Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

Hi Dancer , 56, L.Vai

PAY THE MAN , 56, W.Pereyra

TERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 FRENI, 56, G.J.Garcia (4) 2 Terme, 57, F.Coria (8) 1,60 cza 3 Perfect Martini, 57, L.Balmaceda (6) 10,50 4 cps 4 Acid Rain, 57, S.Piliero (7) 12,05 1 1/2 cpo 5 Yankee Icon, 54, R.Bascuñan (3) 9,20 2 cps 6 Pablito Chuck, 57, O.Roncoli (2) 24,85 3 cps ú Poderoso Emperor, 57, B.Enrique (5) 2,85 9 cps - - - Dividendos: FRENI $ 10,70 y 3,90. Terme $ 2,00. EXACTA $ 805,00. TRIFECTA $ 5.745,00. DOBLE: a ganador $ 4.020,00, a placé $ 105,00.No Corrió: (1) Supplejack. Tiempo: 1'2s59c. Cuidador: M.A.Berns. Stud: Tiara (v.t.). La ganadora de 5 años es hija de Horse Greeley y Fisher Pond CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEA THE SKY, 57, F.L.Goncalves (3) 2 El Escribiente, 57, A.Paez (7) 105,90 3 cps 3* Hills Rimout, 57, S.Barrionuevo (2) 2,30 4 cps 4 Nostalgia Pura (uru), 57, M.Aserito (5) 15,35 3/4 cpo 5 Ultra Campeon, 53, E.Candia G. (10) 3,10 cza 6 Pompidou, 55, F.Correa (8) 43,20 2 1/2 cps 7X Petronio Joy, 57, B.Enrique (1) 7,25 s.a. ú+ Mystogan, 57, J.Villagra (9) 17,15 s.a. - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores (+) Cruzó al tranco Dividendos: SEA THE SKY $ 2,85 y 1,40. El Escribiente $ 18,90. IMPERFECTA $ 9.570,00. CUATRIFECTA $ 52.613,00. DOBLE: a ganador $ 1.312,50, a placé $ 4.842,50.No corrieron: (4) Guetary y (6) Mexcalli. Tiempo: 1'23s14c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Nano. El ganador de 5 años es hijo de Equal Stripes y Soy Editora QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAS MORA, 56, B.Enrique (6) 2 Made To Order, 56, F.L.Goncalves (2) 2,30 1 1/2 cpo 3 Super Tina, 56, I.Monasterolo (3) 2,00 4 cps 4 Lady Vaga, 56, J.Villagra (4) 7,25 5 cps 5* Muchachita De Barrio, 52, D.Lencinas (5) 12,05 6 cps 6 La Grand Plata, 52, L.Brigas (7) 50,65 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MAS MORA $ 4,50 y 1,85. Made To Order $ 1,30. EXACTA $ 1.007,50. TRIFECTA $ 1.792,50. DOBLE: a ganador $ 770,00, a placé $ 62,50.No Corrió: (1) Pureza Kit. Tiempo: 1'23s4c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Gran Muñeca. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Mora En Mi SEXTA CARRERA- 1100 METROSPremio: Handicap Resuello Pag. Dist. 1 SOUTH PROSPECT, 60, F.L.Goncalves (12) 2 Vetrato, 58, J.Villagra (13) 4,00 1 1/2 cpo 3 Mundo Tierno, 56, W.Pereyra (5) 6,40 cza 4 Noguchi, 67, M.Aserito (1) 7,60 1/2 cpo 5 D`or Van, 58, D.E.Arias (11) 14,65 2 1/2 cps 6 Il Pescallino, 55, J.Paoloni (6) 33,45 cza 7 Fil Game, 55, W.Moreyra (4) 12,25 1 1/2 cpo 8 Estimado Informe, 53, E.G.Ortega T. (7) 78,10 1/2 cza 9 Un Motorcito, 57, M.Valle (10) 16,25 pzo 10 Guanahani, 59, R.Tarragona (2) 23,25 2 1/2 cps 11 Strategic Cat, 57, R.Bascuñan (3) 11,20 3/4 cpo ú* Indy Award, 54, E.Candia G. (9) 94,20 3 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: SOUTH PROSPECT $ 2,15, 1,70 y 1,20. Vetrato $ 2,30 y 2,05. Mundo Tierno $ 1,65. IMPERFECTA $ 385,00. CUATRIFECTA $ 2.013,00. DOBLE: a ganador 475,00, a placé $ 187,50. TRIPLO $ 2.457,50. PICK 4 $ 60.000,00. No Corrió: (8) Parmenides. Tiempo: 1'0s87c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Isla Sureña (bv). El ganador de 7 años es hijo de Freud y Miner Prospect SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REY PAREJO, 57, I.Monasterolo (5) 2 Ojo Sixtino, 57, Jorge Peralta (6) 34,90 4 cps 3 Selective Search, 57, E.Torres (1) 12,25 1 1/2 cpo 