13) 30,40 3 1/2 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores Dividendos: LA ORPEN $ 18,05, 7,55 y 4,30. Clara Emper $ 3,75 y 2,80. Linda Ilussion $ 1,85. IMPERFECTA ú $ 9.240,00. CUATRIFECTA $ 333.332,50. DOBLE PLUS $ 45.000,00. TRIPLO $ 125.000,00. CUATERNA $ 506.970,00. QUINTUPLO: a ganador $ 802.707,50, a placé $ 2.630,00. No corrieron: (3) Doña Mixerli y (14) Lady Soul. Tiempo: 1'5s84c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Hs. La Viryinia (cba). La ganadora de 5 años es hija de Perfectperformance y Intermi. RECAUDACIÓN: $ 55.863.360. . PERICO STAR. Morritos Freude. Ojo Recolectado. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (2) Illenium, (3) Avanti Negro, (11) Analogic, (12) Moro De Numero y (13) Elnuevosobreviviente1'5s84c.S.R.Loyola.Raso (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Star Runner y La Vicu LIZARD MOON. Cat Inca. Con Humor. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT. Corrieron todos1'12s7c.C.C.Cabrera.Don Tomas I I (gchu). El ganador de 6 años es hijo de Lizard Island y Luna Llena MENIA. Ree Promocionada. Leiralis. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos57s8c.O.P.Tournoud.Hs. La Valkiria (s.fe). La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Pretty Jane BOS TAURUS. Don Charo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'37s55c.J.A.Marquez.Doña Lucia (s. Fe). El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Buppi DOÑA TITA. Menta Fuerte. Decapolis. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (6) Furiosa Kali, (8) Aerowoman y (11) Ante Vos57s31c.L.R.Cerutti.Don Valentino. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Aicega TROPEADORA. Lilica. Water City. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (7) La Palazzo y (11) Girl On Fire1'23s88c.C.D.Etchechoury.S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y Top Road APRIL DUBAI. Cada Cual A Losuyo. Meretricious. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos0s0c.N.J.Salvati.Catattoo (az). La ganadora de 5 años es hija de E Dubai y Aceptica RIO ALFEO. My Freud. Ave Del Sol. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (8) Apache De Vuelta1'5s13c.M.E.Caimari.La Loma (s.r.). El ganador de 8 años es hijo de Hurricane Cat y Danza Gaucha GAMBERI. Domingo Rye. Blue Johan. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (6) Juique, (8) Alto De La Luna y (11) Amedrentador1'26s8c.L.R.Cerutti.Salvador De Puertos. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Gazpacha PURE GRANADA. Candy Special. Villera Bob. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos1'6s17c.J.B.Boggiano.Los Chanchitos (gchu). La ganadora de 6 años es hija de Pure Prize y Gran Muralla BRUJA DE BAIRES. Rimout Loran. Loba Salvaje. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (9) Labeeba1'27s7c.C.D.Etchechoury.La Nora. La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Muy Porteña

DON CHAJA. Say Never Again. Sir Edward. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (7) Muiño1'25s64c.C.D.Etchechoury.San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Seek Again y Doña Racha