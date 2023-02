Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

TAKE FOR YOU , 53, F.J.Lavigna

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CHAMUYO FILOSO, 54, L.Brigas (13) 2 Che Island, 57, F.Coria (11) 6,80 2 cps 3 As De Baraja, 57, W.Moreyra (10) 24,85 3 cps 4* Looking Fine, 57, F.L.Gonçalves (4) 4,30 1 cpo 5 Better Call Saul, 57, E.Ortega P. (6) 9,85 3 cps 6 Illegal Horse, 57, K.Banegas (15) 6,40 1 1/2 cpo 7 Milayo, 57, G.Bellocq (1) 30,65 1/2 cpo 8 Chiche Sky, 57, B.Enrique (8) 15,45 1/2 cpo 9X Katpulat, 57, R.M.Torres (2) 37,05 6 cps 10 Alvar Do Brazil, 57, A.Coronel E. (14) 29,35 10 cps 11 Chipaco, 57, Jorge Peralta (12) 16,10 1 cpo 12+ El Pirincho, 57, S.Piliero (3) 52,90 4 cps 13 Dunquin, 57, G.Borda (7) 25,85 1/2 cpo ú** Payasero, 57, M.A.Sosa (5) 75,85 15 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado

Dividendos: CHAMUYO FILOSO $ 2,35, 1,70 y 1,10. Che Island $ 2,40 y 1,95. As De Baraja $ 5,80. IMPERFECTA $ 1.370,00. CUATRIFECTA $ 72.280,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.950,00, a placé $ 2.340,00. TRIPLO $ 7.580,00. PICK 4 VERANO $ 28.160,00.RECAUDACION: Palermo $ 85.690.225. Exterior $ 10.508.464. Total $ 96.198.690,00.No Corrió: (9) Sophocles. Tiempo: 57s19c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: El Changuito (sr). El ganador de 4 años es hijo de Filoso Emperor y Chamuyeta

TAKE FOR YOU. Yanki Key. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (3) Luz Cat y (6) Ella Mai1'9s78c.R.A.Mayo.La Almohada (mdp). La ganadora de 4 años es hija de Most Improved y Tomasa