4 Libre Demanda, 57, W.Moreyra (4) 2,95 pzo 5 Lure Shot, 57, F.Coria (2) 12,75 3 cps 6 Vague Remarks, 57, J.Villagra (8) 4,55 5 cps ú Dom Ni, 53, G.Tempesti V. (7) 2,80 1 1/2 cpo - - - Dividendos: REY PAREJO $ 3,40 y 2,25. Ojo Sixtino $ 15,20. EXACTA $ 5.775,00. TRIFECTA $ 12.162,50. DOBLE: a ganador $ 925,00, a placé $ 1.617,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.618.305,00, con 5 aciertos $ 6.420,00.No Corrió: (3) Vitico Joy. Tiempo: 1'10s1c. Cuidador: R.F.Querequeta. Stud: Tres Q. El ganador de 4 años es hijo de Mas Parejo y Penelope L`amour OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IRON HEART, 57, A.Paez (9) 2 Crossonly, 55, M.Valle (4) 13,75 pzo 3 Sunset Trip, 57, J.Villagra (3) 5,20 2 cps 4 Alto Porte, 52, R.Frias (11) 15,20 cza 5 El Del Cosmos, 57, E.Torres (2) 15,90 2 1/2 cps 6 Sidney Seiter, 57, F.Barroso (12) 5,05 hco 7 Master Mago, 57, B.Enrique (5) 9,00 v.m. 8 Black Campero, 50, G.Tempesti V. (7) 58,15 cza 9 Perfect Couple, 57, A.Giannetti (1) 2,15 1 1/2 cpo 10 El Incauto, 57, F.L.Goncalves (6) 32,45 3/4 cpo 11 Sally Ray, 55, A.Coronel E. (8) 854,65 1 1/2 cpo ú Tuvo Suerte, 53, S.Arias (10) 15,20 8 cps - - - Dividendos: IRON HEART $ 9,70, 3.85 y 2,25. Crossonly 6,50 y 5,65. Sunset Trip $ 2,40. IMPERFECTA $ 7.025,00. CUATRIFECTA $ 130.463,00. DOBLE: a ganador $ 1.327,50, a placé $ 610,00. TRIPLO $ 9.090,00. PICK 4 $ 102.310,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s30c. Cuidador: G.Scagnetti. Stud: Conta - Dos. El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Priscilla Catcher NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DON TACLE, 57, O.Alderete (2) 2 Al Maestro, 57, M.Valle (7) 2,85 2 cps 3 Sir Peten, 57, J.Villagra (3) 4,75 1 1/2 cpo 4 Fogoso Runner, 57, M.Monte (5) 4,05 4 cps 5 Electro Way, 57, E.Martinez (6) 28,55 3/4 cpo 6 Iconico Dubai, 57, S.Barrionuevo (1) 40,60 1/2 cpo 7 Winter Time, 57, B.Enrique (10) 3,25 1 1/2 cpo 8 Fire In City, 57, E.Torres (9) 68,35 4 cps 9* Codorniu Key, 54, A.Casteig (4) 14,80 4 cps úX Jupino, 57, G.J.Garcia (8) 117,50 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: DON TACLE $ 7,70, 4,70 y 3,65. Al Maestro $ 1,45 y 1,20. Sir Peten $ 1,90. EXACTA $ 1.220,00. TRIFECTA $ 5.420,00. DOBLE: a ganador $ 3.102,50, a placé $ 300,00. Corrieron todos. Tiempo: 9s72c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Cuatro Zetas. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Doña Recta DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TOLLANDER, 57, F.L.Goncalves (1) 2 Zora Mora, 56, M.Aserito (3) 11,50 3/4 cpo 3 Luci Triomphe, 53, R.Villegas (2) 4,05 1/2 cza 4 Manuelita Sar, 57, G.Bellocq (6) 5,45 7 cps 5 Avennora, 57, Jorge Peralta (7) 9,75 1 1/2 cpo 6 Valsa Bina, 54, L.Caronni (8) 77,90 1 1/2 cpo ú Occidental, 57, F.Coria (5) 5,90 6 cps - - - Dividendos: TOLLANDER $ 1,65 y 1,55. Zora Mora $ 3,15. EXACTA $ 1.080,00. TRIFECTA $ 2.142,50. DOBLE: a ganador $ 480,00, a placé $ 1.207,50.No Corrió: (4) Brigune. Tiempo: 55s66c. Cuidador: R.O.Giammatolo. Stud: El Obrero (az). La ganadora de 5 años es hija de Cima De Triomphe y Tapzig UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BASKA ALAIA, 56, W.Aguirre (2) 2 It Starts, 52, S.Arias (5) 13,85 3/4 cpo 3 Tan Especial, 56, R.L.Gonzalez (3) 6,15 1/2 cza 4 Zambada, 56, I.Monasterolo (10) 3,10 1/2 cpo 5 Architect, 52, H.Dyke (4) 46,45 cza 6 Buenaza Eva, 56, J.Rivarola (6) 4,00 2 1/2 cps 7 Solicitada Mast, 52, F.Gimenez (8) 6,00 4 cps 8 Alyaana, 56, R.R.Barrueco (7) 33,45 8 cps 