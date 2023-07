Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

More Than Magic , 57, C.Perez G.

Five Like , 51, A.B.Valdez

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER CELESTIAL, 57, R.Blanco (1) 2 Mischief Maker, 53, A.B.Valdez (8) 6,65 1 1/2 cpo 3 Sa Capella, 57, Jorge Peralta (3) 6,50 1 1/2 cpo 4 La Shelby, 57, R.R.Barrueco (7) 4,35 1/2 pzo 5 Imagine Girl, 54, A.Allois (9) 12,65 4 cps 6 Aphata Galana, 53, H.Dyke (2) 25,45 3 cps 7 Super Giak, 57, B.Enrique (4) 9,35 1 1/2 cpo 8* Tiffany Moon, 57, A.Paez (5) 24,95 9 cps úX Dale Mecha, 57, M.Gonzalez (6) 29,35 s.a. - - - - - (*) Largó mal (X) Cruzó al tranco

Dividendos: SUPER CELESTIAL $ 1,55, 1,40 y 1,10. Mischief Maker $ 2,50 y 1,10. Sa Capella $ 1,10. EXACTA $ 495,00. TRIFECTA $ 2.025,00. DOBLE $ 1.620,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Celestial Candy DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 QUIZ KING, 53, H.Dyke (3) 2 Gran Pedro, 53, L.Recuero (2) 19,65 1 cpo 3 Smart Face, 57, B.Enrique (1) 4,25 3/4 cpo 4 Saloon, 57, Jorge Peralta (12) 5,55 3 cps 5 Loyal Boy, 57, F.L.Gonçalves (13) 6,50 1 cpo 6 Youpaycash, 53, T.Baez (5) 8,85 4 cps 7 Pirufin, 57, K.Banegas (10) 6,75 5 cps 8 Napoleon Lue, 54, D.Lencinas (8) 16,20 1 cpo 9 Real Inca, 57, G.Bellocq (11) 96,05 8 cps 10* Hurricane Murray, 55, J.Paoloni (6) 67,60 4 cps 11 Moleka, 53, A.Allois (9) 55,30 2 cps úX Tropicano, 57, R.R.Barrueco (4) 7,90 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Desmontó Dividendos: QUIZ KING $ 2,75, 2,10 y 1,45. Gran Pedro $ 3,30 y 1,55. Smart Face $ 1,55. IMPERFECTA $ 8.520,00. CUATRIFECTA $ 101.990,00. DOBLE PLUS $ 1.170,00. TRIPLO FINAL $ 14.575,00. CUATERNA $ 105.250,00. QUINTUPLO $ 63.580,00.No Corrió: (7) Mr. Alvin. Tiempo: 1'23s35c. Cuidador: J.C.Cima. Stud: Once Lunas I I (rº). El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Queen Of Comedy SUPER CELESTIAL. Mischief Maker. Sa Capella. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s88c.C.D.Etchechoury.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Celestial Candy

MOUSE IS. Five Like. Años Cuvee. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No corrieron: (4) Super Wonderful y (11) Master Inc1'5s24c.D.D.Castro.Octubre 20 (cdu). El ganador de 5 años es hijo de Emperor Richard y Poderosa Figura