Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LAUDRUP, 57, B.Enrique (2) 2 Alanyurt, 53, C.Romagnoli (3) 17,60 pzo 3 Ree Airoso, 55, U.Chaves (10) 13,60 1/2 cpo 4 Sr. Portal, 57, W.Pereyra (7) 4,95 1 1/2 cpo 5 Dr. Tati, 57, K.Banegas (9) 11,35 3 cps 6 Estero De Ibera, 57, G.Villalba (4) 7,40 cza 7 Indio Electric, 57, F.L.Gonçalves (5) 7,40 3 cps 8 Premote, 58, W.Maturan (11) 30,80 1 1/2 cpo 9* Jovis, 57, Jorge Peralta (1) 21,20 cza 10 Valentinuzzi, 57, C.Velazquez (8) 15,30 1 cpo ú Che Bahiano, 57, L.Noriega (6) 14,65 cza - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: EL GRAN PETERS $ 2,00, 1,85 y 1,50. Alanyurt $ 3,50 y 2,10. Ree Airoso $ 3,85. IMPERFECTA $ 6.200,00. CUATRIFECTA $ 409.285,00. DOBLE: a ganador $ 3.620,00, a placé $ 3.850,00. PICK 4 POZO MAX $ 97.825,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s59c. Cuidador: D.A.Ruben. Stud: El Gran Peters. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Laurenciana QUINTA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 REBECCI, 56, E.Ortega P. (2) 2 Island Sun, 56, W.Pereyra (5) 9,45 8 cps 3 Confianza Plena, 54, F.J.Lavigna (6) 5,60 3/4 cpo 4 Avegoria, 56, F.L.Gonçalves (3) 1,60 3 cps 5 Leopolda Magna, 56, J.Noriega (1) 4,75 3 cps 6* Hidden Baby, 56, C.Velazquez (4) 22,65 30 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: REBECCI $ 4,05 y 2,75. Island Sun $ 3,55. EXACTA $ 5.370,00. TRIFECTA $ 41.030,00. DOBLE: a ganador $ 1.710,00, a placé $ 1.830,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'53s4c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Aicega SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CURIOSO MASTER, 54, L.Recuero (4) 2 Blooming Genius, 54, E.Martinez (9) 10,65 3 cps 3 Summer Festival, 50, A.B.Valdez (8) 5,35 1 cpo 4 Forever Young, 56, R.L.Gonzalez (1) 7,95 1/2 cpo 5 Rapale, 52, P.Capra (h) (7) 24,45 2 1/2 cps 6 Edition Intruso, 54, Jorge Peralta (5) 3,50 hco 7 In A Flash, 53, H.Dyke (2) 7,60 1/2 cpo 8 Blair Atholl, 54, M.Valle (6) 11,75 pzo ú* Black Campero, 54, R.Bascuñan (3) 30,75 21 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CURIOSO MASTER $ 2,40, 1,70 y 1,10. Blooming Genius $ 4,10 y 1,30. Summer Festival $ 1,10. IMPERFECTA $ 2.690,00. CUATRIFECTA $ 73.735,00. DOBLE: a ganador $ 1.530,00, a placé $ 1.950,00. TRIPLO $ 10.400,00. PICK 4 $ 61.130,00.No Corrió: (10) Mister Gree. Tiempo: 1'11s29c. Cuidador: H.A.Acuña. Stud: Javi (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Mastercraftsman y Curiosa Glory SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KUMERA, 57, F.L.Gonçalves (3) 2 Reach The Stars, 57, Jorge Peralta (5) 4,60 3 cps 3 Sueña Mucho, 57, L.Franco (1) 4,60 2 cps 4 Valid Brilla, 57, G.Bellocq (2) 18,75 3 cps 5 Muy Master, 57, F.Coria (6) 5,95 1/2 cpo 6 Ninja De Alma, 55, F.J.Lavigna (4) 20,45 8 cps - - - Dividendos: KUMERA $ 1,45 y 3,20. Reach The Stars $ 15,40. EXACTA $ 720,00. TRIFECTA $ 1.440,00. DOBLE: a ganador $ 580,00, a placé $ 590,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 531.260,00, con 5 aciertos $ 2.500,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s97c. Cuidador: M.G.F.Rivollier. Stud: Quereuquen. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Kuchma OCTAVA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 EN EL COLON, 57, F.Menendez (4) 2 Lo Capo, 57, F.Vilches (2) 3,25 pzo 3* Don Teobaldo, 57, B.Enrique (9) 9,05 v.m. 4 Oficial Maharaja, 53, L.Chavez (7) 10,60 1/2 cpo 5X Black Rabbit, 57, R.L.Gonzalez (6) 45,40 v.m. 6 Nassor, 57, F.L.Gonçalves (10) 3,25 3/4 cpo 7 Meteorito, 55, C.Velazquez (11) 10,30 2 cps 8 Gaucho Song, 57, R.Bascuñan (5) 49,20 4 cps 9 Vale Decir Maturi, 55, A.Fuentes (8) 3,75 2 cps ú+ Life`s Warrior, 53, P.Capra (h) (1) 43,20 26 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Saltó al largar (+) Cruzó al tranco Dividendos: EN EL COLON $ 6,75, 2,85 y 3,45. Lo Capo $ 1,65 y 1,90. Don Teobaldo $ 3,35. IMPERFECTA $ 3.570,00. CUATRIFECTA $ 664.185,00. DOBLE: a ganador $ 2.940,00, a placé $ 220,00. TRIPLO $ 17.375,00. PICK 4 POZO MAX $ 75.450,00.No Corrió: (3) Barbecue Song. Tiempo: 1'19s86c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: El Grande (lp). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Miss Winston NOVENA CARRERA- 2200 METROSPremio: Clásico Ramón Biaus (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 EQUIPADA A TOPE, 54, E.Ortega P. (6) 2 Erase Una Vez, 53, M.Valle (4) 3,25 1 1/2 cpo 3* Cyboogie, 59, G.Borda (3) 2,00 2 cps 4 Paliza Salvaje, 60, K.Banegas (2) 15,20 5 cps 5 No Words, 54, A.Giannetti (5) 6,85 cza 6 Obia Star, 59, R.Bascuñan (1) 8,50 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: EQUIPADA A TOPE $ 3,75 y 3,15. Erase Una Vez $ 2,20. EXACTA $ 2.390,00. TRIFECTA $ 8.730,00. DOBLE: a ganador $ 9.680,00, a placé $ 1.320,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'19s88c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: La Natividad. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Equipada DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 EL COBRA KAI, 56, G.Calvente (3) 2 My Stormy Dark, 56, A.Giannetti (2) 2,85 2 1/2 cps 3 Preston Boss, 56, J.Noriega (7) 2,40 1 1/2 cpo 4 Jardin Del Poeta, 56, W.Pereyra (5) 5,20 3 cps 5 Le Festival, 56, C.Velazquez (1) 24,45 3 cps 6 Farrel, 54, F.J.Lavigna (4) 19,30 3/4 cpo ú El Que Sabe, 56, J.Villagra (6) 7,50 7 cps - - - Dividendos: EL COBRA KAI $ 4,80 y 2,55. My Stormy Dark $ 1,50. EXACTA $ 3.910,00. TRIFECTA $ 8.090,00. DOBLE: a ganador $ 2.240,00, a placé $ 700,00. TRIPLO $ 68.950,00. PICK 4 $ 230.750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s86c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Camine (vt). El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Old Dear UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GREAT TEO, 56, G.Calvente (5) 2 Le Morne, 56, A.Fuentes (1) 7,55 5 cps 3 Tamarac, 56, M.La Palma (7) 2,65 10 cps 4 Timotheo, 56, J.Villagra (8) 3,70 3 cps 5 Le Pouvoir De Dieu, 54, F.J.Lavigna (2) 27,55 1/2 cpo 6* Alfonso Pin, 56, F.Menendez (3) 21,10 6 cps 7 Catedratico Gold, 52, T.Baez (9) 28,45 pzo 8 Carlingo, 56, G.Bellocq (6) 67,35 8 cps ú Perlado Scat, 54, L.Ramallo (10) 32,75 3 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: GREAT TEO $ 2,20, 1,50 y 1,10. Le Morne $ 2,40 y 1,10. Tamarac $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.230,00. CUATRIFECTA $ 5.655,00. DOBLE: a ganador $ 1.110,00, a placé $ 2.410,00.No corrieron: (4) El Verones y (11) Lettis. Tiempo: 1'24s72c. Cuidador: R.Vega. Stud: La Yangonea (gguay). El ganador de 3 años es hijo de Zensational y Teodorica DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANOLA FIL, 57, M.Valle (5) 2 Limonette, 57, M.La Palma (9) 17,75 2 cps 3* Vanisha, 57, F.Coria (8) 5,60 1 1/2 cpo 4 Dama Porteña, 53, L.Chavez (3) 7,75 1/2 cpo 5 Piazza Verona, 57, W.Pereyra (2) 3,65 1 1/2 cpo 6 Easter Tiara, 57, F.Arreguy (h) (13) 6,50 1/2 cpo 7 Que Pastora, 53, P.Capra (h) (11) 16,15 2 1/2 cps 8 Milagros Key, 57, M.Aserito (1) 14,10 3/4 cpo 9X La Quinterita, 53, L.Recuero (6) 22,35 cza 10 Miss Malaika, 57, K.Banegas (14) 5,55 1 1/2 cpo 11 Buenas Onda, 54, R.Salazar (12) 40,40 2 cps ú Tormenta Del Sur, 57, F.Menendez (7) 14,25 8 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío Dividendos: MANOLA FIL $ 6,35, 3,70 y 3,00. Limonette $ 6,90 y 4,00. Vanisha $ 2,25. IMPERFECTA $ 28.700,00. CUATRIFECTA $ 4.517.690,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 12.300,00, a placé $ 6.300,00. TRIPLO $ 29.875,00. 