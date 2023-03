My Moonset , 56, K.Banegas

SEGUNDA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LOUISIANA LADY, 56, L.Balmaceda (4) 2 Social Blue, 56, S.Piliero (1) 4,30 4 cps 3 Que Pastora, 56, J.Espinoza (2) 10,25 2 cps 4 Agua Marcia, 56, G.Reynoso (6) 2,15 cza 5 Kari Seattle, 56, F.J.Lavigna (5) 5,75 15 cps - - - Dividendos: LOUISANA LADY $ 2,30. EXACTA $ 765,00. TRIFECTA $ 3.860,00. DOBLE: a ganador $ 1.235,00, a placé $ 855,00.No Corrió: (3) La Feliz. Tiempo: 57s29c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Heritage Stud. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Southern Glory TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ILUNTASUNA, 57, A.Coronel E. (5) 2 Queen Of Art, 57, M.Valle (4) 3,05 1/2 cpo 3 Queen Of Sky, 57, R.R.Barrueco (2) 3,30 3 cps 4 Famosa Girl, 54, A.Allois (6) 5,45 2 cps 5 Star Mariska, 57, R.Alzamendi (1) 41,55 1 1/2 cpo 6 Que Ceci, 54, J.Paoloni (7) 3,60 6 cps 7 Lujosa Dama, 57, R.Frias (3) 17,30 12 cps ú* Satine, 53, M.Alfaro (8) 19,10 17 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ILUNTASUNA $ 5,90 y 2,40. Queen Of Art $ 2,40. EXACTA $ 2.330,00. TRIFECTA $ 9.275,00. DOBLE: a ganador $ 1.155,00, a placé $ 205,00.No Corrió: (9) Polar Girl. Tiempo: 1'13s59c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: Don Ramon (nquen). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Atarrabia CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RACING CRAF, 57, Jorge Peralta (2) 2 Moñito, 57, P.Diestra (h) (10) 14,40 4 cps 3 Licor Fino, 54, J.Paoloni (9) 20,05 pzo 4* Rey Attack, 57, F.L.Gonçalves (8) 5,25 1/2 cpo 5X Amiguito Trastornado, 57, K.Banegas (6) 16,45 1 cpo 6 Marakesh, 57, R.R.Barrueco (7) 7,65 7 cps ú Hunter Prince, 57, P.Carrizo (3) 33,05 8 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: RACING CRAF $ 2,10 y 1,10. Moñito $ 1,10. Licor Fino $. EXACTA $ 615,00. CUATRIFECTA $ 5.547,50. DOBLE: a ganador $ 545,00, a placé $ 2.195,00. PICK 4 $ 34.920,00.No corrieron: (1) Turbano, (4) Mas Que Zaino y (5) Gran Net. Tiempo: 56s35c. Cuidador: F.O.David. Stud: Buena Vida (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Mastercraftsman y Embracing Love QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PALENQUEANDO, 57, G.Borda (8) 2 Mister Prince, 54, J.Paoloni (10) 3,35 1 cpo 3* Astros, 54, F.L.Gonçalves (6) 4,10 pzo 4 La Linda Y Fatal, 55, G.Sediari (7) 6,25 2 1/2 cps 5X Biyou, 52, S.Arias (5) 33,45 6 cps 6 Locke, 57, L.Armoha (4) 9,75 1 1/2 cpo 7+ El Incauto, 57, L.Noriega (3) 38,25 1 1/2 cpo 8** Fil Game, 57, E.G.Ortega T. (9) 12,30 6 cps 9 Moraviano, 57, R.Alzamendi (2) 6,35 3/4 cpo ú Sweetbix, 57, F.E.Coronel (1) 6,45 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó frío (**) Largó retrasado Dividendos: PALENQUEANDO $ 7,05, 2,80 y 1,55. Mister Prince $ 2,25 y 1,40. Astros $ 1,60. EXACTA $ 3.200,00. TRIFECTA $ 16.575,00. DOBLE: a ganador $ 1.850,00, a placé $ 110,00. TRIPLO $ 16.320,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s95c. Cuidador: A.J.Sosa Perez. Stud: St. Barrio El Cuco (az). El ganador de 6 años es hijo de Manipulator y La Palenquera SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL SANTO REMEDIO, 56, W.Pereyra (10) 2 Chocochip, 56, F.L.Gonçalves (7) 2,30 pzo 3 Camus, 52, M.Monte (6) 7,10 11 cps 4 Kalibar, 56, R.Alzamendi (2) 16,20 3/4 cpo 5 Che Bendito, 52, L.Armoha (9) 3,55 3/4 cpo 6 Patron Exigente, 56, J.Noriega (1) 10,90 2 cps 7 El Gori, 56, F.Menendez (4) 27,80 6 cps 8 Canchero Spring, 56, K.Banegas (5) 8,50 6 cps ú Midnight Sunrise, 56, W.Moreyra (8) 22,55 9 cps - - - Dividendos: EL SANTO REMEDIO $ 5,35, 2,05 y 1,40. Chocochip $ 1,60 y 1,25. Camus $ 1,80. IMPERFECTA $ 510,00. CUATRIFECTA $ 26.432,50. DOBLE: a ganador $ 3.930,00, a placé $ 695,00.No Corrió: (3) Candy Winter. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: S. De B.. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Interfolia SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 OBSEQUIADA, 53, L.Chavez (4) 2 Parda, 54, D.Lencinas (2) 13,35 1/2 cpo 3 Peleadora Kal, 57, E.Martinez (1) 4,75 2 1/2 cps 4 Beauty Is, 57, E.Candia G. (6) 6,85 3 cps 5 Llama Hera, 55, L.Noriega (3) 6,65 4 cps 6* Belle Suchi, 57, R.L.Gonzalez (5) 11,25 11 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: OBSEQUIADA $ 2,45 y 1,10. Parda $ 1,10. EXACTA $ 1.215,00. TRIFECTA $ 2.910,00. DOBLE: a ganador $ 575,00, a placé $ 1.155,00. PICK 4 $ 22.220,00. 5 Y 6: con 5 aciertos $ 2.910,00, con 6 aciertos $ 800.750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s38c. Cuidador: L.A.Sanchez. Stud: Coalnegu. La ganadora de 5 años es hija de Hurricane Cat y Gift Card OCTAVA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Equal Stripes Pag. Dist. 1 BRAD CHECK, 52, L.Balmaceda (6) 2 Candy Cure, 56, F.L.Gonçalves (5) 3,95 1/2 cpo 3 Evo Revoltoso, 59, G.Hahn (2) 4,60 1 1/2 cpo 4* Che Marginal, 58, G.Borda (4) 6,45 1 cpo 5 Taitao, 57, J.Noriega (1) 10,80 6 cps 6X Chazki, 57, J.Medina (3) 1,65 28 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: BRAD CHECK $ 13,85 y 5,80. Candy Cure $ 3,25. EXACTA $ 3.160,00. TRIFECTA $ 32.265,00. DOBLE: a ganador $ 1.625,00, a placé $ 345,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s1c. Cuidador: A.F.Urruti. Stud: Sublime Horse. El ganador de 4 años es hijo de Safety Check y Brangelina NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TULMA, 57, L.Balmaceda (8) 2* Gloire De France, 54, A.Allois (3) 4,05 1 1/2 cpo 3X Liberty Lake, 57, A.Paez (9) 7,95 2 cps 4 Soy Tefi, 54, S.Conti (4) 11,20 4 cps 5 Doña Esmeralda, 57, R.R.Barrueco (6) 7,80 1/2 cpo 6 Valentia Planet, 53, R.Padilla B. (1) 15,40 3 cps 7 Lovely Touch, 57, E.Recuero (7) 18,60 pzo ú Experta Travel, 57, F.Coria (5) 3,80 12 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Dist. molestó Dividendos: LIBERTY LAKE $ 2,35 y 1,10. Tulma $ 1,40. EXACTA $ 1.085,00. TRIFECTA $ 4.995,00. DOBLE: a ganador $ 2.965,00, a placé $ 1.425,00. TRIPLO $ 4.950,00. PICK 4 $ 86.200,00.No Corrió: (2) Tequila Bum Bum. Tiempo: 1'25s63c. Cuidador: A.F.Urruti. Stud: Sublime Horse. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Tully Crown DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FAIN VAN, 57, J.M.Sanchez (7) 2 King Curl, 57, M.Giles (4) 17,65 4 cps 3 Argos Class, 57, M.La Palma (5) 7,45 2 1/2 cps 4 Wisdom Key, 57, A.Paez (1) 10,40 2 cps 5* A Simpler Time, 55, J.R.Benitez V. (6) 4,25 2 1/2 cps 6X Shining Horse, 57, G.Sediari (10) 2,10 1 1/2 cpo 7 Estuco, 57, R.Tarragona (9) 24,75 3 cps 8 Unlock Your Wish, 57, R.Alzamendi (2) 17,05 cza 9 Club Arteaga, 57, S.Piliero (3) 28,85 1 cpo ú Ve Nabokov, 58, J.Medina (8) 13,05 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: FAIN VAN $ 5,25, 2,35 y 1,80. King Curl $ 5,80 y 2,90. Argoss Class $ 2,85. IMPERFECTA $ 4.310,00. CUATRIFECTA $ 92.890,00. DOBLE: a ganador $ 2.715,00, a placé $ 2.745,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s41c. Cuidador: R.V.Duarte. Stud: Pancho R. X (az). El ganador de 6 años es hijo de Van Nistelrooy y Orpen Fain UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. 