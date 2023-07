Very Rimout , 53, I.Monasterolo

NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EQUAL POR VARIOS, 57, O.Alderete (7) 2 Pedrito In, 53, G.Reynoso (3) 6,00 5 cps 3 Al Mufti, 55, J.Paoloni (5) 4,70 1/2 cza 4 Tigre Emperador, 54, A.Allois (9) 11,15 pzo 5 Isolo Tunning, 57, E.Siniani (1) 6,90 4 cps 6 Global Star, 57, L.Cabrera (2) 14,10 pzo 7 Andblack, 55, J.Pintos (4) 4,70 1/2 cza 8 Fogoso Runner, 57, A.I.Romay (8) 14,30 1 1/2 cpo ú Ancho De Espadas, 57, M.Aserito (10) 11,40 1 cpo - - - Dividendos: EQUAL POR VARIOS $ 2,15, 2,15 y 1,20. Pedrito In $ 2,50 y 1,15. Al Mufti $ 1,10. EXACTA $ 1.830,00. TRIFECTA Extra $ 6.020,00 DOBLE $ 9.680,00.No Corrió: (6) Princess Vision. Tiempo: 1'10s36c. Cuidador: J.C.Godoy. Stud: El Herrero. El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Varias Cuentas DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HIDDEN MESSAGE, 57, B.Enrique (2) 2* Cautiva Cat, 57, L.Balmaceda (4) 9,85 4 cps 3 Genoussi, 53, L.Recuero (7) 5,10 3/4 cpo 4 Great Goddess, 53, L.Chavez (8) 11,35 1 1/2 cpo 5 Abuela Furiosa, 57, O.Roncoli (5) 33,20 4 cps 6 Ilustrisima Edition, 51, A.B.Valdez (1) 22,55 pzo 7 Super Tracy, 57, R.Bascuñan (9) 5,25 4 cps úX Santa Del Cerro, 57, L.Carabajal (3) 20,30 7 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: HIDDEN MESSAGE $ 1,55, 1,45 y 1,10. Cautiva Cat $ 2,75 y 1,10. Genoussi $ 1,10. EXACTA $ 1.600,00. TRIFECTA $ 3.240,00. DOBLE $ 690,00. TRIPLO SELECTIVO $ 16.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 151.500,00.No Corrió: (6) Señora Guapa. Tiempo: 1'37s34c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Gusy. La ganadora de 5 años es hija de Cityscape y Flame Winner UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 GALENICAL, 53, L.Armoha (7) 2 La Viajera Texana, 57, G.Borda (8) 4,55 1 1/2 cpo 3 Long Dream, 57, B.Enrique (2) 5,10 pzo 4 Esperanzas, 55, J.Paoloni (4) 2,65 1/2 cpo 5 Luna Sabandija, 57, W.Pereyra (1) 5,20 3/4 cpo 6 Vida Huracanada, 57, F.L.Gonçalves (6) 8,95 1 cpo 7* Brisas De Indiana, 53, C.Romagnoli (5) 37,50 1 1/2 cpo ú Mirtina Ju, 57, M.Valle (3) 26,65 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: GALENICAL $ 3,50, 1,65 y 1,55. La Viajera Texana $ 1,95 y 1,35. Long Dream $ 1,15. EXACTA $ 2.690,00. TRIFECTA $ 7.160,00. DOBLE $ 980,00. CADENA JACKPOT $ 55.045,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s6c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Pampas. La ganadora de 4 años es hija de John F Kennedy y Galenita DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* SHY RENE, 55, J.Espinoza (9) 2 Joe Who, 57, M.Aserito (4) 4,20 1 cpo 3 Full Marker, 57, C.Perez G. (10) 8,55 3/4 cpo 4 Es Caliu, 57, F.L.Gonçalves (14) 6,05 2 cps 5 De Taquito, 57, M.Valle (5) 7,05 pzo 6 Danigen, 57, L.Balmaceda (12) 5,45 9 cps 7 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (3) 8,35 2 1/2 cps 8 Road Trippin, 52, P.Capra (h) (6) 217,45 1/2 pzo 9 Gaucho Song, 57, R.Bascuñan (13) 117,45 cza 10 Lord Twister, 57, B.Enrique (8) 8,50 4 cps 11X Lago Rojo, 53, F.J.Lavigna (7) 50,15 12 cps 12 Marsico, 57, P.Carrizo (2) 26,55 pzo 13 Groso, 55, G.Borda (11) 33,80 5 cps ú+ Nicoletto, 51, L.Recuero (1) 84,85 s.a. - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó retrasado (+) Largó al rato Dividendos: SHY RENE $ 3,05, 1,55 y 1,10. Joe Who $ 1,50 y 1,10. Full Marker $ 1,20. IMPERFECTA $ 1.340,00. TRIFECTA $ 7.535,00. DOBLE $ 1.510,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: J.C.Benedetti. Stud: El Ñango (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Expressive Halo y Shy Violet DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 STORMY BIRD, 57, M.La Palma (1) 2 Jet Rush, 55, J.Espinoza (14) 5,15 1/2 cpo 3 Twily Crown, 57, M.Valle (6) 2,65 cza 4 Ventaja Real, 51, C.Romagnoli (9) 37,95 2 1/2 cps 5 Grand Banker, 53, L.Chavez (5) 15,15 3/4 cpo 6 Total Fun, 54, A.Allois (3) 20,50 1 1/2 cpo 7 Despegar Pack, 53, R.Salazar (15) 7,95 1 1/2 cpo 8 Star Baronesa, 55, J.Flores (2) 48,40 pzo 9 Mirame Roma, 54, L.Armoha (4) 9,75 pzo 10 Joy Filosa, 57, M.Aserito (10) 45,20 6 cps 11 Aguas, 57, C.Perez G. (12) 16,15 5 cps 12 La Pispireta, 53, P.Capra (h) (13) 87,10 13 cps 13* Maleva Rye, 57, S.Piliero (11) 401,00 cza 14X Niña Atomica, 53, A.B.Valdez (7) 149,70 20 cps ú+ Nubella, 55, P.Carrizo (8) 81,55 20 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco (+) Largó frío Dividendos: STORMY BIRD $ 2,70, 1,55 y 1,10. Jet Rush $ 2,00 y 1,10. Twily Crown $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.650,00. CUATRIFECTA $ 42.200,00. DOBLE PLUS $ 5.050,00. TRIPLO FINAL $ 12.900,00. CUATERNA $ 43.100,00. QUINTUPLO $ 21.770,00. Corrieron todos. GLORY BOMB. Very Rimout. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. QUINTUPLO. Corrieron todos1'10s54c.J.D.Oural.Abu - Manza. La ganadora de 5 años es hija de Hit It A Bomb y Queen And Glory