9 Iluminada Pituca, 56, S.Barrionuevo (9) 198,15 2 cps ú* A Soñar, 56, M.Valle (11) 7,15 18 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: BASKA ALAIA $ 4,50, 2,35 y 1,30, It Starts $ 4,95 y 5,85. Tan Especial$ 1,40. IMPERFECTA $ 5.080,00. CUATRIFECTA $ 15.067,00. DOBLE: a ganador $ 445,00, a placé $ 447,50.No Corrió: (1) Polly Gray. Tiempo: 1'11s21c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Don Rufino (sr). La ganadora de 3 años es hija de Fragotero y Gorbea DUODECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico El Virtuoso (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CHE CAPANGA, 60, W.Pereyra (4) 2 Roman Pleasure, 60, B.Enrique (1) 9,40 2 cps 3 Spirit Of Light, 60, O.Alderete (3) 12,95 2 cps 4 Expressive Smart, 60, F.Coria (2) 7,40 2 1/2 cps 5* Nochero Querido, 57, F.L.Goncalves (5) 3,00 9 cps 6 Nimo Joy, 60, J.Noriega (6) 8,90 1 cpo - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: CHE CAPANGA $ 1,55 y 1,50. Roman Pleasure $ 4,20. EXACTA $ 652,50. TRIFECTA $ 2.467,50. DOBLE: a ganador $ 297,50, a placé $ 895,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s42c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Chemeco (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Lucidezza DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL EVARISTO, 56, L.Balmaceda (4) 2 Elegido Cri, 56, W.Pereyra (2) 7,70 1 cpo 3 Antoine Champion, 56, J.Villagra (7) 1,55 3/4 cpo 4 Tiempo Divino, 56, F.L.Goncalves (8) 4,60 pzo 5 Sixty Lu, 56, A.Paez (1) 14,55 2 1/2 cps 6 Tymon, 52, E.Candia G. (3) 74,20 9 cps ú Indian Gold, 56, A.Cabrera (6) 13,50 5 cps - - - Dividendos: EL EVARISTO $ 3,95 y 1,85. Elegido Cri $ 1,70. EXACTA $ 625,00. TRIFECTA $ 2.142,50. DOBLE: a ganador $ 265,00, a placé $ 75,00. TRIPLO $ 4.245,00. PICK 4 $ 6.717,50.No Corrió: (5) Querido Daniel. Tiempo: 1'22s34c. Cuidador: J.S.Maldotti. Stud: S. De B.. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Fashion Sale DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TURF Y AMIGOS, 54, E.Martinez (13) 2 King Prize, 56, P.Carrizo (1) 12,00 2 cps 3 Mayo Mcqueen, 52, G.Tempesti V. (3) 10,50 2 cps 4 Alto Cali, 56, L.Balmaceda (15) 2,90 1 cpo 5 Amiguito Todo Beauty, 54, R.Frias (14) 15,15 7 cps 6 Gran Unbridled, 56, E.Torres (2) 113,30 2 1/2 cps 7 Il Fantino, 56, R.R.Barrueco (9) 115,15 pzo 8 Aspen Winter, 56, W.Pereyra (11) 6,45 5 cps 9 South Chuck, 56, B.Enrique (10) 7,55 1/2 cpo 10 Kowboy Rig, 56, F.Coria (8) 26,60 pzo 11 Masticado, 57, G.J.Garcia (12) 70,90 1 1/2 cpo ú Guapo Richard, 56, I.Monasterolo (6) 3,65 2 cps - - - Dividendos: TURF Y AMIGOS $ 5,60, 3,65 y 3,40 . King Prize $ 7,10 y 4,95. Mayo Mcqueen $ 3,75. IMPERFECTA $ 2.360,00. CUATRIFECTA $ 35.132,00. DOBLE: a ganador $ 1.565,00, a placé $ 437,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 158.450,00, con 5 aciertos $ 1.332,50.No corrieron: (4) Diamante Fil, (5) Imparable Chico y (7) Consistent Chuck. Tiempo: 55s63c. Cuidador: E.Lupori. Stud: El Renegado (az). El ganador de 3 años es hijo de Lenovo y All Diamonds DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SEÑORA DE LAS FLORES, 54, R.Bascuñan (3) 2 Bodega Del Sol, 53, G.Tempesti V. (7) 14,25 2 cps 3 Aurelia Brave, 57, G.J.Garcia (14) 59,35 1/2 cza 4 La Fontan, 57, P.Carrizo (1) 20,60 pzo 5 Hello Mary, 57, S.Barrionuevo (5) 36,85 1 1/2 cpo 6 Zinamore, 57, M.Valle (13) 1,55 cza 7 Baby Fire, 57, A.I.Romay (11) 59,05 1/2 cpo 8 Emerald Rimout, 57, C.Velazquez (6) 6,95 2 cps 9 Negrita Amada, 53, E.Candia G. 