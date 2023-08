DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 IPOLITO, 57, R.Frias (10) 2 Pagale Vos, 57, W.Pereyra (7) 5,45 hco 3 Distinto Hit, 54, G.Tempesti V. (15) 3,25 3/4 cpo 4 Safety Cup, 53, C.Romagnoli (2) 12,35 1 1/2 cpo 5 Nine Laptops, 57, F.L.Gonçalves (8) 5,40 1 1/2 cpo 6 Rey Seattle, 57, E.Martinez (5) 22,10 1 cpo 7 Almost True, 53, T.Baez (13) 22,75 1/2 cza 8 Indio Arena, 51, L.Recuero (14) 13,80 1 1/2 cpo 9 Smock Triunfal, 55, J.Paoloni (6) 7,65 3 cps 10 Capocha D`oro, 57, Jorge Peralta (3) 14,95 1 cpo 11 Global Dandy, 57, J.Villagra (9) 8,80 1/2 cpo 12 Rex Racer, 57, P.Carrizo (1) 21,15 3 1/2 cps ú Galardon, 57, S.Piliero (12) 128,60 2 1/2 cps - - -

Dividendos: IPILITO $ 5,75, 2,55 y 1,55. Pagale Vos $ 3,45 y 1,85. Distinto Plus $ 1,20. IMPERFECTA $ 3.310,00. CUATRIFECTA $ 294.110,00. DOBLE PLUS $ 100.750,00. TRIPLO PLUS $ 720.825,00. CUATERNA $ 5.000.000,00. QUINTUPLO $ 6.713.683,46 .No corrieron: (4) Heavy Gross y (11) Grisolado. Tiempo: 56s52c. Cuidador: F.O.David. Stud: Don Cristobal (mza). El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Infanta Roci. RECAUDACIÓN: $ 210.961.558.