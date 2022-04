Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VADO PERTUTI, 57, E.Torres (13) 2 Edipo Rey, 57, S.Piliero (11) 14,35 8 cps 3 Most Prize, 55, F.Barroso (1) 3,35 2 cps 4 Che Clasico, 51, M.Alfaro (8) 41,70 3/4 cpo 5 Red Autentico, 57, L.Galdeano (3) 20,45 1 1/2 cpo 6 Linaja, 51, R.Villegas (9) 5,80 hco 7* Violento, 57, M.Fernandez (12) 2,30 1 1/2 cpo 8 Magic Horse, 53, E.Suarez (5) 62,35 2 cps 9 Creevy, 56, R.Tarragona (4) 20,20 1/2 cpo 10 En Caucion, 57, C.Cuellar (6) 54,95 3 cps 11 Rock In Action, 55, J.Leonardo (7) 75,10 1 cpo úX Vuelo Mas, 53, A.Allois (2) 21,30 6 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

Dividendos: VADO PERTUTTI $ 4,90, 3,10 y 1,80. Edipo Rey $ 5,30 y 2,95. Most Prize $ 1,40. IMPERFECTA $ 5.670,00. CUATRIFECTA $ 449.805,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.760,00, a placé $ 2.240,00. TRIPLO $ 12.930,00. PICK 4 $ 15.980,00.No Corrió: (10) Malacostumbrado. Tiempo: 1'25s0c. Cuidador: H.M.Martinez. Stud: El Camionero. El ganador de 5 años es hijo de Cafrune y Are You Ready

