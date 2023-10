WHO IS CRAF , 52, L.Chavez

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SOÑADOR SPRING, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Soy Gales, 57, E.Ortega P. (7) 3,85 3 cps 3 Frassineto, 57, Jorge Peralta (4) 13,75 11 cps 4 Candy Shadow, 57, I.Monasterolo (1) 20,75 8 cps 5 In Again, 53, L.Chavez (3) 27,95 3/4 cpo 6 Lord Of Moyvore, 57, R.Alzamendi (2) 6,80 2 cps 7 Coordinator, 57, B.Enrique (6) 6,85 9 cps ú Es Bambino, 57, R.Bascuñan (8) 29,60 17 cps - - - Dividendos: SOÑADOR SPRING $ 1,50 y 1,10. Soy Gales $ 1,10. IMPERFECTA $ 570,00. CUATRIFECTA $ 16.210,00. DOBLE: a ganador $ 540,00, a placé $ 470,00.No Corrió: (9) El Giardinetto. Tiempo: 0s0c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Sensual Rita DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL DESPERTAR, 52, L.Recuero (3) 2 Boyero Spring, 56, J.Rivarola (6) 6,90 7 cps 3 No Lo Soñe, 56, G.Borda (5) 3,70 4 cps 4 Malo De Pelicula, 56, F.Coria (2) 4,65 2 cps 5 Bar Geniol, 55, L.Armoha (1) 2,40 1 1/2 cpo 6 Porto San Giorgio, 56, B.Enrique (7) 8,40 4 cps ú Dingo Embrujado, 56, F.L.Gonçalves (4) 7,80 4 cps - - - Dividendos: EL DESPERTAR $ 9,15 y 3,45. Boyero Spring $ 2,25. EXACTA $ 19.550,00. TRIFECTA $ 94.430,00. DOBLE: a ganador $ 11.120,00, a placé $ 390,00. PICK 4 $ 428.550,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s0c. Cuidador: M.I.Rizza. Stud: La Fabrica. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Sacsahuana UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA MEJOR COSECHA, 57, F.Coria (3) 2 Sumatoria, 57, F.L.Gonçalves (7) 3,20 2 1/2 cps 3 Señorita Guillermina, 57, G.Borda (5) 6,65 2 1/2 cps 4 Che Papusa, 55, L.Armoha (1) 10,20 4 cps 5 Garella Oscura, 57, I.Monasterolo (4) 7,15 pzo 6 Safwana, 57, L.Noriega (2) 6,80 1 1/2 cpo ú* Equal Woman, 56, E.Haller (6) 11,75 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LA MEJOR COSECHA $ 2,05 y 1,30. Sumatoria $ 1,40. EXACTA $ 1.300,00. TRIFECTA $ 4.550,00. DOBLE: a ganador $ 5.730,00, a placé $ 1.470,00. TRIPLO $ 64.575,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s7c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Love That Melody DUODECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 CHAJARINA, 57, B.Enrique (9) 2 Luna Libriana, 53, L.Recuero (3) 5,85 3 cps 3 Elleonore, 57, M.Valle (4) 2,70 2 1/2 cps 4* Blood Star, 56, S.Conti (6) 14,25 2 1/2 cps 5 Aguas, 55, L.Armoha (1) 6,80 3 cps 6 Star Baronesa, 54, J.Pedrozo (5) 27,60 5 cps 7 World Class, 57, I.Monasterolo (7) 12,10 4 cps ú Saladisima, 56, A.Cabrera (2) 12,15 3 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: CHAJARINA $ 2,50 y 2,25. Luna Libriana $ 2,75. IMPERFECTA $ 1.650,00. CUATRIFECTA $ 13.455,00. DOBLE: a ganador $ 1.020,00, a placé $ 600,00.No Corrió: (8) Crazy Magic. Tiempo: 1'33s26c. Cuidador: B.S.Mazzulla. Stud: Casi Magico (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Daniel Boone y Candy Raysa DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CARO LU, 57, D.E.Arias (6) 2 Lluvia Musical, 57, F.L.Gonçalves (5) 3,80 3 cps 3 Idanita, 53, M.Alfaro (4) 17,90 6 cps 4 July Bomb, 57, I.Monasterolo (3) 3,95 2 1/2 cps 5 Equirra, 57, P.Carrizo (8) 7,40 1 cpo 6 Endor Champ, 54, L.Lopez B. (10) 13,05 7 cps 7 Carlina Mad, 57, E.Recuero (1) 27,75 6 cps ú Dale Mecha, 54, R.Villegas (9) 22,75 10 cps - - - Dividendos: CARO LU $ 1,90, 1,25 y 1,30. Lluvia Musical $ 1,55 y 1,45. Idanita $ 3,75. IMPERFECTA $ 3.775,00. CUATRIFECTA $ 130.890,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 3.300,00, a placé $ 4.300,00. TRIPLO $ 4.100,00. PICK 4 $ 122.800,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 739.990,00, con 5 aciertos $ 760,00.No corrieron: (2) La Baladista, (7) Tana Girl y (11) La Armonica. Tiempo: 1'2s46c. Cuidador: L.Bruno. Stud: El Fortin 7. La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Doña Timotea CHAJARINA. Luna Libriana. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (8) Crazy Magic1'33s26c.B.S.Mazzulla.Casi Magico (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Daniel Boone y Candy Raysa LA MEJOR COSECHA. Sumatoria. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. Corrieron todos1'11s7c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Love That Melody EL DESPERTAR. Boyero Spring. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'23s0c.M.I.Rizza.La Fabrica. El ganador de 3 años es hijo de Il Campione y Sacsahuana SOÑADOR SPRING. Soy Gales. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (9) El Giardinetto0s0c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Sensual Rita

