Resultados de ayer en San Isidro

Light Of The City , , A.Giannetti

Our Little Girl , , G.Bonasola

BLESS CANDY. Our Little Girl. Inthename Of Love. EXACTA. TRIFECTA.No Corrió: (8) Viena Girl1'23"25c.D.Olivera.Pergamino. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y The Vision