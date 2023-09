FLYING TO THE SKY , 56, E.Ortega P.

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL SACA MUELAS, 53, D.Figueroa (6) 2 Can You Dy, 57, W.Pereyra (7) 1,10 2 cps 3 Clarito In, 54, G.Reynoso (3) 13,30 pzo 4 Grisolado, 57, S.Barrionuevo (4) 66,15 4 cps 5 Son Of Daddy, 57, G.Borda (5) 29,50 3 cps 6 Full Marker, 57, J.Oger (1) 19,20 1 cpo 7 Recreido Vit, 57, S.Piliero (2) 50,40 1/2 cza ú* Urban Play, 57, A.Cabrera (8) 74,25 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: EL SACA JUELAS $ 7,15, 1,15 y 1,10. Can You Dy $ 1,10 y 1,10. Clarito In $ 1,10. EXACTA $ 1.590,00. TRIFECTA Extra $ 5.050,00. DOBLE $ 6.950,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s43c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Stud Seis V. El ganador de 5 años es hijo de Interaction y Embush TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MISS UNIVERSE, 54, E.Ortega P. (2) 2 Consejista, 57, A.Cabrera (3) 3,70 3 cps 3 La Mignonne, 54, J.Flores (1) 10,95 2 cps 4 War Princess, 57, B.Enrique (8) 1,60 pzo 5 Bruja De Baires, 57, F.L.Gonçalves (7) 6,25 8 cps 6 Miraste Atras, 51, L.Recuero (4) 13,25 1 cpo 7 Saragossa Girl, 53, F.J.Lavigna (5) 8,45 3 cps 8 Costa Interactiva, 55, L.Noriega (9) 33,20 1/2 cpo ú Icy Joya, 52, A.B.Valdez (6) 157,50 15 cps - - - Dividendos: MISS UNIVERSE $ 6,35, 2,95 y 4,80. Consejista $ 1,75 y 3,50. La Mignonne $ 4,95. EXACTA $ 5.370,00. TRIFECTA $ 57.570,00. DOBLE $ 8.870,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Manija. La ganadora de 5 años es hija de Seek Again y Miss Ojea CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CANDY MATTERS, 56, F.L.Gonçalves (3) 2 Runhappy, 56, K.Banegas (5) 2,40 cza 3 Nobu, 56, R.Blanco (1) 6,95 2 1/2 cps 4 Revire, 56, W.Pereyra (2) 9,55 2 cps 5 Nikito, 56, E.Ortega P. (6) 46,10 hco 6 Conde Crotti, 56, J.Noriega (10) 23,50 2 1/2 cps 7 Pepe Galleta, 56, R.R.Barrueco (4) 15,85 3 1/2 cps 8 Taitero Si, 56, M.Valle (8) 14,00 2 cps 9* Portal Del Medio, 56, A.Cabrera (12) 169,80 5 cps 10X Give Me Treasure, 56, R.Frias (13) 151,20 1 1/2 cpo 11 Jean Aladel, 56, B.Enrique (9) 22,50 7 cps ú Lacatus, 56, G.Borda (11) 6,55 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: CANDY MATTERS $ 13,55, 3,50 y 2,60. Runhappy $ 1,65 y 1,35. Nobu $ 1,50. IMPERFECTA $ 2.120,00. TRIFECTA $ 43.610,00. DOBLE $ 16.440,00. CUATERNA $ 400,00.No Corrió: (7) Betul Beach. Tiempo: 1'36s80c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Las Brujas. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Lemoncella QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 NAN MADOL, 56, M.La Palma (2) 2 Mola Salsa, 56, R.Bascuñan (1) 18,05 1/2 cpo 3 Bruja Bandida, 56, W.Pereyra (7) 11,85 3/4 cpo 4 La De Texas, 52, H.Dyke (9) 3,65 3/4 cpo 5 Muy Emocionada, 56, C.Velazquez (4) 6,70 4 cps 6* Vega Sicilia, 56, A.Giannetti (5) 3,20 1 1/2 cpo 7X Victory Win, 56, P.Carrizo (8) 14,55 3/4 cpo 8 Marina Beach, 56, M.Valle (6) 5,70 3 cps ú Jolly Melody, 56, F.L.Gonçalves (3) 13,40 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: NAN MADOL $ 3,00, 3,05 y 2,35. Mola Salsa $ 6,45 y 3,75. Bruja Bandida $ 2,75. EXACTA $ 12.660,00. TRIFECTA $ 147.400,00. DOBLE $ 7.930,00. CUATERNA JACKPOT $ 66.555,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s87c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Suggestive Boy y Nasa Oro SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 KANALOA, 57, M.La Palma (6) 2 Lady Proud, 53, T.Baez (4) 3,85 2 cps 3 Geodia, 57, Jorge Peralta (11) 4,80 pzo 4 July Bomb, 57, C.Montoya (16) 18,30 2 cps 5 La Armonica, 57, O.Alderete (15) 7,05 v.m. 6 Sudamericana, 57, J.Leonardo (2) 35,85 cza 7 Candy Stratega, 57, F.L.Gonçalves (13) 2,75 1/2 cpo 8 La Sencillez, 53, P.Capra (h) (1) 13,85 3/4 cpo 9 Valju, 57, L.Balmaceda (8) 21,10 2 cps 10 Ara Yevi, 53, C.Romagnoli (7) 54,95 2 cps 11 Por Recoleta, 53, L.Recuero (14) 25,35 1/2 cza 12 Cursi Top Hit, 57, I.Monasterolo (9) 16,15 2 cps 13 Benirras, 58, D.Acuña (3) 113,80 3 1/2 cps ú Poderosa Maquina, 54, L.Armoha (12) 6,55 2 cps - - - Dividendos: KANALOA $ 16,60, 4,65 y 2,35. Lady Proud $ 2,35 y 1,65. Geodia $ 1,80. IMPERFECTA $ 6.240,00. TRIFECTA Extra $ 103.210,00. DOBLE $ 9.470,00. TRIPLO $ 118.440,00. CUATERNA $ 1.210.110,00.No corrieron: (5) Temprana Bay y (10) Bienuda Pass. Tiempo: 57s18c. Cuidador: J.E.Arroyo Bravo. Stud: St. La Vida Es Bella. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Kanika SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LOST BEACH, 56, B.Enrique (1) 2 Soemia, 56, R.Bascuñan (5) 3,55 4 cps 3 Ruge La Leonera, 56, R.R.Barrueco (4) 8,60 2 1/2 cps 4 Doña Super, 56, W.Pereyra (7) 2,75 1 cpo 5 Valery Beauty, 56, M.Valle (8) 4,40 3 cps 6 Island Sun, 56, E.Ortega P. (9) 4,80 4 cps 7 Same Legs, 56, I.Monasterolo (2) 7,40 3 cps ú Global Peggy, 56, C.Velazquez (3) 13,70 cza - - - Dividendos: LOST BEACH $ 8,40, 3,85 y 2,15. Soemia $ 2,20 y 2,20. Ruge La Leonera $ 2,70. EXACTA $ 14.020,00. TRIFECTA Extra $ 99.560,00. DOBLE $ 70.220,00.No Corrió: (6) La Polaca Veloz. Tiempo: 1'36s67c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Gusy. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Lost Treasure OCTAVA CARRERA- 1000 METROSPremio: Hándicap Resuello Pag. Dist. 1 JADOT, 54, F.Coria (1) 2 Decimelo Al Oido, 56, J.Paoloni (3) 3,55 pzo 3 Stranger Things, 56, K.Banegas (8) 2,00 1 cpo 4* La Buena Racha, 57, B.Enrique (4) 5,15 2 1/2 cps 5 Mar De Flores, 54, A.B.Valdez (2) 23,85 v.m. 6 Gran Muestra, 54, L.Armoha (6) 11,10 1 cpo ú Capadocia Rim, 58, A.Cabrera (7) 4,50 1/2 cza - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: JADOT $ 5,05 y 1,80. Decimelo Al Oido $ 1,45. EXACTA $ 4.500,00. TRIFECTA $ 9.760,00. DOBLE $ 29.760,00. CUATERNA $ 2.142.920,00.No Corrió: (5) She Will Run. Tiempo: 56s53c. Cuidador: R.R.Molla. Stud: Mil Cariño (vguay). La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y La Serena NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HALE BOPP, 56, F.L.Gonçalves (1) 2 Storm Sound, 56, L.Balmaceda (5) 10,60 cza 3 Huge Impact, 56, E.Ortega P. (4) 2,75 4 cps 4 Operistico, 56, W.Pereyra (2) 6,00 3/4 cpo 5 Arashi, 56, M.Valle (3) 2,85 2 cps 6 Frangelico, 56, Jorge Peralta (6) 12,10 4 cps - - - Dividendos: HALE BOPP $ 2,15 y 1,30. Storm Sound $ 3,90. EXACTA $ 3.600,00. TRIFECTA Extra $ 9.900,00. DOBLE $ 2.480,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s91c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Chañar. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y La Acuariana DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DAWSON, 57, R.Bascuñan (7) 2 Te Super Adora, 57, M.Valle (5) 5,85 4 cps 3 King Wonka, 57, K.Banegas (1) 3,95 3 cps 4 Twitch Hurricane, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,75 3/4 cpo 5 Quincy King, 57, A.Giannetti (2) 8,00 3 cps 6 El Camino Real, 58, A.Cabrera (3) 18,70 pzo 7 Galan Y Guapo, 57, G.Calvente (10) 8,05 1/2 cpo 8 Gijon, 55, F.J.Lavigna (9) 27,65 1 cpo 9 Intense Sound, 57, F.Coria (6) 63,35 10 cps ú Mirame Nak, 57, B.Enrique (4) 24,65 4 cps - - - Dividendos: DAWSON $ 2,20, 1,40 y 1,10. Te Super Adora $ 2,25 y 1,10. King Wonka $ 1,10. EXACTA $ 3.340,00. TRIFECTA $ 15.870,00. DOBLE $ 1.060,00. QUINTUPLO $ 826.510,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'0s99c. Cuidador: J.J.Bo. Stud: Francette. El ganador de 4 años es hijo de Suggestive Boy y De La Realeza UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HIT IT A PRIZE, 57, G.Borda (1) 2 Segurity Joy, 53, R.Salazar (5) 9,55 cza 3 Booby Hatch, 57, K.Banegas (3) 3,30 pzo 4 Romance Eterno, 57, A.Giannetti (4) 18,90 1 cpo 5 Tactical Risk, 57, O.Alderete (8) 4,30 2 cps 6* Salsero Si, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,85 2 cps 7 El Santo Remedio, 57, W.Pereyra (6) 3,05 3 1/2 cps ú Barbieri, 57, A.Duarte (7) 14,40 6 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: HIT IT A PRIZE $ 5,75, 3,70 y 1,60. Segurity Joy $ 3,20 y 1,70. Booby Hatch $ 1,35. EXACTA $ 24.340,00. TRIFECTA $ 105.950,00. DOBLE $ 4.410,00. TRIPLO CLÁSICO $ 15.425,00. CUATERNA CLÁSICA $ 105.650,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s78c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: La Mitad + 1. El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y The Best Prize DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* JAKARA, 50, A.B.Valdez (1) 2 Irine, 54, F.L.Gonçalves (6) 3,40 3 cps 3 Elina Regia, 57, G.Borda (7) 2,25 1/2 pzo 4 Elisenda, 54, R.Bascuñan (3) 5,65 2 cps 5 Wildest, 54, E.Ortega P. (5) 7,25 6 cps 6X Madonna Rucellai, 57, K.Banegas (4) 7,95 7 cps ú Rosaura Key, 57, L.Balmaceda (2) 7,80 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: JAKARA $ 4,55 y 3,50. Irine $ 2,20. EXACTA $ 3.190,00. TRIFECTA $ 10.400,00. DOBLE $ 8.770,00. CADENA JACKPOT $ 1.118.530,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s89c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Guinness DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SANTA PASION, 55, F.J.Lavigna (5) 2 Resiliencia, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,10 2 1/2 cps 3 Absenta, 57, L.Armoha (7) 8,95 9 cps 4 Correntosa Song, 57, E.Ortega P. (6) 9,10 2 cps 5 Delaunay, 57, K.Banegas (1) 9,00 2 1/2 cps 6* Stormy Tentada, 57, W.Pereyra (8) 2,60 cza 7 Mora Blue, 57, G.Bellocq (4) 10,40 2 1/2 cps ú Andermatt, 57, I.Monasterolo (3) 71,10 20 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SANTA PASION $ 3,50, 1,55 y 1,65. Resiliencia $ 2,10 y 2,20. Absenta $ 6,50. EXACTA $ 2.780,00. TRIFECTA $ 16.410,00. DOBLE $ 4.900,00. CUATERNA $ 137.930,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: M. De G.. La ganadora de 4 años es hija de Santillano y Catch The Smile DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 STRIKE THREE, 57, P.Carrizo (2) 2* Alas De Acero, 57, C.Velazquez (7) 23,00 3 cps 3X Tango Seattle, 57, R.Alzamendi (5) 9,70 3/4 cpo 4 El Licitado, 57, F.L.Gonçalves (11) 2,30 cza 5 Cartagines, 58, J.C.Diestra (h) (10) 7,20 1/2 cpo 6+ Granate Key, 53, P.Capra (h) (6) 9,30 5 cps 7 Don Runner, 53, T.Baez (13) 8,45 cza 8 El Chule, 54, L.Armoha (9) 62,00 2 cps 9 Rafael, 57, A.Giorgis (12) 17,40 1/2 cza 10 Payaso Azul, 53, L.Chavez (4) 95,95 2 cps 11 Mi Obstinacion, 58, D.Acuña (1) 144,55 v.m. 12 Impresionante Galan, 57, Jorge Peralta (15) 23,75 1 1/2 cpo 13 Filoso Romano, 57, S.Barrionuevo (16) 87,75 1/2 cpo 14 Bienvenido Key, 57, G.Bellocq (3) 92,10 1 1/2 cpo ú** Tiberio Neron, 55, S.Conti (8) 108,00 pzo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta Dividendos: STRIKE THREE $ 3,00, 1,75 y 1,35. Alas De Acero $ 9,55 y 5,80. Tango Seattle $ 3,25. IMPERFECTA $ 9.090,00. TRIFECTA Extra $ 33.410,00. DOBLE $ 3.030,00.No Corrió: (14) Roni El Artillero. Tiempo: 56s85c. Cuidador: P.E.Sahagian. Stud: Doctoreco. El ganador de 4 años es hijo de Portal Del Alto y Strike One DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER ZAN, 57, A.Giannetti (5) 2 Dona Gla, 57, W.Pereyra (3) 4,00 1 1/2 cpo 3 Marina De Santiago, 57, F.L.Gonçalves (1) 4,00 1 1/2 cpo 4* Early Bloom, 53, L.Recuero (10) 10,35 2 cps 5 Super Tracy, 53, T.Baez (2) 23,10 2 cps 6 Take On, 57, O.Alderete (8) 39,75 2 cps 7 Alegria Road, 57, M.Aserito (7) 54,15 1 1/2 cpo 8 Great Goddess, 57, E.Ortega P. (9) 7,10 1/2 pzo 9 La Valquiria, 57, L.Vai (11) 7,15 2 cps 10 Love Winning, 57, L.Noriega (6) 10,95 2 cps 11 Emma Apollonia, 55, F.J.Lavigna (13) 14,00 7 cps ú Reina Dark, 55, S.Conti (14) 170,85 1/2 pzo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SUPER ZAN $ 3,20, 2,65 y 2,75. Dona Gla $ 2,40 y 1,70. Marina De Santiago $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.270,00. CUATRIFECTA $ 21.735,00. DOBLE PLUS $ 9300,00. TRIPLO FINAL $ 11.650,00. CUATERNA FINAL $ 204.075,00. 